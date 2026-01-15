AFIR: Criteriile de selecție pentru finanțarea de 1 milion de EURO/fermă
Agro-TV.ro, 15 ianuarie 2026 11:20
Fermierii interesați de investiții în sectoarele de hamei și struguri de masă au, începând de acum, toate reperele necesare pentru a-și pregăti proiectul pentru accesarea fondurilor europene. Ghidul consultativ al intervenției DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă a fost publicat, iar lansarea oficială a sesiunii este programată pentru 2 februarie, conform […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 30 minute
11:20
Fermierii interesați de investiții în sectoarele de hamei și struguri de masă au, începând de acum, toate reperele necesare pentru a-și pregăti proiectul pentru accesarea fondurilor europene. Ghidul consultativ al intervenției DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă a fost publicat, iar lansarea oficială a sesiunii este programată pentru 2 februarie, conform […]
11:20
Administrația Naționale de Meteorologie (ANM) avertizează că în intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece în toată țara, cu nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor. Potrivit meteorologilor, noaptea de joi spre vineri, 15/16 ianuarie, va fi geroasă cu temperaturi minime între -13°C și -8°C în […]
Acum 6 ore
07:30
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur intră într-o etapă decisivă, iar primele efecte ar putea fi resimțite chiar de săptămâna viitoare. Potrivit europarlamentarului Georgiana Teodorescu, semnarea oficială a acordului este programată pentru finalul acestei săptămâni, în Paraguay, de către Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Antonio Costa, președintele Consiliului European. ”În […]
06:30
Finanțare de 200.000 EURO în luna februarie – Ce poți să faci cu banii din intervenția DR-19 # Agro-TV.ro
Fermierii care vor să investească în protecția terenurilor agricole și în măsuri cu impact direct asupra mediului vor avea, începând cu 9 februarie, acces la o nouă linie de finanțare prin intervenția DR-19 – investiții neproductive la nivel de fermă. Măsura este una dintre cele mai avantajoase din Planul Strategic PAC, având o intensitate a […]
Acum 24 ore
15:10
În județul Arad, prețul mediu pentru terenuri agricole a crescut cu peste 10% în 2025, față de anii anteriori, urcând […]
13:50
Sindicatul salariaților din MADR cere autorităților române respingerea acordului UE-Mercosur # Agro-TV.ro
Sindicatul Salariaților din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (SIND-MADR) susține protestele fermierilor și cere autorităților române să respingă acordul comercial […]
12:40
O turmă de oi înfometate caută hrană și adăpost de câteva zile. Animalele, lăsate fără furaje și apă au început […]
Ieri
11:40
Europarlamentarul Daniel Buda își declară neputința în legătură cu acordul Mercosur: „Nu am reușit să comunicăm corect cu fermierii” # Agro-TV.ro
Acordul UE-Mercosur a stârnit furie în rândul fermierilor europeni, iar lucrurile sunt departe de a fi lămurite, atrage atenția europarlamentarul […]
08:40
Fonduri europene 2026: condiția esențială pentru orice fermier care vrea să obțină finanțare # Agro-TV.ro
Accesul la fonduri europene în agricultură nu începe cu depunerea cererii de finanțare, ci cu un pas esențial care poate […]
07:40
Fermierii interesați de investiții în floricultură, plante medicinale și plante aromatice vor avea, în premieră, o linie de finanțare dedicată […]
06:30
Cel mai recent raport publicat de Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) a adus noi ajustări importante în piața globală […]
13 ianuarie 2026
19:30
Până la finalul acestei luni, țara noastră urmează să mai încaseze încă un miliard de euro pentru plata fermierilor români, a anunțat marți ministrul agriculturii, Florin Barbu. Această tranșă de 1.006.710.849 euro este așteptată după ce Comisia Euorpeană a virat deja în conturile României suma de 4.075.862.964 euro, atingându-se astfel un nou record de absorbție […]
16:00
20 de miliarde de euro fonduri europene pentru fermierii români! Cine garantează pentru acești bani # Agro-TV.ro
România va beneficia în perioada 2028-2034 de peste 20 de miliarde de euro fonduri europene pentru fermierii săi și zonele rurale. Anunțul a fost făcut marți de europarlamentarul liberal Dan Motreanu, numit responsabil al Grupului PPE în Comisia pentru dezvoltare regională pentru avizul legislativ privind Politica Agricolă Comună 2028–2034. „Mă voi asigura că fermierii români […]
14:40
