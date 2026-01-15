Anunțul nopții, venit de la vârful puterii de la Teheran, a fost făcut chiar la televiziunea preferată a lui Trump
HotNews.ro, 15 ianuarie 2026 03:00
Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a declarat miercuri că „nu există niciun plan” din partea autorităților de la Teheran de a spânzura oameni, când a fost întrebat despre protestele antiguvernamentale care au cuprins țara…
Acum 2 ore
03:00
Acum 4 ore
01:30
Iranul tocmai a emis o nouă notificare NOTAM prin care anunță că spațiul său aerian va fi închis pentru toate zborurile, cu excepția zborurilor internaționale către și dinspre această țară care au permisiune, potrivit platformei…
01:00
De ce transportul public în București costă „de două ori mai mult decât pe timpul lui Firea?”. STB, amenințată cu o decizie dură # HotNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va comanda un audit la Societatea de Transport București, iar dacă nu se va „înțelege” cu STB și cu „ce se întâmplă acolo”, soluția pe care…
00:40
Avertisment emis de Germania, după decizia celei mai mari companii aeriene din țară în privința Iranulului # HotNews.ro
Germania a emis o nouă directivă prin care avertizează companiile aeriene din țară să nu intre în spațiul aerian iranian, a anunțat miercuri platforma Flightradar24, la scurt timp după ce Lufthansa și-a reorganizat operațiunile de…
00:10
SuperLiga: Căpitanul lui Dinamo, sfătuit de un fost atacant să nu meargă în Ucraina. „Pentru club suma este amețitoare” # HotNews.ro
Fostul internațional Ciprian Marica, care a jucat pentru Șahtior Donețk între 2004 și 2007, a comentat oferta primită de Dinamo București pentru Cătălin Cârjan de la Metalist Harkov, ocupanta locului 7 în Ucraina. Marica a…
00:10
Șefa diplomației UE, verdict ironic despre situația de pe glob: Un „moment bun” pentru a te apuca de băut # HotNews.ro
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, le-a spus în privat eurodeputaților că actuala situație din lume poate reprezenta un „moment bun” pentru a se apuca de băut, potrivit Politico. Într-o discuție cu liderii grupurilor…
Acum 6 ore
23:50
Tensiuni tot mai mari în Iran. Ambasada Marii Britanii din Teheran, închisă temporar. Mai multe state europene își îndeamnă cetățenii să părăsească țara # HotNews.ro
Ambasada Marii Britanii din Teheran a fost închisă temporar, iar mai multe state europene le recomandă cetățenilor să părăsească Iranul, pe fondul deteriorării situației de securitate și al represiunii autorităților față de proteste. În același…
23:30
Întrebat miercuri de reporteri, în Biroul Oval de la Casa Albă, cine i-au spus că uciderile din Iran au încetat, Trump a descris aceste persoane ca fiind „surse foarte importante din partea cealaltă”.
23:20
Donald Trump, despre Groenlanda, după întâlnirea de la Washington: „Cred că se va rezolva ceva” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat încă o dată că „Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională”, miercuri, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington ministrul de externe danez și cel groenlandez cu oficiali…
22:50
Cazanul de la CET Sud „poate exploda” dacă e repornit. Ciucu: Dacă fiecare primar înlocuia din rețea, în loc să facă sindrofii și cârnați, nu ajungeam aici # HotNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri la Digi24 că a fost luată decizia de a fi introdus în rețea mai mult agent termic din CET Vest, deoarece „CET Sud nu este funcțional”,…
22:50
Germania va trimite joi 13 soldați în Groenlanda, în cadrul unei misiuni de recunoaștere derulată împreună cu alte națiuni europene, au anunțat miercuri guvernul și ministerul Apărării de la Berlin, în contextul presiunilor din partea…
22:30
VIDEO Șefa CAB acuză o „imixtiune politică” în Justiție: „Președintele a împărțit judecătorii în buni și răi” # HotNews.ro
Președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, a declarat miercuri, într-un interviu acordat Euronews, că declarațiile președintelui Nicușor Dan privind sistemul judiciar reprezintă o imixtiune în activitatea judecătorilor și i-a reproșat că a împărțit…
22:10
Prima veste despre soarta protestatarului iranian condamnat la moarte, a cărui execuție este programată astăzi # HotNews.ro
Tânărul de 26 de ani a fost arestat joia trecută. Organizația norvegiană pentru drepturile omului Hengaw a anunțat că acesta se află în închisoarea Qezel Hesar.
