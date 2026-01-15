Curtea de Apel București respinge suspendarea Comitetului de la Guvern pentru legile Justiției
RFI, 15 ianuarie 2026 14:30
Curtea de Apel București a respins joi cererea de suspendare a activității grupului de lucru care a fost constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan pentru modificarea legilor justiției. Solicitarea a fost considerată de instanță neîntemeiată, însă decizia nu este definitivă. Potrivit unui comunicat de presă eliberat în aceeași zi, secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a contestat la rândul ei legitimitatea juridică a grupului de lucru.
• • •
Acum 30 minute
14:30
Curtea de Apel București respinge suspendarea Comitetului de la Guvern pentru legile Justiției
Curtea de Apel București a respins joi cererea de suspendare a activității grupului de lucru care a fost constituit la inițiativa premierului Ilie Bolojan pentru modificarea legilor justiției. Solicitarea a fost considerată de instanță neîntemeiată, însă decizia nu este definitivă. Potrivit unui comunicat de presă eliberat în aceeași zi, secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a contestat la rândul ei legitimitatea juridică a grupului de lucru.
Acum 2 ore
13:50
Nicuşor Dan: Doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţii.
13:20
Ciprian Ciucu: Proiectele deja începute vor fi finalizate| Reabilitarea a 50 de kilometri de şine de tramvai, Pasajul Basarab, Prelungirea Ghencea, Patinoarul Flamaropol, printre priorităţi # RFI
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă joi că proiectele deja începute de către Primăria Capitalei se vor întâmpla şi vor fi finalizate. El precizează că s-a văzut cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ca să cofinanţe proiectele cu fonduri europene şi lucrările nu vor stagna. PMB anunţă că reabilitarea a 50 de kilometri de şine de tramvai este unul dintre proiectele importante, pentru care a atras fonduri europene. De asemenea, potrivit News.ro, primarul vrea să facă recepţia la pasajul Basarab, la starea fizică actuală, pentru a putea începe lucrări de remediere.
Acum 4 ore
12:50
Vreme deosebit de rece până în 20 ianuarie | Temperaturile scad până la minus 16 grade Celsius # RFI
Meteorologii anunţă că, până în 20 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea şi dimineaţa. Temperaturile vor coborî până la minus 16 grade şi se vor înregistra prcipitaţii mixte şi polei.
Acum 6 ore
10:20
Proiectul de lege privind reforma administrației este binevenit, spune la RFI primarul USR al Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu. Documentul pus în dezbatere publică prevede între altele că 13.000 de posturi din administraţia locală vor fi desfiinţate până în luna iunie. De asemenea, proiectul vizează reducerea numărului de polițiști locali, în funcție de numărul de locuitori.
10:10
Nava NB 970, construită pentru grupul Prysmian, cea mai mare navă construită vreodată pe Șantierul Naval Vard Shipyards România - Tulcea, a părăsit recent șantierul îndreptându-se spre Norvegia.
09:00
La Palatul Culturii din Iași, muzeografii și restauratorii și-au început programul prin a le explica vizitatorilor nemulțumirile lor, purtând banderole albe la braț. Celia Iacob, președinta sindicatului din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă „CulturMedia”, avertizează că muzeele riscă să se depopuleze.
Acum 8 ore
08:40
Apocalipsa? Era să fie… (Republica) - Bogăţie pe hârtie, ţevi reci. Cum a ajuns Bucureştiul, cu un PIB per capita peste alte capitale europene, să stea în frig cu bani pe masă (Ziarul Financiar) - Cum îl mai venerează românii contemporani pe Mihai Eminescu, de Ziua Culturii Naționale. Cazul Galați: vandalizat, băgat în ritualuri satanice, mânjit cu chimicale (Libertatea) - Ministrul Andras Demeter, invitat de ICR Londra să recite poezii de Ziua Culturii, în calitate de “actor aclamat” (Cultura la dubă)
07:00
La șapte luni de la instalare, guvernul Bolojan trece la al doilea pilon pe care se sprijină ajustarea bugetară. Reamintim, programul de reducere a deficitului bugetar are trei componente importante: creșterea taxelor și impozitelor, reducerea cheltuielilor bugetare, în special a celor de personal, și prioritizarea investițiilor publice.
