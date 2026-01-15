VIDEO Momentul în care un bărbat a intrat în parcare unui bloc pentru a fura. Se ascundea lângă perete
Newsweek.ro, 15 ianuarie 2026 15:50
Un bărbat a fost săltat de Poliție după ce a furat mai multe bunuri din boxele de la subsolul unui b...
Acum 5 minute
16:20
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu rude ale victimelor incendiului de la Crans-Montana # Newsweek.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit joi, la Vatican, cu rudele victimelor incendiului devastator din s...
Acum 15 minute
16:10
„Hawaii-ul european” a fost desemnată cea mai populară destinație turistică din lume în 2026 # Newsweek.ro
„Hawaii-ul european” a fost desemnată cea mai populară destinație turistică din lume în 2026. Insula...
Acum 30 minute
16:00
VIDEO FABULOS! Dacia, pe locul 1 la Dakar 2026 cu 2 zile înainte de finish. Mani, pe 4 la Malle Moto # Newsweek.ro
După cea de-a 11-a etapă a Raliului Dakar și cu două zile înainte de finish, Dacia pilotată de „Rege...
Acum o oră
15:50
VIDEO Momentul în care un bărbat a intrat în parcare unui bloc pentru a fura. Se ascundea lângă perete # Newsweek.ro
Un bărbat a fost săltat de Poliție după ce a furat mai multe bunuri din boxele de la subsolul unui b...
15:50
Un program derulat de experți americani și români pentru excelență managerială, competitivitate și l...
15:30
Rata de interceptare a rachetelor Rusiei spre Ucraina scade dramatic. Numai 36% sunt distruse, iar înainte 60% # Newsweek.ro
Rata de interceptare a rachetelor din Ucraina a scăzut în primele două săptămâni ale anului 2026, în...
15:30
Ungaria nu mai permite camioanelor să ajungă direct din România în Croația. Ocol de peste 200 km și 200 € # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, Ungaria nu mai permite camioanelor să ajungă direct din România în Croația. A...
Acum 2 ore
15:20
Politico: Cum a ignorat UE resursele uriașe ale Groenlandei? Gafa geopolitică istorică care ne va costa scump # Newsweek.ro
Groenlanda deține unele dintre cele mai mari rezerve de pământuri rare din lume, dar Europa le-a ign...
15:10
Cazul micuțului Damian, băiețelul de 4 ani găsit marți, 13 ianuarie, singur și îmbrăcat sumar în zon...
15:10
A început proiectarea unui nou pod peste Prut. Face parte dintr-o serie de patru noi poduri # Newsweek.ro
Firma care a câștigat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate are un an la dispoziție ...
15:00
VIDEO. Momentul în care un bărbat intră într-un restaurant din centrul Bucureștiului și fură o borsetă cu bani # Newsweek.ro
Un bărbat a intrat într-un restaurant din centrul Bucureștiului și a furat o borsetă cu bani. A crez...
15:00
VIDEO „Șoferii digitali”, la fel ca „șmecherii”? Un taxi autonom a luat-o pe șina de tramvai și s-a blocat # Newsweek.ro
Un taxi autonom, fără șofer, al companiei Waymo a luat-o pe șina de tramvai, confundând-o, probabil,...
14:40
Nicuşor Dan: Mediul internaţional, marcat de crize. Am cerut diplomaţilor să aibă capacitatea de se adapta # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a afirmat că „mediul internaţional e marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea...
Acum 4 ore
14:20
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus # Newsweek.ro
O vicctorie mare pentru un pendionar care a reușit să învinge Casa de Pensie și obține „valorificar...
14:20
Cum sunt protejați prin plafonarea prețului la energie românii cu venituri mici? Expert: „Regula e inversată” # Newsweek.ro
O analiză a Asociației Energia Inteligentă arată că prețul plafonat la energie nu-i protejează sufic...
14:10
Nicușor Dan, reacție după ce Maia Sandu a spus că ar susține unirea Moldovei cu România: „Ne vom regăsi” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan spune, joi, că, într-un discurs susținut într-o întâlnire cu șefii misiunil...
