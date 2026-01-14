Rugăciune comună în mai multe biserici de diferite confesiuni din Oradea. Vezi programul!
Bihoreanul, 14 ianuarie 2026 20:20
Creștini de diferite confesiuni se vor ruga împreună pentru unitate în cadrul Octavei care va avea loc în perioada 17-25 ianuarie în mai multe biserici din Oradea. Mottoul acestui an este „Este un singur trup și un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde”. Vezi programul complet și unde va merge colecta!
Vremuri grele pentru Viktor Orban: Opoziția câștigă avans în sondajele privind alegerile din 12 aprilie. Cu cine merge UDMR? # Bihoreanul
Tisza, partidul de opoziție din Ungaria, și-a extins avantajul în fața partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, potrivit a două sondaje publicate miercuri, cu trei luni înaintea alegerilor parlamentare. Acestea se vor desfășura pe 12 aprilie, dar, data fiind miza uriașă, partidele se află în campanie electorală de luni de zile. Liderii UDMR și-au anunțat susținerea pentru una dintre părți.
David Popovici, desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025. L-a devansat pe Leon Marchand # Bihoreanul
Înotătorul român David Popovici a fost desemnat Athlete of the Year 2025 de forul continental European Aquatics, distincție care recompensează performanțele excepționale obținute în sporturile nautice la nivel european.
Freedom House România, solidaritate cu Emilia Șercan: „Atacurile pun în pericol jurnalismul și libertatea de exprimare” # Bihoreanul
Freedom House România și-a exprimat public solidaritatea cu jurnalista Emilia Șercan și a cerut tuturor actorilor politici, televiziunilor și cetățenilor „să nu promoveze absolut nicio formă de agresiune”, în contextul atacurilor la care aceasta a fost supusă în ultimele zile, după ce a dezvăluit că mai bine de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, a fost plagiată.
FC Bihor a reluat pregătirile pentru partea a doua a sezonului. Cantonament în Antalya și obiectiv de play-off (FOTO) # Bihoreanul
Fotbaliștii de la FC Bihor au reluat miercuri pregătirile pentru partea a doua a sezonului din Liga a II-a, cu reunirea lotului ce a avut loc la Stadionul „Iuliu Bodola”. Echipa orădeană vizează o clasare între primele șase și va efectua un cantonament de iarnă în Antalya.
Un elev a fost rănit după ce bucăți din tavan au căzut într-o sală de clasă la un liceu din Botoșani (VIDEO) # Bihoreanul
În timpul orelor de curs, un liceean a fost rănit ușor după ce părți din tavanul unei săli de clasă dintr-un liceu din Botoșani au căzut. Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani ar fi fost renovat recent printr-un program finanțat de PNRR.
Ascunse la vedere: două lucrări ale sculptorului Iosif Fekete, redescoperite la Universitatea din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Două lucrări ceramice semnate de sculptorul român Iosif Fekete, aproape uitate de zeci de ani, pot fi văzute în holul corpului A al campusului central al Universitatea din Oradea. Piesele, fixate pe pereți de mai bine de o jumătate de secol, îmbogățesc patrimoniul cultural al instituției academice, chiar dacă, până recent, au trecut aproape neobservate.
Un „funcționar” AI care vorbește și în limba română, lansat de o primărie din Italia. Cum reacționază dacă e jignit # Bihoreanul
Comunitatea românilor din Genova va avea parte de un ajutor de nădejde, după ce primăria a lansat un „funcționar” bazat pe inteligență artificială pe nume „Zenia”, care oferă informații despre serviciile publice inclusiv în limba română.
Traficul rutier este îngreunat, miercuri după amiază în Oradea, în apropiere de Aeroport, după ce o autoutilitară aflată în mers a luat foc.
14:00
Nervos că a pierdut la pariuri, un bihorean a distrus aparatul din birt și a plecat. Judecătorii l-au trimis după gratii „la răcorire” # Bihoreanul
Un bihorean în vârstă de 43 de ani, din localitatea Dumbrava, comuna Holod, a fost ridicat marți de polițiști, după ce a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare cu executare. Bărbatul a ajuns după gratii pentru că, băut și nervos că a pierdut la păcănele, a lovit cu pumnul aparatul la care juca într-un birt, distrugându-l, după care s-a făcut nevăzut.
