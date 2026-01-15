Hubert Thuma: Perspectiva aprobării bugetului în a doua jumătate a lunii februarie creează probleme în construcţia bugetelor locale
Financial Intelligence, 15 ianuarie 2026 06:40
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat miercuri că perspectiva de a avea bugetul de stat aprobat […] The post <b>Hubert Thuma:</b> Perspectiva aprobării bugetului în a doua jumătate a lunii februarie creează probleme în construcţia bugetelor locale appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
06:50
Ministrul de externe al Iranului afirmă că nu vor avea loc execuții ale protestatarilor, în timp ce Trump își moderează retorica # Financial Intelligence
Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a negat că Teheranul intenționează să execute protestatarii antiguvernamentali, după ce președintele […] The post Ministrul de externe al Iranului afirmă că nu vor avea loc execuții ale protestatarilor, în timp ce Trump își moderează retorica appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Hubert Thuma: Perspectiva aprobării bugetului în a doua jumătate a lunii februarie creează probleme în construcţia bugetelor locale # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat miercuri că perspectiva de a avea bugetul de stat aprobat […] The post Hubert Thuma: Perspectiva aprobării bugetului în a doua jumătate a lunii februarie creează probleme în construcţia bugetelor locale appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Anca Dragu: Republica Moldova se pregăteşte pentru intrarea unui important creditor internaţional în sistemul său bancar # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Anca Dragu, spune că ţara se pregăteşte pentru intrarea unui important creditor internaţional […] The post Anca Dragu: Republica Moldova se pregăteşte pentru intrarea unui important creditor internaţional în sistemul său bancar appeared first on Financial Intelligence.
06:40
BCE: Propriile bariere comerciale ale Europei sunt mai costisitoare decât cele ale lui Trump # Financial Intelligence
Fricţiunile comerciale din Uniunea Europeană sunt mai costisitoare decât cel mai mare tarif pe care preşedintele american Donald […] The post BCE: Propriile bariere comerciale ale Europei sunt mai costisitoare decât cele ale lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trump afirmă că Zelenskiy, și nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina # Financial Intelligence
Trump declară pentru Reuters că Putin dorește pacea, Zelenskiy este mai reticent Trump și liderul ucrainean au avut […] The post Trump afirmă că Zelenskiy, și nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
01:20
Macron avertizează SUA cu privire la “consecinţe în lanţ” dacă se încalcă suveranitatea Groenlandei # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri că o eventuală încălcare de către Statele Unite a suveranităţii Groenlandei, […] The post Macron avertizează SUA cu privire la “consecinţe în lanţ” dacă se încalcă suveranitatea Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:50
Șefa diplomației UE, Kallas, glumă în faţa liderilor grupurilor politice din Parlamentul European: Problemele lumii arată că a sosit momentul să începem să bem (Politico) # Financial Intelligence
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, le-a spus în privat parlamentarilor că starea lumii ar putea face […] The post Șefa diplomației UE, Kallas, glumă în faţa liderilor grupurilor politice din Parlamentul European: Problemele lumii arată că a sosit momentul să începem să bem (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Grupuri armate kurde au încercat să treacă din Irak în Iran, potrivit unor surse (Reuters) # Financial Intelligence
Grupuri separatiste kurde înarmate au încercat să treacă granița din Irak în Iran, au declarat pentru Reuters trei […] The post Grupuri armate kurde au încercat să treacă din Irak în Iran, potrivit unor surse (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Statele Unite au fost informate că uciderile din Iran încetează și că nu există planuri de execuții, a […] The post Trump: Ni s-a spus că uciderile din Iran încetează appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Un atac al SUA în Iran ar putea avea loc în următoarele 24 de ore (Reuters); Italia și Polonia le cer cetățenilor să părăsească Iranul „imediat” # Financial Intelligence
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură […] The post Un atac al SUA în Iran ar putea avea loc în următoarele 24 de ore (Reuters); Italia și Polonia le cer cetățenilor să părăsească Iranul „imediat” appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Achiziționarea Groenlandei ar putea costa până la 700 de miliarde de dolari – NBC News # Financial Intelligence
Estimarea face parte din planurile lui Trump de a integra Groenlanda în Statele Unite, secretarul de stat Marco […] The post Achiziționarea Groenlandei ar putea costa până la 700 de miliarde de dolari – NBC News appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Danemarca și Groenlanda afirmă că există încă un „dezacord fundamental” cu SUA # Financial Intelligence
Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au decis să formeze „un grup de lucru la nivel înalt pentru a […] The post Danemarca și Groenlanda afirmă că există încă un „dezacord fundamental” cu SUA appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că va declara ‘stare de urgenţă’ în sectorul energetic, grav afectat […] The post Zelenski anunţă că va declara stare de urgenţă în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică […] The post Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran appeared first on Financial Intelligence.
