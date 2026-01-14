Ambasadorul britanic și întreg personalul ambasadei au fost evacuați din Iran / Măsura vine după ce SUA au ordonat evacuarea personalului din cea mai mare bază din Orientul Mijlociu
G4Media, 15 ianuarie 2026 00:30
Marea Britanie și-a evacuat ambasadorul și tot personalul ambasadei din Iran, a declarat miercuri un oficial britanic, în contextul în care președintele american Donald Trump ia în considerare lansarea unor atacuri împotriva regimului islamist, informează Politico. Decizia a fost luată pe baza evaluării situației de securitate și pentru a acorda prioritate siguranței personalului. Un purtător […] © G4Media.ro.
• • •
Acum o oră
00:30
Cristi Chivu, salvat de fotbalistul promovat din academie. Inter s-a impus la limită în fața lui Lecce, scor 1-0, și își consolidează poziția de lider
Inter Milano a avut emoții în succesul de miercuri seară de pe Giusseppe Meazza cu Lecce, scor 1-0, venit târziu grație unui fotbalist promovat de Cristi Chivu din academie. Unicul gol al partidei a fost marcat de Francesco Pio Esposito, fotbalist care i-a câștigat încrederea lui Cristi Chivu încă de la venirea sa pe banca
00:30
Acum 2 ore
00:10
Albacete, formație de divizia secundă, o elimină pe Real Madrid din Cupa Regelui la debutul lui Alvaro Arbeloa
Formația de divizie secundă din Spania Albacete Balompie a eliminat-o miercuri seară din faza optimilor de finală a Cupei Regelui pe Real Madrid, scor 3-2, la debutul lui Alvaro Arbeloa pe banca tehnică a madrilenilor. Știre în curs de actualizare.
14 ianuarie 2026
23:20
Preşedinta interimară a Venezuelei nu va merge în SUA din cauza „paşaportului expirat", glumeşte fratele ei
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, care a făcut o scurtă declaraţie presei miercuri, nu va călători în Statele Unite pentru a se întâlni cu Donald Trump din cauza „paşaportului expirat", a glumit fratele ei, preşedintele Adunării Naţionale Jorge Rodriguez, transmite AFP, transmite Agerpres. Delcy Rodriguez, fratele ei şi ministrul de interne Diosdado Cabello, „triumviratul"
Acum 4 ore
22:50
Ministerul spaniol de Externe şi-a îndemnat miercuri cetăţenii să părăsească Iranul, unde reprimarea manifestaţiilor în masă a făcut aproape 3.500 de morţi şi peste 10.000 de arestări, potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR). „Spaniolilor aflaţi în prezent în Iran li se recomandă să părăsească ţara folosind toate mijloacele disponibile", a declarat ministerul într-o actualizare a
22:40
Preşedintele american Donald Trump a asigurat miercuri că s-a terminat cu uciderile în Iran şi că autorităţile „nu au planificat" să execute manifestanţi, afirmaţii care par să îndepărteze perspectiva unei intervenţii militare americane, transmite Agerpres citând EFE. „Ni se spune că uciderile din Iran se termină. S-au încheiat", a declarat preşedintele american la Casa Albă,
22:20
NASA, Agenţia spaţială americană, dar cu atribuţii şi în cercetarea climatică, a raportat miercuri creşterea temperaturilor la nivel global, fără să evoce încălzirea globală şi responsabilitatea umană, spre deosebire de anul trecut, urmând astfel instrucţiunile guvernului climatosceptic al lui Donald Trump, informează Agerpres citând AFP. Anul trecut, înainte de revenirea la putere a preşedintelui republican,
22:00
Republica Moldova s-ar număra printre statele afectate de decizia SUA de suspendare a vizelor
Conform listei publicate de Fox News, Republica Moldova se numără printre cele 75 de state pentru care SUA intenționeză să suspende procedurile de eliberare a vizelor. Ministerul Afacerile Externe de la Chișinău nu a comentat deocamdată informațiile, transmite zdg.md Lista completă a țărilor include Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus,
22:00
MAE a ridicat la maxim avertismentul de călătorie pentru Iran: PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA pe orice rută existentă
Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! – (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937). Astfel, MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran
21:50
Fostul prim-ministru britanic Tony Blair urmează să preia un rol în luarea deciziilor privind viitorul Gazei, transmite Politico pe surse. Fostul lider este propus pentru un loc în comitetul executiv afiliat unui „Consiliu de pace" mai mare, organismul care va supraveghea guvernarea de tranziție a Gazei în conformitate cu acordul negociat anul trecut cu președintele
21:50
Primarul Capitalei despre lipsa căldurii: Dacă e nevoie, îmi cer eu scuze / Cum explică Ciprian Ciucu avaria din sistemul centralizat de termoficare care durează de mai bine de o săptămână
Primarul general Ciprian Ciucu explică la Digi24 situația critică din sistemul centralizat de termoficare, invocând vechimea infrastructurii și riscurile tehnice. Întrebat despre cauza lipsei căldurii și apei calde din Capitală, primarul a răspuns că există o avarie la CET-Sud, care aparține de Ministerul Energiei și Elcen, transmite Mediafax. „Această avarie are deja mai bine de
21:30
Un obiectiv ambițios al Comitetului pentru reforma justiției: anchetele privind corupția din magistratură se întorc la DNA / Cine se opune dintre membrii Comitetului
A doua ședință a Comitetului pentru reforma legilor Justiției, înființat pe lâmgă Guvernul României, a debutat miercuri într-o atmosferă tensionată, au declarat pentru G4Media surse care au participat la întâlnire. Judecătorii din CSM, reprezentanții societății civile din Consiliu și liderii unor asociații de magistrați precum Dana Gârbovan sau Andreea Ciucă păreau să fi venit de
21:20
Zelenski anunţă că va declara stare de urgenţă în sectorul energetic din Ucraina / Loviturile ruseşti au lăsat jumătate din Kiev fără încălzire
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că va declara 'stare de urgenţă' în sectorul energetic, grav afectat de atacurile ruseşti susţinute şi confruntat cu o iarnă dificilă, transmite Agerpres citând AFP. 'Starea de urgenţă va fi decretată pentru sectorul energetic al Ucrainei', a spus Zelenski în mesajul său zilnic pe
Acum 6 ore
21:00
Biserica Ortodoxă Română transmite că își plăteşte impozitele şi nu beneficiază de privilegii nejustificate
Biserica Ortodoxă Română a respins miercuri afirmaţiile potrivit cărora nu ar plăti impozite conform legislaţiei în vigoare, menţionând, totodată, că rămâne „cel mai mare" filantrop al societăţii prin toate programele în domeniu derulate anual, relatează Agerpres. „Biserica Ortodoxă Română, ca orice alt cult religios recunoscut în România, plăteşte impozite conform legislaţiei în vigoare, inclusiv impozitul
20:50
Un bărbat căutat pentru omor în Franța a fost depistat de polițiștii din Cluj, într-un mall
Un bărbat căutat de autoritățile din Franța pentru comiterea infracțiunii de omor a fost prins în Cluj-Napoca, într-un mall, scrie ActualdeCluj. În baza informațiilor "de interes operativ" după cum arată anchetatorii azi polițiștii de la Investigații Criminale și de la Poliția Cluj-Napoca au desfășurat o amplă acțiune operativă pentru a-l depista. În acest context, au
20:50
Emisarul lui Trump: Anunţăm lansarea fazei a doua din planul vizând încheierea conflictului din Gaza, trecând de la încetarea focului la demilitarizare, guvernare tehnocratică şi reconstrucţie
Emisarul lui Trump: Anunţăm lansarea fazei a doua din planul vizând încheierea conflictului din Gaza, trecând de la încetarea focului la demilitarizare, guvernare tehnocratică şi reconstrucţie Emisarul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat miercuri că planul vizând încheierea războiului în Fâşia Gaza trece la faza a doua, al cărei obiectiv este dezarmarea Hamas,
20:40
Memorandum privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase salariaţilor Ministerului Sănătăţii, aprobat de Guvern