Acum 24 ore
22:50
De la 1 februarie, românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical. Măsura, adoptată de Guvern în ultima ședință din 2025, are în vedere descurajarea "concediilor fictive", după cum a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. O decizie care a stârnit nemulțumirea asociațiilor de pacienți, care cer ca anumite categorii de bolnavi să fie exceptate de la măsura privind neplata primei zile de concediu medical.
17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele prin care a luat act de demisia ministrului Educaţiei, Daniel David şi îl desemnează interimar pe Ilie Bolojan pe acest portofoliu. Deși premierul a anunțat că un responsabil la învățământ va fi propus până la finalul lunii, negocierile pentru bugetul acestui sector, pe anul în curs, ar trebui deja să înceapă. Mihai Peticilă, jurnalist la Edupedu, atrage atenția la RFI că Ilie Bolojan nu este un bun negociator pe acest domeniu.
16:20
Reforma Administrației, pusă în dezbatere publică | Nu l-aș numi un proiect de reformă. Reformele presupun schimbarea unor mecanisme (Expert) # RFI
Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul de reformă din administrația publică. Documentul prevede o reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrație, fără că măsurile să afecteze salariile de bază. Cabinetul unui ministru va putea avea cel mult trei angajați. De asemenea, sunt stipulate majorări de impozite pentru clădirile ilegale şi restricţii pentru datornicii care vor să vândă sau să cumpere locuinţe şi maşini. Se introduc indicatori de performanță pentru bugetari, examen la 4 ani pentru funcționarii publici. Se prevede și majorarea amenzilor contravenționale cu 30%. Economiile estimate pentru acest an depășesc 3 miliarde de lei. Guvernul urmează să-și asume răspunderea în Parlament pe acest proiect de lege, probabil, săptămâna viitoare.
Ieri
13:50
Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul prin care ia act de demisia lui Daniel David din funcția de ministru al Educației și Cercetării, a anunțat Administrația Prezidențială. Prin același decret se constată încetarea funcției de membru al Guvernului. Potrivit Agerpres, șeful statului a semnat și decretul prin care îl desemnează pe premierul Ilie Bolojan în funcția de ministru interimar al Educației și Cercetării.
13:40
INS: Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2025 a fost 9,7%, comparativ cu luna decembrie 2024| Energia electrică s-a scumpit cel mai mult, cu aproape 61% # RFI
Rata anuală a inflaţiei, în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024, a fost 9,7%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În luna noiembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a fost 9,8%, comparativ cu luna noiembrie 2024.
13:10
Robot de self-check și acces liber la raft în noua bibliotecă a Facultății de Istorie din Iași # RFI
Studenții Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) au acum la dispoziție o bibliotecă modernă. După luni întregi în care volumele valoroase au stat în cutii, în așteptarea unui spațiu adecvat, un corp de clădire proaspăt renovat a devenit noul hub cultural al facultății.
13:00
Reacția premierului Ilie Bolojan privind presupusul plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu, este tardivă. Iată ce spune la RFI experta în advocacy de la Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Oana Preda. În opinia ei, ”pare că probitatea morală contează foarte puțin, ce contează acum este să avem niște liniște în coaliție”.
11:00
Subiectul unirii Republicii Moldova cu România nu este pe agendă, spune la RFI eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan. El comentează afirmația făcută la un podcast britanic de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a precizat că ar vota ”DA” la un eventual referendum privind unirea cu România. O declarație care a provocat un val de reacții atât la Chișinău, cât și la București.
10:20
PSD caută nod în papură în privința subiectului legat de acordul Mercosur. O spune la RFI eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, după ce social-democrații au afirmat că decizia României de a susține documentul fără anumite garanții pentru fermierii români reprezintă un act de trădare.
08:40
Premierul, la TVR, despre ministrul Justiției: „Eu sper că o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu” (TVR Info) # RFI
Ofensiva Olguței Vasilescu asupra lui Bolojan, dată peste cap de plagiat (SpotMedia) - Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal” (Adevărul) - Amenda pentru derapaj: consumul scade brutal în noiembrie, cu aproape 5%, dar încasările din TVA cresc cu 20% an la an (Ziarul Financiar)
13 ianuarie 2026
18:00
România, tot mai aproape de aderarea la OCDE, după obținerea celui de-al 19-lea Aviz Formal al Comitetului pentru Politicile de Mediu # RFI
România a obținut, astăzi, cel de-al 19-lea Aviz Formal al Comitetului OCDE pentru Politicile de Mediu, la o săptămână distanță după Avizul Formal cu numărul 18, aferent Comitetului pentru Chimicale și Biotehnologie, anunță Luca Niculescu, secretar de stat pentru aderarea la OCDE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
17:20
Poziția României cu privire la decizia de a susține Acordul UE - Mercosur este o decizie importantă de politică comercială și o oportunitate de dezvoltare economică, cu implicații inclusiv din perspectiva obiectivelor de politică externă ale României, transmite Ministerul Afacerilor Externe.