19:50
SUA îngheață toate procedurile de eliberare a vizelor pentru 75 de țări, inclusiv Republica Moldova, Somalia, Rusia și Iran (Fox News) # Financial Intelligence
Somalia, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda se numără printre țările afectate de suspendarea pe termen nelimitat începând cu […] The post SUA îngheață toate procedurile de eliberare a vizelor pentru 75 de țări, inclusiv Republica Moldova, Somalia, Rusia și Iran (Fox News) appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Percheziţii și șase arestări în urma unei anchete privind mită și fraudă de 300 de milioane de lire sterline, lansată împotriva companiei de locuințe sociale Home REIT din Marea Britanie # Financial Intelligence
Ancheta vizează compania de locuințe sociale Home REIT, care are legături cu un grup caritabil din Liverpool aflat […] The post Percheziţii și șase arestări în urma unei anchete privind mită și fraudă de 300 de milioane de lire sterline, lansată împotriva companiei de locuințe sociale Home REIT din Marea Britanie appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Autoritatea franceză de supraveghere efectuează percheziții la firme de audit, inclusiv Big 4, în cadrul unei anchete antitrust # Financial Intelligence
Autoritatea franceză de supraveghere a concurenței a efectuat descinderi la firme de audit în cadrul unei anchete antitrust, […] The post Autoritatea franceză de supraveghere efectuează percheziții la firme de audit, inclusiv Big 4, în cadrul unei anchete antitrust appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Rusia privește cum aliatul său Iran se apropie de colaps. Iată de ce este important pentru Moscova – CNBC # Financial Intelligence
Rusia va fi concentrată asupra modului în care se vor desfășura protestele în Iran, având în vedere poziția […] The post Rusia privește cum aliatul său Iran se apropie de colaps. Iată de ce este important pentru Moscova – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Macron avertizează SUA cu privire la “consecinţe în lanţ” dacă se încalcă suveranitatea Groenlandei # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri că o eventuală încălcare de către Statele Unite a suveranităţii Groenlandei, […] The post Macron avertizează SUA cu privire la “consecinţe în lanţ” dacă se încalcă suveranitatea Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Enery dă startul proiectului Ogrezeni, unul dintre cele mai mari parcuri regenerabile hibride din Europa, în județul Giurgiu, România # Financial Intelligence
Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Est (CEE), anunță începerea proiectului hibrid Ogrezeni, în […] The post Enery dă startul proiectului Ogrezeni, unul dintre cele mai mari parcuri regenerabile hibride din Europa, în județul Giurgiu, România appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Danemarca anunţă consolidarea imediată a prezenţei sale militare în Groenlanda # Financial Intelligence
Ministerul danez al Apărării a anunţat miercuri sporirea prezenţei militare în Groenlanda şi efectuarea unor exerciţii militare în […] The post Danemarca anunţă consolidarea imediată a prezenţei sale militare în Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
17:00
General Ștefan Dănilă: Toate forțele armate americane din România pot fi vizate de un posibil atac al Iranului; Cred că americanii sunt în alertă, la fel și forțele noastre # Financial Intelligence
Toate forțele armate americane din România pot fi vizate de un posibil atac al Iranului, ne-a declarat domnul […] The post General Ștefan Dănilă: Toate forțele armate americane din România pot fi vizate de un posibil atac al Iranului; Cred că americanii sunt în alertă, la fel și forțele noastre appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Capcana birocratică a punctelor de lucru: Când interpretarea ANAF ignoră pulsul economiei reale (CC Advisory) # Financial Intelligence
De Drd. Ec. Cornelia Năstase, CEO CC Advisory De peste 14 ani, măsor sănătatea afacerilor prin cifre, dar […] The post Capcana birocratică a punctelor de lucru: Când interpretarea ANAF ignoră pulsul economiei reale (CC Advisory) appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Turcia cere Iranului să apeleze la negocieri pentru a rezolva tensiunile regionale # Financial Intelligence
Ministrul turc de externe Hakan Fidan i-a cerut marţi omologului său iranian Abbas Araqchi să rezolve “tensiunile din […] The post Turcia cere Iranului să apeleze la negocieri pentru a rezolva tensiunile regionale appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Adrian Mihai, FAN Courier: Nu avem în vedere o listare la bursă, în perioada imediat următoare, dar nu o excludem pe viitor # Financial Intelligence
