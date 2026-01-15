FOTO | „Hei tramvai”, alternativa mai prietenoasă la Info STB. Aplicația creată de un bucureștean e cu hartă și omuleț dotat cu păreri, care știe ce vine în stație
B365.ro, 15 ianuarie 2026 13:10
Un bucureștean a creat o aplicație alternativă pentru transportul public din Capitală. Acesta susține că este o variantă mai practică și mai prietenoasă decât aplicația celor de la STB. Internauții au sărit cu propuneri pentru
• • •
Acum 30 minute
13:10
Un bucureștean a creat o aplicație alternativă pentru transportul public din Capitală. Acesta susține că este o variantă mai practică și mai prietenoasă decât aplicația celor de la STB. Internauții au sărit cu propuneri pentru
Acum o oră
12:30
Criză în clădirea-mamut din București: Palatul Parlamentului nu are apă și nici n-o să aibă foarte curând. Nici măcar la WC, desigur # B365.ro
Palatul Parlamentului a rămas fără apă, după ce alimentarea a fost oprită complet joi dimineață, ora 06:00, pentru executarea unor lucrări la instalațiile de distribuție. Intervențiile vor dura până vineri, ora 01:00. Lucrările vizează realizarea
Acum 2 ore
12:10
VIDEO | Supriză pentru bucureștenii care ajung în stația de metrou Piața Unirii 1. Corul Madrigal cântă aici, pe un ecran uriaș, de Ziua Culturii # B365.ro
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" cântă astăzi, la stația de metrou Piața Unirii 1, pe un ecran de mari dimensiuni. „Mérida – Efemeride", este cea mai nouă producție multimedia marca Madrigal. Corul
11:30
Frost Alert în București | Vremea se răcește serios în weekend, când temperaturile ajung la -12 °C. Prognoza specială pentru Capitală, actualizată de ANM # B365.ro
Weekendul acesta vremea va rămâne rece. Nu vom renunța nici de această dată la gecile groase, fulare sau mănuși. ANM a emis prognoza specială pentru Capitală din perioada 15-20 ianuarie. Cum va fi vremea în
Acum 4 ore
11:20
Se înființează o nouă linie STB. Autobuzele 425B vor circula între Clinceni și Ghencea. Care este traseul complet și de când e funcțional # B365.ro
STB anunță că, începând cu data de 17.01.2026 – adică de sțmbătă – se ȋnființează linia de autobuze 425B, care vor circula între terminalele „Clinceni" și „Ghencea" O nouă linie STB – care va fi
11:00
Platformă pentru parcări, online acum și în Sectorul 5. Ce acte sunt necesare și care sunt procedurile ca să faci cererea pentru un loc # B365.ro
Primăria Sectorului 5 a anunțat bucureștenii că platforma dedicată parcărilor din sector a fost oficial deschisă. Cetățenii pot depune solicitări pentru locurile de parcare aferente anului 2026, să își actualizeze datele personale sau a informațiilor despre
10:50
FOTO | „Tigrul din Berceni”, un adorabil pisoi care se tot fâțâia pe la piață de câteva zile, poate îl ia cineva acasă. Final fericit pentru un motănel super prietenos # B365.ro
Pisicile nimănui de prin București nu trăiesc, în zilele astea geroase, chiar cele mai reușite momente și cam așa s-a întâmplat și cu acest pisoi cu ochi de tigru care, de câteva zile, se tot
10:30
VIDEO | Delir matinal al lui Negoiță, care ne explică ce dificilă e deszăpezirea „la pavele”: 1. Sunt fragile, se curăță cu grijă și lopată. 2. Sunt, totuși, mai bune ca asfaltul # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii care este motivul pentru care deszăpezirile de pe trotuarele cu apreciatele lui pavele nu sunt atât de bine făcute. Ei bine, ne-a transmis că această măsură este
Acum 6 ore
09:10
Veste proastă de la Ciucu despre CET Sud, unde o avarie a lăsat aproape jumătate de București fără căldură. “Risc de explozie, pornirea cazanului pune în pericol toată instalația” # B365.ro
