Începe Euro 2026 de handbal masculin, cu România la start » 10 detalii inedite, o favorită cum n-a mai fost vreodată: „Întrebarea e: cine va pierde finala împotriva acestei echipe?”
Gazeta Sporturilor, 15 ianuarie 2026 00:30
Campionatul European de handbal masculin este programat între 15 ianuarie și 1 februarie 2026, în Danemarca, Norvegia și Suedia.În România, meciurile Campionatului European nu vor fi televizate. Vor fi transmite doar pe platforma de streaming VoyoToate partidele României vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GSP.ro. Aici vor putea fi găsite și toate informațiile relevante din turneu, declarații, rezultate și clasamente actualizate. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
01:10
Știm care este marea finala de la Cupa Africii pe Națiuni » Se vor întâlni cele mai valoroase echipe # Gazeta Sporturilor
Marocul a trecut prin momente dificile, dar a ajuns în finala mult visată a Cupei Africii. Portarul Bounou a salvat echipa gazdă în semifinala împotriva Nigeriei. Portarul lui Al Hilal a provocat o explozie de bucurie apărând două penalty-uri. După 0-0 la capătul celor 120 de minute, Maroc s-a impus cu 4-2 la loviturile de departajare. Maroc o va întâlni pe Senegal, care a învins-o pe Egipt cu scorul de 1-0. ...
Acum o oră
00:30
Începe Euro 2026 de handbal masculin, cu România la start » 10 detalii inedite, o favorită cum n-a mai fost vreodată: „Întrebarea e: cine va pierde finala împotriva acestei echipe?” # Gazeta Sporturilor
Campionatul European de handbal masculin este programat între 15 ianuarie și 1 februarie 2026, în Danemarca, Norvegia și Suedia.În România, meciurile Campionatului European nu vor fi televizate. Vor fi transmite doar pe platforma de streaming VoyoToate partidele României vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GSP.ro. Aici vor putea fi găsite și toate informațiile relevante din turneu, declarații, rezultate și clasamente actualizate. ...
00:30
De la Voluntari, la „dublă” cu Real Madrid! Jefte Betancor, după ce a eliminat-o din Cupă: „Bestii!” # Gazeta Sporturilor
La 32 de ani, Jefte Betancor, atacant trecut prin campionatul României, a făcut meciul vieții. El a înscris două goluri pentru Albacete, cu care divizionara secundă a eliminat-o pe Real Madrid din Cupa Spaniei, scor 3-2 în faza optimilor.Atacant cu tehnică peste medie, Jefte a sosit în România în septembrie 2020, transferat de FC Voluntari după ce petrecuse câțiva ani în Austria. ...
00:20
Nota primită de Cristi Chivu după „chinuiala” din Inter - Lecce » Ce au remarcat italienii: „A cules roadele mișcării” # Gazeta Sporturilor
Inter Milano a câștigat greu împotriva celor de la Lecce, scor 1-0, iar jurnaliștii italieni l-au evaluat pe antrenorul Cristi Chivu (45 de ani) la finalul partidei. Inter s-a chinuit în fața lui Lecce, ocupanta locului 17 în Serie A. Singurul gol al meciului a fost înscris de Pio Esposito, introdus după pauză. La finalul partidei, jurnaliștii italieni au remarcat curajul antrenorului de a forța cu mai mulți atacanți. ...
Acum 2 ore
23:40
Csikszereda și-a pus pe liber fostul căpitan: „A luptat pentru Ținutul Secuiesc” # Gazeta Sporturilor
Csikszereda a pus pe liber unul dintre cei mai importanți jucători din istoria modernă a clubului, pe fundașul central maghiar David Kelemen (33 de ani), care a fost și căpitan al echipei.Csikszereda a mutat masiv în această iarnă, rezolvând deja 4 transferuri, dar formația din Miercurea Ciuc lucrează și la capitolul plecărilor. ...