Ilie Bolojan, criticat pentru poziția față de acuzațiile că ministrul Justiției ar fi plagiat: „Sfântul Ilie tună și fulgeră, dar numai cu profesorii” # Bihoreanul
Scriitorul și profesorul universitar Radu Vancu a reacționat tranșant la declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan pe tema acuzațiilor de plagiat care îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmând că explicațiile oferite de șeful Guvernului reprezintă „o mizerie de justificare”.
Avertisment pentru orădenii de la blocuri: Aruncarea gunoaielor pe lângă insule poate aduce costuri în plus pentru asociații! Primăria anunță controale # Bihoreanul
Gunoaiele aruncate pe lângă insulele ecologice montate în jurul blocurilor din Oradea ar putea aduce costuri în plus pentru asociațiile de proprietari, avertizează Primăria municipiului. RER Vest va ridica aceste deșeuri, dar, conform regulamentului de salubritate, costul operațiunii poate fi imputat asociațiilor. În plus, vinovații se pot trezi și cu amenzi, pentru că, avertizează municipalitatea, în perioada următoare ar putea demara controale în jurul incintelor pentru deșeuri.
Explozie la Poliția Rutieră Lugoj, trei oameni au fost răniți. Europol: „Intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături” # Bihoreanul
O explozie puternică s-a produs miercuri dimineață la sediul Poliției Rutiere din municipiul Lugoj, incident în urma căruia trei angajați ai instituției au fost răniți și doi dintre ei au fost transportați la spital, potrivit Digi24.ro.
În primele săptămâni din an, multe companii se uită la cifrele de vânzări, la rapoarte și la bugete. Mai puține se uită atent la ambalaje. Și totuși, aici se pierd bani, timp și nervi, de obicei fără să fie evident din prima.
Alertă în Bihor: O minoră de 14 ani din Sâniob a plecat de acasă și este căutată de polițiști # Bihoreanul
Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bihor caută o minoră în vârstă de 14 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Potrivit informării oficiale, sesizarea a fost făcută marți seara, la ora 21.24, către polițiștii Secției nr. 3 de Poliție Rurală Biharia.
A apărut proiectul de lege pentru reforma administrației. Ce măsuri cuprinde pentru reduceri de cheltuieli de peste 5 miliarde de lei pe an (DOCUMENT) # Bihoreanul
Ministerul Dezvoltării și Administrației a publicat în transparență decizională actul normativ de reformă a administrației centrale și locale cu măsuri de eficientizare, reducere a cheltuielilor cu personalul, limitare a unor salarii și creșterea supraimpozitorii pe clădirile fără autorizație.
Victorie importantă pentru România la Europenele de polo. Trei jucători de la CSM Oradea, implicați în victoria cu Turcia # Bihoreanul
România a obținut o victorie muncită la Campionatul European de polo pe apă de la Belgrad, 20-19 cu Turcia, într-un meci în care tricolorii au revenit spectaculos, iar trei jucători de la CSM Oradea au făcut parte din acest succes.
Ministerul Educației caută școli care să se implice în proiecte-pilot privind evaluarea standardelor la clasele primare și gimnaziale # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a lansat un apel către școlile din România pentru a se înscrie în procesul de pilotare a noilor standarde naționale de evaluare destinate învățământului primar și gimnazial. Orice școală din România se poate înscrie și deveni unitate de învățământ pilot, care vor testa standardele pentru anumite clase și discipline, ce vor fi stabilite ulterior.
Cât ne costă salubritatea: RER Vest prezintă tarifele intrate în vigoare în anul 2026 pentru Oradea # Bihoreanul
Din 1 ianuarie 2026, serviciile de salubrizare din Oradea și Zona Metropolitană au prețuri modificate, ca urmare a indexării tarifelor pentru colectarea și transportul deșeurilor, cu rata inflației din intervalul ianuarie - august 2025. RER Vest le explică tuturor clienților noile tarife.
Zar de fugă: Dai cu zarul și mănânci gratis la un local de pe pietonala-șantier din Oradea # Bihoreanul
Lucrările de reabilitare a străzii Republicii, începute în luna noiembrie, îi obligă pe comercianții de pe principala arteră pietonală a Oradiei să devină inventivi.Ca să stimuleze clienții să vină în restaurant, un local specializat în mâncare asiatică a inventat un joc: fiecare client venit să ia masa poate da cu zarul, iar dacă îi iese cifra 6, consumația este gratuită.
