Povestitorul și scenaristul de la Asia Express, Marius Damian, lansează vernisajul „Caii Verzi”, o expoziție-manifest despre imaginație, risc și libertate artistică
Jurnalul.ro, 15 ianuarie 2026 00:50
UNAgaleria găzduiește joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00, vernisajul expoziției „Caii Verzi”, un proiect artistic amplu care reunește peste 60 de expozanți și propune una dintre cele mai curajoase și nărăvașe incursiuni în zona imaginației contemporane tinere.
• • •
Acum 5 minute
01:10
SUA au desfășurat distrugătoare cu rachete și un submarin în Orientul Mijlociu, pe fondul informațiilor că o lovitură asupra Iranului ar putea fi iminentă.
Acum 30 minute
00:50
UNAgaleria găzduiește joi, 15 ianuarie, de la ora 18:00, vernisajul expoziției „Caii Verzi”, un proiect artistic amplu care reunește peste 60 de expozanți și propune una dintre cele mai curajoase și nărăvașe incursiuni în zona imaginației contemporane tinere.
Acum o oră
00:30
După o perioadă grea din punct de vedere emoțional, Universul schimbă energia.
Acum 2 ore
00:10
Guvernul Bolojan vine cu a treia „Ordonanță trenuleț” în Parlament pentru a face economii de 3 miliarde de lei în 2026
14 ianuarie 2026
23:50
Desfășurat în opt spații culturale din Capitală, timp de patru zile, între 15 și 18 ianuarie, în cadrul ediției din acest an a Zilelor Culturii Naționale la MNLR veți regăsi evenimente care vă vor atrage atenția prin dialogul pe care îl propun între literatură și arta contemporană, între muzica lui Mozart și Haydn și poezia eminesciană, dar și prin componenta interactivă a atelierelor (de scriere creativă și improvizație, de caligrame, 3D).
23:40
Zelenski anunță „stare de urgență" pentru sectorul energetic după atacurile rusești masive # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski decretează măsuri speciale în contextul în care jumătate din Kiev a rămas fără încălzire, iar primarul capitalei cere evacuarea temporară.
23:20
100.000 euro/fermă pentru investiții în floricultură, plante medicinale și plante aromatice # Jurnalul.ro
Fermierii care vor să facă investiții în floricultură, plante medicinale și plante aromatice vor avea la dispoziție o linie de finanțare dedicată prin Planul Strategic PAC 2023–2027.
Acum 4 ore
23:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 15 ianuarie 2026. Joi este o Zi de Înființare a Boului de Pământ, una dintre cele mai puternice zile din calendar.
22:50
„Dintr-un popor nu rămâne nimic, decât cultura”. Cât adevăr era în spusele lui Mircea Eliade.
22:50
Ucrainenii fug de război: 200.000 de militari au părăsit frontul, iar 2 milioane de civili sunt „dați în urmărire” pentru evitarea serviciului militar # Jurnalul.ro
Ucraina estimează că aproximativ 200.000 de militari sunt absenți fără învoire oficială (AWOL), adică și-au părăsit pozițiile fără permisiune, a declarat miercuri noul ministru al Apărării, Mykhailo Fedorov, în Parlament, înaintea votului care i-a confirmat numirea.
22:40
Un incident cu foc deschis, izbucnit în timpul unui spectacol, a forțat evacuarea unui restaurant popular din Madrid. Evenimentul are loc la scurt timp după incendiul mortal dintr-un local din Elveția și reaprinde dezbaterea privind utilizarea pirotehniei în interior.
22:40
Președintele american Donald Trump a fost surprins pe cameră în timp ce realiza un gest obscen în cadrul unei vizite oficiale la fabrica Ford din Dearborn, Michigan.
