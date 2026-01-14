Șefa diplomației europene, despre situația pe glob: E un moment potrivit să ne apucăm de băut (Politico)

15:50

Siguranța demnitarilor și a zborului în sine sunt elemente principale luate în considerare pentru achiziția unui avion care să fie folosit de un președinte de țară, potrivit lui Emil Dobrovolschi, fost pilot de aeronave care au transportat șefi de stat ai României. Acesta a declarat la Digi24 că aceste tipuri de aeronavă sunt configurate cu o parte de birou de lucru, o parte pentru odihnă, chiar și un duș, având în vedere durata mare a zborurilor. „Configurarea lor ține de imaginația celor care comandă avionul”, mai susține pilotul aviatic. Totodată, este vitală existența la bordul unei astfel de aeronave a unor comunicații speciale care sunt și criptate.