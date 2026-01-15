Suntem dependenți de târgul de la Viena. Sunt perioade din an când avem mai mulți turiști din Austria sau Germania decât de la București – Corina Macri, Horentim
Economica.net, 15 ianuarie 2026 09:50
România este prezentă cu un stand la târgul de turism de la Viena, deși nu sunt încă fonduri de la Ministerul Economiei pentru participări la târgurile internaționale. Mai multe regiuni din țară s-au unit și împreună participă la evenimentul care are loc în perioada 15-18 ianuarie.
• • •
Acum 15 minute
10:00
Rusia a cucerit peste 300 de kilometri pătraţi în Ucraina, în prima jumătate a lunii ianuarie # Economica.net
Forţele ruse au cucerit peste 300 de kilometri pătraţi din teritoriul ucrainean în prima jumătate a lunii ianuarie, a declarat joi şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, transmite Reuters.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
După un an 2025 încă atractiv din punct de vedere al randamentelor, piaţa dividendelor de la Bursa de Valori București va continua în acest an trendul de normalizare, cu randamente în uşoară scădere şi cu o selecţie tot mai clară între companiile care pot susţine creşteri şi cele care îşi plafonează distribuţiile din profitul anului anterior, scrie Termene.ro.
09:40
Media City – proiecte rezidențiale construite ca sisteme urbane funcționale, într-o piață de peste 6 miliarde de euro # Economica.net
Piața rezidențială din România, și în special cea din București, trece printr-o etapă de selecție și maturizare. Diferențele dintre dezvoltatori nu mai sunt date de prețul pe metru pătrat, ci de calitatea execuției și de capacitatea proiectelor de a funcționa coerent în timp.
09:30
Preluarea Lukoil – SUA au extins până în 28 februarie termenul de negocieri pentru activele internaţionale ale gigantului rus din care face parte şi rafinăria Petrotel din România # Economica.net
Statele Unite au extins până în 28 februarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziţionarea activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil, conform unui comunicat postat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA, transmite Reuters.
Acum 2 ore
09:10
Mutare importantă în Marea Neagră. Bulgaria preia o participaţie de 10% în proiectele de explorare, alături de OMV Petrom şi NewMed # Economica.net
Bulgaria este pregătită să joace un rol activ în activităţile de explorare a zăcămintelor de gaze şi petrol din Marea Neagră, unindu-şi forţele cu companiile energetice internaţionale OMV şi NewMed, a anunţat ministrul Energiei, Zhecho Stankov, aflat la final de mandat, informează Novinite.
08:40
Nu există nave sau investiţii „masive” chineze în Groenlanda – ministru de externe din Danemarca # Economica.net
Nu există nave sau investiţii "masive" chineze în Groenlanda, a asigurat miercuri ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen, după o întâlnire la Casa Albă cu oficiali americani unde a constatat un "dezacord fundamental", notează AFP.
08:30
Mai multe trupe NATO vor fi prezente în Groenlanda "în următoarele zile", a afirmat miercuri viceprim-ministrul groenlandez după o întâlnire la Casa Albă între lideri danezi, groenlandezi şi americani, transmite AFP.
Acum 4 ore
08:10
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării, după doar două zile. Cât costă benzina și motorina azi, 15 ianuarie # Economica.net
Prețurile carburanților au crescut din nou în această dimineață în benzinăriile din România, pentru a treia oară la rând.
08:00
„În unele blocuri nu va ajunge apa caldă; există şi această posibilitate” – Primarul Ciprian Ciucu # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, miercuri, că avaria de la CET Sud are drept cauză tehnologia veche şi soluţia adoptată de specialişti, compensarea cu agent termic furnizat de CET Vest, permite doar obţinerea unei ape călduţe pentru că vine de la o distanţă foarte mare.
07:50
Ciucu vrea ca jumătate din impozitele locale încasate la sectoare să vină la bugetul Primăriei Capitalei # Economica.net
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, miercuri, că intenţionează să propună o formulă prin care jumătate din sumele încasate din impozitele locale de la sectoare "să ajungă" în bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMP).