Avaria de la CET Sud, care a transformat în infern viețile a mii de bucureșteni, după ce a lăsat fără căldură aproape jumătate de oraș, reprezintă, de fapt, o problemă și mai mare, iar această
09:10
FOTO | Defileul Groazei, fenomen mizerabil și tot mai frecvent printre blocurile din Sectorul 3. Bucureștean disperat: Negoiță ne oferă noi forme de relief # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei de când s-au desființat ghenele din bloc, bucureștenii sunt nevoiți să colecteze selectiv deșeurile. Această trecere a fost simțit mult mai brusc față de cum a fost anunțată. Comoditatea de
08:30
ESENȚIAL | PMB n-are bani de subvenție pentru STB. Primarul Ciucu spune că salariile angajaților vor fi plătite, dar nu și cotizațiile la ANAF # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a transmis de curând situația bugetului PMB. A spus că una dintre cele mai mari probleme financiare ale primăriei este situația STB. Cât de delicată este situația STB Ciprian Ciucu
Acum 12 ore
03:10
București de weekend ✨ Atelier de parfum, expoziții, maraton cu filme pentru copii și alte evenimente au loc în Capitală, în perioada 16-18 ianuarie # B365.ro
Iute ca vântul a mai venit și weekendul. Chiar dacă vremea de afară nu e încă cea mai prielnică de plimbări și alte activități, în oraș au loc tot felul de evenimente. Dacă vrei să
Acum 24 ore
19:20
VIDEO | Componentele cârtiței care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada A1 e acum la Călărași. După asamblarea preliminară, va ajunge pe șantierul Cornetu – Tigveni # B365.ro
Componentele utilajului TBM, care va fora tunelul Poiana de pe Autostrada A1 Sibiu-Pitești, au ajuns pe platforma industrială de la Călărași, anunță șeful CNAIR, Cristian Pistol. Componentele utilajului TBM, care va fora tunelul Poiana de
19:00
Avarie în rețeaua STB, la intrarea pe Nerva Traian. Tramvaiele 19, 23 și 27 sunt blocate pe ambele sensuri # B365.ro
O avarie în rețeaua STB s-a produs, în această seară, în zona Nerva Traian. Trei linii de tramvai sunt blocate, anunță compania de transport public din Capitală. Avarie în rețeaua STB, la intrarea pe Nerva
18:30
FOTO | Spațiu verde de pe Șoseaua Pantelimon, distrus de utilajele de deszăpezire. Gazonul era de abia pus de ADP Sector 2 # B365.ro
Un bucureștean din Sectorul 2 acuză operatorul de salubritate Supercom că a distrus cu utilajele de deszăpezire un spațiu verde recent amenajat de Administrația Domeniului Public. A fost refăcut gazonul și au fost plantați pomișori.
17:40
Administrația Comercială a Sectorului 6 scoate la licitație 50 de spații comerciale aflate în 7 piețe. Printre acestea se află locații care au mai fost scoase la licitație, dar nu s-au adjudecat, dar și spații
16:30
FOTO | 12 câini abandonați în curtea unui bloc din București au fost preluați de ASPA. Stăpâna lor i-a luat înapoi pe toți și riscă amendă pentru abandon # B365.ro
ASPA a ridicat în weekend 12 câini din curtea unui bloc din București. Sesizarea a venit din partea unei femei, proprietară a unui apartament din blocul respectiv, dat în chirie unei persoane care deținea animalele.
16:00
Turul „Hai afară la zăpadă prin Pădurea Fermecată” e în Băneasa, în weekend. Bucureștenii vor afla mai multe despre monumentul abandonat de aici # B365.ro
Duminică, 17 ianuarie, va avea loc un tur în Pădurea Băneasa. Acolo, bucureștenii vor vedea cum arată aceasta pe timp de iarnă, vor alimenta hrănitorile pentru păsările, vor fi povești despre istoria monumentului abandonat și
15:40
Linia 343 de STB va avea traseul modificat începând cu 17 ianuarie. Autobuzele vor circula între terminalele „Fundeni” și „Cartier Henri Coandă” # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) a informat bucureștenii că începând cu data de 17 ianuarie, linia STB 343 va funcționa pe un traseu modificat. Autobuzele vor circula între terminalele „Fundeni" și „Cartier Henri Coandă". Autobuzele
