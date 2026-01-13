Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Plagiatul este o formă de furt, sper ca o entitate independentă să clarifice situația” (VIDEO)
Bihoreanul, 13 ianuarie 2026 22:20
Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat marți seară, la TVR 1, situația ministrului Justiției, Radu Marinescu, acuzat de jurnalista Emilia Șercan că și-a plagiat mai bine de jumătate din teza de doctorat. Bolojan a evitat să îi ceară demisia, precizând că așteaptă o confirmare oficială a plagiatului, dar a recunoscut că astfel de scandaluri afectează autoritatea publică tocmai când MJ a declanșat numirea noilor șefi de parchete. „Plagiatul este o formă de furt, sper ca o entitate independentă să clarifice situația”, a afirmat el.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum o oră
22:20
Acum 4 ore
20:20
Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită la Filarmonica Oradea joi, 15 ianuarie, ora 19, cu concertul vocal-simfonic „Dansuri românești în partituri”. Programul cuprinde melodii folclorice și dansuri românești, cum ar fi „Ciocârlia” sau „Hora Staccato”, precum și lucrări semnate de George Enescu sau Ciprian Porumbescu. Vezi programul complet!
19:30
Șomajul în Bihor a crescut ușor la final de 2025. Aproape 5.200 de persoane, fără loc de muncă # Bihoreanul
Rata șomajului în județul Bihor a ajuns la 2,18% la sfârșitul lunii decembrie 2025, înregistrând o ușoară creștere față de luna precedentă, când indicatorul era de 2,12%, arată datele transmise marți de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor.
19:20
Premierul Ilie Bolojan va prelua, interimar, conducerea Ministerului Educației, după ce ministrul Daniel David și-a depus demisia din funcție la finalul anului trecut, iar până acum nu a fost desemnat un succesor al acestuia.
Acum 6 ore
18:50
Imagini de la reconstituirea dublei crime din Băile Felix. Ucigașul a anunțat Poliția la două săptămâni după ce le-a crăpat capul victimelor cu o bară metalică (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un bărbat de 29 de ani din localitatea Cordău a fost reținut pentru omor calificat, fiind acuzat că a ucis cele două persoane ale căror cadavre au fost descoperite în prima zi a acestui an într-o clădire dezafectată din stațiunea Băile Felix. Potrivit anchetatorilor, crimele au fost comise pe 19 decembrie, iar Florin Hendre, cel care a alertat autoritățile, în prima zi a anului, este chiar autorul faptelor, care a încercat să se prezinte drept un simplu cetățean ce ar fi descoperit întâmplător cadavrele. În premieră, anchetatorii au făcut publice imagini și înregistrări video de la reconstituirea dublei crime.
18:40
Parchetul Bihor, despre dubla crimă din Băile Felix: ucigașul a anunțat Poliția, la două săptămâni după ce le-a crăpat capul victimelor cu o bară metalică (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un bărbat de 29 de ani din localitatea Cordău a fost reținut pentru omor calificat, fiind acuzat că a ucis cele două persoane ale căror cadavre au fost descoperite în prima zi a acestui an într-o clădire dezafectată din stațiunea Băile Felix. Potrivit anchetatorilor, crimele au fost comise pe 19 decembrie, iar cel care a alertat autoritățile, în prima zi a anului, este chiar autorul faptelor, care a încercat să se prezinte drept un simplu cetățean ce ar fi descoperit întâmplător cadavrele.
18:00
Studenții de la Arte Vizuale au făcut cursurile la „rece”, din cauza unei avarii la sistemul de încălzire # Bihoreanul
Timp de câteva săptămâni, studenții unor secții plastice ale Facultății de Arte au fost nevoiți să învețe la „rece”, adică la temperaturi nu cu mult mai mari decât cele de afară, din cauza unei avarii la sistemul de încălzire. Abia după ce au reclamat public problema, avaria a fost remediată, iar sălile încălzite. Rectorul Constantin Bungău susține că el însuși a verificat temperatura din încăperi, iar acum este optimă. „Nu înțeleg nici eu de ce nu au fost mutați studenții”, a mai spus rectorul.
