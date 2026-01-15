Cel ce știe toate înainte de facerea lor

19:30

Între anii 1984 şi 1992, la prestigioasa editură pariziană Gallimard a fost publicată o serie de trei volume intitulate „Les Lieux de mémoire” (Locurile memoriale), sub conducerea academicianului Pierre Nora. Un număr de 130 de specialişti recunoscuţi în domeniul lor de activitate au trudit la facerea acestei trilogii care a marcat ştiinţele sociale şi istoria culturală modernă, inclusiv sociologia şi antropologia ştiinţelor religioase. Conceptul, ideea de bază a cercetării lor este următoarea: societăţile contemporane nu mai sunt, din păcate, interesate de Istorie (cu majuscule) şi de cultivarea atentă a acesteia. Dispare, afirmă Pierre Nora, în cuvântul introductiv al primului volum, memoria naturală a faptului istoric, transmisă din generaţie în generaţie, întreţinută prin manuale şcolare, comemorări publice, emisiuni TV, muzee „clasice”, centrate pe obiect şi poveste etc. Apar în schimb „locurile memoriale”, spaţii distincte, cu o memorie fluctuantă, care urcă şi coboară, se pierde sau reapare cu forţă, la fel ca şi apa oceanului la flux şi reflux - o metaforă utilizată de altfel în volum.