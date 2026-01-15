Şefa FMI a ajuns la Kiev pentru prima sa vizită de după 2023
Financial Intelligence, 15 ianuarie 2026 14:20
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a sosit joi dimineaţa la Kiev pentru discuţii la nivel […] The post Şefa <b>FMI</b> a ajuns la Kiev pentru prima sa vizită de după 2023 appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
14:30
Ucraina: Mii de gospodării fără încălzire în Kiev, la temperaturi de minus 17 grade Celsius # Financial Intelligence
Peste 400 de blocuri de apartamente din capitala ucraineană nu au în continuare agent termic în urma atacurilor […] The post Ucraina: Mii de gospodării fără încălzire în Kiev, la temperaturi de minus 17 grade Celsius appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a sosit joi dimineaţa la Kiev pentru discuţii la nivel […] The post Şefa FMI a ajuns la Kiev pentru prima sa vizită de după 2023 appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
14:10
Ministrul Agriculturii: Record de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură, de peste 5 miliarde de euro, în 2025 # Financial Intelligence
Ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că, pentru 2025, se va atinge un record de peste 5 miliarde […] The post Ministrul Agriculturii: Record de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură, de peste 5 miliarde de euro, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Polonia: Tusk spune că “există motive să credem” că Rusia s-a aflat în spatele atacului cibernetic din decembrie # Financial Intelligence
Există motive întemeiate să credem că un grup conectat la serviciile secrete ruseşti s-a aflat în spatele unui […] The post Polonia: Tusk spune că “există motive să credem” că Rusia s-a aflat în spatele atacului cibernetic din decembrie appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Comisia Europeană solicită contribuţii pentru reforma fondurilor de capital de risc # Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat joi că solicită feedback cu privire la obstacolele cu care se confruntă fondurile UE […] The post Comisia Europeană solicită contribuţii pentru reforma fondurilor de capital de risc appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Nicuşor Dan: Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, de reconsolidare a echilibrului puterilor în stat # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România este la începutul unui proces profund de reconciliere naţională în […] The post Nicuşor Dan: Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, de reconsolidare a echilibrului puterilor în stat appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Trump are dreptate că Zelenski amână un acord de pace în Ucraina, spune Kremlinul # Financial Intelligence
Kremlinul a afirmat joi că Rusia este de acord cu opinia preşedintelui american Donald Trump în sensul că […] The post Trump are dreptate că Zelenski amână un acord de pace în Ucraina, spune Kremlinul appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
13:30
MAE de la Chişinău după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: Impactul acestei măsuri este limitat # Financial Intelligence
Impactul asupra cetăţenilor Republicii Moldova a deciziei SUA, de a suspenda temporar emiterea vizelor de imigrare pentru cetăţenii […] The post MAE de la Chişinău după ce SUA au suspendat procesarea unor vize de imigrare: Impactul acestei măsuri este limitat appeared first on Financial Intelligence.
13:30
SUA presează Mexicul să permită forţelor americane să combată cartelurile drogurilor (New York Times) # Financial Intelligence
Statele Unite îşi intensifică presiunea asupra Mexicului pentru a permite forţelor militare americane să desfăşoare operaţiuni comune pentru […] The post SUA presează Mexicul să permită forţelor americane să combată cartelurile drogurilor (New York Times) appeared first on Financial Intelligence.