17:50
Renumitul cântăreț spaniol Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, a fost acuzat de două foste angajate că le-ar fi agresat sexual în 2021. Femeile au mărturisit detalii presei spaniole despre întâmplările petrecute în locuințele artistului din Europa și Caraibe.
17:20
Proiect de 31,5 milioane de lei, cu finanțare UE. Spitalul Județean din Oradea vrea să devină centru regional pentru tratarea AVC, cu dotări de top # Bihoreanul
Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor își propune să devină, în următorii ani, un centru regional de excelență pentru diagnosticarea și tratarea accidentului vascular cerebral (AVC), în urma unei investiții de peste 31,5 milioane de lei, finanțată în cea mai mare parte din fonduri europene.
Acum 8 ore
17:00
Handbaliştii de la CSM Oradea vor începe seria jocurilor din noul an sâmbătă, la Timişoara, unde vor susţine derby-ul Seriei C a Diviziei A, în compania formaţiei locale SCM Politehnica II. Acest prim meci oficial al roş-albaştrilor din 2026 va opune primele două echipe din serie și poate decide dinamica clasamentului în această fază a sezonului.
16:40
Patriarhia Română se opune legalizării prostituției: „O formă gravă de exploatare a trupului omenesc” # Bihoreanul
Patriarhia Română a reacționat public față de proiectul de lege care propune legalizarea și reglementarea prostituției în România, inițiativă legislativă depusă recent la Camera Deputaților și susținută inclusiv de un deputat PNL de Bihor. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române își exprimă „îngrijorarea profundă și dezaprobarea” față de un asemenea demers, pe care îl consideră incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane.
16:30
Inedit: o comună de munte din Bihor vrea să-și facă foraj de apă geotermală și să încălzească toate clădirile publice cu această resursă # Bihoreanul
Anul 2026 a început cu planuri mari în comuna Budureasa, care și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului. Potrivit primarului Adrian Magda, studiile arată că în subsolul comunei există un zăcământ important de apă termală, care atinge temperaturi de 60-70 de grade Celsius, așa că un foraj ar putea susține încălzirea clădirilor publice din Budureasa.
15:50
Deszăpezirea Oradiei poate fi urmărită LIVE: Poziția utilajelor RER Vest, vizibilă în timp real pe o hartă online # Bihoreanul
Orădenii pot vedea, în timp real, unde intervin utilajele de deszăpezire ale RER Vest, după ce primarul Oradiei, Florin Birta, a pus la dispoziția publicului, marți după amiaza, un link de monitorizare GPS a mașinilor aflate în teren.
15:30
Două persoane au ajuns la spital, marți, după un accident rutier produs la prânz pe drumul județean 191, la ieșirea din localitatea bihoreană Păgaia.
Acum 12 ore
15:00
Meci crucial pentru baschetbaliștii CSM în FIBA Europe Cup, miercuri seara, la Oradea Arena # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea va disputa miercuri seara, la Oradea Arena, un meci crucial în TOP 16 FIBA Europe Cup, urmând a primi vizita croaților de la KK Cedevita Junior Zagreb. Ambele echipe au nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa calificării, astfel că partida se anunță tensionată și spectaculoasă.
14:40
O nouă ninsoare abundentă la Oradea. Primarul Birta transmite că mașinile de deszăpezire sunt în teren și sunt monitorizate prin GPS (FOTO) # Bihoreanul
Ninsoarea a revenit marți, în jurul prânzului, în Oradea, iar utilajele de deszăpezire ale operatorului RER Vest au fost trimise în teren. Primarul Florin Birta a anunțat că activitatea operatorului de deszăpezire este urmărită în timp real prin sistem GPS și a publicat o imagine din platforma de monitorizare, care arată poziționarea utilajelor în mai multe zone ale orașului.
