Jefte a distrus Realul VIDEO Fostul atacant din Liga 1 a marcat o „dublă” în poarta madrilenilor și i-a eliminat din Cupă!
Golazo.ro, 15 ianuarie 2026 00:30
Real Madrid părăsește Copa del Rey după 2-3 cu Albacete, un meci în care Jefte Betancor, atacant trecut prin Liga 1, a fost protagonist
• • •
Acum o oră
00:30
Acum 2 ore
23:40
„Dacă fura el, furam și eu” Pavel Badea, apărat de Sorin Cârțu și de foștii coechipieri, după ce Mititelu l-a acuzat că a fost prins furând la Dortmund # Golazo.ro
GOLAZO.ro a discutat cu foștii colegi și antrenorul lui Pavel Badea, de la Universitatea Craiova, care îl susțin și resping în bloc acuzațiile lui Adrian Mititelu.
23:40
Tragedie în Iran Unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști a fost împușcat mortal în timpul protestelor # Golazo.ro
Rebin Moradi (17 ani), jucător iranian de fotbal la nivel de juniori, a fost împușcat mortal în timpul protestelor de la Teheran.
23:30
„N-am primit deloc șanse” Fotbalistul lui Dinamo își critică fosta echipă din Liga 1: „Erau mai slabi decât mine” # Golazo.ro
Cristian Licsandru (22 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută la Petrolul Ploiești, formație pentru care nu a jucat deloc.
Acum 4 ore
22:40
„Eu nu m-aș duce” Fostul atacant român din Ucraina îl sfătuiește pe Cîrjan să stea departe: „E o viață pe care nu ți-o dorești” # Golazo.ro
Ciprian Marica (40 de ani), fost atacant la Șahtior Donețk, i-a oferit un sfat lui Cătălin Cîrjan (23 de ani), după oferta primită din Ucraina.
22:20
Victorie mare pentru PAOK Formația lui Răzvan Lucescu s-a calificat în semifinalele Cupei Greciei: „Jucătorii au o chimie extraordinară” # Golazo.ro
PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a învins-o pe Olympiakos cu scorul de 2-0, în sferturile Cupei Greciei.
22:20
GOLAZO în Olanda FOTO+VIDEO. Dennis Man a marcat un gol superb în Cupa Olandei + De ce nu a sărbătorit reușita # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani), jucătorul celor de la PSV Eindhoven, a marcat primul gol un gol de senzație contra celor de la FC Den Bosch (locul 7 în a doua ligă olandeză).
22:10
SĂ VINĂ DEMOLAREA! Când albul a acoperit griul: cum arată stadionul Dinamo la câteva zile de la ultimul rămas bun! Reportaj din „Ștefan cel Mare” # Golazo.ro
GOLAZO.ro a vizitat stadionul legendar al lui Dinamo, cu câteva zile înainte de evenimentul pe care CS Dinamo îl organizează pentru ca fanii să-și poată lua rămas bun de la arenă
22:00
Gest special pentru Dan Petrescu Ce au făcut englezii la Chelsea - Arsenal: „M-au surprins” # Golazo.ro
Una dintre fiicele lui Dan Petrescu (58 de ani), Beatrice-Chelsea, a fost invitată la derby-ul din semifinalele Carabao Cup, dintre Chelsea și Arsenal.
21:40
Punctul de un milion de dolari VIDEO. Un jucător de tenis amator a câștigat marele premiu al unui turneu inedit. Ce va face cu banii # Golazo.ro
Jordan Smith (29 de ani), jucător de tenis amator, a câștigat un milion de dolari australieni (aproximativ 570.000 de euro), în cadrul unui turneu la Antipozi.
21:30
Mario Iorgulescu, dat dispărut Fiul președintelui LPF ar fi fugit din clinica unde era internat » Gino a plecat de urgență în Italia! # Golazo.ro
Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, ar fi fugit din clinica din Italia unde era internat și ar fi fost dat dispărut.
Acum 6 ore
20:40
Lovitură de imagine pentru Chindia Florin Gardoș a fost prezentat » Ce post va ocupa în club # Golazo.ro
Florin Gardoș (37 de ani), fost internațional român, a semnat cu Chindia Târgoviște. Dâmbovițenii au anunțat 5 transferuri pentru a doua parte a acestui sezon.
20:20
A renunțat la primii doi căpitani Clubul din Ștefan cel Mare a luat o decizie surprinzătoare: „Ni se spunea că suntem jucători importanți” # Golazo.ro
CS Dinamo surprinde în perioada de pregătire din această iarnă: a reziliat contractele primilor doi căpitani ai echipei, Andrei Bobaru (25 de ani) și Vladimir Georgescu (27 de ani).
20:10
Valeriu Iftime, președintele celor de la FC Botoșani, a anunțat despărțirea de Friday Adams (23 de ani).
