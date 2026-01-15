BYD încheie anul în forță în România: 1.905 unități vândute după doar 6 luni de la lansare
Automarket.ro, 15 ianuarie 2026 14:20
2025 a fost un an perfect pentru BYD, atât pe plan local cât și la nivel global. În anul care tocmai s-a încheiat, constructorul chinez de automobile a depășit Tesla și a devenit cel mai mare producător mondial de automobile complet electrice.BYD A DEPĂȘIT TESLAÎn intervalul ianuarie-decembrie 2025, BYD a comercializat 2.25 milioane de unități BEV, față de cele 1.64 milioane vândute de americanii de la Tesla.Pe plan local, performanțele...
• • •
Acum 30 minute
14:20
BYD încheie anul în forță în România: 1.905 unități vândute după doar 6 luni de la lansare # Automarket.ro
Acum 2 ore
13:20
Corvette ZR1X este cea mai rapidă mașină de serie americană: 1.68 secunde până la 96 km/h # Automarket.ro
Americanii de la Chevrolet au lansat, anul trecut, noul Corvette ZR1X. Considerat a fi cel mai avansat Corvette din istorie, acesta oferă în total 1.250 de cai putere, obținuți dintr-o unitate LT7 V8, twin-turbo, și un motor electric montate pa puntea față.La începutul lunii august 2025, Corvette ZR1X a devenit cel mai rapid model american, de serie, de pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife. Acum se laudă cu o nouă performanță, de această dată recunoscută la...
Acum 4 ore
11:40
Cea de-a doua probă maraton a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat cu o nouă răsturnare de situație în clasamentul general. După ce Ford a preluat conducerea în proba specială precedentă, echipa Dacia Sandriders a revenit în forță pe proba specială cu numărul 10 și a ocupat 3 din primele 4 locuri în clasamentul probei.Câștigătorul zilei a fost unul neașteptat. Mai exact, este vorba despre francezul Mathieu Serradori, care este pilot pentru echipa...
11:40
2025 a fost cel mai aglomerat an pentru belgienii de la Euro NCAP. Acum că s-a încheiat, a venit momentul să aflăm care au fost cele mai sigure mașini care le-au trecut pragul și care au trecut cu brio peste testele de impact tot mai solicitante.Organizația belgiană a publicat lista Best-in-Class. Câștigătorii au fost aleși după ce s-a făcut media punctajelor obținute la cele patru criterii analizate. Totodată, sunt luate în calcul doar sistemele de siguranță...
Acum 6 ore
10:30
Noi informații despre a doua electrică Dacia: preț sub 18.000 de euro și produsă în Slovenia # Automarket.ro
Modelul Spring a marcat o premieră importantă pentru românii de la Dacia, fiind primul model cu zero emisii din istoria mărcii deținute de gigantul francez Renault. Pentru că este produs în China și-a atras, desigur, și multe comentarii negative.În ciuda acestora, Dacia Spring și-a văzut de drum și s-a remarcat ca fiind una dintre cele mai accesibile electrice din Europa.Constructorul de la Mioveni lucrează la al doilea model cu zero emisii, unul care ar urma...
10:20
Acum 24 ore
17:30
2025 a fost un an bun pentru Seat, care a aniversat 75 de ani în industria auto, dar și pentru Cupra, care a atins o bornă importantă: 1 milion de mașini vândute.Potrivit cifrelor de vânzări oficiale, Seat și Cupra au încheiat anul cu un record de vânzări după ce au comercializat împreună 586.300 de vehicule, cu 5.1% mai multe decât în 2024. Dintre acestea, 84.100 de unități (+69.2%) au fost echipate cu motorizări plug-in hybrid, iar...
15:00
După decade bune în care și-a uimit clienții cu motoarele sale termice, divizia BMW M se pregătește să intre în era pur electrică. Marele salt va avea loc în 2027, odată cu debutul primulul model BMW M Neue Klasse sau, cu alte cuvinte, viitorul M3 electric.Acesta va introduce tehnologia care va sta la baza tuturor modelelor M cu zero emisii.BATERIE CU CAPACITATE UTILĂ DE PESTE 100 KWHEle au fost dezvoltate de la zero și vor fi construite pe o arhitectură...
