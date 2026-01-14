Una caldă, alta rece! Nota primită de Chivu, după ce a mutat decisiv în Inter – Lecce. Ce au scris italienii: „Mișcare curajoasă”
Fanatik, 15 ianuarie 2026 00:20
Cristi Chivu a mutat decisiv în meciul pe care Inter l-a câșitgat contra celor de la Lecce, 1-0, în etapa cu numărul 20 din Serie A, iar tehnicianul român a fost lăudat de italieni.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
00:50
Jefte, „killerul” lui Real Madrid, a plecat din România după un episod halucinant! Gestul care i-a semnat condamnarea # Fanatik
Jefte, fostul atacant din SuperLiga, care tocmai a bătut-o pe Real Madrid prin golurile sale, a plecat din campionatul României după ce a fost dat afară de antrenor.
Acum o oră
00:20
Una caldă, alta rece! Nota primită de Chivu, după ce a mutat decisiv în Inter – Lecce. Ce au scris italienii: „Mișcare curajoasă” # Fanatik
Cristi Chivu a mutat decisiv în meciul pe care Inter l-a câșitgat contra celor de la Lecce, 1-0, în etapa cu numărul 20 din Serie A, iar tehnicianul român a fost lăudat de italieni.
00:10
Video. Golgheterul SuperLigii inventat de Gică Hagi, „dublă” cu Real Madrid! Atacantul a marcat două goluri în ultimele 8 minute și i-a eliminat pe „galactici” din Cupa Spaniei # Fanatik
Spaniolul Jefte Betancor, fost jucător la Farul și FC Voluntari, a făcut meciul carierei în Cupa Spaniei, marcând o „dublă” într-un succes cu 3-2 contra lui Real Madrid.
Acum 2 ore
00:00
Gestul făcut de Marta Kostyuk după ce a fost învinsă de Aryna Sabalenka la Brisbane. Reacția sportivei nu a fost trecută cu vederea # Fanatik
Marta Kostyuk și Aryna Sabalenka au avut un meci cât se poate de intens la Brisbane. Cea din urmă a ieșit însă învingătoare și iată că lucrurile au degenerat.
14 ianuarie 2026
23:50
SuperLiga, sub cod roșu de frig! Ce spune prognoza meteo și cum arată terenurile pentru prima etapă din 2026 # Fanatik
Echipele din SuperLiga vor avea parte de un șoc la prima etapă din 2026! Din Antalya sau Spania direct la frig năprasnic și terenuri înghețate
23:40
Simona Halep, mesaj pentru omul alături de care a triumfat la Wimbledon. Cine este, de fapt, cunoscutul antrenor # Fanatik
Simona Halep a făcut o postare inedită pentru bărbatul care a ajutat-o să câștige turneul de la Wimbledon. Preparatorul fizic a fost angajat de mai multe ori de tenismenă.
23:30
Mario Felgueiras a făcut anunțul așteptat de toți fanii Universității Craiova: ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram # Fanatik
Directorul sportiv al clubului Universitatea Craiova, Mario Felgueiras, a vorbit despre viitorul lui Ștefan Baiaram, considerat de mulți ca fiind cel mai bun jucător al echipei.
23:10
Fostul antrenor de la FCSB rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: „Dacă făcea o schimbare, dădea telefon, jucătorul trebuia să fie pregătit!” Video exclusiv # Fanatik
A fost antrenor la FCSB și a vorbit despre relația pe care o avea cu Gigi Becali. Cum se implica patronul în viața echipei.
23:10
I-a cumpărat un cadou de lux soției sale, dar l-a uitat în metrou. Povestea fostului internațional milionar a făcut înconjurul internetului # Fanatik
Un fost internațional a vrut să facă un gest romantic pentru soția sa, însă ce a urmat a fost complet neașteptat. Ce s-a întâmplat, de fapt și cum s-a încheiat întreaga poveste?
Acum 4 ore
23:00
Prezență-surpriză în tribune la Chelsea – Arsenal! Dan Petrescu: „M-am bucurat foarte mult” # Fanatik
Chelsea i-a făcut o surpriză mare lui Dan Petrescu înainte de meciul contra lui Arsenal din Cupa Ligii Angliei. Cum a reacționat fostul mare fotbalist.