14:10
Primul deces la o persoană cu gripă în Bihor, în acest sezon. Suferea și de alte afecțiuni grave # Bihoreanul
Județul Bihor a înregistrat primul deces pe fondul gripei în actualul sezon de îmbolnăviri, început în luna octombrie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 77 de ani, dintr-un sat din județ, care a murit pe 10 ianuarie, în timp ce era internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Suferea de alte afecțiuni grave.
13:50
Fost președinte al clubului AC Ajaccio, echipă la care a jucat Adrian Mutu, împușcat mortal în Corsica, la înmormântarea mamei sale # Bihoreanul
Alain Orsoni, fost lider al mișcării naționaliste corsicane și fost președinte al clubului francez AC Ajaccio, a fost împușcat mortal luni după-amiaza în timpul înmormântării mamei sale în satul Vero din Corsica.
13:30
Patinoarul din Piața Ferdinand din Oradea „topește” prețurile. 50% reducere și te dai cât vrei! # Bihoreanul
Profitând de temperaturile scăzute și de vremea numai bună pentru sporturile de iarnă, patinoarul din Piața Ferdinand din Oradea „topește” prețurile! Începând de luni, 12 ianuarie, tariful de acces a fost redus de la 50 de lei la 25 de lei, preț care include patinaj nelimitat, cu condiția ca utilizatorii să nu părăsească zona de odihnă a patinatorilor.
13:00
Un câine blocat între ghețurile de pe Crișul Repede a fost salvat de pompierii orădeni (FOTO) # Bihoreanul
Un câine căzut în apa Crișului Repede din Oradea a fost salvat de pompierii Detașamentului 1 Oradea marți dimineața. Patrupedul a căzut în apa rece după ce gheața formată la suprafața râului a cedat sub acesta.
12:40
Între două runde de sarmale și salată de boeuf, poporul a fost isterizat de marele pericol pe care îl reprezintă scumpirea impozitelor locale. Așa zarvă n-am mai văzut de când RER-ul a scumpit taxa pe gunoi cu un leu cincizeci de bani pe lună. E evident: taxele pe proprietate în România sunt derizorii față de cele din spațiul UE. Dar hai să zicem că nu-i corect să ne raportăm doar la taxe cu occidentalii, pentru că veniturile lor sunt mai mari. Să luăm un exemplu pentru a arăta hecatomba financiară care ne așteaptă...
12:10
Proiect pentru legalizarea prostituției în România. Un deputat PNL de Bihor, printre coinițiatori # Bihoreanul
Un proiect de lege depus recent la Camera Deputaților propune reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală în România. Asumat și prezentat de deputatul PNL Ion Iordache, președintele organizației PNL Gorj, proiectul are printre coinițiatori și un deputat PNL de Bihor. Este vorba despre Călin Gal, fost vicepreședinte al CJ Bihor.
11:30
Curierul aduce sacii! Orădenii pot primi sacii galbeni și albaștri de la RER acasă sau în cel mai apropiat „easybox” # Bihoreanul
RER Vest anunță lansarea unui sistem de livrare a rolelor de saci pentru deșeurile reciclabile direct la domiciliul clienților sau în puncte de tipul „easybox”, în baza unui parteneriat cu firma de curierat Sameday. Toți orădenii care stau la case și au contract cu RER Vest pentru colectarea deșeurilor reciclabile în saci pot utiliza această variantă, atât pentru rolele gratuite distribuite anual, cât și pentru cele suplimentare.
10:30
Dublă crimă la Băile Felix: Cele două persoane găsite moarte în staţiune au fost ucise. Suspectul, în custodia poliției # Bihoreanul
Cele două persoane găsite moarte într-o clădire dezafectată din Băile Felix, în prima zi a anului 2026, au fost ucise, au stabilit anchetatorii. Ipoteza inițială a unei crime urmate de sinucidere a fost infirmată, iar principalul suspect a fost identificat, ridicat de polițiști și se află în custodia acestora.