Ieri
14:10
REPORTAJ: Am căutat confortul absolut pe drumurile României cu noul Citroen C5 Aircross # Automarket.ro
În industria auto, puține expresii au reușit să capete greutatea unui concept aproape filozofic. "Magic Carpet Ride" este una dintre ele.Rolls-Royce a folosit această formulare pentru a descrie senzația specifică modelelor sale: o plutire neperturbată, o separare aproape totală între ceea ce se întâmplă sub roți și ceea ce percep pasagerii. Drumul nu mai este o succesiune de denivelări, rosturi și imperfecțiuni, ci un fundal estompat, filtrat...
13:40
Suedezii de la Volvo continuă campania de promovare a viitorului EX60 sau, cu alte cuvinte, omologul electric al lui XC60. Chiar dacă lansarea oficială este programată pentru data de 21 ianuarie, producătorul din Goteborg a publicat acum o nouă imagine teaser.Așa cum bine știi, noul Volvo EX60 este construit pe o arhitectură electrică dedicată (800V), denumită SPA3. Acumulatorul este integrat în structura mașinii, autonomia va ajunge până la 810 kilometri, iar la o...
12:50
Ovalul Albastru a fost lider de piață în segmentul mașinilor electrice în România pe parcursul lui 2025. În total, Ford a vândut 2132 de vehicule cu zero emisii în țara noastră anul trecut, lucru care reprezintă o creștere uriașă, de 360% față de nivelul înregistrat în 2024. Datorită acestei performanțe, Ford deține acum o cotă de piață de 15% în segmentul mașinilor electrice din România. În segmentul...
11:30
Honda prezintă o siglă nouă: va fi prezentă pe modelele electrice și hibride din 2027 # Automarket.ro
Anumite modele ale constructorului japonez vor adopta o siglă nouă începând de anul viitor. Honda a dezvăluit cum va arăta noua sa siglă, care va fi simplificată față de cea din prezent și va fi o reinterpretare modernă a siglei originale din 1963.Noua siglă sub forma literei H va fi vizibilă pe modelele mărcii începând din 2027. Însă, actuala siglă Honda va coexista în paralel o perioadă, deoarece sigla nouă va fi folosită doar de către...
10:40
A 9-a probă specială a Raliului Dakar 2026 a fost începutului celei de-a doua probe maraton din această ediție. Pe această probă, piloții nu au parte de asistență tehnică, iar la finalul zilei aceștia vor trebui să petreacă noaptea în mijlocul deșertului, într-un bivuac de tip refugiu.FORD PREIA CONDUCEREA CU NANI ROMA După primele 9 probe speciale, avem un nou lider în clasamentul general al Raliului Dakar. Dar înainte să trecem în cont...
13 ianuarie 2026
16:30
Constructorul sud-coreean a prezentat în toamna lui 2025 un nou model pentru piața europeană. Acesta se numește K4 și este un hatchback compact creat pentru a concura cu modele ca Volkswagen Golf, Opel Astra și Toyota Corolla.Acum, la 4 luni de la prezentarea lui K4, Kia a dezvăluit noua variantă break pentru model. La fel ca varianta hatchback, noul K4 Sportswagon, așa cum este botezat noul model, va fi disponibil și pe Bătrânul Continent.Kia a publicat puține...
15:00
Edițiile Gladiator 85th Anniversary și Wrangler 85th Anniversary au la bază nivelul de echipare Sport S și se remarcă printr-un exterior distinctiv, cu cârlige de remorcare finisate în bronz și jante exclusive de 17 inch, vopsite în nuanța Steel Oxide.Clienții vor mai regăsi aripi în culoarea caroseriei, precum și embleme și autocolante de culoare Albastru Agave dedicate aniversării de 85 de ani. Pachetul este completat de blocuri optice LED, geamuri spate...
15:00
În vara acestui an vom face cunoștință cu noul model etalon al mărcii Skoda. Acesta va fi un SUV electric cu 7 locuri care va fi mai mare chiar și decât Kodiaq. Modelul de serie al mărcii cehe a fost anunțat încă din 2022, odată cu prezentarea conceptului Vision 7S, care a introdus totodată actualul limbaj de design al mărcii, botezat Modern Solid.Cu doar câteva luni până la debutul oficial al noului etalon din gama producătorului ceh, Skoda a...
