Bogdan Ivan: Mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni fără acces la căldură
RFI, 12 ianuarie 2026 16:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură, el arătând că nu are cum să rezolve în câteva săptămâni ce n-a fost rezolvat 35 de ani. Ministrul a mai spus că, în continuare, sute de kilometri de reţele de transport şi distribuţie a agentului termic de la nivelul Bucureştiului sunt vechi de peste 40-50 de ani. Ministrul Energiei a anuţat că în cursul zilei se va întâlni cu primarul general şi cu reprezentanţii Termoenergetica.
Acum o oră
16:00
Industria și sectorul tehnologiei înalte din România vor avea cel mai mult de câștigat în urma acordului cu Mercosur (Economist) # RFI
Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur a generat discuții aprinse în România, între susținători acordului și critici preocupați de protecția agriculturii autohtone. Deși este un subiect intens dezbătut, în special din cauza temerilor fermierilor, acordul ne oferă câteva avantaje strategice și economice extrem de clare. Pe de o parte, ne deschide niște piețe de export, pe de altă parte, consumatorul român va avea acces la produse mai ieftine, spune la RFI economistul Dragoș Cabat.
Acum 4 ore
13:20
Meteorologi: Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu minime între minus 20 şi minus 10 grade # RFI
Noaptea de luni spre marţi va fi cea mai geroasă noapte din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între minus 20 şi minus 10 grade. În Capitală, minimele vor coborî până la minus 15 grade, mai ales în zona preorăşenească. Noaptea trecută, minimele au coborât, în medie, până la minus 15 grade, iar în Capitală, până la minus 10 grade. Începând de joi, temperaturile vor fi în uşoară creştere, cu maxime pozitive de până la 7-8 grade şi cu minime între minus 7 şi plus 2 grade. Meteorologii nu exclud ca în această iarnă să se mai înregistreze zile şi nopţi foarte geroase.
Acum 6 ore
12:00
Acordul dintre UE și țările din grupul Mercosur trebuie îmbunătățit. Iată ce spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, care precizează că partidul său nu susține forma actuală a documentului.
Acum 8 ore
10:20
Victor Negrescu: Radu Marinescu își știe cel mai bine teza de doctorat, sigur va da explicații # RFI
”Este important cum ne raportăm la public, publicul contează”, declară la RFI prim-vicepreședintele PSD Victor Negrescu, solicitat să comenteze acuzația de plagiat la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Acesta ”cu siguranță va da explicații, în măsura în care într-adevăr acele acuzații se verifică”, afirmă eurodeputatul.
Acum 12 ore
08:20
Doctoratul plagiat al Ministrului Justiției. 140 pagini cu conținut copiat în teza lui Radu Marinescu (PressOne) # RFI
Miniștrii acuzați de plagiat. Scandalurile care au zguduit guvernele României. Câți dintre ei au demisionat în urma acuzațiilor (HotNews) - Siegfried Mureșan: Am cerut o creștere a bugetului UE pentru ca fermierii să primească aceiași bani. Armata și tehnologia, noile priorități ale Comisiei Europene (SpotMedia) - Uber-iştii au detronat IT-iştii. Record de PFA-uri în 2025 (Ziarul Financiar)
06:40
Creșterea impozitelor locale își propune să atingă două obiective în același timp. Pe de o parte, să crească veniturile localităților. Pe de altă parte, să reducă sumele alocate de la buget către administrațiile locale. Ceva lipsește și anume restructurarea primăriilor și județelor.
Ieri
12:00
Europarlamentarul Victor Negrescu critică lipsa de transparență privind poziția României față de acordul UE–Mercosur # RFI
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, sâmbătă, că în absenţa unor garanţii ferme din partea Comisiei Europene, PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a acordului cu Mercosur. Potrivit acestuia, următoarea săptămână este vitală pentru a obţine clarificări suplimentare, a convinge executivul european să adauge noi prevederi de protecţie şi a obţine un mecanism financiar suplimentar de sprijin pentru fermieri.