23:00
Pontul zilei de joi, 15 ianuarie, din SuperLiga. Cotă de 14.65 de la Superbet cu meciuri din etapa 22 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 15 ianuarie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 22
22:40
Biletul zilei la pariuri de joi, 15 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 226 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Serie A. Dueluri tari în Italia
22:40
Alexandru Băluță s-a despărțit de gruparea americană Los Angeles FC și este din nou liber de contract. Cu ce echipă ar putea să semneze fostul jucător de la FCSB.
22:20
Fără precedent! Fanii tenisului pot câștiga un premiu de 10 milioane de dolari la Australian Open! Ce trebuie să facă, mai exact # Fanatik
Organizatorii Australian Open au pus la bătaie un premiu de 10 milioane de dolari australieni, care ar putea fi câștigat de un fan. Cum s-ar putea întâmpla acest lucru.
22:10
MM Stoica a numit singura condiție pentru ca FCSB să se înscrie în lupta la titlu: ”E un an special” # Fanatik
MM Stoica este convins că FCSB se va putea bate la titlu și în actualul sezon de SuperLiga. Care este singura condiție pusă de oficialul campioanei României.
22:00
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. Cu cine joacă România și programul complet al turneului # Fanatik
Campionatul European de handbal masculin își desfășoară ediția din 2026 între 15 ianuarie și 1 februarie. România va fi prezentă la turneul final, iar FANATIK îți aduce toate informațiile: rezultate, clasament și programul complet.
21:20
Cine este, de fapt, Mark Rutte, secretarul general al NATO care nu concepe viața fără sport. Merge zilnic pe bicicletă și a crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna # Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre Mark Rutte, secretarul general al NATO. Cât de îndrăgostit este de sport și de ce mișcarea nu lipsește niciodată din viața lui
21:10
Neagoe și-a ales echipele pe care să le bată și să salveze Petrolul de la retrogradare. Video exclusiv # Fanatik
Care sunt echipele pe care Eugen Neagoe vrea să le bată, iar Petrolul să se salveze de la retrogradare. Ce concluzii a tras „Geană” după cantonamentul din Antalya.
21:10
Salariile angajaților Nordis, plătiți dintr-un fond administrat de stat. De unde provin banii # Fanatik
Primele plăți pentru angajații Nordis după insolvență: peste 97.000 lei virați de stat. Angajații companiei și-au primit o parte din salariile restante, după ce firma a intrat în insolvență
Acum 6 ore
20:40
Scandal fără precedent în lumea sportului. O mare campioană olimpică a ajuns să fie acuzată de trădare națională. Despre cine este vorba și ce s-ar fi întâmplat?
20:40
Victorie uriașă pentru Răzvan Lucescu! PAOK s-a impus pe terenul marii rivale Olympiacos și e în semifinalele Cupei # Fanatik
Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a obținut o victorie uriașă în Grecia, 2-0 pe terenul marii rivale Olympiacos. Gruparea din Salonic a obținut astfel calificarea în semifinala Cupei.
20:30
Mitică Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui Mitică" despre o posibilă tentativă de asasinat asupra lui Daniel Baluţă, primarul Sectorului 4 şi cere intervenţia procurorilor pentru clarificarea cazului.
20:30
Ce gol Dennis Man! Românul a marcat din nou pentru PSV după o execuție de clasă, iar ce a urmat e de-a dreptul surprinzător # Fanatik
Dennis Man continuă startul excelent de an pentru PSV, iar internaționalul a marcat din nou pentru formația olandeză, la al doilea meci oficial din 2026.
20:10
Proiectul abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani care e pe cale să renască. Costă aproape 8 milioane de euro și ar putea revitaliza un mare oraș din țară # Fanatik
Un proiect fabulos pentru sportul românesc, dar care a fost abandonat în urmă cu mai bine de 10 ani ar putea să renască în perioada următoare. Despre ce este vorba?
20:10
Mario Iorgulescu ar fi fugit din clinica din Italia în care era internat! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în căutarea lui: „Nu poate nimeni lua legătura cu el” # Fanatik
Informație șocantă despre situația lui Mario Iorgulescu, la scurt timp după declarațiile sale care au inflamat opinia publică!