Front în justiție: Armata pretinde 1,6 hectare în Oradea, terenuri ajunse la alte instituții, firme sau persoane # Bihoreanul
Armata Română porneşte „război” la Tribunalul Bihor, dând în judecată inclusiv... Statul român. Ministerul Apărării contestă actele cadastrale şi cere instanței să-i constate dreptul de proprietate asupra a 1,6 hectare din Oradea, teren militar fragmentat în timp și ajuns pe bucăți la persoane fizice, firme private și instituții publice.
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Plagiatul este o formă de furt, sper ca o entitate independentă să clarifice situația” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat marți seară, la TVR 1, situația ministrului Justiției, Radu Marinescu, acuzat de jurnalista Emilia Șercan că și-a plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat. Bolojan a evitat să îi ceară demisia, precizând că așteaptă o confirmare oficială a plagiatului, dar a recunoscut că astfel de scandaluri afectează autoritatea publică tocmai când MJ a declanșat numirea noilor șefi de parchete. „Plagiatul este o formă de furt, sper ca o entitate independentă să clarifice situația”, a afirmat el.
Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită la Filarmonica Oradea joi, 15 ianuarie, ora 19, cu concertul vocal-simfonic „Dansuri românești în partituri”. Programul cuprinde melodii folclorice și dansuri românești, cum ar fi „Ciocârlia” sau „Hora Staccato”, precum și lucrări semnate de George Enescu sau Ciprian Porumbescu. Vezi programul complet!
Șomajul în Bihor a crescut ușor la final de 2025. Aproape 5.200 de persoane, fără loc de muncă # Bihoreanul
Rata șomajului în județul Bihor a ajuns la 2,18% la sfârșitul lunii decembrie 2025, înregistrând o ușoară creștere față de luna precedentă, când indicatorul era de 2,12%, arată datele transmise marți de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor.
Premierul Ilie Bolojan va prelua, interimar, conducerea Ministerului Educației, după ce ministrul Daniel David și-a depus demisia din funcție la finalul anului trecut, iar până acum nu a fost desemnat un succesor al acestuia.
Imagini de la reconstituirea dublei crime din Băile Felix. Ucigașul a anunțat Poliția la două săptămâni după ce le-a crăpat capul victimelor cu o bară metalică (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un bărbat de 29 de ani din localitatea Cordău a fost reținut pentru omor calificat, fiind acuzat că a ucis cele două persoane ale căror cadavre au fost descoperite în prima zi a acestui an într-o clădire dezafectată din stațiunea Băile Felix. Potrivit anchetatorilor, crimele au fost comise pe 19 decembrie, iar Florin Hendre, cel care a alertat autoritățile, în prima zi a anului, este chiar autorul faptelor, care a încercat să se prezinte drept un simplu cetățean ce ar fi descoperit întâmplător cadavrele. În premieră, anchetatorii au făcut publice imagini și înregistrări video de la reconstituirea dublei crime.
Parchetul Bihor, despre dubla crimă din Băile Felix: ucigașul a anunțat Poliția, la două săptămâni după ce le-a crăpat capul victimelor cu o bară metalică (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Studenții de la Arte Vizuale au făcut cursurile la „rece”, din cauza unei avarii la sistemul de încălzire # Bihoreanul
Timp de câteva săptămâni, studenții unor secții plastice ale Facultății de Arte au fost nevoiți să învețe la „rece”, adică la temperaturi nu cu mult mai mari decât cele de afară, din cauza unei avarii la sistemul de încălzire. Abia după ce au reclamat public problema, avaria a fost remediată, iar sălile încălzite. Rectorul Constantin Bungău susține că el însuși a verificat temperatura din încăperi, iar acum este optimă. „Nu înțeleg nici eu de ce nu au fost mutați studenții”, a mai spus rectorul.
Renumitul cântăreț spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, a fost acuzat de două foste angajate că le-ar fi agresat sexual în 2021. Femeile au mărturisit detalii presei spaniole despre întâmplările petrecute în locuințele artistului din Europa și Caraibe.
Proiect de 31,5 milioane de lei, cu finanțare UE. Spitalul Județean din Oradea vrea să devină centru regional pentru tratarea AVC, cu dotări de top # Bihoreanul
Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor își propune să devină, în următorii ani, un centru regional de excelență pentru diagnosticarea și tratarea accidentului vascular cerebral (AVC), în urma unei investiții de peste 31,5 milioane de lei, finanțată în cea mai mare parte din fonduri europene.