23:40
Antrenorul lui Dennis Man de la PSV, furios în ciuda calificării: „Nu ai ce căuta la un club de top atunci!” # Gazeta Sporturilor
PSV a avut nevoie de doar o jumătate de oră de fotbal excelent împotriva lui Den Bosch, în optimile de finală ale Cupei Olandei. Echipa lui Dennis Man (27 de ani) avea deja 4-0 în minutul 26, iar până la final a mai primit un singur gol. Internaționalul român a înscris golul 2 și a fost schimbat după 29 de minute, din cauza unei mici probleme medicale. Peter Bosz (62 de ani), tehnicianul românului, a oferit prima reacție după acest succes, fiind iritat de un anumit aspect. ...
23:30
A fost la un pas de tragedie, a renăscut la UTA, iar acum e cerut insistent în Turcia: „Vor împrumut, dar așteptăm ofertele pentru vânzare definitivă” # Gazeta Sporturilor
Luca Mihai, 22 ani, a devenit unul dintre preferații lui Adrian Mihalcea în partea a doua a sezonului de toamnă, iar evoluțiile lui la Arad au atras deja atenția în prima ligă turcă. Două formații au lansat propuneri de împrumut, dar președintele Alexandru Meszar nu e de acord cu această soluție. ...
23:20
Chelsea a întâlnit-o miercuri seară pe Arsenal, în prima manșă din semifinalele Cupei Ligii Angliei. Dan Petrescu (58 de ani), fostul jucător al lui Chelsea, a avut parte de o surpriză din partea clubului la care a activat în perioada 1995-2000.Afectat de problemele de sănătate, fostul antrenor al lui CFR Cluj a primit cu surprindere vestea că Beatrice-Chelsea, fiica lui, a fost invitată să asiste la derby-ul de pe Stamford Bridge. ...
Acum 4 ore
23:10
Luis Phelipe poate reveni în Superliga » Negocieri avansate cu o echipă aflată în lupta la titlu # Gazeta Sporturilor
Luis Phelipe (24 de ani, aripă stânga), fostul fotbalist de la FCSB și Poli Iași, ar fi aproape de o revenire în Superliga. Brazilianul s-ar afla în negocieri avansate cu FC Botoșani. Cei de la FC Botoșani traversează un sezon foarte bun. După 21 de etape, ocupă locul 3 în Superliga, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo și la două în spatele liderului Universitatea Craiova. ...
23:00
Albacete - Real Madrid » Madrilenii, șocați de divizionara secundă la debutul lui Arbeloa # Gazeta Sporturilor
Albacete (locul 17 în liga secundă) și Real Madrid se înfruntă în aceste momente în optimile Cupei Regelui. Duelul a început la ora 22:00, este liveSCORE pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1.Este primul meci al Realului cu Alvaro Arbeloa pe bancă. Fostul fundaș dreapta a preluat interimar banca blanco, după ce Xabi Alonso a fost dat afară. ...
22:50
„Am crezut că se vor da toți la o parte” » Starul de la FCSB explică startul ratat de sezon: „Am dat cu capul de sus” # Gazeta Sporturilor
În cantonamentul din Antalya, Daniel Bîrligea, 25 de ani, atacantul celor de la FCSB, a dezvăluit motivele care au stat în spatele startului ratat de sezon al campioanei ultimelor două sezoane.Mărturisește că echipa a fost prea relaxata, având impresia că „adversarii se vor da la o parte”. În realitate, adversarii au vrut să demonstreze că se pot lupta de la egal la egal cu FCSB. ...
22:40
Din Superliga, în Turcia! Cele două transferuri au fost oficializate: „Mult succes!” # Gazeta Sporturilor
E oficial! Mutările de la Petrolul în Turcia anunțate în premieră de GSP.ro au fost oficializate. Fundașul dreapta Denis Radu (22 de ani) și fundașul central Jerome Onguene (28 de ani) vor evolua sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon, la Eyupspor, locul 17 din prima ligă a Turciei.Ploieștenii nu vor primi o anumită sumă de bani pentru cele două mutări. ...
22:40
BURSA TRANSFERURILOR în Superliga » Toate mutările iernii: nume noi la FCSB, CFR Cluj și Dinamo # Gazeta Sporturilor
Piața transferurilor din Superligă ne propune mutări din ce în ce mai numeroase și spectaculoase. GSP.ro te ține la curent cu toate mișcările făcute în aceste zile, actualizate în mod constant. Între 13 ianuarie și 9 februarie are loc perioada de transferuri din Superliga. ...
