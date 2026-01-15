(P) Cum personalizează Kinomed programele de recuperare
Un hoț dovedit este ministrul PSD al Justiției. Pleonasm. Cum e Justiția, așa e și ministrul ei. Pe toată linia, hoție, corupție, impostură. Radu Marinescu a furat 56% din alte lucrări, ca să-și facă și el un doctorat. Așa a încropit o becisnică lucrare doctorală, pe care are neobrăzarea să și-o asume. În PSD e […] Articolul Tactica PSD: dai în hoțul meu, dau în ministrul tău! apare prima dată în Ziariștii.
Asaltul asupra statului de drept, deja trădat de mafia din Justiție, a ajuns la cote sinistre! La acest moment, loviturile – care se vor a fi mortale pentru democrația din România – sunt lansate de cel mai toxic clan politic mafiot din PSD: cel condus de două personaje absolut malefice – soții Lia Olguța Vasilescu și […] Articolul Clanul Olguța–Manda contra României apare prima dată în Ziariștii.
Băsescu: „Care mai e deosebirea dintre Trump și Putin? Niciunul nu respectă dreptul internațional” # Ziaristii
În două apariții televizate, la interval de trei zile, fostul președinte Traian Băsescu i-a reproșat lui Donald Trump că, împrenă cu Vladimir Putin, „lasă în urmă o lume fără reguli”. Băsescu are luciditatea și curajul de a-l plasa pe președintele SUA acolo unde îi este locul: lângă tiranul Rusiei. Marți, 13 ianuarie, la B1 TV, […] Articolul Băsescu: „Care mai e deosebirea dintre Trump și Putin? Niciunul nu respectă dreptul internațional” apare prima dată în Ziariștii.
M-am uitat la duamna Anca în reluare, că eram curioasă cum o „desființează” ea, săraca, pe Emilia Șercan, așa cum promisese pe Facebook turmei de nerozi, din ce in ce mai redusă, care-i mai urmărește contul și prestația. Duamna Anca a încercat s-o defăimeze pe Șercan cu un articol din „Turnul Sfatului”, din anul 2017, […] Articolul O seară grea pentru duamna Anca apare prima dată în Ziariștii.
Generalii-cheie din Armata SUA se opun invadării Groenlandei! Ei resping „planul nebunesc și ilegal” al lui Trump # Ziaristii
Ferocitatea cu care Donald Trump insistă să anexeze militar Groenlanda se lovește de un obstacol neașteptat: conducerea Armatei americane se opune vehement acestui plan nebunesc! Dezvăluirea vine la câteva zile după votul de blocaj din Senatul SUA. Conform cotidianului britanic Daily Mail, care citează surse de la Casa Albă, președintele american Donald Trump ar fi […] Articolul Generalii-cheie din Armata SUA se opun invadării Groenlandei! Ei resping „planul nebunesc și ilegal” al lui Trump apare prima dată în Ziariștii.
Ministrul Justiției e un mare hoț! Plagiator grosolan: 141 de pagini copy-paste, din cele 247, în teza de doctorat. „Avocatul Olguței” a fost făcut șah-mat de Emilia Șercan # Ziaristii
O nouă lovitură dată de jurnalista de investigație Emilia Șercan, „spaima plagiatorilor” din România! Jurnalista a dezvăluit luni în publicația Pressone.ro că ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), și-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. Mai exact, „avocatul Olguței” a copiat 141 de pagini din cele 247 ale lucrării (57,08%), inclusiv ”Cuvântul înainte […] Articolul Ministrul Justiției e un mare hoț! Plagiator grosolan: 141 de pagini copy-paste, din cele 247, în teza de doctorat. „Avocatul Olguței” a fost făcut șah-mat de Emilia Șercan apare prima dată în Ziariștii.