22:30
Ciucu: Suntem schizoizi. Poate propun ca jumătate din impozitele din sectoare să ajungă la PMB # Jurnalul.ro
Primarul General vrea să schimbe legea Capitalei pentru a echilibra responsabilitățile cu veniturile. PMB-ul decide taxele, dar banii rămân la sectoare.
22:20
Anunțul privind plata subvențiilor de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a fost făcut de către Agenția Națională pentru Zootehnie, într-o postare pe pagina oficială Facebook.
22:10
Un bărbat din Focșani, județul Vrancea, este cercetat de polițiști după ce ar fi omorât pe stradă mai mulți porumbei pe care a spus că intenționa să îi mănânce.
22:00
Ministerul Afacerilor Externe a crescut avertismentul de călătorie la 9/9 din cauza contextului de securitate și riscului de escaladare. Există încă zboruri disponibile.
21:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri că ar putea apărea consecințe grave dacă suveranitatea unui stat european și a unui aliat ar fi pusă în pericol, scrie Reuters.
21:40
Până acum, mulți candidați care aplicau pentru un job nu știau cât ar putea câștiga până ajungeau în prima etapă de interviu. Acest lucru se va schimba din iunie 2026, când Directiva Europeană privind transparența salarială va începe să producă efecte în mod real pentru angajatori și candidați.
21:40
Primarul general Ciprian Ciucu explică la Digi24 situația critică din sistemul centralizat de termoficare, invocând vechimea infrastructurii și riscurile tehnice.
21:20
Ministerul Finanțelor, detalii despre reducerea IMCA și compensarea facturilor companiilor # Jurnalul.ro
Ajustarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost decisă în urma dialogului cu mediul de afaceri, inclusiv cu reprezentanții constructorilor, a admis Ministerul Finanțelor, într-un răspuns amplu la solicitarea Mediafax privind deciziile luate după discuțiile cu FPSC.
Acum 6 ore
21:10
Facturile restante pentru lucrările la Planșeul Unirii au ajuns la 120 de milioane de lei # Jurnalul.ro
Lucrările la Planșeul Unirii, proiect de amploare derulat în centrul Capitalei, avansează conform graficului, dar nu același lucru se poate spune despre plata facturilor emise de constructor, potrivit declarațiilor antreprenorului Cristian Erbașu, într-un răspuns la întrebarea reporterului Mediafax.
20:50
Planul secret al lui Trump pentru Groenlanda: achiziție de sute de miliarde și opoziție totală # Jurnalul.ro
Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda, iar costurile ar putea ajunge la 700 de miliarde de dolari. Danemarca și groenlandezii spun clar: „Nu suntem de vânzare”.
20:40
Viitorul mobilității electrice devine realitate pe o șosea experimentală, unde vehiculele se vor alimenta fără fir în timpul deplasării.
20:20
Angajații ANRE care au dat în judecată instituția pentru salarii tăiate reclamă „violență economică" # Jurnalul.ro
Angajații ANRE care au dat în judecată instituția pentru salarii tăiate reclamă „violența economică”, oportunități ratate și dificultăți la plata ratelor și impozitelor.
20:10
Guvernul a aprobat actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, vizând copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice și alte categorii vulnerabile.
19:50
FACIAS cere DSP Dolj verificări urgente la clinica privată din Craiova unde un nou-născut a murit la 48 de ore de la naștere # Jurnalul.ro
O nouă tragedie care ridică suspiciuni grave de malpraxis medical. Cei responsabili trebuie să plătească! Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat Direcția de Sănătate Publică Dolj și a solicitat să dispună de îndată o anchetă la nivelul clinicii private MaDonna Maria din Craiova, în urma decesului unui nou-născut, produs pe 12 ianuarie 2026, la doar două zile de la naștere. FACIAS a solicitat DPS Dolj să verifice dacă este respectat regimul juridic și administrativ în care funcționează unitatea medicală.
