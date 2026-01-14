Cât plătește Real Madrid Suma pe care o va încasa Xabi Alonso după despărțirea de „galactici”
Golazo.ro, 14 ianuarie 2026 12:20
Xabi Alonso (44 de ani) va primi între șapte și nouă milioane de euro, după ce a fost demis de Real Madrid.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
11:50
Lotul final pentru Euro 2026 FRH a anunțat lista jucătorilor care vor reprezenta România la turneul final de handbal masculin # Golazo.ro
Federația Română de Handbal a anunțat lotul final al naționalei României pentru Campionatul European de handbal masculin din 2026.
Acum 2 ore
11:40
Bilete FCSB - Fenerbahce Campioana României scoate la vânzare tichete pentru ultimul meci din Europa League » Care sunt prețurile # Golazo.ro
FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Fenerbahce din Europa League, programată pe 29 ianuarie, de la ora 22:00.
11:30
Cristi Chivu încearcă să obțină calificarea directă cu Inter Milano în optimile Champions League, dar are parte de un debut de an dificil. Următoarea adversară a lui Inter Milano este Arsenal Londra.
11:30
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid # Golazo.ro
Xabi Alonso (44 de ani) s-a despărțit de Real Madrid din cauza mai multor neînțelegeri și presiuni din partea clubului.
11:00
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB # Golazo.ro
Primăria București a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro prin care s-au cerut detalii despre proiectul noii săli polivalente din Capitală.
Acum 4 ore
10:40
Rezervă pentru Aioani? Rapid ar vrea să aducă un portar din Superliga, cu trecut în alb-vișiniu # Golazo.ro
Rapid negociază cu FC Argeș pentru transferul portarului Cătălin Straton (36 de ani), după despărțirea de Franz Stolz (24 de ani).
10:30
Dani Coman, replică pentru FCSB Președintele de la FC Argeș, după ce campioana a amenințat că nu bagă echipa pe teren: „Îi așteptăm la deszăpezire” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a venit cu o primă reacție după ce FCSB a amenințat că nu se va prezenta la Mioveni dacă terenul va fi înghețat la ora meciului.
10:20
Jaqueline, în sferturi la Adelaide Parcurs foarte bun al româncei, înainte de Australian Open. Ce mesaj a transmis la finalul partidei # Golazo.ro
La finalul partidei cu Daria Kasatkina (28 de ani, 48 WTA), jucătoarea noastră a transmis un mesaj în limba româna, chiar de pe teren.
10:10
Salariu de aproape 4 ori mai mare pentru Dobre! GOLAZO.ro a aflat detalii despre suma pe care o pune pe masă Maccabi Haifa pentru golgheterul de la Rapid # Golazo.ro
Maccabi Haifa l-a monitorizat pe golgheterul alb-vișiniilor, Alex Dobre, iar GOLAZO.ro a aflat detalii despre oferta israelienilor. Detalii, în rândurile de mai jos
09:00
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director
Acum 6 ore
07:40
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV # Golazo.ro
GOLAZO.ro a anunțat în premieră că Antena 1 a inițiat discuții cu TVR, propunându-i postului public să sublicențieze o parte din meciurile CM.
Acum 12 ore
23:50
Hotelul-fantomă La stadionul „Ion Oblemenco” sunt 38 de camere: zero venituri și ani de pierderi pentru bugetul Craiovei # Golazo.ro
Hotelul de 38 de camere din incinta „Ion Oblemenco” este nefolosit de la data inaugurării arenei și până în prezent
Acum 24 ore
23:40
U-BT Cluj, victorie în EuroCup Clujenii au învins fără probleme Hamburg » Cum arată clasamentul # Golazo.ro
U BT Cluj a câștigat meciul cu Towers Hamburg, scor 103-92 (50-39), în etapa #14 din grupa A a BKT EuroCup.
23:10
Manchester United are antrenor „Diavolii” au anunțat cine preia banca tehnică, după plecarea lui Ruben Amorim: „Știu ce trebuie să fac” # Golazo.ro
Michael Carrick (44 de ani) este noul antrenor al celor de la Manchester United.
22:40
„O ofertă de nerefuzat…” Victor Angelescu a anunțat suma impresionantă pentru care Alex Dobre ar putea pleca de la Rapid # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a vorbit despre posibila plecare a lui Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul formației giuleștene.
22:30
„Nu e de glumă” FOTO. O jucătoare s-a ales cu arsuri solare severe după un meci jucat în Australia » În câteva zile începe Grand Slam-ul de la Melbourne # Golazo.ro
Renata Zarazua (28 de ani, 84 WTA) a postat o fotografie în urma unui din meci din Australia.
22:10
„A mai fost împușcat de 2-3 ori” Adrian Mutu, despre asasinarea omului care l-a transferat în Franța: „Viața pe care a trăit-o...” # Golazo.ro
Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre asasinarea lui Alain Orsoni, fostul său președinte de la AC Ajaccio.
