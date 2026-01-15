Curtea de Apel București respinge suspendarea Comitetului de la Guvern pentru legile Justiției

16:20

Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul de reformă din administrația publică. Documentul prevede o reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrație, fără că măsurile să afecteze salariile de bază. Cabinetul unui ministru va putea avea cel mult trei angajați. De asemenea, sunt stipulate majorări de impozite pentru clădirile ilegale şi restricţii pentru datornicii care vor să vândă sau să cumpere locuinţe şi maşini. Se introduc indicatori de performanță pentru bugetari, examen la 4 ani pentru funcționarii publici. Se prevede și majorarea amenzilor contravenționale cu 30%. Economiile estimate pentru acest an depășesc 3 miliarde de lei. Guvernul urmează să-și asume răspunderea în Parlament pe acest proiect de lege, probabil, săptămâna viitoare.