Escrocheria „Patrioții Mercosur”: din cei 17 europarlamentari PSD+AUR, niciunul n-a votat împotriva clauzei agricole din Acordul UE–Mercosur! Acum scot flăcări pe gură, dar 9 au votat „pentru”, 6 s-au abținut, iar 2 au lipsit la vot # Ziaristii
Votul României în favoarea Acordului UE–Mercosur – exprimat de reprezentantul României în COREPER, cu mandat de la ministrul de Externe, Oana Țoiu, și lăudat de președintele Nicușor Dan – a transformat PSD și AUR în doi balauri naționaliști care scot flăcări pe gură. Semnatarii și susținătorii Acordului sunt etichetați drept „trădători de țară” și amenințați […] Articolul Escrocheria „Patrioții Mercosur”: din cei 17 europarlamentari PSD+AUR, niciunul n-a votat împotriva clauzei agricole din Acordul UE–Mercosur! Acum scot flăcări pe gură, dar 9 au votat „pentru”, 6 s-au abținut, iar 2 au lipsit la vot apare prima dată în Ziariștii.
VIDEO. „Au venit rușii și mi-au luat tot. M-au pus să stau în genunchi și mi-au înfipt mitraliera în gură”. Pățania unui inginer pro-Kremlin din Donbass # Ziaristii
Mult așteptata „lume rusă” (Ruski Mir) s-a dovedit a fi un coșmar pentru un inginer pro-Kremlin din partea ocupată a Donbass-ului. Acesta a fost jefuit de două ori: o dată când a locuit în teritoriul capturat de ruși din regiunea Donețk, iar a doua oară când s-a stabilit într-o zonă aflată sub controlul armatei ucrainene, […] Articolul VIDEO. „Au venit rușii și mi-au luat tot. M-au pus să stau în genunchi și mi-au înfipt mitraliera în gură”. Pățania unui inginer pro-Kremlin din Donbass apare prima dată în Ziariștii.
A început izolarea „căpcăunului”! Senatul SUA blochează, prin vot, aventurile militare ale lui Trump în Venezuela sau Groenlanda fără acordul Congresului # Ziaristii
Danemarca, Uniunea Europeană și NATO primesc un ajutor major privind respectarea dreptului internațional în cazul Groenlandei. Sprijinul vine chiar de la Washington, unde Congresu SUA pare hotărât să pună capăt aventurilor militare bezmetice ale președintelui Donald Trump. Senatul a făcut primul pas, urmează voturi decisive în ambele Camere ale Legislativului american. Au „defectat” deja suficienți […] Articolul A început izolarea „căpcăunului”! Senatul SUA blochează, prin vot, aventurile militare ale lui Trump în Venezuela sau Groenlanda fără acordul Congresului apare prima dată în Ziariștii.
Supărat pe faptul că liderii occidentali au fost rezervați față de succesul repurtat în Venezuela ca urmare a blatului cu vicepreședinta Delcy Rodríguez și pe faptul că aceiași au primit cu ochi de gheață pretențiile lui față de Groenlanda, Donald Trump s-a gândit că-i bine să-și verse amarul pe Truth Social, prilej cu care a […] Articolul Doctrina Münchhausen apare prima dată în Ziariștii.
Tagma pensionarlor speciali se îngroașă de la o zi la alta, apăsând tot mai tare pe bugetul public. La început de an, un șef de poliție municipală a devenit pensionar înainte de a împlini 48 de ani! Sebastian Veștemeanu, cel care a condus Poliția Municipiului Sibiu în ultimii 8 ani (din 2018), s-a pensionat la […] Articolul Duduie „specialii”: șeful Poliției Sibiu s-a pensionat la 47 de ani! apare prima dată în Ziariștii.
