Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus
Newsweek.ro, 15 ianuarie 2026 14:20
O vicctorie mare pentru un pendionar care a reușit să învinge Casa de Pensie și obține „valorificar...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
14:40
Nicuşor Dan: Mediul internaţional, marcat de crize. Am cerut diplomaţilor să aibă capacitatea de se adapta # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a afirmat că „mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea...
Acum 30 minute
14:20
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus # Newsweek.ro
O vicctorie mare pentru un pendionar care a reușit să învinge Casa de Pensie și obține „valorificar...
14:20
Cum sunt protejați prin plafonarea prețului la energie românii cu venituri mici? Expert: „Regula e inversată” # Newsweek.ro
O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că prețul plafonat la energie nu-i protejează sufic...
Acum o oră
14:10
Nicușor Dan, reacție după ce Maia Sandu a spus că ar susține unirea Moldovei cu România: „Ne vom regăsi” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan spune, joi, că, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunil...
14:10
Val polar în România. Avertizare ANM: Ger puternic până pe 20 ianuarie. Temperaturile scad la până la -16 °C # Newsweek.ro
Meteorologii anunță un episod de vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie, cu nopți și dimineți ge...
13:50
Atac de amploare ucrainean cu rachete Neptun și drone kamikaze. Explozii și incendii în 5 regiuni rusești # Newsweek.ro
Federația Rusă a fost lovită de un val de atacuri cu drone și rachete începând cu seara de 14 ianuar...
Acum 2 ore
13:40
Nicuşor Dan: În 2025 s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a declarat că anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în ...
13:20
Bolojan, de Ziua Culturii Naţionale: Opera lui Mihai Eminescu, importantă în formarea identităţii româneşti # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a declarat, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale: „România are nevoie de iniţiative cultu...
13:10
Bulgaria primește gratuit 7 nave vânătoare de mine. Le repară cu 42.000.000€. România are 2 dar mai dotate # Newsweek.ro
Bulgaria a finalizat un contract pentru achiziționarea a șapte nave de vânătoare de mine, marcând un...
13:00
B1TV: Schimbări majore la permisele auto. Ce șoferi ar putea fi obligați să le reînnoiască la trei ani # Newsweek.ro
Schimbări majore la permisele auto. Guvernul de la Londra anunță o serie de modificări, care vizează...
12:50
Gabriel Biriș explică cum impozitul auto poate fi și 22,4 ori mai mare pentru aceeași mașină # Newsweek.ro
Începând de la 1 ianuarie 2026, Guvernul a schimbat modul de calcul al impozitului auto și a elimina...
Acum 4 ore
12:40
Tenismanul sârb Novak Djokovic, de zece ori învingător la Australian Open, l-a învins joi pe america...
12:30
Cazul asasinării afaceristului sibian Adrian Kreiner: Al treilea suspect, depistat în Indonezia # Newsweek.ro
Costinel-Cosmin Zuleam, al treilea suspect în cazul asasinării afaceristului sibian Adrian Kreiner î...
12:20
România îşi modernizează infrastructura energetică şi se pregăteşte pentru un viitor verde # Newsweek.ro
România îşi modernizează infrastructura energetică, îşi eficientizează clădirile şi se pregăteşte pe...
12:00
Gabriel Biriș a calculat ce impozit plătești pe un hectar de teren agricol în 2026. Dar pe unul extravilan? # Newsweek.ro
Ordonanța Trenuleț 2 a introdus taxe și impozite mai mari. Cresc taxele și impozitele pe clădiri, ap...
12:00
SUA mută grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln în Orientul Mijlociu. Iranul, în bătaia focului # Newsweek.ro
Statele Unite mută un grup de atac al unui portavion din Asia în Orientul Mijlociu, în contextul ten...
11:50
Dacă SUA vor interveni în Iran pe fondul protestelor masive reprimate violent de autoritățile de la ...
