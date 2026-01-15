Guvernul publică lista datornicilor ANAF pentru a-i constrânge pe aceștia
MainNews.ro, 15 ianuarie 2026 02:30
Guvernul propune publicarea numelui datornicilor pe „lista rușinii", extinzând măsura la persoanele fizice cu datorii fiscale restante. Proiectul vizează creșterea transparenței fiscale și conformarea contribuabililor, însă riscă și erori în publicare. Aflați mai multe despre implicațiile acestei măsuri. Ministerul Dezvoltării propune extinderea publicării listei datornicilor la ANAF pentru persoanele fizice Informațiile publicate vor include numele,
• • •
Acum 15 minute
03:50
Robert Necșulescu, tânărul jucător de 18 ani, a fost împrumutat de FCSB la Chindia Târgoviște, echipă din Liga a 2-a. Necșulescu va înlocui un alt jucător important în formația antrenată de Ilie Poenaru. A avut o prezență în Cupa României și 4 meciuri în Youth League. Robert Necșulescu, jucător de 18 ani, a fost împrumutat
Acum o oră
03:30
Datoria externă a României a crescut cu 24 miliarde euro în ianuarie-noiembrie 2025, ajungând la 227,5 miliarde euro. Datoria pe termen lung reprezintă 78,5% din total, cu un avans de 14,2%. Contul curent al balanței de plăți înregistrează un deficit de 27,14 miliarde euro, în creștere față de anul trecut. Datoria externă totală a României
03:20
Donald Trump a reafirmat importanța Groenlandei pentru securitatea națională a SUA, legând-o de proiectul de apărare antirachetă „Domul de Aur". Președintele a discutat despre întâlnirea cu miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei și a subliniat necesitatea ca Statele Unite să protejeze insula de amenințările externe. Donald Trump subliniază importanța Groenlandei pentru securitatea SUA, legând-o
Acum 2 ore
03:00
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, semnalează problemele acordului UE-Mercosur, evidențiind lipsa transparenței, absența unei analize de impact și nevoia de protecție pentru fermieri. Interpelarea urgentă către Comisia Europeană vizează clauze de salvgardare, controale suplimentare și fonduri compensatorii pentru agricultori afectați. Victor Negrescu evidențiază transparența redusă în procesul decizional al Acordului UE-Mercosur Eurodeputatul solicită măsuri
02:50
Miroslav Klose, cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, preconizează că recordul său de 16 goluri va fi doborât curând de Lionel Messi sau Kylian Mbappe. Cu o vară plină de acțiune în Statele Unite, Mexic și Canada, amândoi jucători au șanse mari să scrie istorie la turneul mondial. Miroslav Klose, cel mai bun
02:50
Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, avertizează că Primăria Capitalei riscă falimentul din cauza lipsei fondurilor Guvernului. Cu doar 20 de milioane de lei în conturi, el solicită creșterea cotelor de impozite și impozitele locale colectate de sectoare, pentru a asigura sustenabilitatea financiară a PMB. Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei poate intra în faliment fără fonduri
02:30
Europarlamentarii AUR contestă legalitatea semnării Acordului UE-MERCOSUR de către Ursula von der Leyen, afirmând că aceasta nu are mandat legal. AUR cere convocarea urgentă a Consiliului UE pentru a clarifica poziția României și avertizează că semnarea ar putea submina controlul democratic și legalitatea instituțională. Europarlamentarii AUR contestă legalitatea semnării Acordului UE–MERCOSUR de către Ursula von
02:30
Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a declarat în glumă eurodeputaților că actuala situație globală ar putea fi un moment bun pentru a se apuca de băut. Comentariul a avut loc în contextul problemelor geopolitice majore, inclusiv amenințările lui Trump și protestele din Iran, subliniind tensiunile internaționale curente. Kaja Kallas, șefa diplomației UE, a sugerat în
02:30
02:30
Rusia pierde între 20.000 și 25.000 de soldați pe lună în războiul din Ucraina, conform secretarului general NATO, Mark Rutte. Regimul de la Moscova nu dă semne de reducere a agresivității, lucrând alături de China, Iran și Coreea de Nord. NATO rămâne vigilent în fața provocărilor rusești. Rusia pierde între 20.000 și 25.000 de soldați