21:50
Nicolescu, criză de nervi Întrebarea care l-a scos din sărite pe președintele lui Dinamo: „Disperare mare! Nu înțeleg” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a răbufnit după ce a fost întrebat din nou despre planurile lui Dinamo în privința transferurilor.
21:40
Gojkovic, la UTA Arădenii l-au prezentat pe mijlocașul venit de la Rapid + Ce spune președintele clubului despre Rareș Pop # Golazo.ro
Luka Gojkovic (26 de ani) este noul jucător al celor de la UTA Arad.
21:30
„Lui Șucu îi transmitem clar!” Suporterii Rapidului, furioși după mesajul postat de club: „Nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii echipei” # Golazo.ro
Mai mulți șefi de departament ai celor de la Rapid au mers în Italia pentru un schimb de experiență cu omologii lor de la Genoa.
21:20
„Suferă de afecțiuni psihice grave” Gino Iorgulescu, mesaj dur după declarațiile fiului său » Spune că Mario a fugit din clinică pentru a da interviul # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a oferit un comunicat, ca urmare a interviului acordat de fiul său, Mario Iorgulescu (30 de ani).
21:00
Șumudică a spart gheața VIDEO. Al-Okhdood a obținut prima victorie din mandatul românului, grație unui gol superb # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a obținut o primă victorie la noua echipă, Al-Okhdood, în Arabia Saudită.
20:50
FC Argeș - FCSB, în pericol Campioana României amenință că nu intră pe teren dacă gazonul va fi înghețat! Ce spune regulamentul # Golazo.ro
FCSB amenință că nu se va prezenta la meciul cu FC Argeș din etapa #22 a Ligii 1, dacă terenul de la Mioveni va fi înghețat la ora meciului.
20:30
Război suburban Mititelu-Pavel Badea Atacuri dure între cei doi rivali: „A fost prins la furat la Dortmund” vs. „Da, am făcut pușcărie cu el” # Golazo.ro
Pavel Badea și Adrian Mititelu s-au angrenat într-o explozie de acuzații și atacuri personale.
20:20
„Le e frică de Dinamo!” Andrei Nicolescu, despre „războiul” cu U Craiova pentru Matteo Duțu: „Negociem de două luni! Se caută blocarea noastră” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) și-a exprimat nemulțumirea după ce Universitatea Craiova a intrat în negocieri cu Matteo Duțu (20 de ani), jucătorul celor de la AC Milan.
19:30
Jurgen Klopp îl vrea! Fostul antrenor de la Liverpool ar fi implicat în transferul lui Radu Drăgușin » Agentul românului: „E uimitor!” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, ar putea ajunge la RB Leipzig, în această perioadă de transferuri.
19:20
FCSB a pus ochii pe încă un jucător Campioana României pregătește un nou transfer: „E bun de tot!” » Când ar putea semna # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a anunțat un nou posibil transfer pe care FCSB l-ar putea realiza.
19:10
De când s-a retras, ne-am pierdut emoțiile, disperările, bucuria, enervările, dezamăgirile și extazul. Cu mici excepții, nici urmașele nu ne ajută să ieșim din blazare.
18:40
Un nou transfer la FCSB Gigi Becali a anunțat a doua mutare a iernii: „I-am dat și primă de instalare” » Toate detaliile # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul lui FCSB, a anunțat că a ajuns la un acord cu Ofri Arad (27 de ani), cel care va trebui să acopere locul lăsat liber după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) în Emiratele Arabe Unite, la Al-Ain.
18:30
Ei l-au trădat pe Xabi Alonso? Cei șase jucători de la Real Madrid care nu au reacționat deloc după plecarea antrenorului # Golazo.ro
Xabi Alonso (44 de ani) a părăsit Real Madrid, luni, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul din finala Supercupei Spaniei, 2-3, cu Barcelona.
18:20
Și-au anulat biletele la Mondial Semnal de alarmă cu 6 luni înainte de startul CM 2026: „SUA nu sunt o țară sigură” # Golazo.ro
Mohamad Safa (34 de ani), diplomat libanez și director executiv al PVA Patriotic Vision, o organizație non-guvernamentală acreditată ca și consultant al Națiunilor Unite, și-a anulat biletele la Cupa Mondială din vara anului viitor.
17:40
Palmaresul „Științei” rămâne în aer Nebunie la Curtea de Apel: CS U Craiova vrea să anuleze titlul din 1991 » Reacția lui Adrian Mititelu # Golazo.ro
La termenul de judecată de astăzi, 13 ianuarie, Curtea de Apel Timișoara a anunțat că rămâne în pronunțare, urmând ca soluția să fie comunicată la 23 ianuarie 2026.