Dacă în privința acordului comercial cu Mercosur și-a exprimat serioase rezerve, susținând poziția fermierilor români, ministrul agriculturii, Florin Barbu, se arată deschis unor parteneriate în domeniu din ce în ce mai solide cu țări din Asia Centrală. În cest context, ministrul Florin Barbu a primit marți, la sediul MADR, vizita Ambasadorului Republicii Kazahstan în România, […]
13:10
Sute de tractoare au luat cu asalt, marți, capitala Franței, în cadrul unei demonstrații organizate de FNSEA, unul dintre cele mai mari sindicate agricole din Franța, în semn de protest față de acordul comercial UE-Mercosur, transmite France 24. Este a doua oară într-o săptămână când fermierii francezi inundă străzile Parisului, după ce, cu câteva zile […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Costel Vînătoru: În urma acordului cu Mercosur soiurile românești de plante ar putea să dispară! # Agro-TV.ro
Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay), care prevede eliminarea taxelor vamale pentru numeroase produse importate, riscă să creeze mai multe probleme decât beneficii pentru producătorii români. Cel puțin aceasta este opinia cercetătorului Costel Vînătoru, director al Băncii de Resurse Genetice și Vegetale din Buzău, […]
10:00
Zeci de vaci au fost la un pas de înec după ce au căzut într-un iaz. Autoritățile au intervenit de urgență pentru salvarea animalelor. Un wekeend groaznic a fost pentru un fermier din satul Pocoleni, județul Suceava, care și-a găsit vacile în iaz după ce a cedat gheața din cauza greutății. 23 de vaci au […]
08:40
Europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Parlamentul European, susține că fermierii europeni vor beneficia de mecanisme clare de protecție în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, iar importurile vor fi strict condiționate de respectarea standardelor europene de producție. Potrivit acestuia, discuțiile purtate atât la nivelul Comisiei […]
07:30
Azomureș devine istorie? Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic, peste 2.500 de locuri de muncă afectate # Agro-TV.ro
Compania Azomureș, cea mai importantă platformă industrială de producție de îngrășăminte din România, a anunțat măsuri operaționale semnificative ca răspuns la incertitudinea aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung și la lipsa unei oferte ferme din partea Romgaz pentru preluarea combinatului. Conform comunicatului oficial, peste 2.500 de locuri de muncă ar urma să fie afectate […]
06:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță un demers ferm la nivel european pentru protejarea fermierilor români și europeni în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Șeful MADR a precizat că România a solicitat încă din toamna anului trecut garanții clare pentru sectorul agricol, iar în lipsa acestora acordul nu va fi susținut în Parlamentul […]
12 ianuarie 2026
16:20
SUPER LIG, CAMPIONATUL TURCIEI, SE VEDE EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA PE PRIMA SPORT ȘI PRIMA PLAY # Agro-TV.ro
Prima Sport își consolidează poziția de jucător major pe piața drepturilor sportive din România, anunțând achiziția exclusivă a drepturilor de difuzare pentru Campionatul Turciei – Super Lig, una dintre cele mai spectaculoase și urmărite competiții de fotbal din Europa. Începând din acest weekend, Prima Sport și platforma de streaming PrimaPlay.ro vor transmite meciurile din Super […]
15:10
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că cererile de plată pentru Intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor, Pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și Pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Planului Strategic PAC 2023—2027, pot fi depuse până la data de 3 februarie 2026. […]
14:30
Un cioban dat dispărut, vineri, de la o stână din Dâmbovița, a fost găsit mort sâmbătă, în albia unui râu, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Persoana care a anunţat dispariţia a precizat că ciobanul, în vârstă de 42 de ani, ar fi plecat de la o stână din afara localităţii Ungureni, județul […]
12:30
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus luni în dezbatere publică un nou proiect de Ordonanță a Guvernului ce vizează în mod direct Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Mai exact, prin noul act normativ se creează contextul legal ce permite APIA să se achite de obligațiile financiare ce decurg din din […]
10:40
Iarna aceasta mai are încă multe de spus după viscolul, ninsorile și gerul din ultimele zile, potrivit estimărilor meteo pentru următoarele patru săptămâni, publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 12-19 ianuarie, meteorologii estimează că valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Totodată, […]
09:30