Trump, abject: „Norvegia, în mod nechibzuit, a ales să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace”. El e nerăbdător să primească premiul de la venezueleanca pe care o disprețuiește! # Ziaristii
Obsesia lui Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, dublată de frustrarea de a nu-l fi obținut în 2025, s-a manifestat miercuri și joi în forme ridicole, chiar maladive. Președintele SUA dușmănește Norvegia din acest motiv, deși nu conducerea țării scandinave acordă prestigiosul premiu! Mai mult, Trump o disprețuiește și pe lidera opoziției venezuelene, Maria […] Articolul Trump, abject: „Norvegia, în mod nechibzuit, a ales să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace”. El e nerăbdător să primească premiul de la venezueleanca pe care o disprețuiește! apare prima dată în Ziariștii.
4 ani de închisoare pentru un minstru din Guverul Ponta. A omorât doi oameni în 2019, intrând pe contrasens în timp ce vorbea la telefon # Ziaristii
Fost ministru de Finanțe în Guvernul Ponta 2 (2012-2014), Daniel Chițoiu a fost condamnat definitiv, astăzi, la 4 ani de închisoare cu executare, pentru că în decembrie 2019 a omorât doi oameni într-un accident rutier. Chițoiu s-a predat și se află deja după gratii. Fost USL-ist agresiv, Daniel Chițoiu (58 de ani) a reprezentat PNL-ul […] Articolul 4 ani de închisoare pentru un minstru din Guverul Ponta. A omorât doi oameni în 2019, intrând pe contrasens în timp ce vorbea la telefon apare prima dată în Ziariștii.
Confruntare în Atlantic: armata SUA, susținută de cea britanică, a capturat un petrolier rusesc escortat de un submarin. Nava fugise de sub blocada din Venezuela # Ziaristii
Confruntare spectaculoasă în apele Oceanului Atlantic: trupele americane, susținute de cele britanice, au capturat astăzi tancul petrolier rusesc Marinera (fost Bella 1), după o urmărire de două săptămâni. Nava Moscovei fugise de sub blocada instituită de SUA în jurul Venezuelei. Deși escortată de un submarin rusesc din vestul până-n nord-estul Atlanticului, Marinera a fost preluată […] Articolul Confruntare în Atlantic: armata SUA, susținută de cea britanică, a capturat un petrolier rusesc escortat de un submarin. Nava fugise de sub blocada din Venezuela apare prima dată în Ziariștii.
Emilia Șercan se luptă de 4 ani cu kompromatul ticluit de gașca lui Rareș Bogdan: Ciucă – Bode – Rizea – Păcuraru. Infernala complicitate a Justiției române # Ziaristii
Jurnalista Emilia Șercan este exasperată: de aproape 4 ani, încercările sale de a-i face să plătească pe cei care i-au organizat kompromatul în 2022, în plină guvernare Iohannis-Cucă-Ciolacu, se lovesc de zidul gros al Justiției corupte (politic) și nefuncționale. „Specialii” își apără abuzurile și fărădelegile, într-o infernală solidaritate a Răului. Când vorbește de autorii kompromatului […] Articolul Emilia Șercan se luptă de 4 ani cu kompromatul ticluit de gașca lui Rareș Bogdan: Ciucă – Bode – Rizea – Păcuraru. Infernala complicitate a Justiției române apare prima dată în Ziariștii.
Războiul nevăzut (II): Cum trebuie să fie apărată România în 2026 pe frontul războiului hibrid lansat de Rusia lui Putin și China comunistă # Ziaristii
În urmă cu câteva luni, am prezentat mai multe detalii despre modul în care funcționează propaganda putinistă în statele Lumii Libere, inclusiv în România, în articolul intitulat Războiul nevăzut (I): Rețeaua „Matryoshka” și inteligența artificială – o privire în tenebrele campaniilor de propagandă instrumentate de Rusia lui Putin”. Vă propunem, la început de an nou […] Articolul Războiul nevăzut (II): Cum trebuie să fie apărată România în 2026 pe frontul războiului hibrid lansat de Rusia lui Putin și China comunistă apare prima dată în Ziariștii.