15:30
Piedone Jr anunță o măsură minimum decentă ca pe o extraordinară ispravă. Bucureștenii din blocul afectat de explozia din Rahova nu vor plăti anul acesta impozitele locale # B365.ro
Proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat vor fi scutiți de la plata taxelor și impozitelor. Decizia a fost anunțată de Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5. Decizia a fost adoptată Proprietarii locuințelor
15:20
Cum îți pregătești locuința pentru vizionări astfel încât să atragi cumpărători serioși (P) # B365.ro
Într-o piață imobiliară dinamică, în care oferta de apartamente de vânzare este diversă, prima impresie pe care o face o locuință poate influența decisiv interesul unui potențial cumpărător. Indiferent dacă vorbim despre vânzare casă sau
15:20
Primul magazin Bipa se deschide în Mega Mall în București. Când se va inaugura noua drogherie # B365.ro
Lanțul austriac de drogherii Bipa își deschide primul magazin în România, la București. Pe 21 ianuarie va fi disponibil un preview exclusiv. Oficialii au anunțat și unde se va deschide a doua drogherie. Se deschide
14:30
METEO Surpriză | După gerul din ultimele zile, vine zi cu temperaturi cu plus în București. Totuși, nu organizați petrecere, vremea se va tot schimba, anunță ANM # B365.ro
În următoarele zile, doar una va va fi cu valori cu plus, în restul săptămânii vremea va fi rece în București. Meteorologii anunță că cerul va fi predominant noros. Bucureștenii vor avea parte de vreme
14:30
FOTO | Mâine avem Madrigal la metrou ❤️ Videoclipul „Mérida – Efemeride” va fi difuzat în stația Piața Unirii 1 și lansat la cinema în Mega Mall # B365.ro
Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" și Institutul Cultural Român invită publicul la lansarea oficială a videoclipului „Mérida – Efemeride", cea mai nouă producție multimedia marca Madrigal. Evenimentul va avea loc joi, 15
14:20
ESENȚIAL | 300 de camere de supraveghere vor fi montate în Centrul Vechi. Licitația pentru echipamentele Big Brother, lansată de PMB în SEAP # B365.ro
Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, ar urma să implementeze în oraș un sistem de monitorizare cu 300 de camere. Mai precis, în Centrul Vechi. Acest proiect
14:20
Bucureștenii își pot crea propriul parfum handmade, în acest weekend, la Muzeul Țăranului Român. Atelierul de parfumerie începe la ora 11:00 # B365.ro
În acest weekend se desfășoară un atelier special de preparat parfum de casă cu miresme florale. Bucureștenii sunt așteptați sâmbătă la Muzeul Țăranului Român. Bucureștenii își pot face propriul parfum la un atelier din weekend
13:50
VIDEO | Cele mai simpatice imagini de iarnă sunt cu un domn care merge pe schiuri la muncă, la Sibiu. Era o vreme în care și la București vedeai schiori pe stradă # B365.ro
Dacă iernile în București mai erau ca acum cel puțin 20 de ani, probabil vedeam și noi schiori corporatiști prin oraș, cum se îndreaptă spre Piața Victoriei sau Pipera, și nu ni s-ar fi părut
13:50
13:40
Trenul București-Budapesta are ruta temporar modificată, pentru lucrări la calea ferată. Între două stații, călătorii vor fi dați jos din vagoane și plimbați cu rata # B365.ro
CFR Călători a transmis că se modifică ruta București Nord – Budapeste, pe data de 22 ianuarie. Schimbările sunt necesare pentru că se fac lucrări de infrastructură feroviară între stațiile Lugoj – Recaș. Modificările vor
13:40
FOTO | Ce n-a mai încăput în shaorma cu de toate a ajuns pe trotuarul de pe Bd. Uverturii. O mare de saci de gunoi a dus la amendă zdravănă și lacăt pe ușa shaormeriei # B365.ro
Un trotuar din Sectorul 6, din zona Bulevardului Uverturii, a fost blocat azi-noapte din cauza unui morman de saci de gunoi scoși pe spațiul public de către o firmă. Poliția Locală S6 a sancționat shaormeria.