Reacțiile negative cu privire la votul „pro” dat de România pentru Acordul UE-Mercosur continuă să apară din partea reprezentanților fermierilor români și ai organizațiilor profesionale din industria alimentară. Într-un comunicat de presă remis redacției AgroTV, Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară – Sindalimenta critică în termeni duri girul dat de Guvernul României pentru Acordul […]
07:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă, componenta dedicată strugurilor de masă, finanțată prin Planul Strategic PAC 2023–2027. Linia de finanțare urmează să fie lansată oficial pe 2 februarie. Până atunci, documentul este supus consultării publice timp […]
06:30
Guvernul României a emis o informare de presă despre majorarea impozitelor și taxelor pe proprietate – inclusiv pentru terenuri agricole, clădiri și autovehicule, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura a declanșat reacții puternice din partea proprietarilor și autorităților locale, dar Executivul susține că era necesară pentru a moderniza sistemul fiscal și a genera resurse financiare […]
10 ianuarie 2026
09:10
O turmă de oi a fost surprinsă într-un supermarket. Animalele au ajuns să „golească“ rafturile iar clienții au privit scena cu uimire și amuzament. Aproximativ 50 de oi au părăsit turma lor și au dat buzna într-un supermarket din orașul bavarez Burgsinn. Clienții spun că animalele au explorat raionul de băuturi și zona caselor de […]
07:10
Măsură URGENTĂ după parafarea acordului UE-Mercosur! Daniel Buda promite controale ”la sânge” # Agro-TV.ro
Europarlamentarul român Daniel Buda anunță că va solicita, în Parlamentul European, înființarea unei Comisii Speciale care să monitorizeze strict modul de implementare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele din Mercosur. Demersul vine în contextul în care acordul a fost parafat de reprezentanții statelor membre, pe fondul unor îngrijorări tot mai mari exprimate de […]
9 ianuarie 2026
18:00
E fierbere mare printre fermierii europeni în legătură cu acordul comercial dintre UE și Mercosur. Podul Europei din Strasbourg, care leagă orașul francez de orașul german Kehl, aflat de cealaltă parte a Rinului, a fost blocat vineri de fermierii francezi și, în semn de protest față de acordul de liber schimb cu blocul Mercosur, informează […]
16:10
Tone de porumb, fân și sare au fost distribuite în păduri pentru a asigura hrana necesară animalelor sălbatice în sezonul rece. Odată cu scăderea temperaturilor accesul la hrană naturală devine extrem de limitat. Fără suplimente alimentare, animalele sălbatice își epuizează rapid rezervele de energie, ceea ce le slăbește organismul și le face vulnerabile în fața […]
14:50
Un fermier brașovean a fost trimis în judecată pentru încasarea ilegală de subvenții APIA, după ce ar fi prezentat documente false din care rezulta că este deținătorul sau utilizatorul unor suprafețe de pășune pentru care a depus mai multe cereri unice de plată. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus […]
13:30
Ministrul Florin Barbu cere Comisiei Europene garanții oficiale, nu „scrisori și fițuici”! # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, își menține poziția critică față de încheierea acordului comercial între UE și Mercosur, dar și față de formula propusă de Comisia Europeană privind viitarea Politică Agricolă Comună (PAC). Prezent la Reuniunea miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană din 7-8 ianuarie, la care au participat au participat și Christophe Hansen, comisarul european pentru […]
12:30
Vineri, 9 ianuarie, se așteaptă votul decisiv din partea statelor membre care ar permite Uniunii Europene (UE) ca, după mai mult de 25 de ani de negocieri, să încheie într-un final acordul comercial cu Mercosur, în pofida furiei fermierilor și a opoziției Franței, cel mai important producător agricol din cadrul blocului comunitar, transmite AFP, citată […]
12:20
Vineri, 9 ianuarie, se așteaptă votul decisiv din partea statelor membre care ar permite Uniunii Europene (UE) ca, după mai mult de 25 de ani de negocieri, să încheie într-un final acordul comercial cu Mercosur, în pofida furiei fermierilor și a opoziției Franței, cel mai important producător agricol din cadrul blocului comunitar, transmite AFP, citată […]
11:10
Fraude cu fonduri europene la AFIR s-au mai văzut, dar să fie investigate de procurorii militari, mai rar. Asta pentru că în acest caz de corupție este vorba și de implicarea unui cadru militar din M.Ap.N. Potrivit unui comunicat DNA remis joi redacției AgroTV, în cursul lunii decembrie 2025, procurorii militari din cadrul Direcției Naționale […]
10:10