22:00
Robert Necșulescu (18 ani, aripă dreapta) a fost cedat de FCSB sub formă de împrumut la Chindia Târgoviște, echipa care ocupă locul 7 în Liga 2. Robert Necșulescu, produs al academiei celor de la FCSB, va evolua la Chindia în a doua parte a campionatului. Tânărul are un singur meci în tricoul actualei campioane, cei pierdut în Cupa României, scor 0-3, în compania celor de la UTA Arad. A fost vorba despre un debut groaznic. ...
21:50
Bătaie mare pentru extrema trecută prin Superligă: Lazio, Wolves, Bournemouth! Cât costă # Gazeta Sporturilor
Nigerianul Philip Otele (26 de ani) este la mare căutare, în condițiile în care este foarte probabil să plece de la Basel în această iarnă.Philip Otele este un nume cu rezonanță pentru urmăritorii Superligii României. Jucătorul de bandă a evoluat pentru două echipe din România, 58 de meciuri la UTA, 45 la CFR Cluj. ...
21:40
La 36 de ani, golgheterul român continuă în străinătate: „Și-a dovedit importanța pe teren și în vestiar” # Gazeta Sporturilor
Liviu Antal (36 de ani) va juca pentru Zalgiris Vilnius și în sezonul 2026. Clubul lituanian a anunțat astăzi acordul.Relația dintre Zalgiris Vilnius și Liviu Antal, jucătorul cu cele mai multe goluri în istoria clubului, continuă.Atacantul român a semnat un contract pentru sezonul 2026, adică până spre finalul anului în curs, având în vedere că în Lituania campionatul se încheie în luna noiembrie. ...
21:30
Două victorii pentru baschetul românesc în cupele europene! Diferență uriașă de aruncări libere în meciul lui CSO Voluntari # Gazeta Sporturilor
CSM CSU Oradea și CSO Voluntari au obținut două victorii miercuri, 14 ianuarie, în FIBA Europe Cup și în European North Basketball League. Vicecampioana României a învins-o pe Cedevita Junior cu 103-79, în timp ce echipa care a terminat stagiunea precedentă pe locul 4 a câștigat cu 93-88, după prelungiri, pe terenul lui Tal Tech. ...
21:20
Senegal este prima finalistă a Cupei Africii pe Națiuni, după ce un gol târziu al lui Sadio Mane i-a adus o victorie la limită contra Egiptului, 1-0.A doua cea mai valoroasă echipă a competiției pe hârtie, Senegal este la un pas să pună mâinile pe un trofeu pe care l-a mai câștigat o singură dată în istorie, în 2022.Echipa antrenată de Pape Thiaw s-a calificat în ultimul act al competiției grație unui gol semnat de Sadio Mane. ...
21:20
Atacantul Valentin Buhăcianu (32 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la FC Argeș. Piteștenii au oficializat despărțirea, prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare.Anunțul vine cu două zile înaintea partidei cu FCSB, prima din 2026 în Superliga. Duelul de la Pitești are loc vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00. ...
21:20
Chelsea este interesată de mijlocașul lui West Ham, Lucas Paqueta (28 de ani), care dorește să îi părăsească pe „ciocănarii” în fereastra de transferuri din ianuarie. Brazilianul mai are contract cu West Ham încă un an și jumătate, însă se pare că dorința sa este să se întoarcă în țara natală. Flamengo este interesată și chiar s-a înțeles deja cu jucătorul în privința condițiilor personale. ...
Acum 6 ore
21:10
Mercato de iarnă în Top 5 campionate din Europa » Cele mai importante transferuri oficiale în 2026 # Gazeta Sporturilor
GSP.ro vă ține la curent cu principalele mutări pe piața transferurilor redeschisă pe 2 ianuarie. Jucătorii care au schimbat echipele în Top 5 campionate ale Europei, achizițiile cele mai sonore, ca nume sau ca sume de bani investite pentru mutări definitive și împrumuturi, dar și noutățile de mercato ale cluburilor din elita continentului la care sunt implicați români. ...