19:50
Sindicaliștii din Ministerul Agriculturii critică acordul MERCOSUR și avertizează asupra riscurilor # Jurnalul.ro
Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (SIND-MADR) se opune categoric semnării acordului MERCOSUR, considerând că acesta reprezintă o amenințare majoră pentru fermele românești, locurile de muncă din agricultură și siguranța alimentară a populației.
19:40
Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) marchează Ziua Culturii Naționale, joi, 15 ianuarie 2026, printr-un spectacol de teatru adresat publicului larg, dar și printr-un amplu program educațional și artistic desfășurat în perioada 12–22 ianuarie 2026, sub egida #EduTNRS.
19:40
O treime din viață dormim și visăm un sfert din timpul petrecut în somn. Așadar, pentru o persoană cu o speranță de viață de circa 73 de ani, acesta se ridică la puțin peste șase ani de visare.
19:20
Maia Morgenstern și Marius Bodochi te invită la teatru! „Punct. Și de la capăt” – o comedie modernă # Jurnalul.ro
Punct. Și de la capăt – o comedie modernă, jucată în acest moment și la Paris, care atinge cu umor situații incomode ale societății actuale!
19:20
Primarul Sectorului 5 scutește de taxe și impozite proprietarii afectați de explozia din Rahova # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026 a proprietarilor apartamentelor din blocul afectat de explozia produsă în 2025 pe strada Vicina din cartierul Rahova.
Acum 8 ore
19:00
Ziua Culturii Naționale este marcată de Teatrul „George Ciprian” din Buzău cu un dublu eveniment GRATUIT – recital de muzică și poezie și spectacole ONLINE # Jurnalul.ro
Din dorința de a fi împreună, Teatrul „George Ciprian” împreună cu Liceul de Artă „Margareta Sterian” continuă tradiția ultimilor ani prin organizarea anuală a unui dublu eveniment pentru a sărbători Ziua Culturii Naționale.
18:50
Descoperire revoluționară: Un ingredient natural din salivă protejează dinții de carii # Jurnalul.ro
Un nou studiu clinic arată că arginina, un aminoacid natural, poate schimba modul în care se dezvoltă placa dentară pe dinți, contribuind la reducerea riscului de apariție a cariilor dentare.
18:40
Atenție la documentele oficiale! Greșeala banală care îți poate anula actele de identitate # Jurnalul.ro
Mulți români fac o greșeală banală care anulează documentele oficiale.
18:20
Lecția lui Ion Țiriac despre fericire și bani: "Acesta este tot secretul vieţii" # Jurnalul.ro
Ion Țiriac are 86 de ani și a vorbit despre parcursul său profesional, bani și fericire, într-o emisiune TV dedicată poveștilor de viață ale românilor de succes.
18:10
Institutul Cultural Român anunță organizarea ediției aniversare a Festivalului Filmului European – FFE 30 # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român invită instituțiile și operatorii culturali din diverse orașe ale țării să se alăture demersului de organizare a edițiilor locale ale Festivalului Filmului European, desfășurate în afara Bucureștiului. În anul 2026, festivalul va marca cea de-a 30-a ediție, un moment aniversar ce oferă prilejul consolidării rețelei naționale a festivalului și extinderii prezenței sale în comunități locale din întreaga țară.
17:50
În Republica Moldova venitul impozabil poate fi diminuat anul acesta prin deducerea mai multor tipuri de cheltuieli, cum ar fi contribuțiile obligatorii, cheltuielile medicale, asigurările de viață sau anumite cheltuieli pentru educație.
17:40
Opt din zece români caracterizează 2025 ca fiind un an prost, 63% consideră că România va fi probabil în recesiune,în 2026 # Jurnalul.ro
Opt din zece români (79%) consideră că anul 2025 a fost unul "prost" pentru ţara lor, în timp ce aproape două treimi (63%) cred că România va fi "probabil" în recesiune în 2026, arată datele cuprinse în cel mai recent studiu global, realizat de Ipsos.