Lumea s-a schimbat, vorba Galadrielei din „Stăpânul Inelelor”, preluată de domnul nostru Gollum CG. Dacă mai există tentații de a ne amăgi, de a nega, de a ne retrage în bulele noastre și lumea noastră paralelă, ar trebui să știm că acestea sunt doar în imaginația noastră. Ca să supraviețuim, trebuie să ieșim din ele […] Articolul Europa are acum trei mari inamici apare prima dată în Ziariștii.
Escrocul Cristian Rizea, „vizitat la Monaco de un vechi prieten”: Rareș Bogdan. „În democrație, hoții stau la șaormerie!” – noul slogan al europarlamentarului PNL # Ziaristii
În 2018-2019, când făcea pe jurnalistul justițiar și obținea un prm mandat de europarlamentar pe lista PNL, Rareș Bogdan promova insistent sloganul „În democrație, hoții stau la pușcărie!”. Acum, aflat la al doilea mandat, pozează mândru alături de interlopi și escroci. oul său slogan pare a fi „În democrație, hoții stau la brutărie / șaormerie […] Articolul Escrocul Cristian Rizea, „vizitat la Monaco de un vechi prieten”: Rareș Bogdan. „În democrație, hoții stau la șaormerie!” – noul slogan al europarlamentarului PNL apare prima dată în Ziariștii.
17 ani și 6 luni de închisoare pentru un renumit cântăreț de muzică populară. Perversul pedofil își filma orgiile. El a încercat să scape dându-se impotent! # Ziaristii
Condamnare severă pentru un îngrozitor pedofil din tagma rapsozilor populari: 17 ani și 6 luni de închisoare pentru Aurică Totolici, care a bajocorit trei minori pe care-i chema la el acasă pentru a-i învăța să cânte muzică populară. Individul a fost găsit vinovat pentru infracțiuni sexuale din sfera pedofiliei. În perversitatea lui, Totolici filma orgiile, […] Articolul 17 ani și 6 luni de închisoare pentru un renumit cântăreț de muzică populară. Perversul pedofil își filma orgiile. El a încercat să scape dându-se impotent! apare prima dată în Ziariștii.
Clipe grele pentru un politician: de ziua sa și-a pierdut soția, după 61 de ani de conviețuire # Ziaristii
În ziua în care împlinea 86 de ani, liderul creștin-democrat Liviu Petrina a primit o lovitură teribilă: i-a murit soția, de care-l legau o căsnicie de 61 de ani, 4 copii, 6 nepoți, multe cărți scrise și o profundă credință în Dumnezeu. Vineri, 2 ianuarie, se anunța o zi deosebită pentru Liviu Petrina, politician și […] Articolul Clipe grele pentru un politician: de ziua sa și-a pierdut soția, după 61 de ani de conviețuire apare prima dată în Ziariștii.
Este evident că Nicolas Maduro a fost un președinte lipsit de legitimitate în Venezuela, ce a rămas la putere falsificând alegerile; un președinte pe care nu l-a recunoscut niciun stat democratic. Este evident că Maduro a făcut din traficul de droguri politică de stat, motiv pentru care a devenit dăunător pentru SUA și, mai ales, […] Articolul Doctrina Don-roe de la Caracas apare prima dată în Ziariștii.
S-au găsit câțiva „patrioți” care să răspundă urării mele de Anul Nou cu tradiționalele abjecții „suveraniste” – injurii, minciuni, calomnii. Le spun doar atât: La mulți ani, proștilor! Îmi e și milă de ei: dacă n-ar fi atât de proști, și-ar da seama că noi, „reziștii” (cum ne spun cu dispreț Marș TV și Fugar […] Articolul La mulți ani, proștilor! apare prima dată în Ziariștii.
Bulgaria intră azi în Zona Euro, desăvârșind un proces de integrare care a început în anii ’90, după ce o inflație de patru cifre i-a scuturat economia din temelii. Noi rămânem în afara Zonei Euro, ne uităm de pe margine și chibițăm prostește. Acum câțiva ani îndeplineam criteriile de convergență nominală. Mai exact, în anii […] Articolul Bulgarii cu euro, noi cu suveranismul geto-dac apare prima dată în Ziariștii.
