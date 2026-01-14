Ambasada SUA în România preia o postare a lui Nicușor Dan: ”Susținem cu convingere această inițiativă, domnule președinte!”
StirileProtv.ro, 14 ianuarie 2026 21:50
Ambasada SUA în România a distribuit postarea lui Nicușor Dan cu privire la programul educațional româno-american FLEX și precizează că susține ”cu convingere această inițiativă”.
Groenlanda poate fi aliat al SUA fără a fi „deținută” de Statele Unite, afirmă ministrul de externe al Groenlandei # StirileProtv.ro
Miniștrii de externe danez ars Løkke Rasmussen și groenlandez Vivian Motzfeldt susțin o conferință de presă în urma discuțiilor de la Casa Albă cu vicepreședintele și secretarul de stat al SUA.
Doi hoți români, condamnați în Anglia. Au jefuit case și dormitoarele unor copii, la o zi după ce au ajuns în Marea Britanie # StirileProtv.ro
O pereche de hoți români a jefuit mai multe locuințe și a devastat inclusiv dormitoare de copii, la doar o zi după ce a intrat în Marea Britanie.
Bild: Germania se pregătește să trimită primele trupe în Groenlanda zilele viitoare, independent de NATO # StirileProtv.ro
Germania se pregătește să trimită o unitate de recunoaștere a Bundeswehr în Groenlanda chiar de joi, potrivit informațiilor obținute de publicația Bild.
Horoscop 15 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Șanse mari să atrageți succesul prin parteneriat # StirileProtv.ro
Horoscop 15 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune, Este o zi cu exuberanță și elan creator, iar prezența unor oameni inspiraționali ne va motiva și ne va aduce idei noi.
Unul dintre cele mai mari orașe din România anunță o măsură inedită: ”Nu plănuim să avem concerte de manele” # StirileProtv.ro
BT Arena din Cluj-Napoca a interzis concertele de manele și își propune să rămână o instituție de cultură, dedicată doar evenimentelor artistice și sportive de calitate, ”care să aducă un plus de imagine orașului”.
Ursula Von der Leyen, răspuns dur pentru Donald Trump pe tema preluării Groenlandei # StirileProtv.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat miercuri că cetăţenii din Groenlanda pot să conteze pe Uniunea Europeană, după ameninţările preşedintelui american Donald Trump de a prelua acest teritoriu autonom al Danemarcei.
Peste 3.400 de morți și 10.000 de arestări în Iran de la începutul protestelor, estimează ONG-ul Iran Human Rights # StirileProtv.ro
Organizația nonguvernamentală Iran Human Rights anunță că cel puțin 3.428 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul protestelor, la 28 decembrie, iar peste 10.000 au fost arestate, potrivit AFP.
Chiar și cei mai sedentari oameni vor trăi mai mult dacă fac asta doar 5 minute pe zi. Bonus: Rețeta pentru 10 ani în plus # StirileProtv.ro
Persoanele inactive pot reduce riscul de deces cu 30% cu doar 5 minute de exerciții fizice pe zi, se arată într-un amplu studiu, realizat pe 135.000 de persoane. Cercetarea propune și o rețetă pentru prelungirea cu cel puțin 10 ani sănătoși a vieții.
Criză în sistemul sanitar din Buzău: sindicaliștii Sanitas vorbesc despre demnitate și plecări în bloc # StirileProtv.ro
Sindicatul Sanitas Buzău transmite un mesaj dur autorităţilor şi decidenţilor din sistemul sanitar, reclamând ani de promisiuni încălcate, salarii diminuate şi lipsa de respect faţă de personalul medical.
MAE monitorizează situația românilor din Iran. Niciunul dintre cei 400 de cetățeni nu a cerut repatrierea # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe a organizat miercuri o ședință de coordonare pentru monitorizarea situației de securitate din Iran. În prezent, cei circa 400 de români din țară nu solicită repatriere.