20:10
„Nu e nevoie de patine” Mesaj ironic al lui FC Argeș cu privire la starea terenului din Mioveni, înainte de meciul cu FCSB # Golazo.ro
FC Argeș a transmis un mesaj pe rețelele de socializare cu privire la starea gazonului de pe stadionul din Mioveni, înainte de meciul cu FCSB de vineri.
20:00
„Am pierdut un jucător foarte bun” Elias Charalambous, despre transferuri și obiective: „Trebuie să fiu sincer cu voi” # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu FC Argeș, prima din acest an din Liga 1, de vineri.
19:30
Matteo Duțu (20 de ani), jucătorul român de la AC Milan, revine în Liga 1. Internaționalul român de tineret a fost dorit atât de Universitatea Craiova cât și de Dinamo.
19:20
Dinamo nu are un plan de rezervă Informații noi despre oferta de 4 milioane pentru Cîrjan: „Impresarul lui are un procent la vânzare” # Golazo.ro
Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan, 23 de ani, de la Metalist Kharkov, în valoare de 5 milioane
Acum 8 ore
18:40
„Sunt 100% implicat” Ce post va ocupa Ilie Dumitrescu în cadrul FRF: „Voi aduce oameni importanți. Este de muncă” # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu (57 de ani) a dezvăluit ce atribuții va avea în colaborarea cu FRF. Fostul component al Generației de Aur revine în fotbal după o pauză de 16 ani.
18:30
„Nu se compară cu Xabi Alonso” Fostul jucător al Barcelonei nu este impresionat de Alvaro Arbeloa, noul antrenor al lui Real Madrid: „Vrea să fie ca Mourinho” # Golazo.ro
Oscar Garcia (52 de ani), fostul jucător al Barcelonei, a criticat numirea lui Alvaro Arbeloa (42 de ani) în funcția de antrenor al lui Real Madrid, în locul lui Xabi Alonso (44 de ani).
18:30
Daniel Pancu a tras linie Ce calcule face pentru a prinde play-off-ul cu CFR: „O mică minune” # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a analizat evoluția echipei sale din timpul cantonamentului de iarnă.
18:20
Angelescu va discuta cu fanii Președintele Rapidului vrea să-i împace pe ultrașii furioși: „O să avem o discuție” + Ce spune despre posibilitatea ca Dan Șucu să plece # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a precizat că vrea să discute cu fanii echipei despre nemulțumirile lor.
18:10
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene # Golazo.ro
Liga 1 propune în următoarele două luni nu mai puțin de 11 etape. Prima întrerupere va fi la final de martie, înaintea barajului cu Turcia.
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori” # Golazo.ro
FIFA a anunțat o procedură specială de vânzare a biletelor pentru suporterii echipelor calificate după baraje la CM 2026.
Acum 12 ore
17:10
„Contează enorm” Mihai Stoica, despre renumele pe care FCSB îl are în lume: „Am pierdut sigla și numele, dar oamenii știu cine suntem” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Ofri Arad, mijlocașul israelian care este aproape să semneze cu FCSB.
17:10
Dinamo a primit o ofertă uriașă din Ucraina pentru căpitanul său, Cătălin Cîrjan (23 de ani).
17:00
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre rușinea de a nu avea, în București, o sală polivalentă la standarde europene.
16:40
6 ani de închisoare! Fostul crainic al lui Dinamo și-a aflat sentința în procesul pentru agresiune sexuală împotriva minorilor # Golazo.ro
Nicu Grameni, fostul crainic al celor de la Dinamo, a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală.
16:20
„El era cu Barça, eu eram cu Real” Darius Olaru, despre relația cu Adrian Șut, fostul său coleg de la FCSB » Cum s-au înțeles cei doi mijlocași # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani) a vorbit despre prietenia cu Adrian Șut (26 de ani), care a plecat, recent, de la FCSB.
16:10
Guardiola și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Manchester City a criticat VAR-ul, după golul anulat al lui Semenyo: „În 10 ani nu am fost suspicios” # Golazo.ro
Newcastle - Manchester City 0-2. Pep Guardiola a oferit o reacție dură la adresa arbitrajului, după victoria din turul semifinalei Cupei Ligii.
15:50
David Popovici, premiat Campionul olimpic a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025! # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), campion olimpic, european și mondial, a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025.
15:40
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament # Golazo.ro
GOLAZO.ro a dezvăluit că FCSB a atenționat LPF că nu va intra să joace meciul cu FC Argeș în cazul în care terenul e impracticabil.
15:10
„Să scăpăm de jucătorii capricioși!” Fostul mare campion din UFC îl apără pe Xabi Alonso și îi acuză pe fotbaliștii de la Real Madrid # Golazo.ro
Khabib Nurmagomedov (37 de ani), fostul mare campion din UFC, a vorbit și el despre demiterea lui Xabi Alonso (44 de ani) de la Real Madrid.