20:50
Lege de ultimă oră în România » Șoferii, lăsați fără permis și obligați să-și achite toate impozitele pentru a-l recupera # Gazeta Sporturilor
Șoferii care ignoră plata amenzilor riscă să rămână fără dreptul de a conduce dacă nu vor achitarea toate datoriilor către bugetul local. Statul intenționează nu doar să crească valoarea sancțiunilor, ci și să înăsprească regulile pentru recuperarea permisului suspendat.Concret, conducătorii auto care nu își plătesc amenzile în termen de 90 de zile vor putea fi sancționați cu suspendarea permisului. ...
20:40
Răzvan Lucescu, victorie mare în Cupă: a eliminat-o pe Olympiakos chiar în fieful ei! # Gazeta Sporturilor
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a eliminat-o pe Olympiakos din Cupa Greciei după 2-0 chiar la Pireu.Victorie importantă, de moral, pentru echipa lui Răzvan Lucescu, într-un meci în care adversara pornea ca favorită.După un început ca „din tun”, cu două goluri reușite în primul sfert de oră, PAOK s-a apărat solid și a anihilat liderul campionatului. ...
20:40
AEK Atena, formația mijlocașului român Răzvan Marin (29 de ani), a fost eliminată din sferturile de finală ale Cupei Greciei. Echipa antrenată de Marko Nikolic a pierdut pe teren propriu în fața celor de la OFI Creta, scor 0-1.Rezultatul surprinde în contextul în care AEK se află pe locul 3 în campionat, cu 38 de puncte, și este implicată în lupta pentru titlu.De cealaltă parte, OFI Creta se află pe 10, cu doar 15 puncte. ...
20:20
NBA Europe sau Euroligă: Barcelona și Real Madrid, decizii diferite legate de viitorul lor în baschetul european # Gazeta Sporturilor
Conform cotidianului spaniol AS, conducerea lui Real Madrid e atrasă de NBA Europe și e aproape de a renunța la Euroligă în favoarea noului proiect inițiat de liga nord-americană de baschet pe „vechiul continent”. Această veste vine la o zi după ce au apărut informații potrivit cărora Barcelona va semna un nou contract pe 10 ani cu Euroliga. ...
20:20
Den Bosch - PSV, în Cupa Olandei » Dennis Man, GOL superb: scor neverosimil după 26 de minute # Gazeta Sporturilor
Den Bosch - PSV, meci în optimile de finală ale Cupei Olandei, se joacă ACUM. Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) e titular în cel de-al doilea meci din 2026.Man a început anul în forță. Pe 10 ianuarie, PSV a dat de pământ cu Excelsior, scor 5-1, în etapa 18 din campionat. Internaționalul a dat o pasă decisivă și a înscris ultimul gol al partidei. ...
20:10
Anticipează că Lewis Hamilton va produce mișcări seismice în Formula 1: „Asta este întrebarea” # Gazeta Sporturilor
Între sezoanele 2025 și 2026 de Formula 1 au avut loc numai două modificări în ceea ce privește lista piloților, dar situația se anunță mult mai volatilă înainte de 2027, mai ales dacă Lewis Hamilton va alege să se retragă. Isack Hadjar promovat la Red Bull Racing în locul lui Yuki Tsunoda, iar Arvid Lindblad promovat la Racing Bulls pentru a-l înlocui pe noul coleg al lui Verstappen. ...
20:00
A dat verdictul după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: „Nu rezistă” # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu (49 de ani), fostul atacant de la Dinamo, a vorbit despre posibila plecare a lui Cătălin Cîrjan (23, mijlocaș ofensiv). Căpitanul „câinilor” a primit o ofertă din partea ucrainenilor de la Metalist 1925 Harkov.Cătălin Cîrjan este dorit de Metalist Harkov, iar ucrainenii au pus pe masă o ofertă de 4 milioane de euro, lucru confirmat de Andrei Nicolescu, președintele bucureștenilor. ...