Motivul pentru care Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc acolo # StirileProtv.ro
Franța își deschide un consulat în Groenlanda, deși doar 6 francezi trăiesc pe această insulă arctică, ca semnal politic la șantajul pe care SUA lui Trump îl exercită asupra Danemarcei și Europei, potrivit șefului diplomației franceze.
Banca Centrală Europeană: Barierele interne ale UE costă mai mult decât tarifele comerciale ale lui Donald Trump # StirileProtv.ro
Fricţiunile comerciale din Uniunea Europeană sunt mai costisitoare decât cel mai mare tarif pe care preşedintele american Donald Trump a ameninţat să-l impună blocului comunitar anul trecut, este concluzia unui studiu realizat de BCE.
Alocaţia de hrană crește la 32 de lei pe zi din 2026. Ce servicii sociale primesc finanțare mai mare # StirileProtv.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că din 2026 alocaţia zilnică de hrană va fi 32 de lei (+60%), iar finanţarea serviciilor sociale creşte cu 44% pentru copii și 39% pentru adulți cu dizabilităţi.
Un medic din Iran a dezvăluit că au fost amenințați că vor fi arestați dacă tratează protestatari răniți # StirileProtv.ro
Washingtonul a recomandat evacuarea parțială a bazei aeriene din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu, pe fondul îngrijorărilor legate de situația explozivă din Iran.
Ministerul Apărării Naționale testează comunicațiile pe aeronava Spartan utilizată de Nicușor Dan # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării Naţionale a efectuat un test de comunicaţii pe aeronava militară Spartan folosită de preşedintele Nicuşor Dan, pentru a verifica dacă pot fi folosite în siguranţă echipamentele ce facilitează conexiunea la internet în timpul zborului.
Cum arată monorailul, soluția pentru aglomerația din marile orașe ale României. Ar putea fi introdus în Craiova și Iași # StirileProtv.ro
Monorail, trenul suspendat pe o singură șină, ar putea fi soluția care va reduce aglomerația din orașele României. Autoritățile din Craiova și Iași se gândesc să adopte acest tip de transport rapid și modern.
Vara caniculară începe din iunie în România. Paneta a depășit pragul critic de 1,5°C, avertizează climatologii # StirileProtv.ro
Chiar dacă acum ne plângem de frig, trebuie să ştiţi că ne aşteaptă o vară lungă cu coduri de caniculă încă din luna iunie.
Partidul prorus din Parlamentul de la Sofia vrea ca Bulgaria să anexeze sudul Basarabiei, regiune din Ucraina unde trăiește o comunitate istorică bulgară. Prorușii bulgari sunt cunoscuți pentru violențele de stradă și obediența totală față de Kremlin.
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază # StirileProtv.ro
Reforma administrației publice vine cu tăieri de cheltuieli, de posturi și de sporuri, dar lasă intacte salariile de bază ale angajaților la stat.
Consumul de electricitate a explodat din cauza gerului. România apelează la importuri la orele de vârf # StirileProtv.ro
Gerul din aceste zile a dus și la cel mai mare consum de energiei electrică din ultimii 4 ani la orele de vârf.
Economia României a depășit punctul critic. Anul 2026 va aduce ieftiniri și creștere economică # StirileProtv.ro
Prețurile au rămas ridicate pe finalul anului. Potrivit Institutului National de Statistică, energia electrică a fost prima în topul scumpirilor, însă și tarifele din transporturi au pus o presiune suplimentară pe bugetele familiilor.
Medicii plecați în afară încep să se reîntoarcă în România. După cinci ani în Franța, Septimiu a revenit acasă: „Nu regret” # StirileProtv.ro
Medicii români nu mai pleacă în străinătate, cu același entuziasm. Mai mult decât atât, potrivit statisticilor, chiar a crescut numărul celor care s-au întors acasă, după mulți ani petrecuți peste hotare.
România a produs mai puține autovehicule anul trecut. Doi producători de top își pregătesc revanșa în 2026 cu modele noi # StirileProtv.ro
2025 s-a încheiat cu o scădere a producției auto în România, comparativ cu anul anterior, care a fost unul record.