11:40
Ruta Block 2, noua rachetă-dronă creată de un dizident rus pentru a ataca Rusia. Lovește la 450 km distanță # Newsweek.ro
Compania Destinus a prezentat racheta de croazieră Ruta Block 2, un sistem complet nou, cu focos de ...
11:40
VIDEO Cum arată „cârtița” monstruoasă care va fora tunelul Poiana de pe Autostrada Pitești-Sibiu. Are 3.300 t! # Newsweek.ro
„Cârtița” monstruoasă care va fora tunelul Poiana de pe Autostrada Pitești-Sibiu a ajuns în România ...
11:20
Când începe vacanța de schi din februarie, în funcție de județ? Câte zile libere au elevii # Newsweek.ro
În februarie, elevii din România se vor bucura de o săptămâna liberă, numită „Vacanța de schi”. Peri...
11:10
Gabriel Biriș zice cine va plăti impozite pe apartamente și case cu 500 lei mai mari. Ce taxe sunt neschimbate # Newsweek.ro
Gabriel Biriș face o analiză completă a taxelor pe care românii le plătesc pe clădiri și apartamente...
11:00
Percheziții de amploare într-un mega dosar de înșelăciune. Escrocii obțineau ilegal credite # Newsweek.ro
Peste 30 de percheziţii au loc la Constanța, la persoane care au obţinut ilegal credite bancare. Ace...
10:50
Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie. Temperaturile scad până la minus 16 ...
Acum 6 ore
10:40
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Culturii: „Este spațiul în care marile idei se transformă în repere durabile” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Culturii. Șeful statului a afirmat că Administr...
10:30
Cum recunoști cea mai bună pâine în supermarket? Un expert dezvăluie detaliile la care să fii atent # Newsweek.ro
Multe tipuri de pâine din supermarketuri par proaspete, dar aroma și digestibilitatea adevărate se d...
10:20
Sfârșit nesperat pentru un magazin de vinuri. După 25 de ani de existență se închide. Cum s-a ajuns aici? # Newsweek.ro
Un magazin de vinuri celebru în Berlon, Germania, vine ultimele sticle de băutură. Proprietarul se v...
10:10
Gestul banal de la serviciu care te poate costa locul de muncă. O femeie a fost concediată fără preaviz # Newsweek.ro
O femeie a rămas șomeră după ce a făcut la locul de muncă un gest extrem de banal. Angajatorul a dat...
10:00
Republica Moldova, pe lista țărilor pentru care SUA suspendă pe termen nelimitat vizele de imigrant # Newsweek.ro
SUA suspendă, începând cu 21 ianuarie, procesarea vizelor de imigrant pentru 75 de țări, inclusiv Re...
09:50
FOTO Iarnă extremă, în Orientul Îndepărtat al Rusiei. Zăpada ajunge până la etajul 2 al blocurilor # Newsweek.ro
În Peninsula Kamceatka, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, e iarnă extremă. A nins atât de mult încât...
09:40
Ce pensie va avea un soldat și un ofițer? Sume mai mari decât pensiile civile, deși muncesc mai puțin # Newsweek.ro
Pensiile militare sunt mai mari decât pensiile civile. Un soldat are o pensie militară maa mare decâ...
09:40
Groenlanda anunță creșterea prezenței NATO pe teritoriul său. Trump vrea teritoriul „cu orice preț” # Newsweek.ro
Groenlanda va înregistra o creștere a prezenței militare NATO începând „de astăzi și în zilele următ...
09:10
Trump, în retorica Moscovei. Îl acuză pe Zelenski că blochează pacea, deși Putin a respins toate propunerile # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, susține că Ucraina, nu Rusia, împiedică un acord de pace, acuzându-l...
09:10
Avertismentul lui Ciucu privind criza de la STB: „Insolvența, ultima soluție dacă nu există reforme reale” # Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță un audit la STB și avertizează că, în lipsa unu...
