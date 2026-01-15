Reducerea ratelor creditelor în lei din aprilie 2026: economii pentru români

17:40

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Adelaide, învingând-o pe Daria Kasatkina cu 6-0. David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025, depășindu-l pe celebrul Leon Marchand. Aflați cele mai importante știri ale zilei la jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00. Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Adelaide