Ce a pățit un adolescent din Covasna care a sunat la 112 să anunțe că o persoană a fost înjunghiată mortal în inimă # StirileProtv.ro
Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost sancţionat contravenţional pentru un apel fals la 112, prin care indica o presupusă crimă, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Covasna.
Roboți de aproape doi metri, în locul agenților din trafic: China experimentează poliția rutieră cu „inteligență artificială” # StirileProtv.ro
Un oraș din sud-estul Chinei testează în aceste zile primii roboți pe post de polițiști de circulație.
Satul intitulat „Caraibele Europei”. Are cea mai albastră apă din lume și se află în Peninsula Balcanică # StirileProtv.ro
Iarna și-a făcut simțită prezența în România, dar asta nu înseamnă că nu poți avea parte de o vară europeană.
Alertă pe litoralul românesc: microplastice găsite în șprot, midii și rapană, ajung direct în alimentația noastră # StirileProtv.ro
Vin vești îngrijorătoare de pe litoral. Cercetătorii de la Institutul de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța au descoperit microplastic în trei specii analizate în laborator.
Joe Rogan, unul dintre marii susținători ai lui Trump, despre raidurile ICE pe străzile din SUA: ”Suntem chiar Gestapo?” # StirileProtv.ro
Podcasterul Joe Rogan, până nu de mult unul dintre cei mai mari susținători ai lui Donald Trump, îl critică dur pe președintele american și se întreabă dacă nu cumva Statele Unite au ajuns să aibă un Gestapo pe străzi, cu referire la raidurile ICE.
Moment istoric. Numărul celor care pleacă din SUA depășește pentru prima dată în 50 de ani numărul imigranților care intră # StirileProtv.ro
Statele Unite au înregistrat un sold migratoriu negativ în 2025 pentru prima dată în ultimii cel puţin 50 de ani, potrivit unui raport publicat marţi de Brookings Institution, transmite miercuri AFP.
Adunare publică și marș în centrul Capitalei, joi seară. Restricții de trafic anunțate de Poliție # StirileProtv.ro
O adunare publică pentru „apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești” va avea loc joi, 15 ianuarie, între orele 17:30 și 20:30, în centrul Bucureștiului, anunță Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
Proiect: Cea mai mare economie din Europa ar putea îngheța, pentru prima oară, prețurile la alimente. Ce este „Coșul german” # StirileProtv.ro
SPD, unul dintre partidele de guvernământ din Germania, vrea înghețarea prețurilor la alimentele de bază, ca reacție la scumpirile masive din ultimii ani. Potrivit proiectului, programul ”Coșul german” se aplică doar alimentelor produse local.
Bruxelles-ul a prezentat un plan pentru a umple „cufărul de război” al Ucrainei cu miliarde de euro destinate armamentului # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a prezentat miercuri un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, menit să o salveze de la colaps financiar în timp ce continuă să lupte cu Rusia, în contextul în care ajutorul din partea SUA se diminuează.
O femeie cu cancer ar fi murit la scurt timp după ce a fost externată, în Constanța. Familia acuză medicii de neglijență # StirileProtv.ro
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţ Constanța a anunțat miercuri verificări după ce o pacientă de 42 de ani, bolnavă de cancer, a murit după externare, familia acuzând neglijență medicală.
Croația a reintrodus serviciul militar obligatoriu. Ministrul Apărării: Îi ajută pe tineri să scape de ”obiceiurile proaste” # StirileProtv.ro
Croația a reintrodus serviciul militar obligatoriu, circa 1.200 de tineri primind ordine de încorporare în primele zile ale anului. Ministrul Apărării declara înainte de aprobarea legii că armata îi va ajuta pe tineri să scape de ”obiceiurile proaste”.
Aproape 2.000 de elevi continuă cursurile online joi din cauza vremii extreme. O singură școală își suspendă orele # StirileProtv.ro
Șase școli din țară vor ține joi, 15 ianuarie, cursurile online pentru aproximativ 1.780 de elevi, iar o unitate din Sibiu își suspendă temporar activitatea din cauza vremii nefavorabile.