10 ianuarie 2026
17:10
O nouă înşelătorie prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp a început să facă victime în România. Este vorba despre un link care, aparent, ar fi primit din partea unei firme de curierat şi care, odată accesat, ar transmite date despre un colet. În realitate, acest link duce către o pagină falsă, care îi ajută pe atacatori să fure contul victimei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Nicuşor Dan: România a votat în favoarea Acordului comercial Mercosur. Va câştiga noi pieţe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată # RFI
"România a votat în favoarea Acordului comercial Mercosur, după ce au fost negociate elemente suplimentare de protejare a producătorilor români şi europeni. România va câştiga noi pieţe pentru exporturi, iar agricultura noastră este protejată", a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, pe platforma X.
16:40
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, vineri, că în ultima săptămână s-au înregistrat opt noi decese din cauza gripei, până în prezent fiind comunicate în total 11 decese confirmate cu virus gripal, cele mai multe - nouă - fiind înregistrate la persoane de peste 65 de ani.
14:30
România condamnă „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice”, se arată într-un mesaj postat pe X de ministrul de Externe Oana Țoiu, potrivit Digi24.ro.
13:30
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 de ambulanţe noi până la sfârşitul lunii august a acestui an, printr-o investiţie finanţată prin componenta de asistenţă financiară rambursabilă din cadrul PNRR, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Potrivit sursei citate, valoarea totală a contractului depăşeşte 1,1 miliarde de lei.
12:40
Meteorologii prognozează vreme deosebit de rece, ger, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi local strat de zăpadă, intensificări ale vântului în mai multe regiuni, de vineri, până în dimineaţa zilei de 13 ianuarie. De aemenea, o atenţionare meteorologică cod galben intră în vigoare de vineri seară, de la ora 20.00, până duminică, la aceeaşi oră., fiind prognozate temperaturi deosebit de scăzute, ger, în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei, iar din 10 ianuarie, ora 20:00 până în 12 ianuarie, ora 10:00, va fi valabilă o atenţionare meteorologică cod galben de ger pentru mai mult de jumătate de ţară. ”Temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 şi -6 grade”, anunţă ANM.
10:40
Guvernul nu va face nici o reformă în 2026, estimează la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al Economiei spune că nu există perspective în acest sens, pentru că nici anul trecut nu au avut loc schimbări de substanță în administrația centrală și locală.
10:10
O bătaie de joc. Iată cum califică într-o intervenție la RFI deputatul USR Claudiu Năsui situația legată de majorarea impozitelor locale. Începutul de an a adus taxe mai mari, dar și probleme în calcularea lor. Mulți oameni s-au trezit cu impozite duble sau chiar triple față de anul trecut.
08:30
Nicușor Dan publică discuția dintre pilotul aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, după ce a fost acuzat că minte în legătură cu motivele pentru care avioanele F-18 l-au însoțit (Adevărul) # RFI
Guvernul Bolojan a tăiat peste 25.000 posturi ocupate. Aproape 18.000 sunt, însă, tăieri de la sectorul "prioritar" Educație, în timp ce a crescut numărul la Mediu, CCR, Curtea de Conturi, Președinție și chiar SGG (Profit.ro) - Prima mare reformă administrativă a Guvernului Bolojan. Zeci de instituții dispar din agricultură, sute de șefi își pierd funcțiile (Europa Liberă) - Ultimele nume vehiculate la șefia serviciilor secrete: Cătălin Predoiu și Mircea Abrudean, susținuți de PNL la SRI / Gabriel Zbârcea, varianta lui Nicușor Dan, a picat / PSD are cel puțin trei nume pentru SIE, dar favorit este în continuare Marius Lazurcă – surse (G4Media)
8 ianuarie 2026
20:30
Luca Niculescu, secretar de stat în MAE: Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE # RFI
România a primit al 18-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE, cel al Comitetului pentru Chimicale şi Biotehnologie, anunţă, joi, secretarul de stat în MAE Luca Niculescu. Potrivit acestuia, României îi sunt recunoscute progresele făcute în protejarea mediului şi a sănătăţii publice, în gestionarea substanţelor chimice şi în folosirea responsabilă a biotehnologiilor.