Guvernul a adoptat miercuri un memorandum privind încheierea unui angajament legal pentru efectuarea determinărilor specifice ale locurilor de muncă, necesare acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare salariaţilor Ministerului Sănătăţii, conform legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă şi reglementărilor privind salarizarea în sectorul bugetar, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Executivului, memorandumul are ca
20:30
Liderul Consiliului Județean Ilfov îi incită pe primarii liberali să se revolte împotriva lui Bolojan, avertizând că nu vor avea bugete până în mai / Hubert Thuma e singurul liberal care a avut alianță electorală cu PSD, la alegerile locale din 2024
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, lansează un avertisment, referitor la posibila întârziere a adoptării bugetului general, care ar putea duce la blocaje administrative, incitându-i pe primarii/aleșii locali „să ia poziție". Cu alte cuvinte, liberalul Thuma îi incită pe colegii săi de partid să se revolte împotriva premierului Bolojan, pe care-l acuză că nu oferă
20:30
Gemini AI va putea folosi informații despre utilizatori din Gmail, Google Search și YouTube pentru răspunsuri „personalizate"
Gemini AI a primit un update care poate schimba foarte mult cum chatbotul se va comporta cu fiecare individ în parte: noua actualizare îți va permite să conectezi AI-ul la Gmail, Google Photos, Search și istoricul tău de Youtube pentru a oferi ceea ce Google numește „Personal Intelligence". Nu este prima dată când Google introduce
20:20
Vice-cancelarul Germaniei: Relaţia transatlantică este pe cale să se destrame / Toate certitudinile pe care ne puteam baza în Europa sunt puse sub semnul întrebării
Relaţia transatlantică „este pe cale să se destrame", iar Europa vede „toate certitudinile sale puse sub semnul întrebării", a avertizat miercuri vice-cancelarul german Lars Klingbeil, referindu-se la tensiunile geopolitice provocate de preşedintele american Donald Trump, relatează AFP, citată de Agerpres. „Alianţa transatlantică suferă o mutaţie mult mai profundă decât am fi fost dispuşi să recunoaştem
19:50
Oficiali din Danemarca și Groenlanda, în negocieri la Casa Albă / Trump a declarat că orice variantă care nu presupune controlul SUA asupra insulei este inacceptabil
Reprezentanți ai Danemarcei și Groenlandei discută la Washington cu oficiali americani, într-un context tensionat, marcat de declarațiile recente ale lui Donald Trump. Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, Lars Løkke Rasmussen și Vivian Motzfeldt, au ajuns miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio. Potrivit
19:50
Două procese importante, joi, la Curtea de Apel București: recuzarea judecătoarei Olimpiea Crețeanu și verdicul în privința Comitetului pe Justiție al lui Bolojan
La Curtea de Apel București, secția de contencios administrativ, e de așteptat ca joi să se dea verdicte în două procese importante, care au marcat începutul acestui an. La ora 12.00, judecătorul Ovidiu Spînu va decide dacă acceptă recuzarea judecătoarei Olimpiea Crețeanu, cea care a judecat pe 5 ianuarie, fără să fi pronunțat însă și
19:40
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, la a doua întrunire / Ce decizii s-au luat # G4Media
Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției s-a întrunit miercuri, 14 ianuarie, la Palatul Victoria pentru a doua oară, fiind agreate următoarele direcții de acțiune: Elaborarea și prezentarea unui plan multianual pe o perioadă de 5 ani privind acoperirea deficitului de resurse umane din instanțele judecătorești din România și din parchetele de pe […] © G4Media.ro.
19:30
Asociația ProInfrastructură, în scandalul trenului IRN 79, de pe ruta București-Arad, blocat noapte în câmp, deși avea locomotivă nouă achiziționată prin PNRR: Unde e ministrul? # G4Media
Asociația ProInfrastructură critică declarațiile ministrului PSD al Transporturilor, Ciprina Șerban, după incidentul cu trenul IRN 79, de pe ruta Curtici -Arad- București Nord care în noaptea de 9 ianuarie a rămas blocat în zona Arad ore în șir, deși era tractat de o locomotivă nouă, achiziționată prin PNRR. În final, trenul a ajuns la destinație […] © G4Media.ro.
