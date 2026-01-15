Cupa Africii pe Naţiuni: Maroc s-a impus în faţa Nigeriei şi s-a calificat în finala cu Senegal

14:20

Liderii de business se confruntă cu riscuri tot mai mari la nivel internaţional, pe fondul accentuării disensiunilor geopolitice, alături de provocări tehnologice şi sociale în creştere, care se aşteaptă să continue să afecteze mediul de afaceri în următoarele 12 luni, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Concluziile aparţin liderilor seniori din cadrul Marsh (NYSE: MRSH), lider global în managementul riscului, reasigurări şi capital, soluţii pentru oameni şi investiţii, precum şi consultanţă de management, şi Zurich Insurance Group (Zurich), unul dintre cei mai importanţi asigurători globali multi-linie şi furnizor de servicii de rezilienţă, care comentează concluziile Global Risks Report 2026, publicat de World Economic Forum, a relatat comunicatul. Marsh şi Zurich sunt parteneri strategici ai World Economic Forum şi membri ai Global Risks Advisory Board, este amintit în comunicat.