12:50
O nouă situație apărută din Pachetul 2 fiscal și Ordonanța Trenuleț: Unele companii vor plăti atât impozit pe profit și ICAS, cât și taxa pe afiliați (avocat) # Financial Intelligence
Pachetul 2 fiscal a introdus limitarea deductibilității anumitor cheltuieli cu entități afiliate nerezidente sau, pe scurt, taxa pe […] The post O nouă situație apărută din Pachetul 2 fiscal și Ordonanța Trenuleț: Unele companii vor plăti atât impozit pe profit și ICAS, cât și taxa pe afiliați (avocat) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
12:20
Rusia îşi exprimă “îngrijorarea gravă” privind trimiterea de trupe NATO în Groenlanda # Financial Intelligence
Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi “îngrijorarea gravă” privind trimiterea de trupe suplimentare ale NATO în Groenlanda, după o […] The post Rusia îşi exprimă “îngrijorarea gravă” privind trimiterea de trupe NATO în Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Incendiul de la Crans-Montana: Cantonul Valais oferă ajutor financiar de urgenţă pentru victime # Financial Intelligence
Autorităţile din cantonul elveţian Valais, în care se află staţiunea Crans-Montana unde în noaptea de Anul Nou s-a […] The post Incendiul de la Crans-Montana: Cantonul Valais oferă ajutor financiar de urgenţă pentru victime appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Preşedintele american Donald Trump şi lidera opoziţiei venezuelene şi laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025, Maria Corina […] The post Donald Trump şi Maria Corina Machado vor lua prânzul joi la Casa Albă appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Rusia a anunţat joi expulzarea unui diplomat britanic pe care Moscova îl acuză de apartenenţă la ”serviciile secrete” […] The post Rusia anunţă expulzarea unui diplomat britanic acuzat de spionaj appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
09:40
AAI și Bucharest Business School anunță deschiderea înscrierilor pentru a doua cohortă a Board Leadership Program # Financial Intelligence
Asociația Administratorilor Independenți (AAI), în parteneriat cu Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a Academiei de Studii […] The post AAI și Bucharest Business School anunță deschiderea înscrierilor pentru a doua cohortă a Board Leadership Program appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Regulile fiscale sunt neclare în privința cheltuielilor de transport pentru administratorii și directorii cu mandat (CCF) # Financial Intelligence
Deși legislația prevede neimpozitarea cheltuielilor de transport și cazare acordate administratorilor și directorilor „pe perioada deplasării, în altă […] The post Regulile fiscale sunt neclare în privința cheltuielilor de transport pentru administratorii și directorii cu mandat (CCF) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Trezoreria SUA a extins până în 28 februarie termenul de negocieri privind activele internaţionale ale Lukoil # Financial Intelligence
Statele Unite au extins până în 28 februarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziţionarea activelor internaţionale ale […] The post Trezoreria SUA a extins până în 28 februarie termenul de negocieri privind activele internaţionale ale Lukoil appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Producția totală de hidrocarburi a OMV Petrom, în scădere cu 3,45%, în trimestrul IV din 2025 # Financial Intelligence
Producția totală de hidrocarburi a OMV Petrom a fost de 103,5 mii bep/zi, în trimestrul IV din 2025, […] The post Producția totală de hidrocarburi a OMV Petrom, în scădere cu 3,45%, în trimestrul IV din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Profitul TSMC din trimestrul al patrulea depășește estimările, crescând cu 35%, pe fondul cererii puternice de cipuri AI # Financial Intelligence
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a raportat joi o creștere de 35% a profitului în al patrulea trimestru, depășind […] The post Profitul TSMC din trimestrul al patrulea depășește estimările, crescând cu 35%, pe fondul cererii puternice de cipuri AI appeared first on Financial Intelligence.
08:50
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în al treilea trimestru al anului 2025 […] The post T3 2025 – puterea de cumpărare a pensiilor, creștere anuală cu 4,7% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
08:10
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că “crede că va fi găsită o soluţie” în legătură cu […] The post Trump “crede că va fi găsită o soluţie” în privinţa Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Venezuela: Preşedinta interimară descrie apelul cu Trump ca “lung, productiv şi politicos” # Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a confirmat miercuri că a discutat telefonic cu Donald Trump, descriind apelul […] The post Venezuela: Preşedinta interimară descrie apelul cu Trump ca “lung, productiv şi politicos” appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Preşedintele columbian Gustavo Petro a anunţat miercuri că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe […] The post Preşedintele Columbiei anunţă o întâlnire cu Trump în SUA pe 3 februarie appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Execuţia unui iranian arestat în timpul manifestaţiilor, care potrivit unor ONG-uri şi Washingtonului putea avea loc miercuri, a […] The post Iran: Execuţia anunţată a unui manifestant a fost amânată appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Ministrul de externe al Iranului afirmă că nu vor avea loc execuții ale protestatarilor, în timp ce Trump își moderează retorica # Financial Intelligence
Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a negat că Teheranul intenționează să execute protestatarii antiguvernamentali, după ce președintele […] The post Ministrul de externe al Iranului afirmă că nu vor avea loc execuții ale protestatarilor, în timp ce Trump își moderează retorica appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
06:40
Hubert Thuma: Perspectiva aprobării bugetului în a doua jumătate a lunii februarie creează probleme în construcţia bugetelor locale # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat miercuri că perspectiva de a avea bugetul de stat aprobat […] The post Hubert Thuma: Perspectiva aprobării bugetului în a doua jumătate a lunii februarie creează probleme în construcţia bugetelor locale appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Anca Dragu: Republica Moldova se pregăteşte pentru intrarea unui important creditor internaţional în sistemul său bancar # Financial Intelligence
Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Anca Dragu, spune că ţara se pregăteşte pentru intrarea unui important creditor internaţional […] The post Anca Dragu: Republica Moldova se pregăteşte pentru intrarea unui important creditor internaţional în sistemul său bancar appeared first on Financial Intelligence.
