Atac iminent al SUA în Iran. Intervenția militară americană va fi în următoarele 24 de ore?

Newsweek.ro, 14 ianuarie 2026 21:40

Intervenția militară americană în Iran ar putea avea loc în următoarele 24 de ore, au declarat mierc...

Acum 30 minute
21:40
Acum o oră
21:20
Zona sensibilă a României care nu este acoperită de Tratatul NATO. Şeful Armatei atrage atenţia asupra hibei Newsweek.ro
Zona sensibilă a României care nu este acoperită de Tratatul NATO va crea probleme. Şeful Armatei, g...
Acum 2 ore
20:50
Aeronava Spartan folosită de Nicuşor Dan este în testări. Ce face cu ea MApN? Echipamentele, instalate de STS Newsweek.ro
Aeronava Spartan, care este folosită de Nicuşor Dan, se află în testări. Ce face cu ea MApN acum? Ec...
20:40
Cum va prioritiza Guvernul solicitările de transfer, în Programul Anghel Saligny? Care sunt criteriile? Newsweek.ro
Cum va prioritiza Guvernul Bolojan solicitările de transfer, în cadrul Programului Anghel Saligny? C...
20:00
Un gigant în tehnologie din lume, anunț pentru angajați: „Va fi cea mai mare transformare din istorie” Newsweek.ro
Dell, un gigant în tehnologie din lume le-a spus angajaților săi să se aștepte la o revizuire genera...
Acum 4 ore
19:50
Eveniment de excepție la Opera Națională cu Alexandru Tomescu și Damian Drăghici, de Ziua Culturii Naționale Newsweek.ro
Institutul Cultural Român organizează la Opera Națională București, un amplu eveniment dedicat Zilei...
19:50
Motorul de profit al companiei Tesla se clatină. Elon Musk a pariat viitorul acesteia pe o promisiune deşartă Newsweek.ro
Motorul de profit al companiei Tesla se clatină, pentru că Elon Musk a pariat viitorul acesteia pe o...
19:30
Donald Trump spune că e inacceptabil ca Groenlanda să nu fie în mâinile SUA. &#34;Este vital pentru Domul de Aur!&#34; Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, spune că este inacceptabil ca Groenlanda să nu fie în mâinile SUA. "...
19:20
Pâinea pe care trebuie să o mănânce persoanele peste 50 de ani. Nutriționiștii o recomandă pentru nutrienți Newsweek.ro
Pâinea pe care trebuie să o mănânce persoanele peste 50 de ani. Nutriționiștii o recomandă pentru nu...
19:10
Danemarca îşi va consolida imediat prezenței sa militară în Groenlanda, în urma declaraţiilor lui Donald Trump Newsweek.ro
Danemarca îşi va consolida imediat prezenței sa militară în teritoriul ei autonom Groenlanda, în urm...
19:10
Zelenski i-a dat lui Trump un zăcământ de litiu. O firmă susținută de guvernul SUA a câștigat licitația Newsweek.ro
Primul zăcământ de litiu din Ucraina a fost acordat oficial unui grup de investitori legați de SUA. ...
19:00
Cel mai tare jaf subacvatic: Cum a furat CIA un submarin nuclear rusesc de pe fundul oceanului? Newsweek.ro
O navă secretă. O misiune minieră falsă. Și o gheară trimisă la trei mile adâncime pentru a recupera...
18:40
NATO cere Turciei să-și ducă avioanele de vânătoare F-16 în Estonia. Inițial, misiunea era pentru România Newsweek.ro
NATO a solicitat Turciei să furnizeze avioane de vânătoare F-16 pentru patrularea spațiului aerian a...
18:20
De ce unii oameni pun folie de aluminiu în portofel? Metoda chinezească care împiedică &#34;scurgerea banilor&#34; Newsweek.ro
De ce unii oameni pun folie de aluminiu în portofel? Metoda chinezească care împiedică "scurgerea ba...