Acum 8 ore
22:00
Scenariile posibile în Iran, „evaluate” la MAE. Românii, îndemnați „să părăsească această țară imediat” # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a convocat miercuri o ședință de coordonare cu echipa MAE, în contextul evoluțiilor de securitate din Iran, iar instituția i-a îndemnat pe românii care se află acolo „să părăsească această…
21:40
Roma este pe cale să devină cea mai nouă capitală europeană care reduce drastic limitele de viteză pentru deplasarea mașinilor, introducând o lege prin care italienii, cunoscuți pentru stilul lor de conducere periculos, vor fi…
21:20
Julio Iglesias, acuzat de trafic de persoane și abuz sexual. Două femei vor depune mărturie în fața procurorilor spanioli # HotNews.ro
Două femei care susțin că au fost agresate sexual de cântărețul Julio Iglesias vor depune mărturie în fața procurorilor spanioli, a anunțat miercuri organizația pentru drepturile femeilor care a depus o plângere în numele lor,…
21:10
Raport îngrijorător: România este pe primul loc în UE la decese din cauze tratabile / Cele mai frecvente afecțiuni # HotNews.ro
La fiecare 100.000 de români, 215 mor, în medie, din cauze tratabile, arată raportul „State of Health in the EU. Romania – Country Health Profile 2025”, publicat recent de Comisia Europeană și Organizația pentru Cooperare…
21:00
Suedia anunță trimiterea de ofițeri militari în Groenlanda pentru a pregăti manevrele aliate # HotNews.ro
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunțat că miercuri vor ajunge în Groenlanda ofițeri ai armatei suedeze, trimiși la cererea Danemarcei pentru a participa la pregătirea de manevre militare, informează EFE, conform Agerpres. „Astăzi sosesc în…
20:40
Ședință la Guvern pentru legile justiției, însă cei prezenți spun că s-au discutat „chestiuni administrative”. Judecător CSM: Propuneri „un pic neserioase” # HotNews.ro
La Palatul Victoria a avut loc miercuri o nouă reuniune a comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției la care au participat atât reprezentanți ai Guvernului, cât și magistrați, experți și reprezentanți ai…
20:20
Ucraina declară „stare de urgență” în sectorul energiei, după valul de atacuri rusești. Situație fără precedent la Kiev # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că va fi declarată „stare de urgență” în sectorul energiei, pentru combaterea efectelor provocate de atacurile constante ale forțelor ruse asupra infrastructurii, potrivit Reuters și AFP. Consecințele atacurilor…
20:10
Sistemul care a fost coloana vertebrală a rezistenței ucrainene sparge blocada informațională impusă de regimul de la Teheran # HotNews.ro
Compania SpaceX a lui Elon Musk oferă acces gratuit la internet utilizatorilor din Iran prin serviciul său de satelit Starlink, în timp ce Republica Islamică continuă reprimarea protestelor cetățenilor săi și în contextul unei blocări…
Acum 12 ore
20:00
Nigeria angajează lobbyiști din Statele Unite pentru a consolida relațiile cu administrația Trump # HotNews.ro
Guvernul Nigeriei a angajat o firmă de lobby din Statele Unite pentru a consolida relațiile cu administrația Trump și pentru a contracara ceea ce susține că este dezinformare venită din partea unor grupuri evanghelice creștine…
19:50
Rusia, aluzie ironică la SUA, în Consiliul de Securitate al ONU. Ce a spus reprezentanta Moscovei despre rezoluția adoptată miercuri # HotNews.ro
Reprezentanta Rusiei a reacționat ironic, miercuri, când Consiliul de Securitate al ONU i-a cerut secretarului general Antonio Guterres să furnizeze în continuare rapoarte despre atacurile rebelilor Houthi asupra navelor din Marea Roșie, transmite Reuters. „Credem…
19:30
SUA își retrag o parte din trupele de la bazele din Orientul Mijlociu, Iranul amenință cu riposta în cazul unui atac / O intervenție militară, tot mai probabilă # HotNews.ro
Statele Unite retrag o parte din personalul de la bazele militare din Orientul Mijlociu, a declarat miercuri un oficial american, pentru agenția de presă Reuters, după ce un înalt oficial iranian a afirmat că Teheranul…
19:20
Apelul transportatorilor români către autoritățile Ungaria. UNTRR critică un ocol „forțat, taxat și disproporționat de peste 200 km” # HotNews.ro
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a solicitat autorităților ungare să permită tranzitul România–Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025, inclusiv Szeged–Baja–M6, și susține că restricțiile de circulație introduse de acestea…
19:10
VIDEOREPORTAJ „Nu știi ce o să-ți dea rest”. Cum se adaptează bulgarii la noua monedă oficială. Unde au apărut probleme și ce spun oficialii bulgari # HotNews.ro