06:40
BCE: Propriile bariere comerciale ale Europei sunt mai costisitoare decât cele ale lui Trump # Financial Intelligence
Fricţiunile comerciale din Uniunea Europeană sunt mai costisitoare decât cel mai mare tarif pe care preşedintele american Donald […] The post BCE: Propriile bariere comerciale ale Europei sunt mai costisitoare decât cele ale lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Trump afirmă că Zelenskiy, și nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina # Financial Intelligence
Trump declară pentru Reuters că Putin dorește pacea, Zelenskiy este mai reticent Trump și liderul ucrainean au avut […] The post Trump afirmă că Zelenskiy, și nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
01:20
Macron avertizează SUA cu privire la “consecinţe în lanţ” dacă se încalcă suveranitatea Groenlandei # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri că o eventuală încălcare de către Statele Unite a suveranităţii Groenlandei, […] The post Macron avertizează SUA cu privire la “consecinţe în lanţ” dacă se încalcă suveranitatea Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
14 ianuarie 2026
22:50
Șefa diplomației UE, Kallas, glumă în faţa liderilor grupurilor politice din Parlamentul European: Problemele lumii arată că a sosit momentul să începem să bem (Politico) # Financial Intelligence
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, le-a spus în privat parlamentarilor că starea lumii ar putea face […] The post Șefa diplomației UE, Kallas, glumă în faţa liderilor grupurilor politice din Parlamentul European: Problemele lumii arată că a sosit momentul să începem să bem (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Grupuri armate kurde au încercat să treacă din Irak în Iran, potrivit unor surse (Reuters) # Financial Intelligence
Grupuri separatiste kurde înarmate au încercat să treacă granița din Irak în Iran, au declarat pentru Reuters trei […] The post Grupuri armate kurde au încercat să treacă din Irak în Iran, potrivit unor surse (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Statele Unite au fost informate că uciderile din Iran încetează și că nu există planuri de execuții, a […] The post Trump: Ni s-a spus că uciderile din Iran încetează appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Un atac al SUA în Iran ar putea avea loc în următoarele 24 de ore (Reuters); Italia și Polonia le cer cetățenilor să părăsească Iranul „imediat” # Financial Intelligence
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură […] The post Un atac al SUA în Iran ar putea avea loc în următoarele 24 de ore (Reuters); Italia și Polonia le cer cetățenilor să părăsească Iranul „imediat” appeared first on Financial Intelligence.
22:10
Achiziționarea Groenlandei ar putea costa până la 700 de miliarde de dolari – NBC News # Financial Intelligence
Estimarea face parte din planurile lui Trump de a integra Groenlanda în Statele Unite, secretarul de stat Marco […] The post Achiziționarea Groenlandei ar putea costa până la 700 de miliarde de dolari – NBC News appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Danemarca și Groenlanda afirmă că există încă un „dezacord fundamental” cu SUA # Financial Intelligence
Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au decis să formeze „un grup de lucru la nivel înalt pentru a […] The post Danemarca și Groenlanda afirmă că există încă un „dezacord fundamental” cu SUA appeared first on Financial Intelligence.
21:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că va declara ‘stare de urgenţă’ în sectorul energetic, grav afectat […] The post Zelenski anunţă că va declara stare de urgenţă în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
20:30
Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică […] The post Ministerul Afacerilor Externe continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran appeared first on Financial Intelligence.