Acum 4 ore
01:30
Românii cu credite în lei vor beneficia de rate mai mici începând cu 1 aprilie 2026, datorită scăderii IRCC de la 5,68% la 5,58%. Un expert estimează o reducere de aproximativ 22 lei lunar pentru un credit de 300.000 lei pe 25 de ani. Detalii complete în articolul Ziarului de Iași. Ratele creditelor în lei
01:10
Statele Unite analizează opțiuni pentru a influența soarta Iranului în contextul protestelor masive, dar o intervenție directă rămâne improbabilă. Sancțiunile și presiunea militară vor continua, însă riscurile implicării directe sunt mari. Răspunsul Americii este nuanțat, cu accent pe stabilirea unui echilibru strategic. Intervenția directă a SUA în Iran rămâne improbabilă, conform expertului Vali Nasr Protestele
01:00
Reforma administrației publice: nevoie urgentă de schimbări fundamentale în cele 41 de județe # MainNews.ro
Reforma administrației publice din România este necesară pentru reducerea deficitului bugetar. Analistul Adrian Negrescu subliniază importanța tăierilor de cheltuieli și o restructurare majoră a statului, având în vedere cele 41 de județe și problemele financiare actuale. Măsurile vor fi aplicate până în 2026. Reforma administrației publice este aproape de implementare, cu termene stricte pentru reducerea
00:50
Real Madrid a fost eliminată surprinzător din Cupa Spaniei, pierzând în fața echipei din divizia secundă Albacete, scor 2-3. Jefte Betancor, fost jucător din Liga 1, a marcat două goluri decisive, asigurând victoria echipei sale. Află detalii despre acest meci șocant și evoluția jucătorilor! Real Madrid elimintată din Cupa Spaniei de Albacete, scor 2-3 Jefte
00:50
Germania a avertizat companiile aeriene să evite spațiul aerian iranian după ce Lufthansa și-a reorganizat zborurile în Orientul Mijlociu din cauza tensiunilor. Protestele din Iran au crescut, iar autoritățile au restricționat accesul la internet. Lufthansa va zbura doar ziua către Tel Aviv și Amman, iar unele zboruri ar putea fi anulate. Germania a avertizat companiile
00:30
Departamentul de Trezorerie al SUA a prelungit licența pentru vânzarea activelor străine ale Lukoil până la 28 februarie 2026. Decizia vine în contextul sancțiunilor impuse de președintele Donald Trump asupra companiilor rusești Lukoil și Rosneft, pentru a presiona Moscova să înceteze agresiunile în Ucraina. Departamentul de Trezorerie al SUA a prelungit licența pentru vânzarea activelor
00:10
Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei, nu va călători în SUA din cauza unui „pașaport expirat", a afirmat fratele ei, Jorge Rodríguez. Anunțul a fost făcut în contextul unor relații tensionate între Venezuela și Statele Unite, după capturarea fostului președinte Maduro pentru narcoterorism. Delcy Rodríguez nu va călători în SUA din cauza pașaportului expirat, conform
Acum 6 ore
00:00
Alegerile din Ungaria din aprilie 2026 au o miză uriașă pentru România, blocând unirea realistă cu Republica Moldova. UDMR, susținând FIDESZ, contribuie la stagnarea integrării Moldovei în UE, iar politologii subliniază impactul deciziilor lui Viktor Orban asupra regiunii. Votează cu înțelepciune pentru viitorul comun. Alegerile din Ungaria au o miză uriașă pentru România, în special
14 ianuarie 2026
23:50
Președintele Trump a anunțat că execuțiile în Iran au încetat, conform unor surse sigure, în contextul protestelor antigvernamentale. El a menționat că tensiunile rămân, dar administrația SUA analizează situația cu atenție. Avertizările anterioare despre măsuri dure subliniază complexitatea relațiilor dintre Washington și Teheran. Donald Trump a declarat că execuțiile din Iran au încetat, conform unor
23:40
Dinamo a primit o ofertă de patru milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan de la Metalist 1925 Harkov. Basarab Panduru este convins că echipa nu va refuza astfel o sumă considerată de nerefuzat, având în vedere deficitul operațional al clubului. Detalii despre impactul financiar și oportunitățile de transfer. Dinamo a primit o ofertă de patru