14:10
Val polar în România. Avertizare ANM: Ger puternic până pe 20 ianuarie. Temperaturile scad la până la -16 °C # Newsweek.ro
Meteorologii anunță un episod de vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie, cu nopți și dimineți ge...
13:50
Atac de amploare ucrainean cu rachete Neptun și drone kamikaze. Explozii și incendii în 5 regiuni rusești # Newsweek.ro
Federația Rusă a fost lovită de un val de atacuri cu drone și rachete începând cu seara de 14 ianuar...
13:40
Nicuşor Dan: În 2025 s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid # Newsweek.ro
Nicuşor Dan a declarat că anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în ...
13:20
Bolojan, de Ziua Culturii Naţionale: Opera lui Mihai Eminescu, importantă în formarea identităţii româneşti # Newsweek.ro
Ilie Bolojan a declarat, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale: „România are nevoie de iniţiative cultu...
13:10
Bulgaria primește gratuit 7 nave vânătoare de mine. Le repară cu 42.000.000€. România are 2 dar mai dotate # Newsweek.ro
Bulgaria a finalizat un contract pentru achiziționarea a șapte nave de vânătoare de mine, marcând un...
13:00
B1TV: Schimbări majore la permisele auto. Ce șoferi ar putea fi obligați să le reînnoiască la trei ani # Newsweek.ro
Schimbări majore la permisele auto. Guvernul de la Londra anunță o serie de modificări, care vizează...
12:50
Gabriel Biriș explică cum impozitul auto poate fi și 22,4 ori mai mare pentru aceeași mașină # Newsweek.ro
Începând de la 1 ianuarie 2026, Guvernul a schimbat modul de calcul al impozitului auto și a elimina...
12:40
Tenismanul sârb Novak Djokovic, de zece ori învingător la Australian Open, l-a învins joi pe america...
12:30
Cazul asasinării afaceristului sibian Adrian Kreiner: Al treilea suspect, depistat în Indonezia # Newsweek.ro
Costinel-Cosmin Zuleam, al treilea suspect în cazul asasinării afaceristului sibian Adrian Kreiner î...
Acum 6 ore
12:20
România îşi modernizează infrastructura energetică şi se pregăteşte pentru un viitor verde # Newsweek.ro
România îşi modernizează infrastructura energetică, îşi eficientizează clădirile şi se pregăteşte pe...
12:00
Gabriel Biriș a calculat ce impozit plătești pe un hectar de teren agricol în 2026. Dar pe unul extravilan? # Newsweek.ro
Ordonanța Trenuleț 2 a introdus taxe și impozite mai mari. Cresc taxele și impozitele pe clădiri, ap...
12:00
SUA mută grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln în Orientul Mijlociu. Iranul, în bătaia focului # Newsweek.ro
Statele Unite mută un grup de atac al unui portavion din Asia în Orientul Mijlociu, în contextul ten...
11:50
Dacă SUA vor interveni în Iran pe fondul protestelor masive reprimate violent de autoritățile de la ...
11:40
Ruta Block 2, noua rachetă-dronă creată de un dizident rus pentru a ataca Rusia. Lovește la 450 km distanță # Newsweek.ro
Compania Destinus a prezentat racheta de croazieră Ruta Block 2, un sistem complet nou, cu focos de ...
11:40
VIDEO Cum arată „cârtița” monstruoasă care va fora tunelul Poiana de pe Autostrada Pitești-Sibiu. Are 3.300 t! # Newsweek.ro
„Cârtița” monstruoasă care va fora tunelul Poiana de pe Autostrada Pitești-Sibiu a ajuns în România ...
11:20
Când începe vacanța de schi din februarie, în funcție de județ? Câte zile libere au elevii # Newsweek.ro
În februarie, elevii din România se vor bucura de o săptămâna liberă, numită „Vacanța de schi”. Peri...
11:10
Gabriel Biriș zice cine va plăti impozite pe apartamente și case cu 500 lei mai mari. Ce taxe sunt neschimbate # Newsweek.ro
Gabriel Biriș face o analiză completă a taxelor pe care românii le plătesc pe clădiri și apartamente...