19:50
Mario Iorgulescu ar fi DISPĂRUT: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! » Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia + Primele declarații ale mamei # Gazeta Sporturilor
Dan Capatos, jurnalistul care a făcut recent interviul cu Mario Iorgulescu, la Milano, a anunțat în această seară că băiatul președintelui LPF ar fi dispărut. Din informațiile GSP.RO, Gino Iorgulescu a plecat astăzi în Italia pentru a vedea ce se întâmplăÎn cadrul emisiunii din această seară, Dan Capatos a anunțat că situația în cazul Mario Iorgulescu ar fi luat o turnură incredibilă. „Mario este dispărut. ...
19:40
Ce spune Andrei Cordea, la final de cantonament cu CFR Cluj: „Sunt buni și glumeți” # Gazeta Sporturilor
Andrei Cordea (26 de ani), mijlocașul dreapta al celor de la CFR Cluj, a tras concluziile, după finalul cantonamentului din Spania. Ardelenii au încheiat stagiul de pregătire de la Oliva Nova și și-au propus un obiectiv greu de îndeplinit: calificarea în play-off.Cordea a acordat un interviu în care a vorbit despre modul în care a decurs pregătirea, meciul cu Oțelul și ce va urma pentru CFR Cluj. ...
Acum 8 ore
19:10
Cristi Săpunaru intervine în forță în scandalul dintre ultrași și conducere: „E a treia abatere” # Gazeta Sporturilor
Cristi Săpunaru (41 de ani), legenda Rapidului, a avut o intervenție în forță, după ce a văzut schimbul de experiență dintre oficialii giuleșteni și cei de la Genoa, celălalt club finanțat de Dan Șucu.Decizia lui Dan Șucu ca oficialii Rapidului să facă un schimb de experiență cu cei de la Genoa i-a înfuriat pe suporteri, iar Cristi Săpunaru le este solidar. Fostul căpitan postase marți un mesaj în acest sens. ...
19:10
„Ia-ți făcut lui Tottenham o ofertă pentru Radu Drăgușin?” Gazeta are răspunsul de la RB Leipzig # Gazeta Sporturilor
Gazeta Sporturilor, cu ajutorul colegilor de la tabloidul german Bild, a aflat ce a decis RB Leipzig în legătură cu fundașul lui Tottenham, Radu Drăgușin (23 de ani).„Telenovela” plecării lui Radu Drăgușin de la Tottenham continuă. ...
19:00
Dan Șucu face prima achiziție la Genoa în 2026 » Detaliile transferului internaționalului italian U21 # Gazeta Sporturilor
Tommaso Baldanzi (22 de ani) este foarte aproape de un transfer la Genoa. Mijlocașul italian ar trebui să lucreze din nou cu Daniele De Rossi, care l-a avut ca antrenor în 2024 la AS Roma. Internaționalul U21 va fi împrumutat la echipa lui Dan Șucu, cu opțiune de cumpărare în vară pentru 10 milioane de euro.Primul transfer al lui Dan Șucu în noul an la Genoa trebuia să fie un portar. ...
18:50
Tottenham a prezentat transferul de 40 de milioane de euro: cumpărat de la Simeone # Gazeta Sporturilor
Tottenham a anunțat transferul mijlocașului englez Conor Gallagher (25 de ani), cumpărat de la Atletico Madrid cu 40 de milioane de euro.Echipa la care este legitimat și românul Radu Drăgușin a anunțat prima achiziție a iernii: sub comanda lui Thomas Frank a ajuns englezul Conor Gallagher.Gallagher a fost cumpărat cu 40 de milioane de euro de la Atletico Madrid, formație pentru care a jucat un an și jumătate. ...
18:30
Ronny Levy, fostul antrenor de la FCSB, a semnat cu echipa fostului dinamovist: „Obiectivul este clar” # Gazeta Sporturilor
Ronny Levy (59 de ani), fostul antrenor de la Unirea Urziceni și FCSB, a semnat cu Maccabi Netanya, locul 7 din campionatul Israelului. Tehnicianul era liber de contract din vara lui 2025, după despărțirea de Hapoel Haifa.De la Netanya l-a transferat în vară Dinamo pe Nikita Stoinov (20 de ani), pentru 400.000 de euro. Levy a semnat un contract valabil până în iunie 2027, iar obiectivul va fi calificarea în play-off. ...