23:30
Prețurile petrolului cresc din cauza tensiunilor din Iran și amenințărilor lui Donald Trump. Analiștii estimează o creștere de 15-20 de dolari pe baril, un risc major pentru piața globală. Impactul unui conflict ar putea duce la o inflație crescută și la scăderea acțiunilor și obligațiunilor. Prețurile petrolului au crescut rapid din cauza tensiunilor din Iran
23:10
Circa 200.000 de soldați ucraineni au dispărut din unități, conform noului ministru al apărării, Mîhailo Fedorov. Aproximativ două milioane de bărbați evită recrutarea. Legislația interzice plecarea bărbaților eligibili din țară, dar mulți fug ilegal. Consolidarea tehnologiei militare este o prioritate pentru Fedorov. Cercetările indică aproximativ 200.000 de soldați ucraineni absenți fără permisiune oficială Două milioane
23:00
Deputatul PSD Mihai Fifor desființează mitul pensionării militarilor la 48 de ani, numindu-l minciună propagandistică. Potrivit Legii nr. 223/2015, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, cu un calendar de creștere până la 65 de ani până în 2035. Condițiile de vechime sunt stricte, iar afirmațiile false sunt o manipulare nocivă. Deputatul PSD
22:50
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, acuză o imixtiune politică în Justiție din partea președintelui Nicușor Dan, care a împărțit judecătorii în buni și răi. Arsenie pune sub semnul întrebării legalitatea referendumului propus pentru judecători și critică acuzațiile recente aduse de un coleg. Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, acuză o imixtiune politică
22:40
Otto Hindrich, portar de 23 de ani, a părăsit CFR Cluj, semnând cu Legia Varșovia. Clubul clujean va încasează 800.000 de euro, deși jucătorul era cotat la 1,3 milioane și avea contract până în 2028. Hindrich a fost un element cheie în echipă, disputând 27 de meciuri în acest sezon. Otto Hindrich a fost transferat
22:20
Ionul a intensificat execuțiile, afectând mii de protestatari. Metodele brutale, incluzând spânzurarea și lapidarea, au crescut numărul victimelor, în special al femeilor. Regimul, acuzat de ONU de utilizarea pedepsei capitală la scară industrială, continuă represiunea împotriva oricărei forme de opoziție. Regimul iranian intensifică execuțiile, riscând pedeapsa cu moartea pentru protestatarii arestați Cel puțin 1.500 de
22:20
Externalizarea funcției financiare devine o soluție tot mai populară pentru companii din diverse industrii. Aceasta oferă avantaje precum reducerea costurilor, eficientizarea operațiunilor, acces la expertiză specializată și adaptabilitate la schimbările economice. Descoperă cum transformă rolul departamentelor financiare. Externalizarea funcției financiare devine o practică tot mai comună în diverse industrii Companiile optează pentru centralizarea operațiunilor și
Acum 8 ore
22:00
Curtea de Apel menține interdicția postărilor defăimătoare împotriva medicului Costache # MainNews.ro
Curtea de Apel București menține interdicția temporară împotriva postărilor online ce atacă reputația medicului Victor Costache. Fostul ministru al Sănătății a obținut protecție judiciară împotriva acuzațiilor lansate de o avocată, subliniind importanța soluționării disputei prin canale legale, nu prin expuneri publice. Curtea de Apel București menține interdicția împotriva postărilor ce afectează reputația medicului Victor Costache
22:00
Gino Iorgulescu, președintele LPF, a plecat de urgență în Italia după dispariția fiului său, Mario, din clinica unde era internat. Jurnalistul Dan Capatos a anunț
22:00
Roma impune o limită de viteză de 30 km/h în centrul istoric pentru a reduce accidentele și poluarea. Măsura vine în urma unor inițiative similare din capitale europene precum Londra și Paris. Autoritățile estimază o scădere semnificativă a accidentelor și a zgomotului urban. Roma a impus o limită de viteză de 30 km/h în centrul … Articolul Capitala europeană impune măsuri drastice împotriva șoferilor vitezomani apare prima dată în Main News.
22:00
PSD dorește șefia Serviciului Român de Informații în cadrul negocierilor din coaliția de guvernare, cu nume precum Mihai Tudose și Claudiu Manda vehiculate pentru această funcție. După demisia lui Eduard Hellvig, SRI este condus de o echipă militară, iar Nicușor Dan nu a făcut încă propuneri oficiale pentru noi directori. PSD solicită funcția de director … Articolul PSD aspiră la conducerea SRI: Mihai Tudose și Claudiu Manda, susținuți de surse apare prima dată în Main News.
21:20
Artmark sărbătorește Ziua Națională a Culturii, expunând anual 10.000 de opere de artă cu intrare liberă. Expozițiile includ lucrări de renumiți artiști români și europeni, precum Nicolae Grigorescu și Salvador Dalí. Artmark continuă să extindă activitățile internaționale, făcând arta accesibilă publicului larg. Artmark sărbătorește Ziua Națională a Culturii cu expoziții de artă accesibile publicului Se … Articolul Artmark celebrează Ziua Culturii: 10.000 de opere de artă expuse gratuit! apare prima dată în Main News.
21:10
Descoperă diferențele surprinzătoare dintre fața vizibilă și cea ascunsă a Lunii! Studiul recent, bazat pe misiunea Chang’e-6, sugerează că un impact masiv cu un asteroid a dus la modificări geologice profunde. Află cum analiza izotopilor a dezvăluit secretele mantalei lunare. În 1959, misiunea Luna 3 a fotografiat fața ascunsă a Lunii, dezvăluind asimetrii morfologice Fața … Articolul De ce fața Lunii diferă atât de mult de partea ei ascunsă? apare prima dată în Main News.
21:00
La Guvern s-a desfășurat o ședință pentru revizuirea legislației justiției, dar discuțiile s-au concentrat pe probleme administrative, nu legislative. Judecătorul CSM, Claudiu Drăgușin, a criticat propunerile ca fiind neserioase și a subliniat nevoia de claritate și discuții fundamentale în procesul de reformă. Reuniune a comitetului pentru revizuirea legislației justiției a avut loc la Guvern, axată … Articolul Ședință Guvern pentru legile justiției: Discuții despre chestiuni administrative apare prima dată în Main News.
21:00
Reuniunea Comitetului pentru legile justiției a avut loc pe 14 ianuarie 2026, la Palatul Victoria. Membrii au discutat despre reformarea sistemului judiciar, inclusiv revenirea competenței de urmărire penală a magistraților la DNA, DIICOT și parchetele ordinare, precum și reorganizarea instanțelor judecătorești. Reuniune a Comitetului pentru analiza legislației justiției pe 14 ianuarie 2026 la Palatul Victoria … Articolul Comitetul Justiției discută revizuirea competenței DNA și DIICOT pentru magistrați apare prima dată în Main News.
20:40
Primarul din Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru 33 de plăți ilegale către Clubul Sportiv Asociația Axiopolis Sport, provocând un prejudiciu de peste 9 milioane de lei. Curtea de Apel Constanța a subliniat gravitatea faptei și necesitatea unei pedepse exemplare. Primarul din Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, a fost … Articolul 33 de plăți ilegale descoperite la un club sportiv apare prima dată în Main News.
20:40
Sebastian Ofner, jucătorul austriac de tenis, a pierdut dramatic în calificările Australian Open după ce a sărbătorit prematur, crezând că a câștigat meciul. Confruntându-se cu Nishesh Basavareddy, Ofner a condus 7-1 în tie-break, dar a uitat că acesta se joacă până la 10 puncte, rezultând în înfrângerea sa. Sebastian Ofner a părăsit calificările Australian Open … Articolul Austriecul care s-a crezut câștigător și a pierdut în calificările Australian Open apare prima dată în Main News.
20:30
Azomureș, singurul combinat de îngrășăminte chimice din România, suspendă activitatea pentru 2.500 de angajați din cauza blocajului în preluarea de către Romgaz. Scandalul se dezvăluie în urma unei oferte sub 100 de milioane de euro, cu așteptări de aproape 200 de milioane de euro din partea Azomureș. Azomureș trimite 600 de angajați în șomaj tehnic … Articolul Scandal Azomureș vs. Romgaz: sute de milioane și 2.500 locuri de muncă în joc apare prima dată în Main News.
20:30
Ucraina a declarat stare de urgență în sectorul energiei, din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii critice. Președintele Zelenski a anunțat un sediu de coordonare în Kiev pentru a aborda problemele energetice grave. Aproximativ 70% din capitală este fără electricitate, iar orașul se confruntă cu temperaturi sub zero grade. Ucraina declară stare de urgență în sectorul … Articolul Ucraina institui stare de urgență energetică după atacuri rusești devastatoare apare prima dată în Main News.
20:10
Intervenția militară a SUA în Iran devine tot mai probabilă, cu avertismente din partea oficialilor occidentali privind un atac iminent. Pe fundalul tensiunilor regionale și al protestelor interne, evacuarea personalului din baza Al Udeid subliniază sporirea riscurilor în Orientul Mijlociu. Zborul avionului lui Netanyahu adaugă incertitudine. Intervenția militară a SUA în Iran devine tot mai … Articolul Netanyahu părăsește Israelul, SUA evacuează baza din Orientul Mijlociu apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
19:40
Primăriile vor putea executa silit indemnizațiile persoanelor cu handicap grav și ajutoarele sociale pentru cei cu restanțe la impozite. Proiectul de lege, lansat de Ministerul Dezvoltării, vizează îmbunătățirea colectării taxelor locale prin reținerea acestor sume pentru datoriile fiscale restante, începând cu 2026. Primăriile vor putea executa silit indemnizațiile persoanelor cu handicap grav și ajutoarele sociale … Articolul Executarea silită a indemnizațiilor și ajutoarelor sociale pentru restanțe apare prima dată în Main News.
19:40
Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Mocanu, au cerut anularea condamnării definitive pentru tentativă de omor la Înalta Curte de Casație și Justiție. Aceștia se află în arest la domiciliu în Italia, în așteptarea extrădării. Condamnările lor sunt rezultatul unei agresiuni din 2022. Detalii despre proces aici. Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Mocanu, contestă … Articolul Frații Mocanu, condamnare contestată la instanța supremă de Dani Mocanu apare prima dată în Main News.
19:40
Fostul ciclist Marco Fertonani, suspendat două luni pentru dopaj cu testosteron, a purtat flacăra olimpică. Incidentul ridică semne de întrebare privind selecția purtătorilor torței, în special în perspectiva Jocurilor Olimpice de iarnă. Lista sportivilor excluși din ștafetă continuă să crească, amplificând controversa. Un fost ciclist, Marco Fertonani, a purtat torța olimpică în ciuda unui trecut … Articolul Fost ciclist dopat cu testosteron a purtat torța olimpică din februarie apare prima dată în Main News.
19:10
J.D. Vance primește un ministru din Groenlanda după declarațiile lui Donald Trump privind anexarea insulei. Danemarca trimite un comando în Groenlanda pentru a întări apărarea. Tensiunile cresc între SUA, Groenlanda și Danemarca, pe fondul presiunilor asupra suveranității insulei. Franța își deschide un consulat la Nuuk. Ministrul de externe al Groenlandei și omologul său danez au … Articolul J.D. Vance întâmpină ministrul din Groenlanda după interesul lui Trump pentru insulă apare prima dată în Main News.
19:00
Partidele politice din România au încasat în ianuarie 2026 subvenții totale de peste 14,47 milioane de lei. PSD, AUR și PNL au fost principalii beneficiari. Sumele sunt alocate în funcție de reprezentarea parlamentară și sprijină activitățile legale ale partidelor. Detalii despre distribuția fondurilor disponibile. Partidele politice din România au primit în ianuarie subvenții totale de … Articolul Partidele politice au primit 14 milioane lei de la buget în ianuarie apare prima dată în Main News.
18:40
David Popovici a fost numit cel mai bun înotător european al anului 2025, după ce a cucerit două titluri mondiale și a stabilit un nou record european la 100 m liber. Lupta pentru titlu a inclus rivali puternici ca Leon Marchand, dar Popovici a reușit să obțină 37,94% din voturi, consolidându-și astfel statutul de star … Articolul David Popovici: Campion inegalabil pe culmile Europei în 2025 apare prima dată în Main News.
18:40
Ajută păsările să supraviețuiască iernii cu hrănitorile corecte. Află cum să le amplasezi, ce hrană să le oferi și cum să le îngrijești. Semințele, fructele și grăsimile naturale sunt ideale, în timp ce pâinea și hrana sărată trebuie evitate. Oferind sprijin, protejezi fauna locală în zilele geroase. Păsările au dificultăți în a găsi hrană pe … Articolul Cum să ajutăm păsările să supraviețuiască iernii geroase apare prima dată în Main News.
18:20
Alina și Răzvan Marinescu au părăsit multinaționalele pentru a-și îndeplini visul antreprenorial în Transilvania, la 1250 metri altitudine. Înființând Ursa Mică Glamping Resort, ei oferă o experiență unică, combinând natura, aventura și relaxarea, sprijiniți de BT Mic. Descoperă povestea lor inspiratoare! Alina și Răzvan Marinescu au renunțat la carierele din multinaționale pentru a deveni antreprenori … Articolul Alina și Răzvan: Antreprenoriat la 1250 m în Transilvania, după multinaționale apare prima dată în Main News.
18:20
Racheta rusească Oreșnik poate fi interceptată de scutul de la Deveselu cu o rată de succes de aproximativ 40%. Atacul recent asupra Liov, fără încărcătură explozivă, transmite un mesaj strategic către NATO. Generalul Cristian Barbu subliniază dificultățile interceptării și riscurile asociate cu ogivele rachetei. Rusia a lansat racheta Oreșnik spre Liov, Ucraina, fără încărcătură explozivă, … Articolul Scutul de la Deveselu poate intercepta rachetele Oreșnik cu 40% succes apare prima dată în Main News.
18:10
Erfan Soltani, un tânăr de 26 de ani din Iran, riscă execuția pentru participarea la protestele din țară. Condamnat în cadrul unui proces rapid, fără dovezi clare, el a fost arestat pe 9 ianuarie. Familia sa a fost privată de drepturi fundamentale, iar activiștii se tem de execuții în masă în rândul protestatarilor. Erfan Soltani, … Articolul Execuția iminentă a tânărului de 26 de ani din Iran: detalii importante apare prima dată în Main News.