10:10
„La Măruță” iese din grila PRO TV: Emisiunea lui Cătălin Măruță, oprită după 18 ani. Reacția prezentatorului # Bihoreanul
După 18 ani de emisie, „La Măruță” se încheie. PRO TV a anunțat luni seara că va opri difuzarea show-ului prezentat de Cătălin Măruță începând cu 6 februarie 2026, punând punct unuia dintre cele mai longevive formate din grila postului.
Acum 24 ore
09:40
Cât costă să fii student? O analiză a studenților arată că o bursă socială nu acoperă nici jumătate din cheltuielile lunare ale unui student # Bihoreanul
Un student din România are nevoie de cel puțin 2.028 de lei pe lună pentru a se putea întreține și a-și continua studiile, arată analiza „Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”, lansată luni de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România.
09:00
Iarna a venit cu ninsori ca odinioară și, tocmai de aceea, pe mulți i-a prins nepregătiți. Nu pentru că n-ar fi fost anunțată de meteorologi, ci pentru că, în mod tradițional, nu-i mai crede nimeni. Așa se face că, odată cu prima zăpadă serioasă, o mulțime de orădeni au intrat în criză... logistică.
08:00
Oradea în 2026: Noul an le aduce orădenilor creșteri de impozite și prețuri, dar și multe investiții din bani europeni # Bihoreanul
Anul 2026 aduce orădenilor creșterea impozitelor cu până la 80%, scumpirea gigacaloriei cu 14,5%, majorări de prețuri și scăderea numărului de angajatori. În ciuda condițiilor economice dificile, în Oradea se vor derula investiții publice de peste 2 miliarde lei, de la construirea pasajelor pe șoseaua de centură și în zona străzii Republicii, reabilitarea școlilor și reamenajarea principalelor parcuri, până la modernizarea cartierului Nufărul, toate cu cofinanțare europeană.
Ieri
20:40
Nu-ți cureți gheața și țurțurii de pe clădiri și trotuare? Primăria Oradea anunță amenzi # Bihoreanul
Asociațiile de proprietari și firmele din Oradea care nu îndepărtează țurțurii de la streșini și nu curăță gheața de pe trotuare pot fi amendați cu sume de până la 2.500 de lei, în condițiile în care episoadele de îngheț-dezgheț din această perioadă pot transforma acoperișurile și aleile pietonale în zone periculoase.
19:50
După vacanța de iarnă, fotbaliștii seniori ai FC Bihor revin la Oradea pentru reluarea pregătirilor, într-un moment important care marchează startul perioadei de antrenamente. Echipa se va reuni miercuri pentru noul sezon competițional, iar conducerea clubului și staff-ul tehnic își propun să formeze un lot competitiv, pregătit atât fizic, cât și tactic, cu obiectivul de a obține rezultate solide și de a readuce performanța pe terenul de joc.
19:10
Ianuarie cu relaxare: Care sunt principalele atracții ale primei luni din an, în Oradea # Bihoreanul
Evenimentele din luna ianuarie în Oradea aduc relaxare cu SPA, plimbări, dans contemporan, teatru sau concerte. Printre atracțiile lunii se numără concerte simfonice, cu melodii românești ca „Ciocârlia” sau cu Dinu Iancu Sălăjanu, show-uri de stand-up comedy, dar și activități gratuite.
18:30
Maia Sandu a declarat că ar vota „Da” la un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România (VIDEO) # Bihoreanul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota în favoarea unirii Republicii Moldova cu România, dacă un astfel de referendum ar fi organizat. Afirmația a fost făcută într-un interviu acordat recent realizatorilor unui cunoscut podcast britanic, la sediul Președinției de la Chișinău.
18:10
Tatăl fostului mare fotbalist al FC Bihor, Vladimir „Vova” Tămaş, a încetat din viață luni la vârsta de 100 de ani. Foștii săi colegi din anii ’80, perioada de glorie a echipei, și suporterii clubului sunt așteptați să-i fie alături la înmormântare miercuri, la Oradea.