16:20
Prelungirea plafonării prețurilor la gaze aduce avantaje unor actori din piață și dezavantaje consumatorilor (Expert) # RFI
Ministrul Energiei lanseaza scenariu renunțări treptat la plafonarea prețurilor la gazele naturale. Bogdan Ivan, anunţă că „are mare încredere” că după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, preţurile la gazele naturale nu vor creşte. El spune că, în situaţii excepţionale, care ţin de pieţele externe, dacă va fi nevoie se va face o plafonare graduală, timp de încă un an.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură| Sunt saloane unde temperaturile ajung la 16 grade # RFI
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat pentru News.ro că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii. Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală. În unele zone ale spitalului, spune Dr. Alexandru Rogobete, sunt numai 16 grade celsius. La acest institut s-au amânat deja intervenţiile chirurgicale care nu sunt urgenţe, iar internările au fost temporizate tot în funcţie de urgenţa acestora.
10:20
Stelian Ion la RFI: Scandalul de plagiat în mod normal ar trebui să ducă la demisia lui Marinescu # RFI
PSD a lansat un atac incalificabil la adresa Emiliei Șercan, pe modelul hoțul strigă hoții. Iată ce spune la RFI deputatul USR Stelian Ion, după ce ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost acuzat de jurnalista de la PressOne că a plagiat în peste jumătate din teza sa de doctorat. Radu Marinescu a respins acuzația, în timp ce PSD a lansat un atac extrem de dur la adresa jurnalistei, pe care o etichetează drept impostoare.
10:10
Justiția prin lentila camerei de filmat. Cum se transformă poveștile deținuților în lecții de viață # RFI
O docu-serie produsă de ieșeanca Mara Crăcăleanu, stabilită acum la Londra, explorează destinele unor condamnați din penitenciare. Totul a pornit de la scurtmetrajul documentar „Near Light”, în regia lui Niccolo Salvato, prezentat anul trecut inclusiv Comisiei Europene.
09:10
Cazul acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Justiției: Comisia de Etică a Universității din Craiova va discuta într-o ședință extraordinară, pe 16 ianuarie, oportunitatea analizei în cazul tezei de doctorat a lui Radu Marinescu (EduPedu) # RFI
Cum încearcă Radu Marinescu să îngroape cu strategii avocățești plagiatul din propria lucrare de doctorat (PressOne) - ”Mercosur-ul” României: Cifrele relației cu cele 4 state din America de Sud și de ce Acordul aprobat de UE e avantajos pentru noi (CursDeGuvernare) - Val de super-gripă K în România: Numărul de cazuri, de 4 ori mai mare decât în ultimii ani. Doi medici explică fenomenul care face ca și cei vaccinați să se îmbolnăvească: „Se numește drift” (Hotnews)
08:30
Ministrul Justitiei, Radu Marinescu, spune că nu va demisiona dacă premierul i-o va cere.Este o reacție după ce jurnalista Emilia Șercan a scris că ministrul justiției și-a plagiat peste jumătate din teza de doctorat.
07:00
Există în ultimii ani o preocupare serioasă pe tema reindustrializării economiei românești. Desigur, termenul este pretențios, pentru că în pofida scăderii ponderii în PIB a sectorului industrial, trebuie să vedem că totuși industria rămâne cea mai puternică ramură a economiei românești cu o pondere de 18% în PIB urmată de comerț cu 17% din PIB.
12 ianuarie 2026
18:00
Viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean, se află în atenția Agenției Naționale de Integritate, care a constatat o stare de incompatibilitate pentru perioada 2021-2023. Romocean contestă interpretarea ANI și spune că așteaptă finalizarea procedurii. În paralel, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, are în această săptămână termen la Curtea de Apel într-un alt dosar deschis tot de Agenția Națională de Integritate.