„Bulgaria se descurcă relativ bine” cu trecerea la moneda euro, spune șeful Centrului de Coordonare pentru Euro, Vladimir Ivanov. El recunoaște că au fost și situații problematice, în special cu aprovizionarea magazinelor cu moneda europeană.…
18:40
Primăriile vor putea executa silit indemnizațiile persoanelor cu handicap grav și ajutoarele sociale ale celor cu restanțe la plata taxelor # HotNews.ro
Proiectul de lege privind reforma administrației publice locale și centrale va permite primăriilor să execute silit indemnizația indemnizația asistentului personal al persoanei cu handicap grav ori sumele plătite ca venit minim de incluziune în cazul…
18:40
Consiliera pe educație a lui Bolojan a anunțat că România a îndeplinit toate obiectivele pentru aderarea la OCDE, dar apoi a șters mesajul. Ce spune Guvernul # HotNews.ro
Luciana Antoci, consilier de stat în echipa premierului Bolojan, a anunțat pe Facebook că „România a primit undă verde pentru aderarea la OCDE”. Atât Guvernul, cât și doi oficiali responsabili de îndeplinirea obiectivelor de aderare…
18:30
SUA va suspenda procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, între care se numără și Rusia și Iran # HotNews.ro
Administrația Trump va suspenda, începând cu 21 ianuarie, pe termen nedeterminat, procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, a relatat miercuri Fox News, citând un memorandum al Departamentului de Stat american. Potrivit sursei…
18:20
„Relația transatlantică se dezintegrează”. Vicecancelarul german trage un semnal de alarmă, după vizita în SUA # HotNews.ro
Lars Klingbeil, vicecancelar și ministru de finanțe al Germaniei, a declarat miercuri că relațiile dintre Europa și Statele Unite trec printr-o „perioadă istorică de tulburări” în mandatul președintelui american Donald Trump, transmite AFP. Într-un discurs…
18:10
În școli din patru județe cursurile continuă online joi din cauza vremii. O școală își suspendă orele # HotNews.ro
Șase școli din țară vor ține joi, 15 ianuarie, cursurile online pentru aproximativ 1.780 de elevi, iar o unitate din Sibiu își suspendă temporar activitatea din cauza vremii nefavorabile. Este vorba de 6 unități de…
17:50
„Nu m-a căutat nimeni”. Inspecția Judiciară, sesizată acum o lună să facă verificări după documentarul Redcorder, nu a audiat niciun procuror # HotNews.ro
Inspecția Judiciară nu a audiat niciun procuror care a vorbit public în documentarul Recorder despre problemele din justiție, scriu jurnaliștii de la Recorder, care acuză că verificările declanșate în urmă cu o lună sunt blocate…
17:40
„Ar putea fi prea târziu” pentru negocieri între SUA și Iran / Israelienii susțin că Trump a decis deja să intervină # HotNews.ro
Turcia este în contact atât cu oficiali iranieni, cât și cu oficiali americani, pentru o eventuală revenire la masa negocierilor, a declarat miercuri o sursă diplomatică pentru CNN, avertizând însă ar putea fi „prea târziu”.…
17:30
Întâlnirea care ar putea decide soarta Groenlandei, ACUM în SUA. JD Vance și Marco Rubio se întâlnesc cu delegațiile de la Copenhaga și Nuuk. Danemarca e reprezentată de omul care l-a înfruntat pe Trump într-un moment de cumpănă pentru NATO # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance și secretarul american de stat Marco Rubio se întâlnesc miercuri la Washington la ora 17:30, ora României, cu miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei într-o reuniune marcată de noi declorații…
17:20
FBI a percheziționat casa unei jurnaliste Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale # HotNews.ro
Jameel Jaffer, directorul Institutului Knight First Amendment de la Universitatea Columbia, a declarat pentru New York Times că vestea percheziției este „extrem de îngrijorătoare”, în parte din cauza efectului descurajator pe care l-ar putea avea…
17:10
Avertisment de la șeful Armatei: O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO / Ce înseamnă asta # HotNews.ro
„Există riscul să apară interferențe” în Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră, susține șeful Armatei, care spune că situația din Ucraina este una „critică”. Dotarea Forțelor Navale pentru a putea proteja infrastructura critică…
17:10
Planul de lansări Dacia pentru 2026 este unul extrem de bogat și include nu doar startul livrărilor pentru noile facelift-uri prezentate la final de 2025, ci și două premiere mondiale. Între acestea, un al doilea…
17:10
Un startup AI de robotică a ajuns să fie evaluat la 14 miliarde dolari, după ce a primit un „vot de încredere” de la două companii faimoase # HotNews.ro
O companie care dezvoltă software care ajută roboții să învețe să îndeplinească diverse sarcini a obținut 1,4 miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanțare care evaluează compania la peste 14 miliarde de dolari Printre…