18:20
Florin Gardoș, numit manager general la clubul cu pretenții » A prezentat deja un prim transfer # Gazeta Sporturilor
Florin Gardoș (37 de ani) a fost prezentat ca manager general la Chindia Târgoviște, club cu obiectivul de a reveni în Superligă.Retras din activitatea de fotbalist în urmă cu aproape 4 ani, Gardoș și-a asumat, oficial, un prim rol executiv.Fostul fundaș central a fost prezentat astăzi ca manager general la divizionara secundă Chindia Târgoviște. ...
18:00
Dorit de Dinamo și Craiova, fundașul central Matteo Duțu (20 de ani), de la AC Milan, i-ar fi ales pe „câini”. Anunțul a fost făcut de Mario Felgueiras (39), managerul sportiv al oltenilor. Ambele echipe au încercat în acestă perioadă să își asigure serviciile tânărului jucător. Andrei Nicolescu s-a arătat deranjat de faptul că oltenii au activat și ei această pistă. ...
17:50
Clubul antrenat de fostul jucător al Generației de Aur nu va face vreun cantonament în această iarnă! # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași, care a reluat pregătirea luni, iar ieri și azi a efectuat vizita medicală, a stabilit programul de pregătire al iernii, care va avea loc la baza din Copou.Moldovenii, care au avut în vară ca obiectiv promovarea în Superliga, nu vor mai face vreun cantonament în această iarnă! După ce vor efectua câte un antrenament pe zi în această săptămână, jucătorii ieșeni vor avea în program, începând de lunea viitoare, timp de 12 zile, câte două ședințe de ...
17:50
Dinamo a primit o ofertă extrem de tentantă pentru Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul echipei. Metalist 1925 Harkov, locul 7 din campionatul Ucrainei. 4 milioane de euro pentru mijlocașul „câinilor” oferă clubul ucrainean.Suma ar acoperi exact deficitul operațional pe care îl anunța zilele trecute președintele Andrei Nicolescu pe anul 2025. În orice caz, clubul din Ucraina și-a manifestat intenția de a-l transfera, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu. ...
17:40
Transferul #5 la Unirea Slobozia » Atacantul a marcat în Conference League și vine liber de contract # Gazeta Sporturilor
Guy Dahan (25 de ani), atacant israelian, s-a despărțit după mai puțin de un an de Zimbru Chișinău și se transferă, din postura de liber de contract, la Unirea Slobozia. Fostul internațional U19 e al doilea jucător care vine din campionatul Moldovei la echipa ialomițeană în 2026, după mijlocașul central Teodor Lungu. ...
17:30
Cea mai dură declarație de la numirea noului antrenor la Real Madrid: „Nici măcar nu-i poate linge ghetele lui Alonso!” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu care a stârnit vâlvă, Oscar Garcia (52 de ani), antrenor spaniol și fost jucător la Barcelona, a vorbit despre numirea lui Alvaro Arbeloa în funcție de antrenor principal al lui Real Madrid.Acesta a lansat critici dure la adresa noului antrenor al „galacticilor”, afirmând că Arbeloa nu se poate compara cu Xabi Alonso. ...
17:30
Cum arată duelurile din Final 8-ul Cupei României la baschet masculin » „Sferturile” vor oferi reeditarea finalei din 2025 # Gazeta Sporturilor
Miercuri, 14 ianuarie, a avut loc tragerea la sorți a duelurilor din Final 8-ul Cupei României la baschet masculin, care se va desfășura în 14-18 februarie, în Oradea Arena. În absența unor capi de serie, una din confruntările din „sferturi” va fi CSO Voluntari – CSM Oradea, reeditarea finalei din 2025. ...
Acum 12 ore
17:10
Cea mai dură declarație de la numirea noului antrenor la Real Madrid: „Arbeloa nu-i poate linge nici măcar ghetele lui Alonso” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu care a stârnit vâlvă, Oscar Garcia (52 de ani), antrenor spaniol și fost jucător la Barcelona, a vorbit despre numirea lui Alvaro Arbeloa în funcție de antrenor principal al lui Real Madrid.Acesta a lansat critici dure la adresa noului antrenor al „galacticilor”, afirmând că Arbeloa nu se poate compara cu Xabi Alonso. ...