Ieri
12:50
VIDEO | Cinema Marconi, diamantul neșlefuit de pe Calea Griviței, este pus în siguranță. Cu tot cu restaurarea, șantierul va dura 5 ani # B365.ro
Președintele ARCEN, Edmond Niculușcă, anunță că a început șantierul de punere în siguranță la Cinema Marconi, după un an în care au fost nevoie de numeroase avize pentru această etapă. Timp de mai multe luni,
12:40
Un taxi a luat foc în trafic, e coșmar la intrarea pe A3 din intersecția Petricani cu Fabrica de Glucoză # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut luat foc un taxi pe intrarea pe A3, în zona intersecției Petricani cu Fabrica de Glucoză. Un martor a spus că nu pare să fie victime. Un taxi
12:30
Proiectul pentru noua Sală Polivalentă din București, blocat. PMB: Pe terenul din plan e turnul de parașutism, care e degradat și nu ne aparține # B365.ro
Contractul de proiectare pentru mult-așteptata Sală Polivalentă din București a fost sistat. Terenul propus include turnul de parașutism degradat, care nu aparține încă primăriei. Autoritățile caută și o altă potențială locație. Proiectul Sălii Polivalente din
12:10
VIDEO | Cum arată acum loturile restante ale A0 – Autostrada Bucureștiului. Vom circula pe toată Centura Modernă a Capitalei când vor fi gata L1, L3 și L4 # B365.ro
În spațiul online, au apărut noi imagini și recente cu șantierele de pe loturile 1, 3 și 4 ale Autostrăzii A0, Centura Capitalei. Acestea ar putea fi finalizate anul acesta, astfel Centura Capitalei ar deveni
11:00
În tramvai, în metrou sau pe stradă, bucureștenii vor putea asculta teatru radiofonic pe o nouă versiune a platformei eteatru.ro. Lansarea, pe 15 ianuarie # B365.ro
Teatrul Național Radiofonic va lansa, pe 15 ianuarie, o nouă versiune a platformei eteatru.ro. Aici, va fi disponibilă o colecție cu piese din arhiva Teatrului Național Radiofonic. Platforma va lansată de Ziua Culturii. Platforma cu
10:20
FOTO | Noi patinoare în București: aleile din parcuri s-au transformat în „piste de patinaj de viteză” ⛸️ Bucureștean: Aleile și trotuarele sunt gheață pură # B365.ro
Parcuri din București au devenit adevărate capcane de gheață. Imaginile postate pe site-urile de socializare surprind alei impracticabile, utile doar pentru patinajul artistic sau cel de viteză. Bucureștenii acuză lipsa unor intervenții asupra problemei. Aleile
10:20
Când vor fi pornite radarele fixe din București, de pe autostrăzi și drumuri naționale. Un proiect strategic de siguranță rutieră și marile lui probleme # B365.ro
Pe teritoriul țării, va fi realizată o rețea de camere video pe drumurile naționale și autostrăzi. Acestea vor fi și pe post de radare fixe, astfel echipamentele vor măsura viteza medie a șoferilor. Proiectul nu
09:30
VIDEO | Olimpiada București, proba Termoenergetica. Un tânăr face „baie de zăpadă” în parc, să se obișnuiască un pic cu degeratul, înainte să intre la duș # B365.ro
Un tânăr s-a filmat la bustul gol într-un parc din București. Acesta a aruncat zăpadă pe el la -10 grade Celsius și s-a postat pe TikTok. Băiatul făcea haz de termo-necazul din Capitală. Zăpada, mai
09:30
ESENȚIAL | A 10-a zi cu termo-probleme majore pentru bucureșteni, după avaria de la CET Sud. Se tremură în casă în peste 3.500 de blocuri din oraș # B365.ro
Astăzi este încă o zi în care sistemul de termoficare funcționează parțial după avaria de la CET Sud, de la începutul anului. Peste 3.500 de blocuri sunt alimentate parțial cu apă caldă și căldură. Bucureștenii
08:40
VIDEO❤️”Goose Mission” la ISU București-Ilfov. Pompierii au salvat o gâscă rămasă cu un picior blocat în gheața de pe lac # B365.ro
Ieri, pompierii de la ISU București-Ilfov au intervenit pentru a salva o gâscă blocată pe un lac înghețat din București. Situația s-a întâmplat ca urmare a celei mai geroase nopți din această iarnă, care a
08:30
VIDEO | „Caruselul 32″, senzații extreme în transportul public din București disponibile și în 2026, pentru oricine le-a ratat anul trecut. Șine de tramvai cu dâmburi și după reparații # B365.ro
Șinele de pe linia 32 sunt în continuare la fel de ondulate. Călătorii au senzația că sunt într-o barcă pe valuri sau chiar un carusel. Chiar dacă au fost reparații, șinele încă sunt ondulate Un
08:10
Actorul Kiefer Sutherland a fost arestat. „Designated Survivor” este acuzat că a agresat un șofer de ride-sharing în Hollywood # B365.ro
Actorul Kiefer Sutherland a fost arestat, după ce ar fi agresat și amenințat un șofer de ride-sharing în Hollywood, a anunțat poliția Los Angeles, anunță BBC, citat de News.ro.. Potrivit Departamentului de Poliție din Los
07:40
FOTO | „Negoiță e în greva gunoaielor?!” Bucureșteni din Sectorul 3, disperați de munții de gunoaie care s-au format în jurul pubelelor, mai să le-nghită # B365.ro
În Sectorul 3, ori dl. Negoiță a declanșat „greva gunoaielor", ori se întâmplă altceva tot grav, dar încă misterios, pentru că salubrizarea pare că a dispărut în multe zone. Mormane, dâmburi și dealuri de gunoaie
04:10
FOTO | Au „dispărut” parcările din Sectorul 3, confuzie printre bucureșteni. „Cum deosebim locurile nominale de cele nenominale? Săpăm după ele?” # B365.ro
Dacă pe bulevarde, pe străzi, ba chiar și pe multe străduțe dintre blocuri, „s-a intrat cu deszpăezirea", nu la fel s-a întâmplat cu parcările, care au dispărut sub zăpadă, iar un bucureștean din Sect
00:10
Pericol în Pasajul Victoriei, unde tavanul e plin de țurțuri imenși și amenințători. Infiltrațiile, una din marile probleme ale multor tuneluri „de risc major” din oraș # B365.ro
E plin de țurțuri uriași și în Pasajul Victoria, tunel considerat în risc major de prăbușire din cauza degradării structurale severe. Pe sensul spre Podul Basarab, mai ales, din tavan atârnă, calea rutieră mereu arhiplină […] Articolul Pericol în Pasajul Victoriei, unde tavanul e plin de țurțuri imenși și amenințători. Infiltrațiile, una din marile probleme ale multor tuneluri „de risc major” din oraș apare prima dată în B365.