Fondatorii FAN Courier nu au în vedere o listare la Bursa de Valori București, în perioada imediat următoare, […] The post Adrian Mihai, FAN Courier: Nu avem în vedere o listare la bursă, în perioada imediat următoare, dar nu o excludem pe viitor appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Trump afirmă că „orice altceva” decât controlul SUA asupra Groenlandei este „inacceptabil” # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că „orice altceva” decât controlul SUA asupra Groenlandiei este „inacceptabil”, argumentând că […] The post Trump afirmă că „orice altceva” decât controlul SUA asupra Groenlandei este „inacceptabil” appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Qatarul afirmă că retragerea unei părți a personalului de la baza aeriană Al Udeid este o reacție la […] The post Qatarul răspunde la relatările mass-media privind baza aeriană Al Udeid appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Kazahstanul îndeamnă Europa și SUA să ajute la securizarea transportului de petrol după atacurile asupra petrolierelor # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe al Kazahstanului a dat miercuri publicității o declarație oficială cu privire la incidentul de la […] The post Kazahstanul îndeamnă Europa și SUA să ajute la securizarea transportului de petrol după atacurile asupra petrolierelor appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Moscova va continua să colaboreze cu Iranul în ciuda amenințărilor cu atacuri și tarife din partea Statelor Unite, […] The post Rusia afirmă că va continua comerțul cu Iranul în ciuda amenințărilor SUA appeared first on Financial Intelligence.
15:50
FAN Courier a încheiat anul 2025 cu afaceri de 1,546 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 11%; Provocările anului 2026: scăderea consumului și creșterea costurilor, într-un context economic incert; Adrian Mihai: Petrecerea s-a cam terminat și antreprenorul român este cel care va plăti oalele sparte # Financial Intelligence
FAN Courier, companie antreprenorială românească, fondată în 1998 de Felix Pătrășcanu, Adrian Mihai și Neculai Mihai, a încheiat […] The post FAN Courier a încheiat anul 2025 cu afaceri de 1,546 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 11%; Provocările anului 2026: scăderea consumului și creșterea costurilor, într-un context economic incert; Adrian Mihai: Petrecerea s-a cam terminat și antreprenorul român este cel care va plăti oalele sparte appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Beijingul cere firmelor chineze să înceteze utilizarea software-ului de securitate cibernetică din SUA și Israel # Financial Intelligence
Autoritățile chineze au cerut companiilor locale să înceteze utilizarea software-ului de securitate cibernetică produs de aproximativ douăsprezece firme […] The post Beijingul cere firmelor chineze să înceteze utilizarea software-ului de securitate cibernetică din SUA și Israel appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Prima ediție de titluri de stat FIDELIS din 2026 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% # Financial Intelligence
Programul de titluri se stat FIDELIS 1, ce se va desfășura în perioada 16- 23 ianuarie vine cu […] The post Prima ediție de titluri de stat FIDELIS din 2026 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Plătește în rate fără dobândă cu Cardul Deștept de la Exim Banca Românească # Financial Intelligence
Cardurile Exim Banca Românească oferă mai mult decât siguranță și flexibilitate, aducând la începutul acestui an beneficii speciale […] The post Plătește în rate fără dobândă cu Cardul Deștept de la Exim Banca Românească appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Personalul american – sfătuit să părăsească baza din Qatar pe fondul amenințării iraniene la adresa forțelor regionale # Financial Intelligence
Personalul american a fost sfătuit să părăsească baza din Qatar pe fondul amenințării iraniene la adresa forțelor regionale, […] The post Personalul american – sfătuit să părăsească baza din Qatar pe fondul amenințării iraniene la adresa forțelor regionale appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Danemarca îşi va întări prezenţa militară în Groenlanda, declară ministrul danez al apărării # Financial Intelligence
Danemarca “îşi va întări prezenţa militară” în Groenlanda şi duce un “dialog continuu” cu NATO pentru a întări […] The post Danemarca îşi va întări prezenţa militară în Groenlanda, declară ministrul danez al apărării appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Jakubowicz (AAFBR): Inflaţia din decembrie indică o ajustare economică incompletă şi o încredere fragilă în stabilitatea preţurilor # Financial Intelligence
Inflaţia înregistrată în luna decembrie nu reprezintă doar o valoare statistică, ci reflectă faptul că ajustarea economică rămâne […] The post Jakubowicz (AAFBR): Inflaţia din decembrie indică o ajustare economică incompletă şi o încredere fragilă în stabilitatea preţurilor appeared first on Financial Intelligence.