17:30
Kovacs visează la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, despre cel mai bun an al carierei: „Am încercat să evit să ies în evidență” » Ce spune despre Liga 1 # Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani), unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025, a vorbit despre cum a decurs anul în care arbitrat finala Ligii Campionilor. Kovacs vrea să arbitreze la Campionatul Mondial 2026, care va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.
17:00
Inspirat de Ramos, Pepe și Varane Fundașul adus de FCSB a vorbit despre idolii săi: „Erau cei mai buni” # Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani), fundașul portughez de la FCSB, a vorbit despre jucătorul pe care îl idolatrizează, atacantul Cristiano Ronaldo (40 de ani).
17:00
Patru ani de închisoare cu executare Primarul din Cernavodă a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv # Golazo.ro
Liviu Cristian Negoiță, primarul oraşului Cernavodă, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Constanţa.
16:20
„Trimit contractul” FCSB negociază cu fotbalistul care i-a dat gol lui Inter în acest sezon de Liga Campionilor # Golazo.ro
FCSB încearcă să dea o adevărată lovitură în această perioadă de mercato, pentru a acoperi locul lăsat vacant de Adrian Șut (26 de ani).
16:00
Barcelona a făcut anunțul, apoi l-a șters! Ce se întâmplă cu transferul la care visau catalanii # Golazo.ro
Joao Cancelo (31 de ani), fundașul dreapta, a făcut, luni, vizita medicală la Barcelona şi urmează să fie prezentat la clubul catalan.
15:50
Lui Boateng nu i-a convenit Detalii de ultimă oră de la negocierile cu Dinamo: „Aceasta este realitatea” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre negocierile clublui cu Kennedy Boateng (29 de ani). Fundașul ar fi refuzat oferta inițială de prelungire a contractului.
15:50
Ghinion pentru Ianis Hagi FOTO: Internaționalul român a marcat la primul meci oficial din 2026, dar reușita sa a fost anulată # Golazo.ro
Alanyaspor - Fatih Karagumruk 2-2. Ianis Hagi (27 de ani) a marcat pentru gazde, dar reușita sa a fost anulată de sistemul VAR.
15:40
„În clinici e mai greu decât la pârnaie” Mario Iorgulescu a rememorat noaptea în care a ucis un bărbat de 24 de ani: „Am trecut două semafoare pe roșu” # Golazo.ro
Mario Iorgulescu (30 de ani) a vorbit despre accidentul pe care l-a provocat în 2019 și în urma căruia un bărbat de 24 de ani a murit.
14:40
Chivu i-a surprins pe italieni Decizia luată de tehnicianul român înaintea meciului cu Lecce: „Fără precedent” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a decis să le acorde liber jucătorilor săi cu o zi înaintea partidei cu Lecce din Serie A.
14:40
U Cluj, întăriri în apărare Fotbalistul va juca abia din sezonul următor pentru ardeleni # Golazo.ro
U Cluj ar fi ajuns la un acord cu Adams Friday (23 de ani), fundașul dreapta de la FC Botoșani. Clujenii l-au transferat deja pe Andrei Coubiș (22 de ani), tot un jucător cu profil defensiv.
14:30
Ultimatum pentru BBC Postul public britanic ar putea pierde colaborarea de aproape 90 de ani cu Wimbledon, dacă nu aduce prezentatori noi # Golazo.ro
BBC riscă să piardă drepturile de difuzare pentru Wimbledon dacă nu își schimbă echipa și formatul transmisiunilor. All England Club urmează să intre în faza de renegociere după ediția de anul viitor.
14:30
Rapid s-a despărțit de Micovschi Fotbalistul rămâne în Liga 1 și a fost deja prezentat la noua sa echipă: „Am trăit momente speciale” # Golazo.ro
Rapid a anunțat oficial despărțirea de Claudiu Micovschi (26 de ani).
14:10
Ce-și dorește Kopic Le dă speranțe fanilor, legat de obiectivul uriaș al lui Dinamo: „Vom lupta pentru el până în ultima secundă” # Golazo.ro
Dinamo a ieșit din insolvență anul trecut și se poate lupta pentru cupele europene sezonul acesta
14:10
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid.
13:50
„Știu care e poziția mea” Kopic, întrebat direct dacă mai are răbdare cu transferurile + dezvăluiri despre Boateng: „Asta mi-au promis el și impresarul” # Golazo.ro
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, 48 de ani, a vorbit despre mutările pe care le mai poate face clubul pe piața transferurilor
13:30
Camilo Ugo Carabelli (26 de ani, locul 47 ATP), tenismen argentinian, și-a tăiat singur părul în timpul unui meci disputat la Auckland.
13:30
Victor Angelescu (41 de ani), președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că giuleștenii au încheiat anul 2025 pe deficit din punct de vedere financiar.