09:00
De ce a fost concediat Cătălin Măruță? Nu salariul uriaș a fost problema. Ce au descoperit șefii ProTV? # Newsweek.ro
Noi amănunte legate de cpncedierea lui Cătălin Măruță ies la iveală. Măruță susțuinea că nu e afecta...
09:00
Amendă de 25.000 de euro unei românce din Italia. Primea ajutor de șomaj și lucra ca îngrijitoare # Newsweek.ro
Primirea indemnizației de șomaj concomitent cu obținerea unor venituri din muncă „la negru” a părut,...
Acum 8 ore
08:40
Planul SUA pentru Gaza avansează: faza a doua, după acordul palestinian privind guvernarea de tranziție # Newsweek.ro
Washingtonul a anunţat miercuri intrarea în a doua fază a planului american care vrea să pună capăt ...
08:30
Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda "discrepanţ...
08:20
MAE a emis miercuri seara un avertisment prin care le cere cetățenilor români să părăsească imediat ...
08:10
Scandal uriaș: Un parlamentar din Bulgaria o ia pe urmele lui Călin Georgescu: Vrea Basarabia de la Ucraina # Newsweek.ro
IUn parlamrnyst bulgar revendicări teritoriale asupra teritoriilor suverane ale Ucrainei, în special...
08:00
Primarul Ciprian Ciucu: Repornirea cazanului care încălzește 3.500 de blocuri riscă să provoace explozii # Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că repornirea cazanului cu apă fierbinte (...
07:50
O stea „zombie” sfidează teoriile. O undă de șoc sub formă de curcubeu a fost detectată în spațiu # Newsweek.ro
O stea zombie, aflată în ultimele stadii ale existenței sale, a emis o undă de șoc precum un curcube...
07:40
Ce să nu faci prea des atunci când ești în trafic. Obiceiul șoferului care strică mașina în timp # Newsweek.ro
Un gest aparent banal, făcut zilnic de mulți șoferi în trafic, poate duce în timp la uzura prematură...
07:30
Supermarketurile austriece își retrag carnea din „țările Mercosur” de pe rafturi. Unele sunt și în România # Newsweek.ro
Criticii se tem că Austria va fi inundată de carne de vită și carne de pasăre ieftină. Într-o mișcar...
07:20
Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD # Newsweek.ro
Instanțele de judecată gem de procese deschise de foști membri ai AUR care au fost excluși pe nedrep...
07:10
Horoscop 16 ianuarie. Luna în Capricorn îi avantajează pe Săgetători. Taurii primesc un sfat important # Newsweek.ro
Horoscop 16 ianuarie. Luna în Capricorn îi avantajează pe Săgetători. Taurii primesc un sfat importa...
Acum 12 ore
06:40
Cu sunt „jefuiți” pensionarii la pensie? Adeverințe cu veniturile nepermanente pe un an costă 600 lei # Newsweek.ro
Pensionarii caută să își mărească pensia. Cea mai simplă metodă este aceea de a depune documente că ...
04:00
De la 21 ianuarie, SUA oprește vizele pentru 75 de țări, inclusiv Rusia. Ce se întâmplă cu România? # Newsweek.ro
O notă a Departamentului de Stat al SUA stabilește 21 ianuarie ca dată de începere a interdicției de...
Acum 24 ore
22:10
VIDEO Miniştrii de Externe danez şi groenlandez au plecat de la Casa Albă mai devreme, fără să spună nimic # Newsweek.ro
Miniştrii de Externe danez şi groenlandez au plecat de la Casa Albă mai devreme, după o întâlnire cu...
21:40
Atac iminent al SUA în Iran. Intervenția militară americană va fi în următoarele 24 de ore? # Newsweek.ro
Intervenția militară americană în Iran ar putea avea loc în următoarele 24 de ore, au declarat mierc...
21:20
Zona sensibilă a României care nu este acoperită de Tratatul NATO. Şeful Armatei atrage atenţia asupra hibei # Newsweek.ro
Zona sensibilă a României care nu este acoperită de Tratatul NATO va crea probleme. Şeful Armatei, g...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.