14:50
Anul 2025 nu a fost unul tocmai bun pentru Mercedes-Benz în ceea ce privește vânzările. Marca germană a vândut 1.800.800 de mașini noi la nivel mondial în 2025, mai puține cu 9% față de nivelul înregistrat în 2024.Cu toate acestea, marca de la Stuttgart are un motiv de bucurie. Asta pentru că modelul Clasa G a avut parte de cele mai multe vânzări din istoria sa de 47 de ani. În 2025 au fost vândute nu mai puțin de 49.700 de...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Honda NSX este un model care va rămâne în istorie drept o mașină de legendă. Prima generație a fost lansată în 1990 și a fost primul supercar cu o caroserie și un șasiu create integral din aluminiu. Inclusiv motorul său V6 de 3.0 litri care dezvolta 274 de cai putere a fost făcut din aluminiu.Prima Honda NSX a fost produsă până în 2005, după care a urmat o pauză de 11 ani până când a fost lansată o generație nouă. Aceasta din urmă...
12:20
După ce am văzut în urmă cu puțină vreme o primă imagine sugestivă cu noul model, a venit momentul să facem cunoștință cu noul Renault Filante. Aceasta este poate singura ocazie pe care o vei avea să vezi acest model, deoarece noul SUV premium al mărcii franceze nu va fi comercializat în Europa.Noul model va fi lansat mai întâi în Coreea de Sud, acolo unde va fi produs, cu lansarea pe piață programată în martie 2026. Apoi, Filante va fi...
11:00
Cea de-a 8-a probă specială a Raliului Dakar 2026 a fost și cea mai lungă a raliului. Cu o secțiune cronometrată de 483 de kilometri, toate echipajele de la clasa auto au avut parte de diverse dificultăți, în special în ceea ce privește navigația.La finalul acestei probe speciale, câștigătorul zilei a fost sud-africanul Saood Variawa, pilot de uzină Toyota. El a încheiat proba la doar 3 secunde în fața compatriotului și coechipierului său, Henk...
12 ianuarie 2026
18:50
GM reduce investițiile în mașini electrice și înregistrează un cost de 6 miliarde de dolari # Automarket.ro
GM devine astfel cel mai recent producător auto care face un pas înapoi în strategia EV, pe fondul politicilor administrației Trump și al cererii în scădere.Costul provine din reducerea planurilor de producție pentru vehicule electrice și din efectele acestei decizii asupra lanțului de aprovizionare, a precizat GM într-un document depus la autoritățile de reglementare, la câteva săptămâni după ce Ford a anunțat o ajustare similară, dar de o...
16:40
Japonezii de la Subaru au început anul în forță, cu o prezență notabilă în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Acest eveniment, care și-a deschis porțile în data de 10 ianuarie, găzduiește premiera europeană a noului E-Outback sau, cu alte cuvinte, primul crossover electric al mărcii.Noul Subaru E-Outback oferă 380 de cai putere, tracțiune integrală, baterie de 74.7 kWh, atinge 100 de km/h în 4.4 secunde și poate acoperi circa 500 de kilometri...
16:10
Fanii Lego și Bugatti au un nou motiv de bucurie. Chiron Pur Sport și prototipul Vision Gran Turismo sunt acum disponibile și în variante Lego. Astfel, pentru prima oară, fanii au la dispoziție patru modele Bugatti diferite pe care și le pot adăuga la colecție.Macheta lui Bugatti Chiron Pur Sport are 771 de piese Lego, inclusiv un volan funcțional și portiere care se deschid. Lungimea mașinii atinge 29 de centimetri, înălțimea este de 8 centimetri, iar în...
15:30
Mazda își extinde paletarul de nuanțe exterioare: Albastru Navy Mica debutează pe noul CX-5 # Automarket.ro
Noua generație Mazda CX-5 a debutat în vara anului 2025. Acum, constructorul nipon anunță că își extinde paletarul de nuanțe exterioare, iar noua culoare va debuta chiar pe CX-5.Nu este deloc o coincidență, având în vedere că CX-5 este cel mai vândut model din portofoliul Mazda, o poziție de care se bucură încă din 2018.Revenind la noua nuanță, aceasta se numește Albastru Navy Mica. Așa cum spuneam, debutează pe noua generație CX-5,...