18:10
Horoscop de weekend. Vești bune pentru Pești, Fecioară și Vărsător. Duminică e lună nouă cu mari schimbări Newsweek.ro
Horoscop de weekend. Vești bune pentru Pești, Fecioară și Vărsător. Duminică e lună nouă cu mari sch...
18:00
Iranul este încolțit și amenință cu atacuri asupra teritoriului NATO Newsweek.ro
Amenințarea din partea Teheranului este îndreptată direct către NATO: Iranul a anunțat atacuri asupr...
Acum 6 ore
17:50
Alertă pe Valea Prahovei: Constructorii avertizează asupra riscurilor de alunecări după defrișări Newsweek.ro
Constructorii care lucrează la realizarea unei centuri ocolitoare în zona staţiunilor Buşteni şi Azu...
17:40
Federaţia Sănătatea: Reducerea de 10% a salariilor este un atac direct la demnitatea personalului medical Newsweek.ro
Federaţia Sănătatea din România îşi exprimă miercuri indignarea şi revolta categorică faţă de intenţ...
17:20
Panica pe autostradă: șofer român beat provoacă haos pe 30 km în Germania. A condus pe contrasens Newsweek.ro
Un şofer român a pus pe jar poliţia din Germania după ce a condus beat 30 de kilometri pe contrasens...
17:10
Alertă meteo. După câteva zile călduroase, temperaturile se prăbușesc dramatic. Gerul revine în România Newsweek.ro
Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu te...
17:00
Criza din industria auto continuă. Peste 700 de oameni, dați afară de la una din uzinele importante Stellantis Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, continuă. Anul 2026 înc...
16:50
Fundația Mondială a Animalelor a întocmit o analiză a șase rase de pisici cu cei mai frumoși ochi Newsweek.ro
Experții reamintesc că o schimbare bruscă a intensității culorii ochilor unui animal de companie poa...
16:30
UE a explicat cum va fi împărțit împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina Newsweek.ro
UE a explicat cum va fi împărțit împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Președinta Com...
16:20
Anul cultural Constantin Brâncuși se deschide chiar acasă la marele sculptor Newsweek.ro
Primele evenimente dedicate Anului Constantin Brâncuși au loc în județul Gorj. Muzeul care îi poartă...
16:10
Nou semn de circulație pe drumurile din Europa. Ce se întâmplă daca nu-l respecți Newsweek.ro
Un pătrat verde cu o bicicletă albă pe el: Acesta este unul dintre cele mai noi indicatoare rutiere ...
16:00
Audi estimează o ușoară scădere a livrărilor în 2025, dar vânzările de mașini electrice și comenzile noi cresc Newsweek.ro
Audi se așteaptă la o ușoară scădere a livrărilor în 2025, dar raportează o creștere puternică a maș...
16:00
Groenlanda a cerut ajutorul Marii Britanii din cauza unei amenințări din partea Statelor Unite Newsweek.ro
Groenlanda a cerut ajutorul Marii Britanii din cauza unei amenințări din partea Statelor Unite. Groe...
Acum 8 ore
15:50
Războiul lui Putin cu Ucraina durează mai mult decât cel al lui Stalin cu Germania în al Doilea Război Mondial Newsweek.ro
Vladimir Putin duce un război împotriva Ucrainei de mai mult timp decât a făcut-o Iosif Stalin împot...
15:40
Unii români cu mașini cu impozit mare fentează statul. Cum procedează să nu plătească? Newsweek.ro
Autoritățile au descoperit că unii români cu mașini cu motoare mari și, implicit impozit mare, ce aj...
15:20
Cel mai mare producător de motociclete din Europa dă afară 500 de angajați. Sunt și șefi printre ei. De ce? Newsweek.ro
Producătorul de motociclete KTM își continuă măsurile de reducere a costurilor și elimină aproximati...
15:10
Dilema lui Trump. De ce SUA nu pot bombarda Teheranul până devine o democrație. Lecția Venezuela nu se aplică Newsweek.ro
Donald Trump intensifică amenințările la adresa Iranului, pe fondul represiunii sângeroase împotriva...