19:50
SUA îngheață toate procedurile de eliberare a vizelor pentru 75 de țări, inclusiv Republica Moldova, Somalia, Rusia și Iran (Fox News) # Financial Intelligence
Somalia, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda se numără printre țările afectate de suspendarea pe termen nelimitat începând cu […] The post SUA îngheață toate procedurile de eliberare a vizelor pentru 75 de țări, inclusiv Republica Moldova, Somalia, Rusia și Iran (Fox News) appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Percheziţii și șase arestări în urma unei anchete privind mită și fraudă de 300 de milioane de lire sterline, lansată împotriva companiei de locuințe sociale Home REIT din Marea Britanie # Financial Intelligence
Ancheta vizează compania de locuințe sociale Home REIT, care are legături cu un grup caritabil din Liverpool aflat […] The post Percheziţii și șase arestări în urma unei anchete privind mită și fraudă de 300 de milioane de lire sterline, lansată împotriva companiei de locuințe sociale Home REIT din Marea Britanie appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Autoritatea franceză de supraveghere efectuează percheziții la firme de audit, inclusiv Big 4, în cadrul unei anchete antitrust # Financial Intelligence
Autoritatea franceză de supraveghere a concurenței a efectuat descinderi la firme de audit în cadrul unei anchete antitrust, […] The post Autoritatea franceză de supraveghere efectuează percheziții la firme de audit, inclusiv Big 4, în cadrul unei anchete antitrust appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Rusia privește cum aliatul său Iran se apropie de colaps. Iată de ce este important pentru Moscova – CNBC # Financial Intelligence
Rusia va fi concentrată asupra modului în care se vor desfășura protestele în Iran, având în vedere poziția […] The post Rusia privește cum aliatul său Iran se apropie de colaps. Iată de ce este important pentru Moscova – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Macron avertizează SUA cu privire la “consecinţe în lanţ” dacă se încalcă suveranitatea Groenlandei # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri că o eventuală încălcare de către Statele Unite a suveranităţii Groenlandei, […] The post Macron avertizează SUA cu privire la “consecinţe în lanţ” dacă se încalcă suveranitatea Groenlandei appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Enery dă startul proiectului Ogrezeni, unul dintre cele mai mari parcuri regenerabile hibride din Europa, în județul Giurgiu, România # Financial Intelligence
Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Est (CEE), anunță începerea proiectului hibrid Ogrezeni, în […] The post Enery dă startul proiectului Ogrezeni, unul dintre cele mai mari parcuri regenerabile hibride din Europa, în județul Giurgiu, România appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Danemarca anunţă consolidarea imediată a prezenţei sale militare în Groenlanda # Financial Intelligence
Ministerul danez al Apărării a anunţat miercuri sporirea prezenţei militare în Groenlanda şi efectuarea unor exerciţii militare în […] The post Danemarca anunţă consolidarea imediată a prezenţei sale militare în Groenlanda appeared first on Financial Intelligence.
17:00
General Ștefan Dănilă: Toate forțele armate americane din România pot fi vizate de un posibil atac al Iranului; Cred că americanii sunt în alertă, la fel și forțele noastre # Financial Intelligence
Toate forțele armate americane din România pot fi vizate de un posibil atac al Iranului, ne-a declarat domnul […] The post General Ștefan Dănilă: Toate forțele armate americane din România pot fi vizate de un posibil atac al Iranului; Cred că americanii sunt în alertă, la fel și forțele noastre appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Capcana birocratică a punctelor de lucru: Când interpretarea ANAF ignoră pulsul economiei reale (CC Advisory) # Financial Intelligence
De Drd. Ec. Cornelia Năstase, CEO CC Advisory De peste 14 ani, măsor sănătatea afacerilor prin cifre, dar […] The post Capcana birocratică a punctelor de lucru: Când interpretarea ANAF ignoră pulsul economiei reale (CC Advisory) appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Turcia cere Iranului să apeleze la negocieri pentru a rezolva tensiunile regionale # Financial Intelligence
Ministrul turc de externe Hakan Fidan i-a cerut marţi omologului său iranian Abbas Araqchi să rezolve “tensiunile din […] The post Turcia cere Iranului să apeleze la negocieri pentru a rezolva tensiunile regionale appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Adrian Mihai, FAN Courier: Nu avem în vedere o listare la bursă, în perioada imediat următoare, dar nu o excludem pe viitor # Financial Intelligence
Fondatorii FAN Courier nu au în vedere o listare la Bursa de Valori București, în perioada imediat următoare, […] The post Adrian Mihai, FAN Courier: Nu avem în vedere o listare la bursă, în perioada imediat următoare, dar nu o excludem pe viitor appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Trump afirmă că „orice altceva” decât controlul SUA asupra Groenlandei este „inacceptabil” # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump a declarat miercuri că „orice altceva” decât controlul SUA asupra Groenlandiei este „inacceptabil”, argumentând că […] The post Trump afirmă că „orice altceva” decât controlul SUA asupra Groenlandei este „inacceptabil” appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.