Un „Colectiv” elvețian de Revelion: 47 de morți și 110 răniți într-un bar din stațiunea de lux Crans-Montana # Ziaristii
Tragedie de mari proporții într-o stațiune de lux din Elveția, în noaptea de Revelion, la o oră și jumătate după miezul nopții. Cel puțin 47 de persoane au murit și aproximativ 115 au fost rănite în urma unei explozii urmate de incendiu, într-un bar din Crans-Montana. Un adevărat „Colectiv” elvețian, la 10 ani după tragedia […] Articolul Un „Colectiv” elvețian de Revelion: 47 de morți și 110 răniți într-un bar din stațiunea de lux Crans-Montana apare prima dată în Ziariștii.
Fu frig azi pe la noi, în Gorj. Dar nu așa frig ca-n anii ’70-’80 ai veacului trecut. Acum ne strâmbăm la -5 grade, dar copilăria ne-am forjat-o pe la -20. Și ținea gerul năprasnic câte două-trei săptămâni la rând, făcând ca stratul gros de omăt să scârțâie sub bocancii burdușiți cu ciorapi de lână. […] Articolul Iarna dintre ani apare prima dată în Ziariștii.
Anul 2025 a început execrabil, dar se termină sub auspicii mai bune. La noi, un dement securist delirant a aruncat în aer alegerile. În spatele lui, gradați, mafioți, pesedisto-peneliști specializați în săpat gropi în care tot ei cad, manelimea infractoare (electorat de bază al AUR), legionari, ceaușiști, dacopați, adrieninăstași expirați (care bifează jumătate din criteriile […] Articolul 2025 apare prima dată în Ziariștii.
Așa, ca de final de an, Top 10 predicții Marș TV, care nu s-au împlinit niciodată. 1. Simion – anunțat președinte. Fără comentarii. 2. Georgescu – anunțat cu susținere de la tot felul de americani care s-au dezis public de el, apoi salvat pe rând de Stormi Daniels, Tulsi Gabbard, acu’ sunt la rând Trump […] Articolul Top 10 predicții la Marș TV apare prima dată în Ziariștii.
Proiect de lege pentru a interzice organizațiile și simbolurile cu caracter comunist. Este nedrept să fie interzis doar fascismul în țara unde comunismul a omorât mai mulți oameni și a dominat mai mult timp. Pe 22 decembrie am depus, alături de colegii mei Corina Atanasiu, Remus Negoi și Narcis Mircescu – parlamentari USR – un proiect […] Articolul Bordelu’ apare prima dată în Ziariștii.
VIDEO. Cristoiu îi cere lui Trump „să-l interzică pe Nicușor Dan în America”, pentru că „îl contrazice mereu pe Trump” și „hămăie la ruși”! # Ziaristii
A urmări 40 de minute din bălmăjeala video a lui Ion Cristoiu, pe blogul său, este o experiență traumatizantă, dar utilă. Nocivitatea e dată de bombardamentul cu idei putiniste, iar utilitatea – de faptul că te ajută să fixezi gândacul în insectar. În video-editorialul său din 24 decembrie, pubicat pe Cristoiublog.ro, Ion Cristoiu (77 de […] Articolul VIDEO. Cristoiu îi cere lui Trump „să-l interzică pe Nicușor Dan în America”, pentru că „îl contrazice mereu pe Trump” și „hămăie la ruși”! apare prima dată în Ziariștii.
Să fie PACE! Dar nu pentru toți. Doar pentru cei care pot păstra puterea, în liniște. Azi aud din nou despre „pacea globală”, în care unii trebuie să renunțe la independența propriei țări (Ucraina), iar intern ni se cere pace socială și politică după documentarul Recorder. Cuvântul pace a devenit, de-a lungul timpului, o obsesie […] Articolul Să fie pace! apare prima dată în Ziariștii.