13 ianuarie 2026
19:50
Ciucu, criticat de Daniel Băluță, în privința uriașei probleme a căldurii. „Dă lecții de contabilitate pe Facebook și spune că nu poate face nimic cu căldura” # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și președinte PSD București, Daniel Băluță, îl atacă pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după postarea sa în care a precizat că „primăria nu are bani nici să treacă strada”. Băluță […] Articolul Ciucu, criticat de Daniel Băluță, în privința uriașei probleme a căldurii. „Dă lecții de contabilitate pe Facebook și spune că nu poate face nimic cu căldura” apare prima dată în B365.
19:20
FOTO | Pasajul Lujerului e blocat, în această seară, pentru îndepărtarea țurțurilor. Bucăți de gheață s-au format și în cel de la Victoriei # B365.ro
Traficul este blocat în zona Pieței Crângași, încă de acum o oră. Aglomerația se datorează blocării temporare a pasajului Lujerului. Măsura a fost luată pentru îndepărtarea țurțurilor care s-au format pe tavanul tunelului. Țurțuri s-au […] Articolul FOTO | Pasajul Lujerului e blocat, în această seară, pentru îndepărtarea țurțurilor. Bucăți de gheață s-au format și în cel de la Victoriei apare prima dată în B365.
18:40
Abonamentele anuale pentru parcarea Decebal sunt suspendate temporar. PS3 anunță că toate locurile sunt ocupate # B365.ro
Parcarea subterană Decebal a atins capacitatea maximă de utilizare. Primăria Sectorului 3 a suspendat temporar vânzarea abonamentelor anuale. Măsura a fost luată pe fondul cererii ridicate și a gradului mare de ocupare. Abonamentele anuale pentru […] Articolul Abonamentele anuale pentru parcarea Decebal sunt suspendate temporar. PS3 anunță că toate locurile sunt ocupate apare prima dată în B365.
18:30
Zeci de amenzi date de polițiștii din București în urma unor controale la metrou, în perioada 10-12 ianuarie. Agenții au depistat și o persoană dispărută # B365.ro
Poliția de la metrou a acționat, în perioada 10-12 ianuarie, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, pentru sancționarea faptelor de natură contravențională, care aduc atingere normelor de conviețuire socială, mai ales a celor ce vizează […] Articolul Zeci de amenzi date de polițiștii din București în urma unor controale la metrou, în perioada 10-12 ianuarie. Agenții au depistat și o persoană dispărută apare prima dată în B365.
18:00
HARTA | Troleibuzele 61 vor opri într-o nouă stație începând din 15 ianuarie. Modificări sunt și pe traseul liniei 106, tot de atunci. Unde vor opri autobuzele # B365.ro
TPBI a decis modificarea opririlor pentru liniile 61 și 106. Altfel, utilizatorii liniei 106 beneficiază de mai mult opțiuni de schimb. Măsura este aplicată pentru îmbunătățirea conexiunilor de transport public din București și Ilfov. Linia […] Articolul HARTA | Troleibuzele 61 vor opri într-o nouă stație începând din 15 ianuarie. Modificări sunt și pe traseul liniei 106, tot de atunci. Unde vor opri autobuzele apare prima dată în B365.