14:30
Cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles, Fiat a readus în gama sa un nume mai vechi al unui monovolum compact. Mai exact, este vorba despre noua generație Qubo L, care marchează revenirea modelului pe piața europeană după ce prima generație a fost retrasă din producție în 2019.Noul Fiat Qubo L primește un design nou, o gamă variată de motorizări, dar și două versiuni în ceea ce privește numărul de locuri. Astfel, modelul poate fi configurat într-o...
13:40
Constructorul italian și-a unit forțele cu Luna Rossa, o echipă italiană care concurează în curse cu bărci cu pânze, pentru a crea o nouă ediție specială a modelului Giulia Quadrifoglio. Cea mai nouă ediție specială a celor de la Alfa Romeo se numește Giulia Quadrifoglio Luna Rossa și este o ediție extrem de rară. Asta pentru că vor fi produse doar 10 exemplare în total. Față de un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio obișnuit, noua ediție Luna Rossa...
12:00
În prima zi a anului nou, Dacia a făcut o schimbare în structura sa de conducere. Sandra Gomez, un oficial cu peste 20 de ani de experiență în cadrul Grupului Renault, a fost numită în funcția de Vicepreședinte pentru Strategie, Produse și Business în cadrul mărcii de la Mioveni. Astfel, Gomez îl înlocuiește în acest rol pe Patrice Levy Bencheton, care a fost numit director al programului de vehicule utilitare la Grupul Renault....
11:20
După o zi de odihnă petrecută la Riad, capitala Arabiei Saudite, acțiunea a fost reluată în ziua de duminică, 11 ianuarie cu cea de-a 7-a probă specială. Această buclă cu o secțiune cronometrată de 459 de kilometri a avut startul la Riad și linia de sosire în orașul Wadi Ad Dawasir.Proba specială a fost câștigată de Mattias Ekstrom, la volanul unui Ford Raptor de uzină. Suedezul secondat de Emil Bergkvist a fost cu 4 minute și 27 de secunde mai rapid...
10:00
A fost anunțat oficial câștigătorul premiului Mașina Anului 2026 în Europa. În acest an, câștigătorul acestui premiu prestigios este Mercedes-Benz CLA. Berlina de clasă compactă a constructorului german a câștigat acest premiu cu un punctaj de 320 de puncte din partea juriului alcătuit din nu mai puțin de 59 de membri din 23 de țări diferite. Mercedes-Benz CLA s-a impus în fața celorlalte modele finaliste, care în acest an au...
10:00
11 ianuarie 2026
12:00
După 2 ani în care producția auto din România a atins niveluri record, aceeași performanță nu a fost repetată în 2025. Pe parcursul anului trecut au fost produse 545.510 mașini în România, ceea ce înseamnă o scădere de 2.6% față de nivelul înregistrat în 2024. Dintre acestea, 297.182 de mașini au fost produse de Dacia la uzina de la Mioveni, iar restul de 248.328 de mașini au fost fabricate de Ford Otosan la uzina de la Craiova,...
10:50
Constructorul sud-coreean a dezvăluit noul Staria Electric în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Noua versiune electrică a monovolumului premium va fi disponibil în Europa în două versiuni în ceea ce privește numărul de locuri și va primi doar o singură motorizare la momentul lansării.Față de versiunile cu motoare termice, noul Staria Electric nu diferă foarte mult din punctul de vedere al design-ului. Diferențele cele mai mari se văd în partea...
10 ianuarie 2026
12:40
Noua Toyota GR Yaris Morizo RR: versiune de performanță limitată la 200 de exemplare # Automarket.ro
În cadrul Salonului Auto de la Tokyo, Toyota a dezvăluit o nouă ediție specială pentru hot hatch-ul GR Yaris. Cea mai nouă versiune poartă numele Morizo RR și este o mașină creată pentru a fi folosită preponderent pe circuit. De altfel, noua versiune a lui GR Yaris a fost dezvoltată chiar de către Akio Toyoda, șeful mărcii japoneze și fondatorul mărcii Gazoo Racing.Față de un GR Yaris obișnuit, noul GR Yaris Morizo RR primește un pachet aerodinamic specific, cu...