19:50
Familia tânărului de 25 de ani, decedat pe 5 ianuarie, pe Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean Buzău, a depus plângere la Parchet împotriva personalului medical al unităţii medicale unde acesta era internat la momentul decesului.
18:50
Ministerul Justiției declanșează procedura de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT # RFI
Ministerul Justiției a anunțat, joi, declanșarea procedurilor de numire a noului Procuror General și a șefilor DNA și DIICOT.
18:40
MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia | Este anunţată o grevă naţională a fermierilor, sunt anticipate perturbări şi blocaje semnificative pe reţeaua rutieră # RFI
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, începând din seara zilei de 8 ianuarie 2026 şi pe parcursul zilei de 9 ianuarie 2026, este anunţată o grevă naţională a fermierilor, context în care sunt anticipate perturbări şi blocaje semnificative pe întreaga reţea rutieră de pe teritoriul ţării.
17:10
Dezinformarea în România | Un concept invocat des, dar "nedefinit la nivel național" (Interviu) # RFI
Dezinformarea este invocată tot mai des în discursul politic și instituțional din România, însă lipsa unei definiții clare și a unei strategii coerente face ca lupta împotriva acestui fenomen să rămână, deocamdată, mai degrabă la nivel de intenție. Aceasta este concluzia președintei board-ului de la Centrul de Jurnalism Independent, Ioana Avădani. Ea a atras intenția la RFI că eforturile statului român de a monitoriza fenomenul nu sunt suficiente și pentru a-l combate.
15:40
Adrian Negrescu: Cea mai bună soluție pentru cei care dețin mașini cu motoare mari, hibride, și s-au trezit cu impozite de 20 de ori mai mari, este să aștepte 2 sau 3 săptămâni până să achite # RFI
E posibil ca statul să adune mai mulți bani după ce a mărit taxele și impozitele, iar anul 2026 va aduce un plus de 35-40 de miliarde de lei din aceste taxe majorate, fapt care va ajuta la reucerea deficitului bugetar spre 6,4%, spune la RFI analistul economic Adrian Negrescu. De alta parte, spune el, oamenii nu se vor grăbi să iși platească impozitele pe case și mașini în prima lună a anului, asta și din cauza confuziilor în tarifele afișate pe platforma Ghișeul.ro, unde în unele cazuri datoriile s-au modificat de la o zi la alta.
15:30
Ministrul Apărării: Costul penultimului zbor al preşedintelui Nicuşor Dan cu aeronava Spartan la Paris a fost de aproximativ 30.000 de euro # RFI
Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. Miruţă a explicat de ce aeronava militară cu care preşedintele Nicuşor Dan a călătorit în Franţa nu s-a putut întoarce în România marţi seară, aşa cum era programat. El a precizat că în acel moment condiţiile de aterizare de la Bucureşti erau sub nivelul pentru care aeronava este dotată şi anume plafonul de nori era sub 60 de metri, iar vizibilitatea sub 600 de metri. ”Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează şi în condiţii meteorologice mai proaste decât cele cu minimă siguranţă, însă nu se întâmplă asta cu preşedintele la bord”, a argumentat ministrul.
13:30
Ministrul Energiei estimează în următoarele zile o creştere cu 20% a consumului de gaze naturale # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, joi, că peste 11.000 de locuinţe din mai multe judeţe nu au energie electrică, fiind remediate deja avarii care au afectat zeci de mii de locuinţe. De asemenea, Ivan a afirmat că din cauza faptului că temperaturile vor scădea în perioada următoare este estimată o creştere a consumului de gaze naturale cu 20%.
12:30
Ieșenii au fost mai cumpătați și de sărbători, au aruncat cu 20% mai puține alimente față de anii trecuți, conform statisticilor serviciului de salubritate din Iași. Cu toate acestea, potrivit managerului Salubris, Cătălin Neculau, alimentele conduc în topul risipei, mai ales fructe și legume.
