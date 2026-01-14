Atac iminent al SUA în Iran. Intervenția militară americană va fi în următoarele 24 de ore?
Newsweek.ro, 14 ianuarie 2026 21:40
Intervenția militară americană în Iran ar putea avea loc în următoarele 24 de ore, au declarat mierc...
Acum 30 minute
21:40
Acum o oră
21:20
Zona sensibilă a României care nu este acoperită de Tratatul NATO. Şeful Armatei atrage atenţia asupra hibei # Newsweek.ro
Zona sensibilă a României care nu este acoperită de Tratatul NATO va crea probleme. Şeful Armatei, g...
Acum 2 ore
20:50
Aeronava Spartan folosită de Nicuşor Dan este în testări. Ce face cu ea MApN? Echipamentele, instalate de STS # Newsweek.ro
Aeronava Spartan, care este folosită de Nicuşor Dan, se află în testări. Ce face cu ea MApN acum? Ec...
20:40
Cum va prioritiza Guvernul solicitările de transfer, în Programul Anghel Saligny? Care sunt criteriile? # Newsweek.ro
Cum va prioritiza Guvernul Bolojan solicitările de transfer, în cadrul Programului Anghel Saligny? C...
20:00
Un gigant în tehnologie din lume, anunț pentru angajați: „Va fi cea mai mare transformare din istorie” # Newsweek.ro
Dell, un gigant în tehnologie din lume le-a spus angajaților săi să se aștepte la o revizuire genera...
Acum 4 ore
19:50
Eveniment de excepție la Opera Națională cu Alexandru Tomescu și Damian Drăghici, de Ziua Culturii Naționale # Newsweek.ro
Institutul Cultural Român organizează la Opera Națională București, un amplu eveniment dedicat Zilei...
19:50
Motorul de profit al companiei Tesla se clatină. Elon Musk a pariat viitorul acesteia pe o promisiune deşartă # Newsweek.ro
Motorul de profit al companiei Tesla se clatină, pentru că Elon Musk a pariat viitorul acesteia pe o...
19:30
Donald Trump spune că e inacceptabil ca Groenlanda să nu fie în mâinile SUA. "Este vital pentru Domul de Aur!" # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, spune că este inacceptabil ca Groenlanda să nu fie în mâinile SUA. "...
19:20
Pâinea pe care trebuie să o mănânce persoanele peste 50 de ani. Nutriționiștii o recomandă pentru nutrienți # Newsweek.ro
Pâinea pe care trebuie să o mănânce persoanele peste 50 de ani. Nutriționiștii o recomandă pentru nu...
19:10
Danemarca îşi va consolida imediat prezenței sa militară în Groenlanda, în urma declaraţiilor lui Donald Trump # Newsweek.ro
Danemarca îşi va consolida imediat prezenței sa militară în teritoriul ei autonom Groenlanda, în urm...
19:10
Zelenski i-a dat lui Trump un zăcământ de litiu. O firmă susținută de guvernul SUA a câștigat licitația # Newsweek.ro
Primul zăcământ de litiu din Ucraina a fost acordat oficial unui grup de investitori legați de SUA. ...
19:00
Cel mai tare jaf subacvatic: Cum a furat CIA un submarin nuclear rusesc de pe fundul oceanului? # Newsweek.ro
O navă secretă. O misiune minieră falsă. Și o gheară trimisă la trei mile adâncime pentru a recupera...
18:40
NATO cere Turciei să-și ducă avioanele de vânătoare F-16 în Estonia. Inițial, misiunea era pentru România # Newsweek.ro
NATO a solicitat Turciei să furnizeze avioane de vânătoare F-16 pentru patrularea spațiului aerian a...
18:20
De ce unii oameni pun folie de aluminiu în portofel? Metoda chinezească care împiedică "scurgerea banilor" # Newsweek.ro
De ce unii oameni pun folie de aluminiu în portofel? Metoda chinezească care împiedică "scurgerea ba...
