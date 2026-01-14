MAE, alertă maximă pentru românii din Iran: "Părăsiți țara!"
StiriDiaspora.ro, 14 ianuarie 2026 23:20
• • •
Acum 30 minute
23:20
Acum 2 ore
22:40
SUA suspendă cererile de vize pentru cetăţenii din 75 de ţări....
22:10
Ministrul de externe danez a anunțat rezultatul discuțiilor cu...
22:10
Mario Iorgulescu, dat dispărut în Italia. Tatăl său a zburat de...
Acum 4 ore
21:10
Amendă de până la 25.000 de euro pentru o româncă din Italia care...
20:10
Danemarca și Suedia au trimis militari în Groenlanda pentru...
Acum 6 ore
19:40
Concediu medical și plată: Ce drepturi au badantele din Italia...
18:40
Visul lui Trump e scump. Achiziția Groenlandei i-ar putea costa pe...
Acum 8 ore
17:40
Guvernul britanic renunţă la planurile de a face obligatorie o...
17:20
Un belgian a mers cu anvelope de vară într-o stațiune de ski din...
16:40
Ungariei a impus restricţii de tranzit pe ruta România-Croaţia
16:20
Cine este Cyane, fata cu cască de la care a pornit incendiul la...
Acum 12 ore
15:10
Un român de 45 de ani din Italia, judecat pentru viol asupra fiicei...
14:00
A fost prins și complicele polițistului Salvagno, alături de care...
13:40
Doi români au încercat să plece dintr-un supermarket din Italia cu...
12:40
Horoscop 15 ianuarie: momentul în care emoțiile cer răspunsuri clare
11:50
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin
11:00
Carina Gagiu, mărturie dureroasă despre viața în Franța, la...
Acum 24 ore
10:10
Un îngrijitor din Italia și-a omorât bătrânul pentru că i-a cerut...
09:20
Șofer român de camion, prins în Austria cu 42 de încălcări ale...
09:10
Senatorii americani propun o lege care să interzică anexarea unui...
Ieri
23:30
Bilanț tragic al protestelor din Iran: Aproape 2.000 de persoane au...
22:30
Primăria unui oraș din Italia a lansat un asistent virtual AI care...
21:50
Incident pe aeroportul din Sibiu: un avion Wizz Air a ajuns la...
21:00
Un asistent român e căutat în Germania, după ce a încercat să...
20:00
Un italian de 88 de ani și-a împușcat soția grav bolnavă apoi s-a...
19:00
Mesajul lui Trump pentru protestatarii din Iran: "Continuați!...
18:00
Ilie Bolojan, ministru interimar al Educaţiei
17:30
Șofer român, haos pe o autostradă din Germania. S-a urcat beat la...
17:20
Poliția din Veneția se plânge că orașul a fost invadat de jucători...
17:20
MAE: Parlamentul României trebuie să adopte legea de ratificare a...
16:50
Un bebeluș a murit într-un spital privat din Craiova. Poliţiştii au...
16:20
Virusul-Tsunami lovește în Italia. Camerele de gardă, supraaglomerate
15:50
1000 de angajați dați afară de la o fabrică din Ploiești. Compania...
15:00
Doi soți din Timișoara, în hipotermie după ce au oprit căldura ca...
14:00
Ce pregătește Trump? Ambasada SUA își îndeamnă cetățenii să...
12:00
Cutremur de 4.3 grade în Italia. Oamenii au ieșit pe străzi
11:20
Două mari aeroporturi din Europa au fost închise din cauza frigului...
10:50
Horoscopul zilei de 14 ianuarie: Ziua adevărurilor spuse fără grabă
10:20
Român, scos din autobuzul care pleca din Italia și dus direct la...
09:50
Iranul își mută aurul din țară. Mai multe avioane au decolat deja
09:30
Cât vor costa roșiile, după semnarea Mercosur. Agricultor român: "O...
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
În loc să fie la închisoare, un român se plimba cu autocarul în...
22:10
Franța a scos din Iran tot personalul diplomatic neesențial
21:40
MAE, atenționare de călătorie în Franța: grevă a conductorilor şi a...
21:20
PRO TV nu va mai difuza "La Măruță". Primul mesaj al lui Cătălin...
20:20
Doi români nu mai au voie să profeseze în Anglia din cauza...
19:10
Angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, găsit mort. În aceeași zi a...
19:00
Noi detalii despre starea Sofiei Vicoveanca. Artista a suferit un...
17:30
Proces neobișnuit în Franța: Tatăl român al bebelușului ucis...