15:00
David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025 Newsweek.ro
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aq...
14:40
Primarul Sectorului 5 îi scutește de plata taxelor și impozitelor proprietarii afectați de explozia din Rahova Newsweek.ro
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor loc...
14:20
Tavan prăbușit peste elevi la un liceu din Botoșani. Clădirea a fost reabilitată în 2024 Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs miercuri dimineață la un liceu din municipiul Botoșani, unde o parte din...
14:10
VIDEO Cele mai sigure mașini în caz de accident, din fiecare clasă, testate de Euro NCAP în 2025 Newsweek.ro
Euro NCAP, organismul european independent care testează siguranța mașinilor noi apărute pe piață în...
14:00
Nicuşor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează ministru interimar al Educației pe Ilie Bolojan Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri decretele prin care a luat act de demisia lui ...
Acum 12 ore
13:50
Discuții cu „scântei” la Casa Albă pe tema Groenlandei. Rubio și Vance, față-n față cu miniștrii nordici Newsweek.ro
O reuniune cu miză geopolitică majoră are loc miercuri la Casa Albă, unde miniștrii de externe ai Da...
13:40
Bolojan crește luni vârstă la care ies la pensie militarii și polițiștii. Sindicaliști: Rămânem tot mai puțini Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit cu liderii sindicatelor din MAI din sist...
13:30
Revoluție sângeroasă în Iran. Peste 2.400 de protestatari, uciși. Trump amenință Teheranul cu măsuri dure Newsweek.ro
Represiunea brutală a autorităților iraniene împotriva protestelor antiguvernamentale a făcut deja p...
13:20
Cseke Attila: Autoritățile locale pot alege între diminuarea cheltuielilor salariale sau tăierea posturilor Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că varianta reducerii cheltuielilor de pers...
13:00
Un cunoscut retailer de lux a declarat faliment. Are datorii de 10.000.000.000 $. E greu de salvat Newsweek.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți retaileri de produse de lux a declarat faliment. Decizia vine după o l...
12:50
Bucuria prematură l-a costat victoria pe austriacul Ofner în calificări la Australian Open Newsweek.ro
Tenismanul austriac Sebastian Ofner s-ar putea să nu mai uite niciodată regulile acestui sport, după...
12:40
8 din 10 români spun că 2025 a fost un an prost. 63% cred că 2026 va fi, probabil, și mai rău Newsweek.ro
Datele celui mai recent studiu global realizat de Ipsos arată că 8 din 10 români spun că 2025 a fost...
12:30
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii Newsweek.ro
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da ban...
12:20
Securitatea cibernetică, principalul risc pentru companii; AI-ul are cea mai rapidă ascensiune,până pe locul 2 Newsweek.ro
Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, se situează pe locul 1 pentru al cinc...
12:10
Atenție, șoferi! Nu plătiți amenzile de circulație, rămâneți fără carnet. Datoria crește cu 69% după 6 luni Newsweek.ro
Un proiect de lege pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltări prevede ca șoferii care ...
12:00
Cui i-a dedicat Mihai Eminescu faimoasa poezie „Floare albastră”? Iubirea poetului despre care puțini știu Newsweek.ro
Mâine, 15 ianuarie, se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. Deși cei mai...
11:50
Călin Georgescu a plagiat desenele animat The Lorax din 1972 ca să pară „ințelept” în fața „suveraniștilor” Newsweek.ro
Călin Georgescu a devenit din nou ținta ironiilor publice după ultimul discurs susținut în fața IPJ ...
11:40
Profesoara de matematică din Iași care predă pe TikTok a fost cooptată în emisiunea Survivor Newsweek.ro
Loredana Pălănceanu, profesoara de matematică din Iași care a transformat TikTok și Instagram în spa...
11:40
Rata creditelor în lei va scădea, dar din luna aprilie. Cu cât vor plăti mai puțin cei ce s-au împrumutat Newsweek.ro
Românii cu credite în lei calculate în funcție de IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consu...