18:10
Horoscop de weekend. Vești bune pentru Pești, Fecioară și Vărsător. Duminică e lună nouă cu mari schimbări # Newsweek.ro
Horoscop de weekend. Vești bune pentru Pești, Fecioară și Vărsător. Duminică e lună nouă cu mari sch...
18:00
Amenințarea din partea Teheranului este îndreptată direct către NATO: Iranul a anunțat atacuri asupr...
Acum 6 ore
17:50
Alertă pe Valea Prahovei: Constructorii avertizează asupra riscurilor de alunecări după defrișări # Newsweek.ro
Constructorii care lucrează la realizarea unei centuri ocolitoare în zona staţiunilor Buşteni şi Azu...
17:40
Federaţia Sănătatea: Reducerea de 10% a salariilor este un atac direct la demnitatea personalului medical # Newsweek.ro
Federaţia Sănătatea din România îşi exprimă miercuri indignarea şi revolta categorică faţă de intenţ...
17:20
Panica pe autostradă: șofer român beat provoacă haos pe 30 km în Germania. A condus pe contrasens # Newsweek.ro
Un şofer român a pus pe jar poliţia din Germania după ce a condus beat 30 de kilometri pe contrasens...
17:10
Alertă meteo. După câteva zile călduroase, temperaturile se prăbușesc dramatic. Gerul revine în România # Newsweek.ro
Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu te...
17:00
Criza din industria auto continuă. Peste 700 de oameni, dați afară de la una din uzinele importante Stellantis # Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării, continuă. Anul 2026 înc...
16:50
Fundația Mondială a Animalelor a întocmit o analiză a șase rase de pisici cu cei mai frumoși ochi # Newsweek.ro
Experții reamintesc că o schimbare bruscă a intensității culorii ochilor unui animal de companie poa...
16:30
UE a explicat cum va fi împărțit împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Președinta Com...
16:20
Primele evenimente dedicate Anului Constantin Brâncuși au loc în județul Gorj. Muzeul care îi poartă...
16:10
Un pătrat verde cu o bicicletă albă pe el: Acesta este unul dintre cele mai noi indicatoare rutiere ...
16:00
Audi estimează o ușoară scădere a livrărilor în 2025, dar vânzările de mașini electrice și comenzile noi cresc # Newsweek.ro
Audi se așteaptă la o ușoară scădere a livrărilor în 2025, dar raportează o creștere puternică a maș...
16:00
Groenlanda a cerut ajutorul Marii Britanii din cauza unei amenințări din partea Statelor Unite # Newsweek.ro
Groenlanda a cerut ajutorul Marii Britanii din cauza unei amenințări din partea Statelor Unite. Groe...
Acum 8 ore
15:50
Războiul lui Putin cu Ucraina durează mai mult decât cel al lui Stalin cu Germania în al Doilea Război Mondial # Newsweek.ro
Vladimir Putin duce un război împotriva Ucrainei de mai mult timp decât a făcut-o Iosif Stalin împot...
15:40
Unii români cu mașini cu impozit mare fentează statul. Cum procedează să nu plătească? # Newsweek.ro
Autoritățile au descoperit că unii români cu mașini cu motoare mari și, implicit impozit mare, ce aj...
15:20
Cel mai mare producător de motociclete din Europa dă afară 500 de angajați. Sunt și șefi printre ei. De ce? # Newsweek.ro
Producătorul de motociclete KTM își continuă măsurile de reducere a costurilor și elimină aproximati...
15:10
Dilema lui Trump. De ce SUA nu pot bombarda Teheranul până devine o democrație. Lecția Venezuela nu se aplică # Newsweek.ro
Donald Trump intensifică amenințările la adresa Iranului, pe fondul represiunii sângeroase împotriva...
15:00
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aq...
14:40
Primarul Sectorului 5 îi scutește de plata taxelor și impozitelor proprietarii afectați de explozia din Rahova # Newsweek.ro
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor loc...