20:00
Fostul diamant al lui Gică Hagi, aproape de un nou transfer! Merge să se lupte cu Marius Șumudică la salvarea de la retrogradare # Fanatik
Fotbalistul crescut de Gică Hagi și transferat cu surle și trâmbițe în MLS este aproape să schimbe din nou echipa! Toate detaliile
19:40
Celebrul fotbalist de la FCSB care și-a făcut credit ca să își cumpere o mașină de lux. Avea un salariu uriaș, dar îi mai trebuiau bani: ”A fost destul de greoi” # Fanatik
Un faimos fotbalist de la FCSB a ajuns să își facă un credit pentru a-și cumpăra o mașină de lux. Efortul financiar a fost unul destul de mare, povestește un consultant.
19:40
Reacția lui Andrei Nicolescu după ce Fanatik a dezvăluit exclusiv că Dinamo are ofertă de la Metalist Harkov pentru Cîrjan: „Este oficial!” # Fanatik
Andrei Nicolescu a confirmat faptul că gruparea ucraineană Metalist Harkov a făcut o ofertă pentru Cătălin Cîrjan, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Cum a comentat președintele lui Dinamo posibilitatea ca fotbalistul să plece în Ucraina.
19:10
Microplasticele din corpul uman: realitate științifică sau interpretare greșită a rezultatelor? Avertismentul toxicologilor: ”Produc inflamații!” # Fanatik
Apare o nouă controversă în lumea științifică, după ce mai mulți cercetători au contrazis studiile cu privire la prezența microplasticelor în corpul uman. Ce spun însă toxicologii
Acum 8 ore
18:50
Florin Gardoș a făcut primul transfer la Chindia! Fostul jucător de la Universitatea Craiova și Rapid a semnat # Fanatik
La doar câteva ore după ce Florin Gardoș a devenit noul director sportiv al clubului Chindia Târgoviște, gruparea din Liga 2 a efectuat o primă mutare. Fostul jucător de la Universitatea Craiova și Rapid a semnat.
18:30
Dumitru Dragomir, intervenţie explozivă după noile atacuri la adresa justiţiei: „Să-i fie ruşine!” # Fanatik
Reacţie vehementă a lui Dumitru Dragomir, dupa o nouă serie de atacuri la adresa justiţiei. Cum comentează acesta acuzaţiile de plagiat care i s-au adus ministrului Radu Marinescu.
18:20
Gigi Becali anunță revenirea FCSB-ului în Ghencea. Ce plan are patronul bucureștenilor și de ce nu va mai juca echipa lui pe Arena Națională.
18:10
David Popovici se bucură de o nouă performanță uriașă pentru țara noastră. Mesajul campionului mondial arată că este recunoscător pentru această etapă.
18:00
Dinamo s-a luptat cu Universitatea Craiova pentru semnătura lui Matteo Duțu, fundașul central de la AC Milan, iar formația bucureșteană pare că a câștigat lupta.
17:50
Cum s-a produs, de fapt, explozia de la Poliția din Lugoj. S-a deschis dosar penal pentru patru infracțiuni. Care e starea victimelor. Video # Fanatik
O explozie puternică a avut la o clădire care aparține de Poliția din Lugoj, iar FANATIK vine cu detalii în exclusivitate despre deflagrație! Care e starea victimelor și ce se cercetează?
17:50
Cum a câștigat Marius Șumudică primul meci în Arabia Saudită. Imagini de senzație din vestiarul lui Al-Okhdood. Video # Fanatik
Prima victorie a lui Marius Șumudică pe banca lui Al-Okhdood. Imagini din vestiar după succesul din campionat. Cum s-a trăit duelul cu Al-Kholood. Clipul postat pe social media.
17:40
Rapid și-a adus un atacant cu experiență în SuperLiga în această pauză competițională, însă continuă să caute și alți jucător. Care e transferul cerut insistent de Constantin Gâlcă.
17:20
FRF, proiect extraordinar pentru micii fotbaliști! Se construiesc laboratoarele pentru viitorii Hagi și Gică Popescu # Fanatik
Top Football Academies este noul proiect al FRF pentru reformarea fotbalului juvenil, inspirat din modelul belgian și axat pe dezvoltarea individuală a jucătorilor.