12:30
Meteorologii anunţă că, până sâmbătă, vor fi ninsori la munte, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, nordul şi centrul Moldovei, dar şi precipitaţii mixte şi ploi în celelalte regiuni. De asemenea, vântul va avea intensificări în sudul, centrul şi estul ţării, fiind emise avertizări Cod portocaliu şi Cod galben de ninsori si viscol. Din joi seara, vremea se va răci accentuat şi va deveni geroasă, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania şi la munte minimele urmând să fie între -15 şi -10 grade. Şi în Bucureşti, vremea se va răci şi sunt aşteptate ninsori.
11:00
România își va pierde credibilitatea pe piețele internaționale, dacă nu reduce deficitul bugetar în 2026, spune la RFI fostul premier Theodor Stolojan. El critică de asemenea ”coteria transpolitică” ce blochează reforma administrației publice.
10:20
Reforma administrației s-a împotmolit, în special din cauza opoziției PSD. Afirmația a fost făcută la RFI de fostul premier Theodor Stolojan, care atrage atenția că Executivul va avea o misiune cumplit de grea în anul 2026. ”Greul de-abia acum începe”, afirmă el.
08:50
Pentru locuințe, cetățenii municipiului Iași vor plăti un impozit aproape dublu față de anul 2025. În ceea ce privește parcul auto, regulile se schimbă: cu cât norma de poluare este mai redusă, cu atât impozitele sunt mai mici. Consilierii locali din Iași au decis, de asemenea, ca tarifele de intrare la ștrand pentru copiii sub 7 ani să rămână nemodificate (3 lei), iar solariile și serele să fie scutite de taxe.
08:00
Orice creștere de taxe și impozite este neplăcută și dureroasă. Dar poate e momentul să-i impuneți primarului vostru ce să facă cu dările voastre (Republica) # RFI
„Nicușor Dan, data viitoare când ești la Paris, du-te la Airbus și cumpără un avion prezidențial. Ne facem de râs” (HotNews) - SRI a evitat să explice cum va interveni legal în procesul luptei împotriva corupției, conform noii Strategii de Apărare a Țării. Procuror: ar trebui schimbată legea de funcționare a serviciului (Libertatea) - Val de îmbolnăviri așteptat în următoarele zile: „Presiunea pe cabinetele medicale va fi uriașă” (Adevărul)
6 ianuarie 2026
11:40
Meteorologii anunţă ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger în mai mult de jumătate de ţară, până vineri dimineaţă # RFI
Mai mult de jumătate de ţară este afectată de marţi până vineri dimineaţă de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi ger, conform anunţului Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
11:00
Curtea de Apel București, reacție la materialul Recorder : Termenele de prescripţie erau deja împlinite anterior datei înregistrării cauzei # RFI
Reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti afirmă, că analiza dosarelor de corupţie din ultimii trei ani arată că termenele de prescripţie erau deja împlinite anterior datei înregistrării cauzei la CAB sau au intervenit imediat după ce dosarul a intrat pe rolul CAB. Magistraţii apreciază că pasivitatea legislativului şi durata urmării penale sunt cauzele prescrierii.
5 ianuarie 2026
12:00
Suprasolicitarea psihică generată de expunerea continuă la reclame și comparații sociale transformă sărbătorile într-o presiune emoțională și într-un test al „fericirii obligatorii”, spune într-un interviu pentru RFI psihologul ieșean Cristina Danilov.
10:50
Sergiu Mișcoiu: Operațiunea SUA din Venezuela, o invitație pentru alte țări, față de state mai slabe # RFI
Intervenția americană în Venezuela este o invitație pentru alte țări puternice să procedeze la fel în diverse părți ale globului. Iată ce spune la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. El crede de asemenea că Uniunea Europeană este într-o situație dificilă, pentru că nu-și permite să-l critice pe președintele SUA, Donald Trump.
09:50
Dublă măsură la Curtea de Apel București: dosarele avocatei AUR, luate peste rând la fixarea termenului de judecată (G4media) # RFI
Efectul „M-a sunat Lia”: val de procese-blitzkrieg împotriva Guvernului la Curtea de Apel București, din partea unei avocate AUR, cu termene fixate de pe o zi pe alta, ceea ce a provocat și o reacție din partea Curții de Apel, scrie g4media.ro.