07:30
Euro NCAP a dat publicității numele celor mai sigure mașini, din fiecare clasă, testate în 2025. La doar câteva zile după ce a primit titlul „Mașina Anului 2026 în Europa”, Mercedes-Benz CLA devine și „Cea mai performantă mașină din 2025” în domeniul siguranței.
Acum 12 ore
22:10
Date oficiale. Cât au pierdut românii care au economist în bancă în 2025 și de ce e mult mai bine să dai banii statului-Grafice # Economica.net
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai nefericiți din perspectiva romînilor care aleg să îli țină economiile în bancă, adică încă majoritatea celor care economisesc. Conform ultimelor date ale Băncii Naționale a României și ale Institutului Național de Statistică(INS), anul s-a terminat așa cum a și început, cu dobânzi pentru depozitele în șlei la jumătate față de inflație, adică cu pierderi reale substanțiale pentru deponenți. La polul opus, emisiunile de titluri de stat Tezaur și Fidelis depășesc record după record și atrag tot mai mulți români.
22:10
Uleiul românesc de floarea – soarelui „made in Giurgiu” care i-a cucerit pe chinezi. Primul lot s-a epuizat rapid # Economica.net
Uleiul de floarea-soarelui Republika produs în România a reușit să intre cu succes pe piața din China, prin intermediul unei platforme de comercializare a produselor din Europa Centrală și de Est, informează Ambasada Chinei.
22:10
De la o aplicație video, TikTok intră pe piața telefoanelor cu AI. Are funcții speciale, iar primul stoc s-a vândut ca pâinea caldă # Economica.net
ByteDance, proprietarul TikTok, a lansat propriul smartphone integrat cu inteligență artificială (AI), care se comportă mai puțin ca o aplicație și mai mult ca un asistent personal care poate rezolva o mulțime de sarcini complexe doar din comenzi vocale, fără a atinge ecranul telefonului.
22:10
De la apel la scroll pe internet. Câte ore mai vorbesc românii la telefon și pe ce rețele # Economica.net
Telefonul mobil a devenit mai degrabă poartă către internet decât instrument de conversație. Într-o lună obișnuită, un român petrece 4 ore și 3 minute în apeluri, trimite doar 11 SMS-uri, dar consumă 13,9 GB de date mobile, în creștere de la an la an, arată datele celui mai recent raport al ANCOM care a analizat primul semestru al anului trecut.
22:00
Groenlanda:Danemarca anunţă crearea unui grup de lucru cu SUA, cu care rămâne dezacorduri, după întâlnirea de la Washington # Economica.net
Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda 'dezacordurile' dintre ele în ce priveşte viitorul Groenlandei, după întâlnirea pe care au avut-o la Washington miniştrii de externe danez şi groenlandez cu vicepreşedintele american JD Vance şi cu secretarul de stat Marco Rubio, în care nu au reuşit să schimbe poziţia Washingtonului, transmite EFE.
21:30
Ultima oră. Conflict în Iran. România intră în alertă. Ședință de urgență la Ministerul de Externe: Suntem pregătiți! # Economica.net
După ce oficiali SUA au anunțat că retrag oameni din Orientul Mijlociu sugerând că situația din Iran ar putea escalada și se va ajunge chiar la o intervenție militară a Statelor Unite, iar multe alte țări au reacții pe aceeași temă, și ministerul român de externe transmite un mesaj.
21:20
Sector 5: Platforma online de depunere a cererilor pentru locurile de parcare pe 2026 va fi disponibilă de joi dimineaţa # Economica.net
Platforma parcari.sector5.ro va fi disponibilă, de joi dimineaţa, pentru depunerea solicitărilor pentru locurile de parcare aferente anului 2026, actualizarea datelor personale sau a informaţiilor despre autoturism şi vizualizarea şi gestionarea cererilor deja depuse, a anunţat primarul Vlad Popescu Piedone.
Acum 24 ore
21:00
După ce oficiali SUA au anunțat că retrag oameni din Orientul Mijlociu sugerând că situația din Iran ar putea escalada și se va ajunge chiar la o intervenție militară a Statelor Unite, iar multe alte țări au reacții pe aceeași temă, și ministerul român de externe transmite un mesaj.