17:50
Procesul de agresiune sexuală al fostului preot Valentin Borbel, blocat la Judecătoria Aleșd: rechizitoriul, declarat nelegal # Bihoreanul
Procesul fostului preot Valentin Borbel nu poate începe: judecătorul de cameră preliminară de la Aleșd a constatat că rechizitoriul prin care acesta a fost trimis în judecată pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unui minor este nelegal și l-a retrimis la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.
17:30
PSD îl susține pe Radu Marinescu după acuzațiile de plagiat și o atacă pe jurnalista Emilia Șercan # Bihoreanul
În urma apariției investigației semnate de Emilia Șercan, în care se arată că ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat mai mult de jumătate din lucrarea sa de doctorat, PSD a anunțat că îi acordă ministrului „susținerea politică totală” și o acuză pe jurnalistă de „manevra josnică” prin care l-a învinovățit.
17:00
Ungurii vor să extragă zilnic, prin fracturare hidraulică, peste 500.000 mc de gaze, la granița cu România: „Nu există impact transfrontalier” # Bihoreanul
Exploatarea de hidrocarburi din perimetrul minier Sarkad I, parte a proiectului Corvinus, situat în estul Ungariei, în apropierea frontierei cu România, ar putea ajunge la un volum de extracție de peste 500 de tone de țiței pe zi și peste 500.000 de metri cubi de gaze naturale zilnic, în cazul forării unor puțuri suplimentare, potrivit unor documente oficiale transmise de autoritățile ungare. Aceste exploatări de gaze se vor face prin fracturare hidraulică, dar oficialii maghiari dau asigurări că mediul nu va fi afectat.
16:40
Caravana competițiilor de padel începe în Oradea. Primul turneu are loc în 17 și 18 ianuarie # Bihoreanul
Padel Arena Oradea deschide anul competițional cu un calendar ambițios, ce include nu mai puțin de 15 turnee programate în 2026. Primul dintre acestea, Etapa I din circuitul „Oradea Joacă Padel”, va avea loc în 17-18 ianuarie și dă startul unui sezon intens pentru pasionații de padel din Bihor.
16:20
Săptămâna a început sub semnul gerului în regiunea Crișana, însă, potrivit estimării publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 12-25 ianuarie, vremea va intra rapid într-un proces de încălzire, iar după jumătatea lunii sunt așteptate maxime diurne de 4–6 grade.
16:10
Șahiști din Bihor, din țară și străinătate au participat la Campionatul Șah Club Oradea 2026, un turneu online blitz gratuit, care a avut loc sâmbătă, 10 ianuarie, pe platforma chess.com. Competitorii au disputat 4 runde în sistem elvețian cu 5 minute+2 secunde pe mutare timp de gândire. Pe primul loc s-a clasat Karácsony Zsolt (Crișul Oradea) cu 3,5 puncte.
15:30
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr.12, cu datele de identificare: cod fiscal RO 63483 şi nr. RC J/05/1/1991 tel. 0259/423.245, 0359/808.501, fax. 0259/426.010, vinde opt autobuze (cinci autobuze VOLVO, un autobuz MAN A 78, un autobuz IVECO DALY, un autobuz MERCEDES BENZ CITARO) prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 27.01.2026, de la ora 11:00.
15:20
Golden Globes 2026: Jessie Buckley, Wagner Moura și filmul „Hamnet”, printre marii câștigători (VIDEO) # Bihoreanul
A 83-a ediție a premiilor Golden Globes a avut loc duminică, în orașul Los Angeles din Statele Unite ale Americii. Printre marii câștigători de anul acesta s-au numărat irlandeza Jessie Buckley și brazilianul Wagner Moura, dar și filmele „Hamnet” și „One Battle After Another”.