17:10
Cătălin Oprișan s-a emoționat la podcastul GSP „2 la 1”: „Ca să nu plâng acum, spun doar atât” # Gazeta Sporturilor
Invitatul ediției #31 a podcastului GSP „2 la 1”, Cătălin Oprișan nu poate să vorbească despre mama lui decât cu un nod în gât. A pierdut-o în 2005.„În general mă feresc să discut public despre familie. Dar tot timpul când sunt întrebat despre mama, ca să nu-mi dea lacrimile, spun un citat din Abraham Lincoln: «Tot ceea ce sunt și tot ceea ce voi deveni îi datorez îngerului care a fost mama»”, începe Oprișan.Apoi își amintește un episod care l-a marcat. ...
17:10
„Trebuie să fiu sincer cu voi” » Elias Charalambous n-a mai mers pe ocolite când a fost întrebat despre obiectivul lui FCSB # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul celor de la FCSB, a prefațat primul meci din anul 2026. Din cantonamentul din Antalya, unde campioana României va mai sta până joi. Cipriotul a tras concluziile după perioada de pregătire, vorbind inclusiv despre plecarea lui Adrian Șut și transferurile din această iarnă, repetând că nu el este cel care hotărăște ce jucători vin.FCSB debutează în anul 2026 în deplasare, la FC Argeș, vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00. ...
16:40
Transfer ratat de Oțelul Galați » Principala țintă pentru ofensivă i-a preferat pe bulgari # Gazeta Sporturilor
Oțelul a fost refuzată de Pedro Igor (23 de ani), extremă stânga de la Dinamo Minsk, pentru a semna în Bulgaria, la Botev Plovdiv, ocupanta locului 11 din primul eșalon.Brazilianul evoluase în ultimele două sezoane în preliminariile celor trei competiții europene intercluburi, alături de formația din Belarus, și era o țintă, de mai multe luni, pentru gălățeni. ...
16:40
Corona Brașov punctează la transferuri » A adus o triplă câștigătoare a Ligii Campionilor # Gazeta Sporturilor
Pivotul maghiar Emőke Varga (25 de ani) este noua jucătoare a celor de la Corona Brașov. Transferul a fost anunțat de gruparea ardeleană prin intermediul unui comunicat oficial. Corona Brașov își face echipă de top pentru viitorul sezon competițional! După ce săptămâna trecută echipa de sub Tâmpa a adus-o pe maghiara Kinga Janurik, portar de Liga Campionilor, o nouă jucătoare din țara vecină a fost adusă miercuri la Brașov. ...
16:10
Cele două cluburi care au sunat la FRF să se intereseze despre Radu Drăgușin: „Ce fel de om e în afara terenului?” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (23 de ani) e la un pas să o părăsească pe Tottenham. În acest moment, sunt doar două echipe pe urmele fundașului central: AS Roma și Red Bull Leipzig. Formații care strâng informații detaliate din toate părțile despre internaționalul român.Radu Drăgușin are toate șansele să plece de la Tottenham. ...
16:10
„Păstreaz-o pentru tine, nu o spui” » Nicolae Dică taxează un antrenor din Liga 1 care se bate la titlu # Gazeta Sporturilor
Nicolae Dică, 45 de ani, e de părere că antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53), a greșit când s-a plâns în public de calitatea lotului pe care-l are la dispoziție.La finalul anului trecut, Gâlcă transmitea un mesaj ferm conducerii. Pentru îndeplinirea obiectivelor, antrenorul alb-vișiniilor solicita „jucători de calitate, fiindcă avem cantitate”.În această iarnă, giuleștenii l-au transferat numai pe atacantul Daniel Paraschiv. ...
15:10
Alvaro Arbeloa începe în forță la Real Madrid: „Vreau ca Vinicius să danseze! Toți jucătorii o vor lua de la capăt” # Gazeta Sporturilor
Noul antrenor al lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a prefațat debutul lu la conducerea los blancos, cu Albacete în Cupa Regelui Spaniei, având un discurs cu mesaj puternic. „Este o zi specială pentru mine, nu sunt bătrân, am 42 de ani și 20 la acest club”, a declarat succesorul lui Xabi Alonso. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.