20:50
Cifrele care te pun pe gânduri. Românii au trăit cel mai scump decembrie din ultimii 32 de ani. Ce urmează? # Economica.net
Libra Bank spune că în 2025 am avut cel mai scump decembrie din ultimii 32 de ani. Afirmațiile economiștilor șefi ai Libra Bank se referă în principal la evoluția principalelor prețuri volatile la legume, fructe, ouă. Totuși, previziunile de inflație ale băncii pentru 2026 sunt de 4,5% pentru finalul anului.
20:40
Restructurare masivă în justiție. Instanțe reorganizate și verificare prin audit independent a repartizării cauzelor # Economica.net
Cea de-a doua reuniune a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției a avut loc la Palatul Victoria, în prezența reprezentanților Executivului, ai sistemului judiciar și ai societății civile. Întâlnirea a fost dedicată stabilirii unor direcții concrete de reformă, cu termene scurte de lucru, în contextul presiunilor legate de funcționarea instanțelor și parchetelor.
20:20
Alocaţia zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilităţi şi persoane vârstnice creşte de la 22 lei la 32 lei/zi # Economica.net
Alocaţia zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice şi alte categorii vulnerabile va creşte de la 22 lei la 32 lei/zi, conform unei hotărâri aprobate de Guvern.
20:10
SUA suspendă procesările de vize de imigraţie pentru cetăţenii din 75 de ţări. Republica Moldova e pe listă # Economica.net
Statele Unite au anunţat miercuri îngheţarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de ţări, în cadrul luptei împotriva imigraţiei, lansată de preşedintele Donald Trump după revenirea la putere, transmite AFP, citată de Agerpres.
20:00
Guvernul a decis cum împarte banii pentru proiectele primăriilor și CJ-urilor. Programul Anghel Saligny # Economica.net
Executivul a decis, în ședința din această seară, cum se vor împărții banii din programul Anghel Saligny, esențial pentru proiectele de investiții din teritoriu. Jumătate din bani se duc cătrd proiectele care se află cel puțin într-o fază de execuție de 80%.
19:20
Anomalie cu noroc. Impozit mai mic pentru mașinile cu motoare mari. Ce șoferi sunt vizați # Economica.net
Proprietarii de mașini cu motoare de peste 2 litri vor plăti impozit mai mic, în Râmnicu Vâlcea. Toate celelalte impozite cresc, însă li acestea sub nivelul maxim aplicat în țară.
19:10
Statele Unite ar putea plăti până la 700 de miliarde de dolari pentru achiziționarea Groenlandei. Secretarul de stat Marco Rubio pregătește oferta, susțin mai multe surse.
19:10
„Uriașul” care va săpa cel mai lung tunel de autostradă prin Carpați a ajuns la Călărași # Economica.net
Componentele utilajului gigantic (TBM) care va fora tunelul Poiana au ajuns pe platforma industrială de la Călărași, informează miercuri seara Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
18:30
Război și în Groenlanda? Danemarca îi dă replica lui Trump: Consolidare imediată a prezenței militare # Economica.net
Ministerul danez al Apărării a anunțat miercuri sporirea prezenței militare în Groenlanda și efectuarea unor exerciții militare în colaborare cu aliați din NATO în zona acestei insule arctice pe care președintele american Donald Trump dorește să o anexeze, relatează agențiile AFP și EFE.
18:20
Începe construcția unuia dintre cele mai mari parcuri hibride din Europa – solar cu stocare – la Ogrezeni, Giurgiu. Austriecii de la Enery lucrează cu românii de la Enevo # Economica.net
Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Est, anunță debutul proiectului hibrid Ogrezeni, în județul Giurgiu, România, care combină producția de energie electrică din surse fotovoltaice (PV) cu stocarea în baterii, arată un comunicat de presă al companiei.