17:30
INSP: Persoanele cu risc crescut de boală severă ar trebui să se vaccineze antigripal fără întârziere # RFI
Specialiştii în sănătate publică recomandă persoanelor cu risc crescut de boală să se vaccineze antigripal fără întârziere, în contextul intensificării circulaţiei unei subtulpini a virusului gripal A(H3N2) şi al debutului sezonului gripal în România. Potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică, și în țara noastră a fost detectată aceeaşi tulpină a virusului gripal care circulă la nivel internaţional, care nu se regăsește printre tulpinile de gripă selectate pentru vaccinările din acest an. Chiar și în aceste condiții, spun specialiștii, vaccinul gripal continuă sa ofere protecție împotriva formelor severe.
16:20
Bogdan Ivan: Mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni fără acces la căldură # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură, el arătând că nu are cum să rezolve în câteva săptămâni ce n-a fost rezolvat 35 de ani. Ministrul a mai spus că, în continuare, sute de kilometri de reţele de transport şi distribuţie a agentului termic de la nivelul Bucureştiului sunt vechi de peste 40-50 de ani. Ministrul Energiei a anuţat că în cursul zilei se va întâlni cu primarul general şi cu reprezentanţii Termoenergetica.
16:00
Industria și sectorul tehnologiei înalte din România vor avea cel mai mult de câștigat în urma acordului cu Mercosur (Economist) # RFI
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur a generat discuții aprinse în România, între susținători acordului și critici preocupați de protecția agriculturii autohtone. Deși este un subiect intens dezbătut, în special din cauza temerilor fermierilor, acordul ne oferă câteva avantaje strategice și economice extrem de clare. Pe de o parte, ne deschide niște piețe de export, pe de altă parte, consumatorul român va avea acces la produse mai ieftine, spune la RFI economistul Dragoș Cabat.
13:20
Meteorologi: Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu minime între minus 20 şi minus 10 grade # RFI
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade. În Capitală, minimele vor coborî până la minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească. Noaptea trecută, minimele au coborât, în medie, până la minus 15 grade, iar în Capitală, până la minus 10 grade. Începând de joi, temperaturile vor fi în uşoară creştere, cu maxime pozitive de până la 7-8 grade şi cu minime între minus 7 şi plus 2 grade. Meteorologii nu exclud ca în această iarnă să se mai înregistreze zile şi nopţi foarte geroase.
12:00
Acordul dintre UE și țările din grupul Mercosur trebuie îmbunătățit. Iată ce spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, care precizează că partidul său nu susține forma actuală a documentului.
10:20
Victor Negrescu: Radu Marinescu își știe cel mai bine teza de doctorat, sigur va da explicații # RFI
”Este important cum ne raportăm la public, publicul contează”, declară la RFI prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, solicitat să comenteze acuzația de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Acesta ”cu siguranță va da explicații, în măsura în care într-adevăr acele acuzații se verifică”, afirmă eurodeputatul.
08:20
Doctoratul plagiat al Ministrului Justiției. 140 pagini cu conținut copiat în teza lui Radu Marinescu (PressOne) # RFI
Miniștrii acuzați de plagiat. Scandalurile care au zguduit guvernele României. Câți dintre ei au demisionat în urma acuzațiilor (HotNews) - Siegfried Mureșan: Am cerut o creștere a bugetului UE pentru ca fermierii să primească aceiași bani. Armata și tehnologia, noile priorități ale Comisiei Europene (SpotMedia) - Uber-iştii au detronat IT-iştii. Record de PFA-uri în 2025 (Ziarul Financiar)
06:40
Creșterea impozitelor locale își propune să atingă două obiective în același timp. Pe de o parte, să crească veniturile localităților. Pe de altă parte, să reducă sumele alocate de la buget către administrațiile locale. Ceva lipsește și anume restructurarea primăriilor și județelor.
11 ianuarie 2026
12:00
Europarlamentarul Victor Negrescu critică lipsa de transparență privind poziția României față de acordul UE–Mercosur # RFI
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, sâmbătă, că în absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur. Potrivit acestuia, următoarea săptămână este vitală pentru a obţine clarificări suplimentare, a convinge executivul european să adauge noi prevederi de protecţie şi a obţine un mecanism financiar suplimentar de sprijin pentru fermieri.