Handbaliştii de la CSM Oradea vor începe seria jocurilor din noul an sâmbătă, la Timişoara, unde vor susţine derby-ul Seriei C a Diviziei A, în compania formaţiei locale SCM Politehnica II. Acest prim meci oficial al roş-albaştrilor din 2026 va opune primele două echipe din serie și poate decide dinamica clasamentului în această fază a sezonului.
Patriarhia Română se opune legalizării prostituției: „O formă gravă de exploatare a trupului omenesc” # Bihoreanul
Patriarhia Română a reacționat public față de proiectul de lege care propune legalizarea și reglementarea prostituției în România, inițiativă legislativă depusă recent la Camera Deputaților și susținută inclusiv de un deputat PNL de Bihor. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române își exprimă „îngrijorarea profundă și dezaprobarea” față de un asemenea demers, pe care îl consideră incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane.
Inedit: o comună de munte din Bihor vrea să-și facă foraj de apă geotermală și să încălzească toate clădirile publice cu această resursă # Bihoreanul
Anul 2026 a început cu planuri mari în comuna Budureasa, care și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului. Potrivit primarului Adrian Magda, studiile arată că în subsolul comunei există un zăcământ important de apă termală, care atinge temperaturi de 60-70 de grade Celsius, așa că un foraj ar putea susține încălzirea clădirilor publice din Budureasa.
Deszăpezirea Oradiei poate fi urmărită LIVE: Poziția utilajelor RER Vest, vizibilă în timp real pe o hartă online # Bihoreanul
Orădenii pot vedea, în timp real, unde intervin utilajele de deszăpezire ale RER Vest, după ce primarul Oradiei, Florin Birta, a pus la dispoziția publicului, marți după amiaza, un link de monitorizare GPS a mașinilor aflate în teren.
Două persoane au ajuns la spital, marți, după un accident rutier produs la prânz pe drumul județean 191, la ieșirea din localitatea bihoreană Păgaia.
Meci crucial pentru baschetbaliștii CSM în FIBA Europe Cup, miercuri seara, la Oradea Arena # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea va disputa miercuri seara, la Oradea Arena, un meci crucial în TOP 16 FIBA Europe Cup, urmând a primi vizita croaților de la KK Cedevita Junior Zagreb. Ambele echipe au nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa calificării, astfel că partida se anunță tensionată și spectaculoasă.
O nouă ninsoare abundentă la Oradea. Primarul Birta transmite că mașinile de deszăpezire sunt în teren și sunt monitorizate prin GPS (FOTO) # Bihoreanul
Ninsoarea a revenit marți, în jurul prânzului, în Oradea, iar utilajele de deszăpezire ale operatorului RER Vest au fost trimise în teren. Primarul Florin Birta a anunțat că activitatea operatorului de deszăpezire este urmărită în timp real prin sistem GPS și a publicat o imagine din platforma de monitorizare, care arată poziționarea utilajelor în mai multe zone ale orașului.
Primul deces la o persoană cu gripă în Bihor, în acest sezon. Suferea și de alte afecțiuni grave # Bihoreanul
Județul Bihor a înregistrat primul deces pe fondul gripei în actualul sezon de îmbolnăviri, început în luna octombrie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 77 de ani, dintr-un sat din județ, care a murit pe 10 ianuarie, în timp ce era internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Suferea de alte afecțiuni grave.
Fost președinte al clubului AC Ajaccio, echipă la care a jucat Adrian Mutu, împușcat mortal în Corsica, la înmormântarea mamei sale # Bihoreanul
Alain Orsoni, fost lider al mișcării naționaliste corsicane și fost președinte al clubului francez AC Ajaccio, a fost împușcat mortal luni după-amiaza în timpul înmormântării mamei sale în satul Vero din Corsica.
Patinoarul din Piața Ferdinand din Oradea „topește” prețurile. 50% reducere și te dai cât vrei! # Bihoreanul
Profitând de temperaturile scăzute și de vremea numai bună pentru sporturile de iarnă, patinoarul din Piața Ferdinand din Oradea „topește” prețurile! Începând de luni, 12 ianuarie, tariful de acces a fost redus de la 50 de lei la 25 de lei, preț care include patinaj nelimitat, cu condiția ca utilizatorii să nu părăsească zona de odihnă a patinatorilor.
Un câine blocat între ghețurile de pe Crișul Repede a fost salvat de pompierii orădeni (FOTO) # Bihoreanul
Un câine căzut în apa Crișului Repede din Oradea a fost salvat de pompierii Detașamentului 1 Oradea marți dimineața. Patrupedul a căzut în apa rece după ce gheața formată la suprafața râului a cedat sub acesta.
