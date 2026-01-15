Dezmăț sub ochii lui Vassaras Angajați CCA au venit la cursuri cu nevastă, iubită sau copii + Unii arbitri au dat o petrecere zgomotoasă și cu alcool chiar în hotel
Golazo.ro, 15 ianuarie 2026 16:10
GOLAZO.ro are dezvăluiri de culise despre ce s-a întâmplat la Cheile Grădiștei, unde timp de 4 zile Vassaras a condus cursul arbitrilor. Unii dintre membri CCA care au participat la acțiune au depășit cadrul profesional: însoțiți de soție, iubită sau copil.
• • •
GOLAZO.ro are dezvăluiri de culise despre ce s-a întâmplat la Cheile Grădiștei, unde timp de 4 zile Vassaras a condus cursul arbitrilor. Unii dintre membri CCA care au participat la acțiune au depășit cadrul profesional: însoțiți de soție, iubită sau copil.
