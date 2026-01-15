Danezii de la Eurowind, foarte activi în Româniam pregătesc primul lor proiect hibrid eolian–fotovoltaic de la noi: 49 MW în județul Constanța

18:00

Sameday ( curierul e-Mag) a anunțat anul trecut că a ajuns la un acord pentru preluarea Cargus. Dacă va fi dusă la bun sfârșit, tranzacția ar detrona liderul consacrat al pieței de curierat, Fan Courier, posibilitate pe care o expun chiar cei de la Fan. Liderii Fan Courier spun însă că această tranzacție poate fi și un stimul pentru dezvoltare și că se vor concentra mai ales pe creșterea profitului în continuare, deși perspectiva pierderii primei poziții în top "îi râcâie un pic".