Preşedinta interimară a Venezuelei nu va merge în SUA din cauza „paşaportului expirat”, glumeşte fratele ei

16:10

Statele Unite „au nevoie de Groenlanda din raţiuni de securitate naţională”, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social, precizând că acest lucru „este vital pentru Golden Dome (proiectul de scut antirachetă – n.r.) pe care noi îl construim”, conform agenției de știri AFP, citate de Agerpres. „NATO ar […] © G4Media.ro.