17:00
Un ministru spune că mulți contribuabili „fentează” plata impozitelor. Cum susține că fac asta și cum vrea Guvernul să îi împiedice # HotNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că proiectul de lege prin care urmează să fie reduse cheltuielile administrației publice, pus în dezbatere marți seară de ministerul pe care îl conduce, cuprinde și măsuri împotriva portițelor…
17:00
Prima ediție Fidelis din 2026: Perioada de depunere, dobânzile și scadența la titlurile de stat în euro și lei # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri că prima ediție Fidelis din 2026 se va desfășura în perioada 16-23 ianuarie și va veni cu dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și de până la…
17:00
REPORTAJ „Noaptea se aburesc geamurile. Am adus pilote de acasă”. Cum au trăit pacienții din trei mari spitale din București cele mai geroase zile din an # HotNews.ro
Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” și Institutul Oncologic se numără printre cele 3.500 de clădiri și blocuri afectate de avaria majoră la CET Sud. HotNews a vorbit pacienți internați în aceste…
16:40
Proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozia din octombrie, scutiți de taxe și impozite în 2026. Anunțul primarului # HotNews.ro
Proprietarii apartamentelor din blocul din Strada Vicina din cartierul Rahova afectat de o puternică explozie în luna octombrie sunt scutiți de plata taxelor și impozitelor din acest an, a anunțat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu-Piedone.…
16:30
Ucraina va putea folosi în scopuri militare 60 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE. Ursul von der Leyen: „Va putea rezista în fața Rusiei” # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Ucraina va putea să cheltuie în acest an și anul viitor pentru consolidarea capacităților militare 60 de miliarde din cele 90 de miliarde de euro…
16:20
Avertisment dur al lui Macron către Donald Trump, pe tema Groenlandei: „Consecințele în cascadă ar fi fără precedent” # HotNews.ro
De la cel mai înalt nivel, Parisul a subliniat că intențiile SUA privind preluarea Groenlandei trebuie luate în serios, în vreme ce a trimis un mesaj administrației Trump și a asigurat că Franța va fi…
16:10
Cel mai puternic bancher de pe Wall Street afirmă că datoria publică uriașă va „lovi” SUA în cele din urmă: „Nu poți continua să împrumuți bani la nesfârșit” # HotNews.ro
Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, cea mai mare bancă de pe Wall Street, a oferit o doză de realism analiștilor și investitorilor conectați la ultima teleconferință privind rezultatele financiare ale companiei: la un…
15:50
Nu are încă buletin, dar îți spune răspicat că se face influencer. Îl ajuți sau îi spui să termine cu prostiile? # HotNews.ro
„Mami, vreau să devin influencer”, spune copilul într-o după-amiază banală, între două click-uri pe YouTube. Nu e o glumă. Nu e o fază. Pentru el este chiar un plan. Nu poți să-i râzi în față.…
15:40
SUA au recomandat evacuări la cea mai mare bază militară din Orientul Mijlociu, la fel ca înaintea atacului de anul trecut asupra Iranului # HotNews.ro
Statele Unite au recomandat unei părți a personalului bazei aeriane Al Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, să o părăsească până miercuri seara, au declarat trei diplomați pentru Reuters,…
15:30
VIDEO Liderii dreptei naționaliste din Europa și premierul israelian Benjamin Netanyahu îl susțin pe Viktor Orbán, într-un clip electoral înaintea alegerilor din aprilie # HotNews.ro
În cele mai multe sondaje de opinie, partidul lui Orbán, Fidesz, care guvernează din 2010, se află acum în urma partidului de opoziție Tisza, condus de fostul aliat Péter Magyar, scrie Politico. Mai mulți lideri…
15:30
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Alina și Răzvan au lăsat joburile din multinaționale pentru antreprenoriat la 1250 metri altitudine, în Transilvania # HotNews.ro
Alina și Răzvan Marinescu și-au construit drumul către antreprenoriat pornind de la pasiunea lor pentru natură și dorința de a crea experiențe autentice. După ani petrecuți în multinaționale, între call-uri și conferințe, cei doi soți…
15:30
Teste pentru internet la bordul avionului militar Spartan care l-a „deconectat” de realitate pe Nicușor Dan. Care este condiția să poată fi activat un astfel de sistem # HotNews.ro
Primele teste pentru un sistem de comunicații sigure prin internet au fost făcute la bordul unei aeronave militare C-27J Spartan de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Armata vrea să instaleze internet la bordul acestor…