10:50
Premieră în Dakar 2026: Prima dublă pentru Dacia Sandriders. Al-Attiyah preia conducerea # Automarket.ro
A 6-a probă specială a marcat o premieră pentru Dacia Sandriders. Pentru prima dată de când concurează în Campionatul Mondial de Rally-Raid, Dacia a obținut prima sa dublă într-o probă specială, cu Nasser Al-Attiyah cel mai rapid și Sebastien Loeb pe locul 2.AL-ATTIYAH, NOUL LIDER AL RALIULUIÎnainte de această probă, Nasser Al-Attiyah ocupa locul 2 în clasamentul general, la 3 minute și 17 secunde în spatele liderului de atunci, Henk...
9 ianuarie 2026
17:10
Constructorul japonez a prezentat în premieră mondială la Salonul Auto de la Tokyo un concept al unui hot hatch electric. Acesta se numește Aura Nismo RS și este o versiune extremă a modelului Aura Nismo, lansat în 2021 pentru piața japoneză.Față de modelul de serie, noul concept Aura Nismo RS primește o caroserie cu un design mai agresiv. Asta se datorează unui pachet aerodinamic nou, care include un spoiler frontal mai pronunțat, aripi laterale puternic evazate, un...
16:20
Cu ocazia Salonului Auto de la Bruxelles, Peugeot a prezentat oficial noul 408 facelift. SUV-ul coupe al francezilor primește acum o parte frontală ușor redesenată, precum și o paletă de culori îmbogățită cu o nuanță nouă și mai multe materiale noi, de calitate mai bună, în habitaclu.FARURI CU UN DESIGN NOU Cea mai mare noutate a lui Peugeot 408 facelift este reprezentată de o parte frontală ușor revizuită. Farurile LED principale sunt acum mai subțiri și...
15:00
Continuă lansările de mașini noi în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Cel mai nou model lansat astăzi este noua Mazda CX-6e, omologul pur electric al lui CX-5. Noul model este rezultatul unei colaborări cu marca chineză Changan, fiind al doilea model electric al parteneriatului după Mazda 6e.LIMBAJ DE DESIGN NOU Noua Mazda CX-6e propune un design complet nou față de restul SUV-urilor din gama producătorului nipon. La fel ca berlina Mazda 6e, noul CX-6e adoptă...
13:50
După ce a fost lansat inițial pe piața sa autohtonă din China, acum a venit momentul ca noul Zeekr 7GT să fie disponibil și în Europa. Noul model de performanță al mărcii chineze a fost prezentat publicului european în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles și promite performanțe înalte și un pachet generos de dotări.Zeekr spune despre noul 7GT că este creat special pentru drumurile europene și este dimensionat generos. Modelul de performanță măsoară 4817...
12:30
Constructorul sud-coreean tocmai a dezvăluit cel mai mic membru al familiei de modele EV în cadrul Salonului Auto de la Bruxelles. Mai exact, este vorba despre noua Kia EV2, un SUV de dimensiuni subcompacte plasat în gamă sub fratele său mai mare, EV3. Noul model va fi disponibil pe piață din acest an și va avea două versiuni în ceea ce privește capacitatea bateriei.CEL MAI MIC SUV ELECTRIC KIAÎnainte de a vorbi despre datele tehnice ale noului model, să...
11:50
Versiunea pur electrică a lui Volkswagen Transporter tocmai a primit o versiune nouă. Concret, noutatea constă într-o baterie mai mare, care are acum o capacitate de 70 kWh, în loc de 64 kWh cum era până acum.Cu noua baterie, Volkswagen e-Transporter promite o autonomie de 380 de kilometri în regim WLTP. Cu alte cuvinte, autonomia este mărită cu 50 de kilometri față de versiunea cu bateria mai mică. În continuare, noul Volkswagen e-Transporter cu...
10:30
Decizia de a retrage din producție versiunea cu motoare termice a lui Porsche Macan nu a fost una populară atunci când aceasta a fost comunicată. Fratele mai mic al lui Cayenne nu mai este vândut în Europa din 2024 din cauza reglementărilor GSR2. Pe Bătrânul Continent, versiunea cu motoare termice a lui Macan a fost înlocuită de noua versiune pur electrică.Astfel, Porsche Macan cu motoare cu ardere internă a rămas disponibil doar pe piețele din afara...