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6000 de porci. Ca măsură de siguranță, autoritățile au instituit restricții stricte și au dispus sacrificarea a circa 1500 de animale. Focarul a fost depistat în comuna Cermei, județul Arad. Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Marcel Roșu, […]
08:10
Fermierii români intră în anul 2026 cu o povară fiscală semnificativ mai mare, după majorarea mai multor taxe și impozite care afectează direct activitatea agricolă. Creșterile vizează atât impozitul pe terenurile agricole, cât și taxele legate de utilajele, construcții și alte costuri conexe, într-un context deja marcat de prețuri scăzute la cereale și cheltuieli ridicate […]
8 ianuarie 2026
17:10
Un dosar cu zeci de pensionări ilegale la o cooperativă agricolă de producție a fost finalizat în ultimele zile ale anului 2025 de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați. Potrivit unui comunicat al DNA remis joi, 8 ianuarie, redacției AgroTV, procurorii anticorupție din cadrul Serviciul teritorial Galați au dispus în […]
14:40
Pe lângă viscolul și ninsorile care ne dau de furcă zilele acestea, hidrologii ne avertizează că există și pericol de inundații pe râuri din 11 județe (vezi harta). Asfel, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, a precipitaţiilor prognozate […]
12:00
Meteorologii avertizează că zilele următoare vor fi marcate de ger în toată țara, dar și de viscol și ninsori în regiuni extinse, pentru care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o serie largă de avertizări Cod portocaliu și Cod galben. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, 8 ianuarie, va ninge la munte, […]
08:40
Piața cerealelor continuă să pună presiune pe fermierii români la începutul anului 2026, în special în cazul grâului. După un an agricol dificil, marcat de costuri ridicate și volatilitate, prețurile rămân la un nivel considerat nesustenabil de către producătorii care au păstrat o mare parte din marfă în depozite și silozuri. Potrivit lui Cosmin Iancu, […]
07:10
Anul 2026 debutează cu vești importante pentru fermierii români. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, lansează prima linie de finanțare din acest an destinată producătorilor agricoli. Este vorba despre intervenția DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, finanțată prin Planul Strategic PAC 2023–2027. Sesiunea de depunere a proiectelor pentru […]
7 ianuarie 2026
08:10
Intervenția DR-12, una dintre cele mai așteptate linii de finanțare pentru fermierii români în anul 2026, nu va mai fi lansată la finalul lunii ianuarie, așa cum fusese anunțat inițial. Potrivit informațiilor prezentate de Ion Păunel, consultant și membru fondator al Uniunii Salvăm Țăranul Român, sesiunea de depunere a proiectelor este programată acum pentru luna […]
6 ianuarie 2026
14:40
Un tânăr a fost reținut fiind suspectat că a incendiat intenționat mii de baloți de paie, în valoare de aproximativ 90.000 de lei. Aproximativ 3000 de baloți de paie au fost distruși într-un incendiu produs în localitatea Poarta Albă, județul Constanța, în data de 30 de decembrie. Autoritățile au reținut un tânăr de 22 de […]
12:30
Un fermier a fost nevoit să doneze întreaga producție de varză după ce nu a reușit să o vândă. Fermierul spune trist că a rămas cu câmpurile pline de varză și preferă să o dea decât să se degradeze în câmp. Este vorba despre aproximativ un hectar cultivat în Andrid, județul Satul Mare, pe care […]
08:10
O descoperire gravă este investigată de autorități într-o fermă unde doi concubini au fost reținuți într-un dosar penal ce vizează dispariția mai multor persoane. Aceștia sunt bănuiți că ar fi hrănit animalele din fermă cu cadavre. Un bărbat în vârstă de 59 de ani și concubina sa din raionul Anenii Noi, Republica Moldova, au […]
5 ianuarie 2026
16:50
Semne bune anul are! România a încasat luni, 5 ianuarie 2026, de la Comisia Europeană, suma de 988,7 milioane euro, reprezentând rambursarea unor plăți către fermierii români acordate sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, informează Ministerul Agriculturii […]
16:30
Clever Group, performanțe solide de audiență pe 4 ianuarie. Prima TV și Cinemaraton, în top 10 televiziuni din România # Agro-TV.ro
Clever Group marchează un nou moment important în evoluția sa pe piața media din România, înregistrând performanțe remarcabile de audiență în data de 4 ianuarie, în intervalul de maximă audiență 20:00–24:00, conform datelor furnizate de Kantar Media. Într-un context concurențial intens, posturile din portofoliul Clever Group au reușit să atragă un interes semnificativ din partea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.