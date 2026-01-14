Rugăciune comună în mai multe biserici de diferite confesiuni din Oradea. Vezi programul!

18:00

Timp de câteva săptămâni, studenții unor secții plastice ale Facultății de Arte au fost nevoiți să învețe la „rece”, adică la temperaturi nu cu mult mai mari decât cele de afară, din cauza unei avarii la sistemul de încălzire. Abia după ce au reclamat public problema, avaria a fost remediată, iar sălile încălzite. Rectorul Constantin Bungău susține că el însuși a verificat temperatura din încăperi, iar acum este optimă. „Nu înțeleg nici eu de ce nu au fost mutați studenții”, a mai spus rectorul.