19:30
YouTube introduce funcția pe care părinții o cereau de mult timp / Părinții pot acum să seteze un cronometru pentru a măsura timpul petrecut de copii pe Shorts # G4Media
YouTube introduce cronometru și opțiune de blocare pentru Shorts, permițând părinților să controleze timpul petrecut de copii vizionând clipuri scurte. YouTube intensifică măsurile de control parental, întrucât siguranța online a minorilor continuă să fie un subiect fierbinte la nivel internațional, conform Techcrunch, citată de Mediafax. Părinții pot acum să seteze un cronometru pentru timpul pe […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
19:10
Auditorii europeni au descoperit lacune în sistemul de control al uleiului de măsline importat în UE # G4Media
Curtea de Conturi Europeană a publicat miercuri un raport în care deplânge controalele „inexistente” sau „sporadice” privind prezenţa pesticidelor în importurile de ulei de măsline, în special din Tunisia, informează AFP, conform Agerpres. Chiar dacă peste 90% din uleiul de măsline consumat în UE este produs pe continent, existând „controale bine stabilite” privind reziduurile de […] © G4Media.ro.
19:00
Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru centura de ocolire a orașului ieșean Podu Iloaiei/Investiția se ridică la 138,9 milioane lei # G4Media
Guvernul Românei a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți drumului de conectivitate între A8 și DN28, cunoscut și ca varianta de ocolire Podu Iloaiei. Este un pas important pentru infrastructura rutieră din județul nostru, la exact un an de când Consiliul Județean Iași a semnat cu CNAIR pentru preluarea acestui obiectiv în vederea urgentării lui. “Astăzi […] © G4Media.ro.
18:50
Oficiali europeni: O intervenția militară a SUA în Iran pare probabilă / Ar putea avea loc în următoarele 24 de ore # G4Media
Doi oficiali europeni au declarat pentru agenția Reuters că o intervenție militară a SUA în Iran pare probabilă, unul dintre ei afirmând că aceasta ar putea avea loc în următoarele 24 de ore. Un oficial israelian a declarat, de asemenea, că Trump pare să fi luat decizia de a interveni, deși amploarea și momentul intervenției […] © G4Media.ro.
18:50
Un minor a fost condamnat definitiv la Cluj după ce a luat la bătaie un suporter al CFR Cluj și i-a furat fularul # G4Media
Rivalitatea dintre suporterii ”U” și CFR duce la dosare penale: un minor a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Cluj, după ce a luat la bătaie un suporter al CFR care se îndrepta spre casă, după meci. Agresorul i-a furat și fularul cu însemnele echipei, scrie ActualdeCluj. Pedeapsa include plata a 4.500 de lei […] © G4Media.ro.
18:30
Anca Dragu consideră că Republica Moldova este pregătită de venirea unei mari bănci străine # G4Media
Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Anca Dragu, spune că ţara se pregăteşte pentru intrarea unui important creditor internaţional în sistemul său bancar, în urma reformelor făcute în acest sector, zguduit în urmă cu un deceniu de un scandal care a plasat ţara în pragul falimentului, informează Agrepres citând Bloomberg. „Sunt sigură că vom vedea câteva […] © G4Media.ro.
18:10
O femeie de 47 de ani şi fiul acesteia, de 27 de ani, au fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind suspectaţi că în ultimele luni au făcut trafic de droguri, vânzând „cristal” unor persoane din judeţul Arad, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată […] © G4Media.ro.
18:00
Secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr. afirmă că Trump „consumă mâncare foarte nesănătoasă”: „Nu știu cum de mai este în viaţă, dar este” # G4Media
Secretarul american al sănătăţii Robert F. Kennedy Jr. a declarat că preşedintele american Donald Trump „consumă mâncare foarte nesănătoasă”, mai ales când călătoreşte, relatează miercuri agenția de știri dpa. El consumă în principal junk food, din motive de securitate, dar şi pentru că are încredere în produsele marilor companii, a spus Kennedy într-un podcast al […] © G4Media.ro.
18:00
Un editorial publicat de jurnalistul Martin Wolf în publicația britanică Financial Times analizează atacul Administrației Trump la adresa Europei și arată că e vorba despre o amenințare existențială în fața căreia statele europene trebuie să fie unite. Wolf indică Noua Strategie de Securitate Națională (NSS) a SUA, publicată în decembrie, drept sursa atacului la adresa aliaților […] © G4Media.ro.