4 ianuarie 2026
12:20
Scutiri de gărzi la SJU Constanța | "Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte" (ministrul Sănătății) # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă. Măsura vine în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.
11:50
Cetăţeanul român care fusese dat dispărut în urma incendiului din staţiunea elveţiană Crans-Montana este decedat, a anunţat, duminică, Ministerul Afacerilor Externe.
3 ianuarie 2026
15:10
Trei vulpi au fost surprise de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, din Capitală. Imaginile au fost făcute publice de reprezentanţii muzeului, care privesc evenimentul ca pe o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.
2 ianuarie 2026
14:10
O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată vineri în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș, după ce doi schiori au provocat accidental desprinderea masei de zăpadă.Potrivit unui comunicat transmis de Salvamont Sibiu, incidentul s-a produs într-o zonă cunoscută pentru riscul ridicat de avalanșă.
10:50
Centrul pentru refugiați ucraineni din Iași s-a închis după mai bine de trei ani de activitate. Coordonatorul instituției, Mihaela Munteanu, a explicat că decizia a fost luată sub presiunea lipsei resurselor materiale. Organizațiile internaționale și-au redirecționat fondurile direct către oamenii din Ucraina care trăiesc printre dărâmături, fără surse de hrană
1 ianuarie 2026
14:00
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, joi, un mesaj de condoleanţe şi de încurajare familiilor după tragedia din Crans-Montana, unde zeci de vieți au fost curmate după o explozie urmată de un incendiu, într-un bar din stațiune, Aproximativ o sută de persoane au fost rănite.
31 decembrie 2025
13:50
Anul 2026 se anunță unul al muzicii rock în România. Trupe cunoscute, unele adevărate legende ale genului, vor urca pe scenă.
11:10
Cei patru judecători care boicotează ședințele Curții Constituționale (CCR) pe tema pensiilor pentru magistrați ar trebui să răspundă penal, spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu. CCR a amânat de trei ori până acum decizia pe tema pensiilor pentru magistrați, după ce cei patru judecători propuși de PSD au lipsit de la dezbateri.
10:40
Mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan este ușor exagerat, spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu. Asta după ce șeful Executivului a anunțat că România încheie anul cu un deficit bugetar sub 8,4%. Dacă ținem sub control cheltuielile, nu mai creștem alte taxe sau impozite, a afirmat el. Premierul le-a mulțumit de asemenea românilor pentru sacrificiile făcute.
10:10
Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027. Decizia a fost luată ieri, printr-o Ordonanță de Urgență aprobată în ultima ședință de guvern din 2025.
10:10
Decizia Guvernului legată de concediile medicale este aberantă. Iată ce spune la RFI deputatul USR Emanuel Ungureanu, după ce Cabinetul Bolojan a decis că românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical, în perioada februarie 2026-decembrie 2027.
09:10
Ministrul delegat pe lângă ministrul Forțelor armate și al veteranilor din Franța, Alice Rufo vizitează marți și miercuri militarii francezi dislocați în baza militară de la Cincu, din județul Brașov, se arată într-o notă de presă a Ambasadei Franței la București.
09:00
România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei. Alocă 50 de milioane de euro # RFI
Ministerul Afacerilor Externe anunță că România se alătură mecanismului american PURL pentru sprijinirea apărării Ucrainei și alocă în acest sens 50 de milioane de euro.
30 decembrie 2025
20:20
Premierul Ilie Bolojan, după ședința de Guvern: Mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute # RFI
"Am avut în această seară o ultimă ședință de Guvern din anul acesta și după 6 luni de guvernare și la final de an se cuvine să fac câteva aprecieri.. (...)Am abordat problema pensiilor magistraților, unde valoarea pensiei și vârsta de pensionare erau văzute ca nedreptăți. Așteptăm decizia CCR în perioada următoare.", a declarat marți seară, la finalul ședinței de Guvern, premierul Ilie Bolojan. El le-a mulțumit românilor pentru " sacrificiile făcute".