Reuters: SUA retrag o parte din trupe din bazele cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie # StirileProtv.ro
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regionale, a declarat pentru Reuters un oficial american, sub condiţia anonimatului, potrivit News.ro.
Fox News: SUA va suspenda vizele pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv pentru cei ruși # StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA va suspenda procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Rusia, Iran, Brazilia și Somalia, a relatat Fox News.
Guvernul stabilește criteriile de prioritizare a proiectelor din Programul național de investiții ”Anghel Saligny” # StirileProtv.ro
Guvernul va stabili în şedinţa de miercuri, prin hotărâre, criteriile de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" în 2026.
Danemarca a trimis un comando în Groenlanda pentru consolidarea prezenței militare, pe fondul amenințărilor lui Trump # StirileProtv.ro
Guvernul danez a trimis un comando avansat în Groenlanda pentru a pregăti desfășurarea unor trupe suplimentare în teritoriul autonom pe care președintele american Donald Trump dorește să-l anexeze, a relatat televiziunea publică daneză DR, citată de EFE.
S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat # StirileProtv.ro
Statul român a făcut plăți de aproape 14,5 milioane de lei către opt partide politice în primele zile din 2026, potrivit unui comunicat al AEP. Cei mai mulți bani de la bugetul de stat au încasat PSD, AUR și PNL.
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999 # StirileProtv.ro
Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării # StirileProtv.ro
Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.
Plante pe care să le ai în casă în 2026 pentru noroc și prosperitate. Ce flori nu trebuie să lipsească din locuință # StirileProtv.ro
Dacă intri în 2026 cu dorința de a atrage liniște, succes și creștere financiară, adăugarea unor plante considerate aducătoare de noroc în spațiul tău poate fi unul dintre cei mai simpli și eficienți pași.
WSJ: Arabia Saudită, Omanul și Qatarul îndeamnă SUA să se abțină de la atacuri asupra Iranului # StirileProtv.ro
Statele arabe, conduse de Arabia Saudită, au cerut autorităților americane să se abțină de la atacuri asupra Teheranului, a relatat The Wall Street Journal pe 13 ianuarie, citând oficiali din țările din Golful Persic.
Forumul Economic de la Davos 2026. Temeri: ”Într-o lume în care fiecare are grijă doar de sine, nu mai niciun rost să existe” # StirileProtv.ro
Elitele de afaceri și politice se îndreaptă spre reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos (19-23 ianuarie 2026), viziunea acestuia privind o ordine economică globală bazată pe reguli fiind pusă la încercare până la limită.
Un român de 19 ani, arestat în Italia după ce a încercat să iasă dintr-un supermarket cu marfă de peste 2.300 de euro # StirileProtv.ro
Poliția din Como, Italia, a arestat marți după-amiază un tânăr român în vârstă de 19 ani, fără adăpost și care nu a fost niciodată înregistrat în Italia, pentru tentativă de furt calificat.
Forumului Economic Mondial: Lumea „pe marginea prăpastiei”, cu tarifele, conflictele globale și AI în topul riscurilor # StirileProtv.ro
Rivalitățile globale pentru putere și blocajele strategice se află în fruntea listei celor mai severe riscuri pe termen scurt până în 2026, potrivit Raportului privind riscurile globale al Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, publicat miercuri.
Fostul internațional Ilie Dumitrescu se alătură Federației Române de Fotbal. Ce proiecte importante va coordona # StirileProtv.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, miercuri, cooptarea fostului internaţional Ilie Dumitrescu în echipa FRF. Acesta se va implica în trei proiecte importante pentru dezvoltarea fotbalului românesc, precizează forul.
Anunțul oficial al președintelui Donald Trump privind Groendanda: ”Orice altceva decât asta este inacceptabil” # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că orice altceva în afară de controlul SUA asupra Groenlandei este inacceptabil, chiar cu câteva ore înainte ca vicepreședintele JD Vance să se vadă cu oficiali danezi și groenlandezi pentru negocieri.
