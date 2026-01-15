Bolnavii de cancer, buni de plată până la 5% din costul tratamentului. Proiect de lege inițiat de un suveranist

06:10

Ziua Culturii Naționale, celebrată pe 15 ianuarie, este o invitație la reflecție asupra identității culturale românești. Legarea acestei date de numele lui Mihai Eminescu nu ține de convenție festivă, ci de recunoașterea unui scriitor care a modelat limba, gândirea și conștiința culturală a românilor. Într-un dialog amplu, criticul literar Daniel Cristea-Enache vorbește despre sensul profund al acestei zile, despre Eminescu dincolo de mit, despre actualitatea operei sale și despre responsabilitatea culturală a fiecărei generații de a-l citi cu onestitate și rigoare.