11:00
Percheziții de amploare într-un mega dosar de înșelăciune. Escrocii obțineau ilegal credite # Newsweek.ro
Peste 30 de percheziţii au loc la Constanța, la persoane care au obţinut ilegal credite bancare. Ace...
10:50
Meteorologii anunţă vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie. Temperaturile scad până la minus 16 ...
10:40
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Culturii: „Este spațiul în care marile idei se transformă în repere durabile” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Culturii. Șeful statului a afirmat că Administr...
10:30
Cum recunoști cea mai bună pâine în supermarket? Un expert dezvăluie detaliile la care să fii atent # Newsweek.ro
Multe tipuri de pâine din supermarketuri par proaspete, dar aroma și digestibilitatea adevărate se d...
Acum 8 ore
10:20
Sfârșit nesperat pentru un magazin de vinuri. După 25 de ani de existență se închide. Cum s-a ajuns aici? # Newsweek.ro
Un magazin de vinuri celebru în Berlon, Germania, vine ultimele sticle de băutură. Proprietarul se v...
10:10
Gestul banal de la serviciu care te poate costa locul de muncă. O femeie a fost concediată fără preaviz # Newsweek.ro
O femeie a rămas șomeră după ce a făcut la locul de muncă un gest extrem de banal. Angajatorul a dat...
10:00
Republica Moldova, pe lista țărilor pentru care SUA suspendă pe termen nelimitat vizele de imigrant # Newsweek.ro
SUA suspendă, începând cu 21 ianuarie, procesarea vizelor de imigrant pentru 75 de țări, inclusiv Re...
09:50
FOTO Iarnă extremă, în Orientul Îndepărtat al Rusiei. Zăpada ajunge până la etajul 2 al blocurilor # Newsweek.ro
În Peninsula Kamceatka, în Orientul Îndepărtat al Rusiei, e iarnă extremă. A nins atât de mult încât...
09:40
Ce pensie va avea un soldat și un ofițer? Sume mai mari decât pensiile civile, deși muncesc mai puțin # Newsweek.ro
Pensiile militare sunt mai mari decât pensiile civile. Un soldat are o pensie militară maa mare decâ...
09:40
Groenlanda anunță creșterea prezenței NATO pe teritoriul său. Trump vrea teritoriul „cu orice preț” # Newsweek.ro
Groenlanda va înregistra o creștere a prezenței militare NATO începând „de astăzi și în zilele următ...
09:10
Trump, în retorica Moscovei. Îl acuză pe Zelenski că blochează pacea, deși Putin a respins toate propunerile # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, susține că Ucraina, nu Rusia, împiedică un acord de pace, acuzându-l...
09:10
Avertismentul lui Ciucu privind criza de la STB: „Insolvența, ultima soluție dacă nu există reforme reale” # Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță un audit la STB și avertizează că, în lipsa unu...
09:00
De ce a fost concediat Cătălin Măruță? Nu salariul uriaș a fost problema. Ce au descoperit șefii ProTV? # Newsweek.ro
Noi amănunte legate de cpncedierea lui Cătălin Măruță ies la iveală. Măruță susțuinea că nu e afecta...
09:00
Amendă de 25.000 de euro unei românce din Italia. Primea ajutor de șomaj și lucra ca îngrijitoare # Newsweek.ro
Primirea indemnizației de șomaj concomitent cu obținerea unor venituri din muncă „la negru” a părut,...
08:40
Planul SUA pentru Gaza avansează: faza a doua, după acordul palestinian privind guvernarea de tranziție # Newsweek.ro
Washingtonul a anunţat miercuri intrarea în a doua fază a planului american care vrea să pună capăt ...
08:30
Danemarca a anunţat miercuri crearea unui grup de lucru cu Statele Unite pentru a aborda "discrepanţ...
Acum 12 ore
08:20
MAE a emis miercuri seara un avertisment prin care le cere cetățenilor români să părăsească imediat ...