17:20
Interesul tot mai mare pentru produsele de iluminat cu LED confirmă o schimbare durabilă în modul de consum al energiei # Jurnalul.ro
În ultimii ani, piața soluțiilor de iluminat a cunoscut o transformare vizibilă, determinată de nevoia tot mai accentuată de eficiență energetică, siguranță și sustenabilitate.
17:20
Curățenia este unul dintre aspectele fundamentale care poate influența semnificativ reputația unei unități de cazare. Fie că vorbim despre hoteluri de lux sau pensiuni intime, un mediu curat nu doar că face o primă impresie excelentă, dar și câștigă încrederea oaspeților, contribuind astfel la crearea unei experiențe memorabile.
17:20
Sofia Vicoveanca, primele dezvăluiri despre problemele de sănătate: "Cred că am avut și.." # Jurnalul.ro
Cunoscuta interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca se află internată la Spitalul din Suceava, după ce a suferit un infarct în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2026.
17:20
Unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru joc responsabil este stabilirea unor limite clare. Înainte de a începe o sesiune, decide cât timp vei aloca și cât ești dispus să cheltuiești.
Acum 12 ore
17:10
Microsoft împinge PC AI pe Windows 11: Viitorul computing-ului sau o invazie a confidențialității? # Jurnalul.ro
Microsoft promovează PC AI Windows 11 cu Copilot+ și Recall, dar utilizatorii rebel la „Microslop” și riscuri confidențialitate. Merită upgrade-ul? Descoperă viitorul computing-ului AI.
16:50
Vești proaste de la Banca Națională: Datoria externă a României a crescut cu 24 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025 # Jurnalul.ro
Datoria externă totală a României a crescut cu peste 24 de miliarde de euro, până la 227,5 miliarde de euro, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, a anunțat miercuri BNR.
16:40
Decizie strategică sau politică? Portul Constanța ar putea fi preluat integral de statul român # Jurnalul.ro
Autoritățile române se pregătesc pentru preluarea integrală a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime – Constanța, prin răscumpărarea pachetului minoritar deținut de Fondul Proprietatea.
16:40
În această seară, la Power Couple, va avea loc prima eliminare din sezonul 3! Emisiunea a fost lider detașat de audiență # Jurnalul.ro
Continuă probele și starea de bine în super show-ul Power Couple, de la Antena 1 și de pe AntenaPLAY! Cele nouă cupluri au parte de provocările vieții lor, iar dorința de a-și depăși fricile, se observă constant. Fiecare dintre ei a învățat că ”nu pot” înseamnă, de fapt, că o vor face, chiar dacă va presupune necunoscut și teamă! De la 20:30, emisiunea merge mai departe, cu proba de cuplu și cu votul care va decide cine pleacă acasă, după doar două săptămâni!
16:20
Cseke Attila: Contribuabilii cu mașini de lux fentează impozitele, afectând bugetul local # Jurnalul.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că guvernul pregătește măsuri pentru a stopa practicile prin care unii contribuabili evită plata impozitelor locale, în timp ce cetățenii conștiincioși își achită taxele anual, la timp.
16:10
Studenții vor să discute cu Bolojan, după numirea acestuia ca interimar la Ministerul Educației # Jurnalul.ro
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) vrea o întâlnire cu Ilie Bolojan după numirea acestuia ca ministru interimar al Educației.
15:50
Curtea de Apel rămâne în pronunțare în apelul „Profesorului de genii” pentru violarea a doi minori # Jurnalul.ro
Curtea de Apel București a rămas astăzi în pronunțare în apelul lui Kristoff Lajos, cunoscut drept „Profesorul de genii”. În luna iulie, acesta a fost condamnat la 13 ani și 3 luni de închisoare și plata a 100.000 de euro ca despăgubiri.
15:40
ANAF: Cum se aplică modificările Codului de procedură fiscală în domeniul eșalonărilor la plată de asnul acesta