10 ianuarie 2026
17:10
O nouă înşelătorie prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp a început să facă victime în România. Este vorba despre un link care, aparent, ar fi primit din partea unei firme de curierat şi care, odată accesat, ar transmite date despre un colet. În realitate, acest link duce către o pagină falsă, care îi ajută pe atacatori să fure contul victimei.
9 ianuarie 2026
17:50
Nicuşor Dan: România a votat în favoarea Acordului comercial Mercosur. Va câştiga noi pieţe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată # RFI
"România a votat în favoarea Acordului comercial Mercosur, după ce au fost negociate elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni. România va câştiga noi pieţe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată", a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, pe platforma X.
16:40
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, vineri, că în ultima săptămână s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal, cele mai multe - nouă - fiind înregistrate la persoane de peste 65 de ani.
14:30
România condamnă „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice”, se arată într-un mesaj postat pe X de ministrul de Externe Oana Țoiu, potrivit Digi24.ro.
13:30
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 de ambulanţe noi până la sfârşitul lunii august a acestui an, printr-o investiţie finanţată prin componenta de asistenţă financiară rambursabilă din cadrul PNRR, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Potrivit sursei citate, valoarea totală a contractului depăşeşte 1,1 miliarde de lei.
12:40
Meteorologii prognozează vreme deosebit de rece, ger, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi local strat de zăpadă, intensificări ale vântului în mai multe regiuni, de vineri, până în dimineaţa zilei de 13 ianuarie. De aemenea, o atenţionare meteorologică cod galben intră în vigoare de vineri seară, de la ora 20.00, până duminică, la aceeaşi oră., fiind prognozate temperaturi deosebit de scăzute, ger, în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei, iar din 10 ianuarie, ora 20:00 până în 12 ianuarie, ora 10:00, va fi valabilă o atenţionare meteorologică cod galben de ger pentru mai mult de jumătate de ţară. ”Temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 şi -6 grade”, anunţă ANM.
10:40
Guvernul nu va face nici o reformă în 2026, estimează la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al Economiei spune că nu există perspective în acest sens, pentru că nici anul trecut nu au avut loc schimbări de substanță în administrația centrală și locală.
10:10
O bătaie de joc. Iată cum califică într-o intervenție la RFI deputatul USR Claudiu Năsui situația legată de majorarea impozitelor locale. Începutul de an a adus taxe mai mari, dar și probleme în calcularea lor. Mulți oameni s-au trezit cu impozite duble sau chiar triple față de anul trecut.
08:30
Nicușor Dan publică discuția dintre pilotul aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, după ce a fost acuzat că minte în legătură cu motivele pentru care avioanele F-18 l-au însoțit (Adevărul) # RFI
Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 posturi ocupate. Aproape 18.000 sunt, însă, tăieri de la sectorul "prioritar" Educație, în timp ce a crescut numărul la Mediu, CCR, Curtea de Conturi, Președinție și chiar SGG (Profit.ro) - Prima mare reformă administrativă a Guvernului Bolojan. Zeci de instituții dispar din agricultură, sute de șefi își pierd funcțiile (Europa Liberă) - Ultimele nume vehiculate la șefia serviciilor secrete: Cătălin Predoiu și Mircea Abrudean, susținuți de PNL la SRI / Gabriel Zbârcea, varianta lui Nicușor Dan, a picat / PSD are cel puțin trei nume pentru SIE, dar favorit este în continuare Marius Lazurcă – surse (G4Media)
8 ianuarie 2026
20:30
Luca Niculescu, secretar de stat în MAE: Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE # RFI
România a primit al 18-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE, cel al Comitetului pentru Chimicale şi Biotehnologie, anunţă, joi, secretarul de stat în MAE Luca Niculescu. Potrivit acestuia, României îi sunt recunoscute progresele făcute în protejarea mediului şi a sănătăţii publice, în gestionarea substanţelor chimice şi în folosirea responsabilă a biotehnologiilor.
19:50
Familia tânărului de 25 de ani, decedat pe 5 ianuarie, pe Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean Buzău, a depus plângere la Parchet împotriva personalului medical al unităţii medicale unde acesta era internat la momentul decesului.
18:50
Ministerul Justiției declanșează procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT # RFI
Ministerul Justiției a anunțat, joi, declanșarea procedurilor de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT.