17:10
Ministerele unde au fost cele mai multe concedieri în mandatul lui Bolojan. Instituțiile privilegiate care au făcut angajări în plină criză bugetară # Fanatik
Câți bugetari au fost dați afară de când premier este Ilie Bolojan. Ministerul cu cele mai multe concedieri. Care sunt instituțiile bănoase care au făcut angajări în ultimele luni
Acum 12 ore
16:40
Pe urmele tatălui! Fiul lui Zlatan Ibrahimovic a ajuns la Ajax, de la Milan: tot ce trebuie să știi despre Maximilian, noul star al Suediei # Fanatik
Continuă dinastia Ibrahimovic în fotbalul mondial! Unul dintre fiii lui Zlatan a ajuns la Ajax, una dintre fostele echipe ale starului suedez
16:30
Ce avere are Bogdan Costaș, noul șef de la TAROM. Soția directorului care s-a certat cu ministrul Miruță, dividende uriașe! # Fanatik
Ce avere are Bogdan Costaș. noul șef (interimar) de la TAROM? Fostul director de la Romaero s-a contrat, recent, cu ministrul Radu Miruță din cauza demisiei sale.
16:10
Alvaro Arbeloa a scos vedetele din lotul lui Real Madrid! Kylian Mbappe, Jude Bellingham și Rodrygo, out! # Fanatik
Alvaro Arbeloa, înlocuitorul lui Xabi Alonso, a anunțat lotul lui Real Madrid pentru primul său meci ca antrenor principal! Ce se întâmplă cu Mbappe, Bellingham și Rodrygo
15:50
Concedieri sau scăderi de salarii la bugetari? Ce urmează după anunțul guvernului Bolojan: ”E un pas înainte, dar nu suficient” # Fanatik
Bugetarii riscă concedieri sau reduceri de salarii după anunțul Guvernului Bolojan privind reducerea cheltuielilor în administrația publică. Ce categorii vor fi afectat e, de fapt, de aceste măsuri?
15:50
Dinamo are pe masă ofertă de 4 milioane de euro din Ucraina pentru Cătălin Cîrjan. Exclusiv # Fanatik
Dinamo poate da lovitura din punct de vedere financiar, dar riscă să piardă enorm din perspectivă sportivă! Ofertă de ultim moment pentru căpitanul Cătălin Cîrjan!
15:20
Vești extraordinare despre Andrei Rațiu înainte de Turcia – România! Care este situația lui „Sonic” # Fanatik
La trei zile de la accidentare, Andrei Rațiu a primit verdictul! Cât va lipsi „Sonic” de pe gazon după ce a părăsit terenul încă din prima repriză a meciului cu Mallorca
15:10
Șeful IJP Dolj, care a murit în biroul său și a fost avansat post-mortem de Nicușor Dan, s-a bătut în instanță cu Direcția Generală Anticorupție. Ce decizie s-a luat # Fanatik
Marius Mîrzacu, inspector șef al IJP Dolj, care a suferit un infarct în biroul său și a fost avansat de președintele Nicușor Dan, s-a judecat cu Direcția Generală Anticorupție.
14:50
Meniul jucătorilor de la Universitatea Craiova în cantonamentul din Antalya! Ce mănâncă starurile lui Mihai Rotaru: „Tentația este foarte mare!” # Fanatik
Ce mănâncă jucătorii Universității Craiova în cantonamentul prelungit din Antalya. Meniu strict, program clar și detalii din bucătăria alb-albaștrilor.
14:40
Lionel Messi, cec în alb pentru a deveni adversarul lui Ronaldo în Liga Stelelor: „Îi dau cât vrea, pe cât timp vrea, chiar și pe viață” # Fanatik
Saudiții vor să-l îngroape în bani pe Lionel Messi! Octuplul câștigător al Balonului de Aur are pe masă o ofertă colosală din partea campioanei Arabiei Saudite
14:20
Moment important pentru Răzvan Burleanu. Fostul mare internațional român revine în fotbal după o pauză îndelungată. Ce rol va prelua componentul Generației de Aur.
14:20
Educație gratuită, doar pe hârtie: părinții plătesc sume uriașe pentru meditațiile copiilor. „În final, surpriza cea mare este una neplăcută” # Fanatik
Aproape toți elevii apelează la meditațiile private, în afara orelor de curs. Părinții scot din buzunare sume tot mai mari. Ce costuri sunt și ce avertizări fac profesorii
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.