14:50
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre sporturile de iarnă și lipsa de interes a românilor pentru ele.
14:20
Rapid a mai cedat un jucător Fotbalistul va evolua sub formă de împrumut la o rivală din Liga 1, până la finalul sezonului # Golazo.ro
Cristi Ignat (22 de ani) a fost cedat de Rapid la Petrolul Ploiești sub formă de împrumut, până la finalul sezonului.
14:10
Ținut cu greu de Maxim și Sorescu Burak Yilmaz, antrenorul lui Gaziantep, a făcut o criză de nervi la meciul cu Kocaelispor # Golazo.ro
Gaziantep - Kocaelispor 1-0. Burak Yilmaz (40 de ani) a avut o reacție necontrolată la partida din Cupa Turciei.
14:10
Messi nu s-a uitat la bani Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută # Golazo.ro
Anmar Al Haili, proprietarul echipei Al-Ittihad, a declarat că ar face orice pentru a-l transfera pe Lionel Messi (38 de ani).
14:00
„Rapid a apărut de nicăieri” Tobias Christensen, interviu pentru GOLAZO.ro despre universul din Giulești: „Vreau să-mi fac colegii mai buni” # Golazo.ro
Tobias Christensen, 25 de ani, norvegianul care luminează jocul Rapidului cu pasele sale, a vorbit despre el, susținerea totală a părinților pentru fotbal, ce l-a atras la echipă, o comparație Gâlcă - Șumudică și ce ar trebui să facă vișiniii în 2026
13:30
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul # Golazo.ro
Jucătorul israelian ar mai fi primit o ofertă din altă țară, deși Gigi Becali a transmis că transferul este apropae finalizat.
13:30
Conte și-a aflat pedeapsa Sancțiunea primită de antrenorul lui Napoli, după eliminarea din meciul cu Inter # Golazo.ro
Antonio Conte (56 de ani), antrenorul lui Napoli, și-a aflat pedeapsa după eliminarea din meciul cu Inter, 2-2.
13:10
Drama lui Cristian Licsandru Tânărul jucător de la Dinamo, despre complicațiile accidentării la genunchi: „N-a fost profesionalism!” # Golazo.ro
Cristian Licsandru (22 de ani) a vorbit despre drama prin care a trecut după accidentarea din urmă cu an.
13:00
Măsuri speciale Cum arată Arena Națională și stadionul Rapid cu câteva zile înainte de reluarea Superligii, când sunt anunțate temperaturi cu minus # Golazo.ro
Gerul și zăpada dau mari bătăi de cap cluburilor de Liga 1 înainte de reluarea campionatului.
12:20
Cât plătește Real Madrid Suma pe care o va încasa Xabi Alonso după despărțirea de „galactici” # Golazo.ro
Xabi Alonso (44 de ani) va primi între șapte și nouă milioane de euro, după ce a fost demis de Real Madrid.
Acum 24 ore
11:50
Lotul final pentru Euro 2026 FRH a anunțat lista jucătorilor care vor reprezenta România la turneul final de handbal masculin # Golazo.ro
Federația Română de Handbal a anunțat lotul final al naționalei României pentru Campionatul European de handbal masculin din 2026.
11:40
Bilete FCSB - Fenerbahce Campioana României scoate la vânzare tichete pentru ultimul meci din Europa League » Care sunt prețurile # Golazo.ro
FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Fenerbahce din Europa League, programată pe 29 ianuarie, de la ora 22:00.
11:30
Cristi Chivu încearcă să obțină calificarea directă cu Inter Milano în optimile Champions League, dar are parte de un debut de an dificil. Următoarea adversară a lui Inter Milano este Arsenal Londra.
11:30
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid # Golazo.ro
Xabi Alonso (44 de ani) s-a despărțit de Real Madrid din cauza mai multor neînțelegeri și presiuni din partea clubului.
11:00
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB # Golazo.ro
Primăria București a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro prin care s-au cerut detalii despre proiectul noii săli polivalente din Capitală.
10:40
Rezervă pentru Aioani? Rapid ar vrea să aducă un portar din Superliga, cu trecut în alb-vișiniu # Golazo.ro
Rapid negociază cu FC Argeș pentru transferul portarului Cătălin Straton (36 de ani), după despărțirea de Franz Stolz (24 de ani).
10:30
Dani Coman, replică pentru FCSB Președintele de la FC Argeș, după ce campioana a amenințat că nu bagă echipa pe teren: „Îi așteptăm la deszăpezire” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a venit cu o primă reacție după ce FCSB a amenințat că nu se va prezenta la Mioveni dacă terenul va fi înghețat la ora meciului.