Stați să pricep ṣi eu. Cei patru judecatori PSD – Stan, Deliorga, Licu și Busuioc – nu s-au prezentat ieri la ședință, ca să nu facă cvorum, adică o chestie pur și simplu absurdă și tâmpită, de neconceput la nivelul la care ar fi trebuit să se afle instituția CCR. Azi și-au rupt din timpul […] Articolul Mesaj pentru georgisto-auriṣti apare prima dată în Ziariștii.
Sabotaj cu repetiție: „banda PSD” a blocat Curtea Constituțională pentru a treia oară în 19 zile. Pensiile magistraților rămân aberante. Lipsă cvorum, amânare până pe 16 ianuarie # Ziaristii
Țineți minte patru cuvinte: Deliorga, Stan, Licu, Busuioc! Patru recidiviști periculoși, patru „speciali” plasați de PSD în Curtea Constituțională pentru a bloca orice tentativă de reformare a statului. O bandă de nelegiuiți, care a zădărnicit pentru a treia oară în acest decembrie încercarea de validare a legii privind pensionarea magistraților. Un cvartet de sabotori care […] Articolul Sabotaj cu repetiție: „banda PSD” a blocat Curtea Constituțională pentru a treia oară în 19 zile. Pensiile magistraților rămân aberante. Lipsă cvorum, amânare până pe 16 ianuarie apare prima dată în Ziariștii.
În 1961, într-o familie numeroasă de peste Prut – numeroasă chiar și după canoanele vremurilor – se năștea un băiețel. Ana și Ion îl vor boteza Iacob. Rușii îi vor spune Iașa. Familia îl alinta Iacobaș. Iacobaș a crescut alături de 12 frați și surori într-un sat din ceea ce se numea atunci RSSM – […] Articolul Povestea lui Iacob apare prima dată în Ziariștii.
„De ce nu ieșiți în stradă pentru că se măresc taxele?” Întrebarea asta circulă intens, împinsă mai ales de pagini AUR-iste și PSD-iste. Și merită un răspuns onest. De ce nu ieșiți în stradă acum, dragi suveraniști și PSD-iști? Dar mai ales: de ce nu ați ieșit atunci? Când? Hai să vă explic când ar fi […] Articolul De ce n-ați ieșit în stradă? apare prima dată în Ziariștii.
Rușii au jefuit muzeele din Mariupol. Tablouri celebre au fost duse la Moscova, în locul lor au fost expuse fotografii ale „eliberatorilor” ruși! # Ziaristii
Ocupația rusă se manifestă în Crimeea și în estul Ucrainei așa cum a făcut-o peste tot de-a lungul istorei: prin jaf și distrugere. Se fură tot și se transportă la Moscova ori în alte zone ale Rusiei. Orașul-port Mariupol este un caz-școală. Autoritățile de ocupație ruse au transformat muzeele din Mariupol în instrumente de propagandă, […] Articolul Rușii au jefuit muzeele din Mariupol. Tablouri celebre au fost duse la Moscova, în locul lor au fost expuse fotografii ale „eliberatorilor” ruși! apare prima dată în Ziariștii.
Patru membri ai CCR au sabotat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților: trei numiți de PSD, unul de Iohannis! Au plecat din sală și au spart cvorumul # Ziaristii
Episod incredibil la ședința de duminică a Curții Constituțională: trei judecători numiți de PSD și unul numit de fostul președinte Klaus Iohannis au blocat discuțiile și luarea unei decizii, plecând și pulverizând cvorumul! Și era de luat o decizie de mare importanță pentru societate. Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) s-au reunit duminică, de la […] Articolul Patru membri ai CCR au sabotat din nou decizia privind pensiile speciale ale magistraților: trei numiți de PSD, unul de Iohannis! Au plecat din sală și au spart cvorumul apare prima dată în Ziariștii.