Între două runde de sarmale și salată de boeuf, poporul a fost isterizat de marele pericol pe care îl reprezintă scumpirea impozitelor locale. Așa zarvă n-am mai văzut de când RER-ul a scumpit taxa pe gunoi cu un leu cincizeci de bani pe lună. E evident: taxele pe proprietate în România sunt derizorii față de cele din spațiul UE. Dar hai să zicem că nu-i corect să ne raportăm doar la taxe cu occidentalii, pentru că veniturile lor sunt mai mari. Să luăm un exemplu pentru a arăta hecatomba financiară care ne așteaptă...
Proiect pentru legalizarea prostituției în România. Un deputat PNL de Bihor, printre coinițiatori # Bihoreanul
Un proiect de lege depus recent la Camera Deputaților propune reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală în România. Asumat și prezentat de deputatul PNL Ion Iordache, președintele organizației PNL Gorj, proiectul are printre coinițiatori și un deputat PNL de Bihor. Este vorba despre Călin Gal, fost vicepreședinte al CJ Bihor.
Curierul aduce sacii! Orădenii pot primi sacii galbeni și albaștri de la RER acasă sau în cel mai apropiat „easybox” # Bihoreanul
RER Vest anunță lansarea unui sistem de livrare a rolelor de saci pentru deșeurile reciclabile direct la domiciliul clienților sau în puncte de tipul „easybox”, în baza unui parteneriat cu firma de curierat Sameday. Toți orădenii care stau la case și au contract cu RER Vest pentru colectarea deșeurilor reciclabile în saci pot utiliza această variantă, atât pentru rolele gratuite distribuite anual, cât și pentru cele suplimentare.
Dublă crimă la Băile Felix: Cele două persoane găsite moarte în staţiune au fost ucise. Suspectul, în custodia poliției # Bihoreanul
Cele două persoane găsite moarte într-o clădire dezafectată din Băile Felix, în prima zi a anului 2026, au fost ucise, au stabilit anchetatorii. Ipoteza inițială a unei crime urmate de sinucidere a fost infirmată, iar principalul suspect a fost identificat, ridicat de polițiști și se află în custodia acestora.
„La Măruță” iese din grila PRO TV: Emisiunea lui Cătălin Măruță, oprită după 18 ani. Reacția prezentatorului # Bihoreanul
După 18 ani de emisie, „La Măruță” se încheie. PRO TV a anunțat luni seara că va opri difuzarea show-ului prezentat de Cătălin Măruță începând cu 6 februarie 2026, punând punct unuia dintre cele mai longevive formate din grila postului.
Cât costă să fii student? O analiză a studenților arată că o bursă socială nu acoperă nici jumătate din cheltuielile lunare ale unui student # Bihoreanul
Un student din România are nevoie de cel puțin 2.028 de lei pe lună pentru a se putea întreține și a-și continua studiile, arată analiza „Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”, lansată luni de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.
Iarna a venit cu ninsori ca odinioară și, tocmai de aceea, pe mulți i-a prins nepregătiți. Nu pentru că n-ar fi fost anunțată de meteorologi, ci pentru că, în mod tradițional, nu-i mai crede nimeni. Așa se face că, odată cu prima zăpadă serioasă, o mulțime de orădeni au intrat în criză... logistică.
Oradea în 2026: Noul an le aduce orădenilor creșteri de impozite și prețuri, dar și multe investiții din bani europeni # Bihoreanul
Anul 2026 aduce orădenilor creșterea impozitelor cu până la 80%, scumpirea gigacaloriei cu 14,5%, majorări de prețuri și scăderea numărului de angajatori. În ciuda condițiilor economice dificile, în Oradea se vor derula investiții publice de peste 2 miliarde lei, de la construirea pasajelor pe șoseaua de centură și în zona străzii Republicii, reabilitarea școlilor și reamenajarea principalelor parcuri, până la modernizarea cartierului Nufărul, toate cu cofinanțare europeană.
Nu-ți cureți gheața și țurțurii de pe clădiri și trotuare? Primăria Oradea anunță amenzi # Bihoreanul
Asociațiile de proprietari și firmele din Oradea care nu îndepărtează țurțurii de la streșini și nu curăță gheața de pe trotuare pot fi amendați cu sume de până la 2.500 de lei, în condițiile în care episoadele de îngheț-dezgheț din această perioadă pot transforma acoperișurile și aleile pietonale în zone periculoase.