12:30
China se opune oricărei interferențe externe în afacerile interne ale Iranului, a declarat Ministerul de Externe al acestei […] The post China respinge interferența externă în afacerile interne ale Iranului appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Guvernatorul Băncii Centrale a Franţei avertizează asupra efectelor deficitului bugetar ridicat în 2026 # Financial Intelligence
Franţa va intra în zona de pericol dacă deficitul bugetar al ţării va depăşi 5% din PIB în […] The post Guvernatorul Băncii Centrale a Franţei avertizează asupra efectelor deficitului bugetar ridicat în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Iranul a avertizat țările din regiune că va lansa atacuri asupra bazelor americane în cazul unui atac # Financial Intelligence
Iranul a avertizat țările care găzduiesc baze militare americane că vor fi lovite dacă va fi atacat de […] The post Iranul a avertizat țările din regiune că va lansa atacuri asupra bazelor americane în cazul unui atac appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Ginerele lui Trump şi emisarul special Witkoff intenţionează să discute cu Putin la Moscova (Bloomberg) # Financial Intelligence
Emisarul Casei Albe Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, vor să călătorească la Moscova […] The post Ginerele lui Trump şi emisarul special Witkoff intenţionează să discute cu Putin la Moscova (Bloomberg) appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Anghel (ANPC): Reducerea personalului înseamnă mai puține controale și, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piață # Financial Intelligence
O eventuală reducere a personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) va însemna mai puţine controale, mai puţine […] The post Anghel (ANPC): Reducerea personalului înseamnă mai puține controale și, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piață appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Consiliul de Administraţie al TAROM a decis numirea lui Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al […] The post Bogdan Costaş, director general interimar al TAROM, din 15 ianuarie appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Franţa va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie, o decizie ce fusese planificată încă de anul […] The post Franţa va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Guvernul: Operatorii de jocuri de noroc au obligaţia să solicite eliberarea unei autorizații anuale de funcționare de la autoritățile administrației publice locale pe raza cărora își desfășoară activitatea # Financial Intelligence
Operatorii de jocuri de noroc au obligaţia să solicite eliberarea unei autorizații anuale de funcționare de la autoritățile […] The post Guvernul: Operatorii de jocuri de noroc au obligaţia să solicite eliberarea unei autorizații anuale de funcționare de la autoritățile administrației publice locale pe raza cărora își desfășoară activitatea appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Guvern; Valoarea de impozitare pentru construcțiile realizate fără autorizație de construire va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate; majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii # Financial Intelligence
Guvernul reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. În aceste […] The post Guvern; Valoarea de impozitare pentru construcțiile realizate fără autorizație de construire va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate; majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Guvernul elimină din lista de informații considerate a fi secret fiscal informațiile referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii despre venituri, bunuri, plăți, conturi, transferuri de numerar # Financial Intelligence
Guvernul elimină din lista de informații considerate a fi secret fiscal informațiile referitoare la datele de identificare, natura […] The post Guvernul elimină din lista de informații considerate a fi secret fiscal informațiile referitoare la datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii despre venituri, bunuri, plăți, conturi, transferuri de numerar appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Schemele de sprijin pentru populație la gaze și energie electrică în UE, în anul 2026 # Financial Intelligence
Uniunea Europeană nu mai permite aplicarea unui plafon comun de preț la gaz pentru consumatorii casnici (instrumentul a expirat […] The post Schemele de sprijin pentru populație la gaze și energie electrică în UE, în anul 2026 appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Concelex a câștigat un contract pentru amenajarea promenadei râului Crasna în Șimleu Silvaniei; investiție de 15 milioane lei, din fonduri europene # Financial Intelligence
Concelex a semnat contractul pentru realizarea unui proiect complex de amenajare urbană, care va transforma malul drept al […] The post Concelex a câștigat un contract pentru amenajarea promenadei râului Crasna în Șimleu Silvaniei; investiție de 15 milioane lei, din fonduri europene appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Explozie la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj / Două persoane au fost rănite # Financial Intelligence
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, miercuri, la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. ”Astăzi, 14.01.2026, […] The post Explozie la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj / Două persoane au fost rănite appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 (INS) # Financial Intelligence
Rata anuală a inflației a fost 9,69%, în decembrie 2025, comparativ cu luna similară a anului precedent, cele […] The post Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 (INS) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.