18:00
Mutare istorică. Se schimbă liderul din curierat, o piață de miliarde de lei cu zeci de mii de angajați. Pătrășcanu, Fan Courier: Ne râcâie un pic această situație # Economica.net
Sameday ( curierul e-Mag) a anunțat anul trecut că a ajuns la un acord pentru preluarea Cargus. Dacă va fi dusă la bun sfârșit, tranzacția ar detrona liderul consacrat al pieței de curierat, Fan Courier, posibilitate pe care o expun chiar cei de la Fan. Liderii Fan Courier spun însă că această tranzacție poate fi și un stimul pentru dezvoltare și că se vor concentra mai ales pe creșterea profitului în continuare, deși perspectiva pierderii primei poziții în top "îi râcâie un pic".
17:40
Datornicii la stat, făcuți de râs de Bolojan. Guvernul vrea „lista rușinii” și pentru persoanele fizice cu datorii la ANAF. Cât de legală este măsura? # Economica.net
Un proiect de lege lansat în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației propune, printre altele, ca așa numita "listă a rușinii", care presupune publicarea numelor datornicilor la stat cu scopul de a stimula plata, să se aplice și persoanelor fizice.
17:10
Ultima oră. SUA se pregătesc pentru intervenția în Iran. Ordin direct către miltari din mai multe baze cheie din Orientul Mijlociu. Retrageri de personal-Presă # Economica.net
Oficiali ai Statelor Unite ale Americii (SUA) a arătat, sub protecția anonimatului, că SUA a început să retragă personal din mai multe baze cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauție, în contextul tensiunilor din Iran. Turcia ar încerca să evitre conflictul, chemând părțile la masa negocierilor.
16:50
Ședință de Guvern. Se împart banii pentru primăriii și Consilii Județene, programul „Anghel Saligny” # Economica.net
Guvernul va stabili în şedinţa de astăzi, prin hotărâre, criteriile de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" în 2026.
16:40
Cât este suficient să avem? Cât ai nevoie ca să trăiești confortabil, dar și cu sens? Cât este potrivit să lași copiilor tăi, ca resurse, ca oportunități, ca responsabilitate, fără să creezi dependență, anxietate sau conflicte?
16:30
InvestEU – UniCredit şi FEI deblochează până la 890 milioane euro pentru a accelera creşterea IMM-urilor în Europa # Economica.net
UniCredit şi Fondul European de Investiţii (FEI) au semnat, miercuri, la Viena, una dintre cele mai ample tranzacţii de garantare InvestEU, prin care va creşte semnificativ sprijinul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din Europa Centrală şi de Est (ECE).
16:10
IMM România solicită modificarea proiectului de ordonanţă de urgenţă privind recrutarea lucrătorilor din state terţe, arătând că forma actuală impune costuri şi proceduri care pot îngreuna semnificativ accesul IMM-urilor la forţa de muncă necesară, potrivit unui comunicat.
16:00
Comisia Europeană emite 11 miliarde euro, în cadrul primei sale tranzacţii sindicalizate pentru 2026 # Economica.net
Comisia Europeană a colectat obligaţiuni ale UE în valoare de 11 miliarde euro, în cadrul primei sale tranzacţii sindicalizate pentru 2026, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
16:00
Aproape 50% din electricitatea utilizată în UE a provenit din surse de energie regenerabilă, în 2024. Care a fost situaţia în România # Economica.net
Un procent de 47,5% din consumul brut de electricitate în Uniunea Europeană din 2024 a venit din surse de energie regenerabilă, în creştere cu 2,1 puncte procentuale (pp) faţă de 2023, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
15:50
Kazahii sunt îngrijoraţi după atacurile asupra petrolierelor. Ce le cer autorităţile din Kazahstan Europei şi SUA # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe al Kazahstanului a dat miercuri publicităţii o declaraţie oficială cu privire la incidentul de la terminalul maritim CPC din Marea Neagră, transmite Kazinform.
15:50
Centura Azuga – Bușteni: Se cere o expertiză tehnică pentru continuarea proiectului, după surprizele din teren din urma defrișărilor # Economica.net
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu - Daniel Nanu, a anunțat miercuri că a fost pe teren, la Bușteni – Azuga, pentru a verifica direct situația lucrărilor la centură, acces rutier complementar de descărcare a A3, și pentru a discuta cu specialiștii implicați despre pașii următori.