14:20
Tavan prăbușit peste elevi la un liceu din Botoșani. Clădirea a fost reabilitată în 2024 # Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs miercuri dimineață la un liceu din municipiul Botoșani, unde o parte din...
14:10
VIDEO Cele mai sigure mașini în caz de accident, din fiecare clasă, testate de Euro NCAP în 2025 # Newsweek.ro
Euro NCAP, organismul european independent care testează siguranța mașinilor noi apărute pe piață în...
14:00
Nicuşor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează ministru interimar al Educației pe Ilie Bolojan # Newsweek.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri decretele prin care a luat act de demisia lui ...
Acum 12 ore
13:50
Discuții cu „scântei” la Casa Albă pe tema Groenlandei. Rubio și Vance, față-n față cu miniștrii nordici # Newsweek.ro
O reuniune cu miză geopolitică majoră are loc miercuri la Casa Albă, unde miniștrii de externe ai Da...
13:40
Bolojan crește luni vârstă la care ies la pensie militarii și polițiștii. Sindicaliști: Rămânem tot mai puțini # Newsweek.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, s-a întâlnit cu liderii sindicatelor din MAI din sist...
13:30
Revoluție sângeroasă în Iran. Peste 2.400 de protestatari, uciși. Trump amenință Teheranul cu măsuri dure # Newsweek.ro
Represiunea brutală a autorităților iraniene împotriva protestelor antiguvernamentale a făcut deja p...
13:20
Cseke Attila: Autoritățile locale pot alege între diminuarea cheltuielilor salariale sau tăierea posturilor # Newsweek.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că varianta reducerii cheltuielilor de pers...
13:00
Un cunoscut retailer de lux a declarat faliment. Are datorii de 10.000.000.000 $. E greu de salvat # Newsweek.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți retaileri de produse de lux a declarat faliment. Decizia vine după o l...
12:50
Bucuria prematură l-a costat victoria pe austriacul Ofner în calificări la Australian Open # Newsweek.ro
Tenismanul austriac Sebastian Ofner s-ar putea să nu mai uite niciodată regulile acestui sport, după...
12:40
8 din 10 români spun că 2025 a fost un an prost. 63% cred că 2026 va fi, probabil, și mai rău # Newsweek.ro
Datele celui mai recent studiu global realizat de Ipsos arată că 8 din 10 români spun că 2025 a fost...
12:30
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii # Newsweek.ro
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da ban...
12:20
Securitatea cibernetică, principalul risc pentru companii; AI-ul are cea mai rapidă ascensiune,până pe locul 2 # Newsweek.ro
Riscurile cibernetice, în special atacurile de tip ransomware, se situează pe locul 1 pentru al cinc...
12:10
Atenție, șoferi! Nu plătiți amenzile de circulație, rămâneți fără carnet. Datoria crește cu 69% după 6 luni # Newsweek.ro
Un proiect de lege pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltări prevede ca șoferii care ...
12:00
Cui i-a dedicat Mihai Eminescu faimoasa poezie „Floare albastră”? Iubirea poetului despre care puțini știu # Newsweek.ro
Mâine, 15 ianuarie, se împlinesc 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu. Deși cei mai...
11:50
Călin Georgescu a plagiat desenele animat The Lorax din 1972 ca să pară „ințelept” în fața „suveraniștilor” # Newsweek.ro
Călin Georgescu a devenit din nou ținta ironiilor publice după ultimul discurs susținut în fața IPJ ...
11:40
Profesoara de matematică din Iași care predă pe TikTok a fost cooptată în emisiunea Survivor # Newsweek.ro
Loredana Pălănceanu, profesoara de matematică din Iași care a transformat TikTok și Instagram în spa...
11:40
Rata creditelor în lei va scădea, dar din luna aprilie. Cu cât vor plăti mai puțin cei ce s-au împrumutat # Newsweek.ro
Românii cu credite în lei calculate în funcție de IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consu...