15:00
Silviu Faiăr, Zlăvog și alți influenceri cunoscuți apar în „Deșteptarea”, spectacol-eveniment cu și despre adolescenți, care are premiera la Teatrul Regina Maria (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Teatrul Regina Maria din Oradea programează pentru sâmbătă și duminică premiera spectacolului „Deșteptarea”, o producție construită în jurul universului digital în care trăiesc adolescenții de azi. Spectacolul, pe un text contemporan semnat de Doru Vatavului și în regia lui Bobi Pricop, se joacă la Sala Mare, de la ora 19, și se adresează în mod special publicului tânăr, dar și părinților și profesorilor.
14:20
Accident pe DN 19B, în Bihor: tânăr de 18 ani, băut la volan, s-a oprit cu maşina într-un tub de beton # Bihoreanul
Un tânăr de 18 ani din comuna Suplacu de Barcău a avut un weekend cu ghinion: a pierdut controlul mașinii pe drumul dintre Abram și Marghita, a ieșit de pe şosea și s-a oprit într-un șanț, direct într-un tub de beton pentru colectarea apelor pluviale. Polițiștii chemați la fața locului au descoperit rapid și motivul: șoferul consumase alcool.
13:40
Poezie și muzică: spectacolul „Luceafărul” va fi jucat de actorii Teatrului Szigligeti în Oradea și județ # Bihoreanul
Spectacolul „Luceafărul”, cu lectură din poezia omonimă a lui Mihai Eminescu și cu momente muzicale, va fi jucat, în perioada 12-23 ianuarie, în Oradea și orașe din Bihor în cadrul unei caravane ce marchează Ziua Culturii Naționale.
13:10
Elevii de-a VIII-a și de-a XII-a din Bihor vor simula examenele naționale. Colegii lor din alte clase ar putea face lecții online # Bihoreanul
În următoarele două săptămâni, mai mulți elevi din Bihor ar putea face lecții online, pentru că în unitățile de învățământ vor fi organizate simulări ale examenului de Evaluare națională, respectiv de bacalaureat, organizate de Inspectoratul Școlar. Elevii de-a VIII-a vor simula examenul între 19 și 21 ianuarie, iar cei de liceu între 26 și 29 ianuarie.
12:30
La doar 8 ani, tenismenul bihorean Christian Boros a câștigat primul său titlu la categoria 12 ani în cadrul Cupa Yonnex de la Timișoara, impresionând prin talent și determinare în fața unor adversari mai mari.
12:20
Caz medical rar la Spitalul Județean Bihor: adolescent de 16 ani, operat pentru o fractură severă de os scafoid, cu care s-a ales după un joc de fotbal # Bihoreanul
Un adolescent de 16 ani din județul Bihor a fost operat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor pentru o afecțiune extrem de rară în ortopedia pediatrică: o fractură severă de os scafoid, cu deficit de consolidare, evoluată către pseudoartroză. Intervenția chirurgicală a avut loc în ultimele zile ale anului 2025, iar cazul a fost făcut public printr-un comunicat transmis de spital pe 12 ianuarie.
11:40
Când un politician țipă că-ți vrea binele, vezi să nu ți-l ia! Chiar dacă, probabil, nu au auzit butada atribuită unui om de stat din secolul trecut, asta nu i-a împiedicat pe suporterii AUR să creadă orbește în politruci care zic că mor de grija lor.
11:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni două avertizări de cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, valabile și pentru județul Bihor, precum și o informare meteorologică ce anunță un episod de vreme foarte rece, cu ninsori, vânt și risc de polei, până miercuri dimineață.
10:40
Weekend cu emoții pentru CSU Oradea: victorie clară și duel strâns cu CSM Corona Brașov # Bihoreanul
Voleibalistele de la CSU Oradea au avut un weekend plin de emoții în Divizia A2, reușind sâmbătă o victorie clară, 3-0, cu CSU UVT Timișoara și oferind duminică un meci dramatic cu CSM Corona Brașov, pierdut la limită, 13-15 în tiebreak. Evoluțiile fetelor mențin echipa pe prima poziție în clasament și arată determinarea și unitatea formației orădene.