15:40
Fan Courier a devenit grup de firme, după ce a achiziționat și brokerul vamal Marian’s Trading. Afacerile Fan au ajuns la 310 milioane de euro, dar cu profit în scădere de 40% față de 2024 # Economica.net
FAN Courier a încheiat anul 2025 cu afaceri de 1,546 miliarde lei (aproximativ 310 milioane euro), în creștere cu aproximativ 11% față de anul anterior, a anunțat compania. Totuși, condițiile economice și creșterea concurenței au condus la o scădere cu 40% a profitului în 2025 față de 2024. Compania nu a dat cifre exacte.
15:30
Criză Bulgaria – Al doilea mare grup politic din parlament a respins oferta de a forma un guvern # Economica.net
Al doilea mare grup politic din parlamentul Bulgariei, PP-DB, a refuzat miercuri solicitarea preşedintelui Rumen Radev de a încerca să formeze un guvern, sporind astfel probabilitatea organizării de noi alegeri anticipate în cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, transmite agenţia de presă Reuters.
15:10
Autostrada Sibiu – Pitești: „Uriașul” care va săpa cel mai lung tunel prin Carpați, cel mai mare TBM exportat de China în Europa # Economica.net
Ambasada Chinei anunță miercuri că cel mai mare EPB TBM chinezesc exportat în Europa a ajuns recent în Portul Constanța. Mai exact, este vorba de "cârtița" care va fora Tunelul Poiana, cel mai lung (1,78 km) din Autostrada A1 Sibiu - Pitești.
15:00
Un gigant mondial vrea să se implice în finalizarea și punerea în funcțiune a centralei electrice de la Iernut a Romgaz. Ofertă trimisă # Economica.net
Romgaz a primit patru oferte la consultarea de piață referitoare la “servicii de management șantier punere în funcțiune pentru Proiectul: Construire Centrală Electrică cu Ciclu Combinat cu Turbine cu Gaze Iernut – finalizare lucrări și punere în funcțiune”. Una dintre ele vine de la o companie din Statele Unite, controlată de gigantul japonez Itochu.
15:00
Iran avertizează aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că dacă va fi atacat va ataca la rândul său baze americane # Economica.net
Teheranul i-a avertizat pe aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că va ataca baze americane de pe teritoriul lor dacă Washingtonul atacă Iranul, a declarat miercuri un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters, în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump că va interveni în sprijinul protestatarilor din republica islamică.
14:40
Trei companii au fost amendate de Consiliul Concurenţei pentru trucarea unor licitaţii CNAIR # Economica.net
Trei companii de pe piaţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor au fost sancţionate de Consiliul Concurenţei cu amenzi totale de 8,29 milioane de lei (1,66 milioane de euro) pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin DRDP Constanţa.
14:30
Fidelis 2026 – Ce dobânzi au titlurile de stat din prima ediţie a programului din acest an # Economica.net
Program Fidelis - Prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2026, derulată în perioada 16-23 ianuarie, vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% pentru emisiunile în lei şi de până la 6,2% pentru cele în euro, a anunţat miercuri Ministerul Finanţelor.
13:50
Când şi unde se deschide primul magazin BIPA din România şi ce planuri are lanţul de magazine cu preţuri mici al nemţilor de la REWE în ţara noastră # Economica.net
Grupul austriac REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, se extinde pe plan local și cu brandul său de drogherii BIPA. Primul magazin se va deschide la sfârșitul lunii ianuarie la București. Un preview exclusiv va avea loc în seara zilei de 21 ianuarie, potrivit unei invitații de presă.
13:50
România, în clubul super-puterilor. Suntem pregătiţi ca 2026 să fie anul aderării oficiale la OCDE, spune Nazare # Economica.net
România este pregătită ca 2026 să fie anul aderării sale oficiale la OCDE, iar la următoarea evaluare economică să se afle de cealaltă parte a mesei, ca membru cu drepturi depline, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