Cazul Sadovenko-Kitaeva-Ivanov: război, corupție, amantlâcuri și moarte în Armata lui Putin. Un ministru adjunct al Apărării ruse a murit la 56 de ani, altul a fost arestat. Amândoi au fost însurați cu aceeași generăleasă # Ziaristii
O nouă dispariție misterioasă în Rusia: un important comandant militar, demis de Vladimir Putin anul trecut, a murit subit la doar 56 de ani. Generalul Iuri Sadovenko fusese ministru adjunct al Apărării timp de 11 ani. Era născut în Ucraina și fusese bodyguardul lui Șoigu. Nevasta – generăleasă și ea! – l-a părăsit pentru alt […] Articolul Cazul Sadovenko-Kitaeva-Ivanov: război, corupție, amantlâcuri și moarte în Armata lui Putin. Un ministru adjunct al Apărării ruse a murit la 56 de ani, altul a fost arestat. Amândoi au fost însurați cu aceeași generăleasă apare prima dată în Ziariștii.
Jocul periculos al Israelului, singura țară din lume care a recunoscut Somaliland. UE și SUA se opun noii secesiuni din Africa # Ziaristii
Israelul face un joc periculos în Golful Aden, zona care face legătura între Marea Roșie și Oceanul Indian. Guvernul Netanyahu a anunțat că recunoaște „noul stat” Somaliland, rezultat prin secesiunea regiunii de nord-vest a Somaliei. Și Uniunea Europeană, și SUA – aliatul strategic al Israelului – au anunțat că nu susțin divizarea Somaliei. Vineri, Israelul […] Articolul Jocul periculos al Israelului, singura țară din lume care a recunoscut Somaliland. UE și SUA se opun noii secesiuni din Africa apare prima dată în Ziariștii.
Care este rațiunea pentru care există ACUM Ministerul Justiției în România? Pentru ce plătim taxe ca să întreținem un minister? Scopul statului este să ofere bunuri publice. Taxele sunt banii pe care-i plătim în schimbul bunurilor publice. Observ că există o amplă nemulțumire în societate în legătură cu bunul public numit „Justiție” și un conflict […] Articolul Să ia ce pensie vor, dar pe banii lor! apare prima dată în Ziariștii.
O țarișoară de 1,3 milioane de locuitori avertizează Rusia: „omuleții verzi” care vor trece granița vor fi împușcați! # Ziaristii
Provocările tot mai dese făcute de Federața Rusă la granița cu Estonia primesc o replică viguroasă – la nivel guvernamental – din partea micuței țări baltice, care s-a rupt de Uniunea Sovietică în 1991. Estonia transmite un mesaj ferm Rusiei, pe fondul incidentelor tot mai frecvente la frontieră. Ministrul de Externe de la Tallin, Margus […] Articolul O țarișoară de 1,3 milioane de locuitori avertizează Rusia: „omuleții verzi” care vor trece granița vor fi împușcați! apare prima dată în Ziariștii.
Pentru a treia oară în ultimele 5-6 luni, am fost sunat ca să fac nu știu ce cu acțiunile mele de la Fondul Proprietatea, deși n-am avut niciodată așa ceva. Când le spun escrocilor că sunt niște escroci proști, pentru că i-am prins în 20 de secunde, vorbele lor mieroase se preschimbă în înjurături, amenințări […] Articolul Atenție la escroci! apare prima dată în Ziariștii.
Ar fi fost bine să crească salariul minim net, nu salariul minim brut. Salariul net este ce încasăm efectiv. Cât ne intră în cont, după ce firma a reținut toate taxele și impozitele pe care o obligă statul să le țină. Salariul brut este doar o noțiune contabilă pe baza căreia se calculează impozitele. Creșterea […] Articolul Capcana salariului minim apare prima dată în Ziariștii.