18:00
Statele Unite ale Americii au înregistrat un sold migrațional negativ în 2025, o premieră în ultimii cel puțin 50 de ani, potrivit unui raport publicat marți de Brookings Institution. În 2025, numărul persoanelor care au părăsit Statele Unite a fost mai mare decât cel al imigranților care au intrat în țară, se arată în acest […] © G4Media.ro.
18:00
Universitatea de Vest din Timișoara vrea să construiască un liceu și o bază sportivă la Dumbrăvița # G4Media
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a primit în administrare un teren de aproape 24.000 de metri pătrați în localitatea Dumbrăvița, în apropiere de Timișoara, pentru dezvoltarea unor noi proiecte educaționale, scrie tion.ro, cu precizare că decizia s-a aprobat prin Hotărâre de Guvern. Terenul, care va avea destinație educațională, a fost transferat în domeniul public […] © G4Media.ro.
17:50
Statele Unite vor suspenda din 21 ianuarie procesările de vize pentru cetăţenii din 75 de ţări / Printre acestea se numără Rusia, Somalia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda (Fox News) # G4Media
Administraţia Trump va suspenda toate procesările de vize pentru vizitatori din 75 de ţări începând cu 21 ianuarie, a relatat miercuri postul de televiziune Fox News, citând o notă internă a Departamentului de Stat al SUA, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Printre ţările afectate de această măsură se numără Somalia, Rusia, Iran, […] © G4Media.ro.
17:40
În Cluj, cei mai mulți cetățeni străini înregistrați legal sunt cetățeni ucrainieni, peste 2.600 # G4Media
Cei mai mulți cetățeni străini înregistrați legal în județul Cluj au devenit cetățenii ucrainieni, scrie ActualdeCluj. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări Cluj, la data de 31 decembrie 2025, în Cluj erau înregistrați un număr de 12.593 de cetățeni străini cu drept de ședere valabil. Dintre aceștia cei mai […] © G4Media.ro.
17:30
Autoritățile din Cipru investighează „moartea nenaturală” a unui diplomat de la ambasada Rusiei. „Incidentul de la ambasadă este tratat ca o moarte nenaturală, deoarece, pe baza autopsiei, se pare că a fost vorba de o sinucidere”, a declarat Vyron Vyronos, purtătorul de cuvânt al poliției din Cipru, citat de The Guardian. Moartea survine în contextul […] © G4Media.ro.
17:30
Echipa lui Trump pregăteşte opţiuni militare în Iran după suspendarea dialogului cu Teheranul # G4Media
Echipa Consiliului de Securitate Naţională a lui Donald Trump s-a reunit marţi pentru a pregăti opţiuni militare în Iran pe care preşedintele american le-ar putea ordona în zilele următoare, potrivit unei surse familiarizate cu dosarul, citată de Washington Post, informație preluată de agenția de știri EFE. Vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio […] © G4Media.ro.
17:20
Medicii Spitalului Judeţean din Constanța, acuzaţi de neglijenţă de familia unei paciente cu cancer care a murit după externare / Conducerea unității medicale face verificări # G4Media
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a informat, miercuri, că se fac verificări cu privire la o pacientă de 42 de ani bolnavă de cancer care a murit după externarea din unitatea medicală, familia acesteia acuzând medicii că nu au tratat-o corespunzător, transmite Agerpres. „Facem următoarele precizări: Pacienta menţionată în materialele de presă […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
17:10
Studiu de caz: termene depășite cu 2 luni și solicitări de intervenție ignorate pentru repararea iluminatului public pe o stradă din Sectorul 2 din zona Armenească / Explicațiile Companiei de Iluminat a Primăriei Capitalei # G4Media
Peste 50 de locuitori ai străzii Semilunei din Sectorul 2 au rămas, timp de mai multe luni, fără iluminat public, după ce cei doi stâlpi existenți pe stradă au încetat să mai funcționeze – unul complet, celălalt intermitent. Deși problema a fost sesizată pe căi normale încă din noiembrie 2025, remedierea completă este estimată abia […] © G4Media.ro.
17:00
Guvernul austriac a decis miercuri să reducă Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) la produsele alimentare de bază şi câteva alte alimente, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres. La finalul unei reuniuni a coaliţiei guvernamentale, cancelarul Christian Stocker a anunţat că, începând cu luna iulie, cota de TVA va fi redusă la sub 5%. […] © G4Media.ro.
