Cât plătește Real Madrid Suma pe care o va încasa Xabi Alonso după despărțirea de „galactici”

18:40

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a anunțat că a ajuns la un acord cu Ofri Arad (27 de ani), cel care va trebui să acopere locul lăsat liber după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain.