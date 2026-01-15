Cascada din România care fumegă în timpul iernii. Fenomenul uimitor întâlnit în zilele geroase

23:45

Contribuabilii încă se revoltă, odată ajunși la ghișeu, deși sunt câteva zile de când tot apar calcule și chitanțe. La Slatina, unde ghișeele s-au deschis de-abia de trei zile, cetățenii au aflat că au de plată și mai mult decât dublu pentru locuințe, iar creșteri sunt și la autovehicule.