17:00
Guvernul britanic renunţă la planurile de a introduce o carte de identitate pentru străinii care vor să lucreze în Regatul Unit # G4Media
Premierul britanic Keir Starmer şi-a aparat miercuri decizia de a abandona planul de a crea o carte de identitate obligatorie pentru a lucra în Regatul Unit, o măsură prezentată iniţial ca o modalitate de combatere a imigraţiei ilegale, relatează agenția de știri AFP. În septembrie, liderul guvernului laburist afirmase că o carte de identitate digitală […] © G4Media.ro.
16:50
Ce spun liderii PNL Cluj despre demisia primarului din Huedin și ce conflicte interne ascund # G4Media
Primarul orașului clujean Huedin, Mircea Moroșan, și-a anunțat demisia printr-un comunicat oficial, acuzând că nu are o majoritate calificată în Consiliul Local, de 50% plus 1, pentru a putea implementa noile reforme „impuse de la centru”. Moroșan a declarat pentru ActualdeCluj, că față de mandatele anterioare, când PNL deținea în Consiliul Local peste 70%, acum […] © G4Media.ro.
16:50
Opoziția din Ungaria se distanțează în sondaje de partidul de guvernământ, cu trei luni înainte de alegerile parlamentare # G4Media
Tisza, partidul de opoziție din Ungaria, și-a extins avantajul în fața partidul Fidesz al premierului Viktor Orban, potrivit a două sondaje publicate miercuri, cu mai puțin de trei luni înaintea alegerilor parlamentare, scrie Mediafax. Sondajul realizat de Median arată că partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a ajuns la un avans de 12 puncte procentuale […] © G4Media.ro.
16:50
FBI percheziționează locuința unei ziariste de la Washington Post în căutarea unor documente clasificate # G4Media
Agenții FBI au efectuat miercuri o percheziție la locuința unui reporter de la Washington Post, în cadrul unei anchete privind posibila divulgare de secrete de stat, potrivit unor persoane familiarizate cu acest caz, scrie NYT. Nu este clar ce reportaj sau ce informații sensibile au determinat ancheta și percheziția. Dar este extrem de rar, chiar […] © G4Media.ro.
16:40
Subvenția pentru partide a fost de peste 14,4 milioane de lei în ianuarie / Cele mai mari sume: PSD – 4,8 milioane, AUR – 2,8 milioane, PNL – 2,6 milioane # G4Media
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, că în luna ianuarie a virat partidelor politice subvenții de la bugetul de stat care au totalizat 14.471.475 lei. Sumele aferente fiecărui partid sunt: PSD – 4.801.515 lei AUR – 2.839.211 lei PNL – 2.614.110 lei USR – 1.855.474 lei SOS România – 1.234.237 lei […] © G4Media.ro.
16:40
Danemarca a trimis în Groenlanda un comando avansat care va pregăti suplimentarea efectivelor militare # G4Media
Guvernul danez a trimis în Groenlanda un comando avansat, a cărui misiune va fi să pregătească desfăşurarea unor efective militare suplimentare în acest teritoriu autonom al Danemarcei pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l anexeze, a transmis miercuri televiziunea publică daneză DR, preluată de agenţia de știri EFE. Conform sursei citate, acest comando va […] © G4Media.ro.
16:20
S-ar fi îngrozit de adulatorii care îl ridică în slăvi. I-ar fi repugnat fetișizarea, idolatrizarea, sanctificarea. Numai incompetenții și maniacii îl pot transforma în profet al obscurantismului xenofob. Spiritul lui Eminescu transcende orice limitare naționalistă. Fiind nemărginit, nu poate fi pus în ramele reducționiste ale credințelor politice și chiar religioase. Este transistoric și transideologic. „Eu […] © G4Media.ro.
16:10
Ucraina va putea cheltui în scop militar două treimi din împrumutul european de 90 de miliarde de euro # G4Media
Ucraina va putea cheltui pentru a-şi consolida capacităţile militare anul acesta şi anul viitor 60 de miliarde din cele 90 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE, a anunţat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Liderii europeni au convenit în decembrie asupra unui […] © G4Media.ro.