8 ianuarie 2026
17:40
Raliul Dakar a intrat în cea de-a 5-a probă specială. Aceasta a fost de fapt a doua jumătate a probei maraton, în care piloții nu au avut parte de asistență tehnică și au trebuit să se oprească peste noapte în tabere special amenajate în mijlocul deșertului.La categoria automobilelor, proba cu numărul 5 a fost câștigată de Mitch Guthrie, pilot de uzină Ford. Americanul a fost urmat pe probă de către coechipierul său spaniol Nani Roma, dublu...
16:00
Toyota Gazoo Racing a fost până recent divizia de performanță a mărcii japoneze. Mai multe modele de performanță precum Supra, GR 86 și hot hatch-urile GR Yaris și GR Corolla, au fost dezvoltate cu ajutorul diviziei de performanță. Totodată, Toyota Gazoo Racing a reprezentat marca japoneză în mai multe competiții, precum Campionatul Mondial de Anduranță, Campionatul Mondial de Raliuri și Campionatul Mondial de Rally-Raid.Acum, Toyota anunță oficial că...
14:50
Care este cel mai rapid hot hatch? Duel între cele mai noi modele hot hatch Britanicii de la carwow au realizat o liniuță cu cele mai noi modele hot hatch de pe piața auto. Duelul s-a dat între Ford Fiesta ST, Volkswagen Polo GTI, Mini Cooper JCW, Alpine A290 și Abarth 600e. Aflați în video care model a câștigat. carwow, drag race, liniuta, hot hatch, liniuta hot hatch, ford, volkswagen, mini, abarth, alpine, alpine drag race, mini drag race...
14:30
Constructorul american va prezenta la începutul acestui an un nou model de înaltă performanță. Nu se știe deocamdată cu exactitate dacă va fi o generație nouă a legendarului GT sau dacă este o versiune extremă a lui Mustang.Ford nu a publicat nicio imagine cu noul model și nu a oferit niciun alt indiciu în afara faptului că acesta este dezvoltat de divizia de performanță Ford Racing. Ceea ce este cert este data și locul în care noul model exotic va fi...
12:20
Au mai rămas doar câteva săptămâni până când vom face cunoștință oficial cu noul Volvo EX60. Acesta este omologul electric al lui XC60 și urmează să fie prezentat spre sfârșitul lui ianuarie. Campania de promovare a noului model continuă cu noi imagini și detalii tehnice importante.Primul și cel mai important detaliu nou despre Volvo EX60 este legat de autonomie. SUV-ul electric promite o autonomie de 810 kilometri în regim WLTP. Cu alte...
12:00
Înainte să vorbim de motorizare vreau să menționez că Starray este realizat pe platforma lui Volvo XC40, un model mult mai mic ca dimensiuni. Nu vă lăsați păcăliți, deoarece caroseria lui Starray este mult mai încăpătoare decât ce găsești pe XC40. Așa cum spuneam, Starray 4x4 vine cu un motor mai mare, nou în gama celor de la Geely pentru piața din România. Este vorba de un propulsor de 2.0 litri, cu 4 cilindri, pe benzină. Puterea este transmisă către ambele punți prin intermediul unei noi tran...
11:50
Raliul Dakar 2026 a intrat în proba maraton, o probă specială care durează două zile și în care piloții nu au parte de asistență tehnică. Proba maraton este împărțită în două jumătăți, iar la finalul primei jumătăți, piloții trebuie să doarmă în mijlocul deșertului, în tabere special organizate cu corturi.La finalul primei jumătăți a probei maraton, clasamentul general al Raliului Dakar a fost dat peste cap din nou. Henk Lategan,...
10:20
Constructorul scandinav pare că își reface vechea echipă de oameni cu care a avut parte de succes în anii 2010. După ce anul trecut l-a convins pe Hakkan Samuelsson să revină în funcția de CEO, acum Volvo anunță oficial revenirea fostului său designer șef, Thomas Ingenlath. Acesta a fost șeful de design al mărcii scandinave între 2012 și 2017 și a desenat modele ca XC40, XC90 și V90. În 2017, Ingenlath a devenit CEO-ul mărcii Polestar, o poziție...
