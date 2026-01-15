Emilia Șercan, revoltată de reacția lui Bolojan
Cotidianul de Hunedoara, 15 ianuarie 2026 14:20
„Nici Dragoș Anastasiu nu a dat șpagă de supraviețuire în mandatul de viceprim-ministru, și nici Ionuț Moșteanu nu a mințit în CV-ul propriu în timpul mandatului de ministru al Apărării.” The post Emilia Șercan, revoltată de reacția lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
14:30
Codrii de Aramă și Pădurea de Argint sunt peisaje vii ce pot fi vizitate în Ținutul Zimbrului. Traseul include și casa Veronicăi Micle, singurul muzeu dedicat poetei. The post Cum arată astăzi pădurile din „Călin (file din poveste)” appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Aliații din Golf ai lui Trump nu-și doresc bombardarea Iranului. Analiză NY Times. # Cotidianul de Hunedoara
Monarhiile din zonă se tem că o escaladare a tensiunilor dintre SUA și Iran vor avea un impact major asupra securității propriilor țări, subminându-le reputația de locuri sigure în care se pot face încheia afaceri și se poate face turism. The post Aliații din Golf ai lui Trump nu-și doresc bombardarea Iranului. Analiză NY Times. appeared first on Cotidianul RO.
14:20
În ceea ce priveşte disputa privind Groenlanda, mulţi din Bruxelles şi din capitalele europene sunt pesimişti. Chiar şi Rasmussen, ministrul danez de externe, nu a pretins că se întrevede un acord The post Cresc temerile Europei cu privire la Groenlanda. JD Vance ”ne urăşte” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
„Nici Dragoș Anastasiu nu a dat șpagă de supraviețuire în mandatul de viceprim-ministru, și nici Ionuț Moșteanu nu a mințit în CV-ul propriu în timpul mandatului de ministru al Apărării.” The post Emilia Șercan, revoltată de reacția lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:40
STUDIU: 1 din 4 angajaţi români s-au aflat în zonă de risc psihologic în 2025 # Cotidianul de Hunedoara
Raportul arată că starea de bine nu este percepută de angajaţi ca un beneficiu sau un bonus, ci ca rezultatul modului în care este organizată şi condusă compania pentru care lucrează. The post STUDIU: 1 din 4 angajaţi români s-au aflat în zonă de risc psihologic în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
13:30
VIDEO „Mă simt hărțuită”. Grapini acuză UE că nu îi decontează zeci de mii de euro. Se răfuiește și cu asistenții săi # Cotidianul de Hunedoara
„Am de recuperat 21.000 de euro pe transport, transportul de acasă la Parlament. Mie mi se pare anormal”. The post VIDEO „Mă simt hărțuită”. Grapini acuză UE că nu îi decontează zeci de mii de euro. Se răfuiește și cu asistenții săi appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Bibi, presupusa fiică secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani din cauza unui cancer spinal rar. Existența ei a fost dezvăluită recent de scriitoarea Lesley-Ann Jones. The post Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Victorie de etapă pentru Bolojan. Contestația cu privire la grupul de lucru pe Justiție, respinsă # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept este cea care a depus contestația. The post Victorie de etapă pentru Bolojan. Contestația cu privire la grupul de lucru pe Justiție, respinsă appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august, pentru luare de mită. A doua zi el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei. The post Primarul suspendat al Mangaliei, în arest preventiv încă 30 de zile appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Polițiștii au descoperit o rețea care obținea credite bancare prin falsificarea identității de pensionar militar. The post Peste noapte, „generali de rezervă”. Escrocheria care a păgubit băncile appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:40
Justiție reconfigurată. Cum a dus schimbarea completurilor de la Curtea de Apel București la achitări, restituiri și prescrieri # Cotidianul de Hunedoara
Schimbarea completurilor de judecată la Curtea de Apel București fără o explicație solidă a fost cea mai folosită metodă prin care dosare importante sunt restituite la procurori cu risc major de prescriere a faptelor. The post Justiție reconfigurată. Cum a dus schimbarea completurilor de la Curtea de Apel București la achitări, restituiri și prescrieri appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Victoria a fost adusă de Pio Esposito, jucător pe care Chivu l-a format pe când antrena la echipa Primavera a celor de la Inter. The post Inter câștigă din nou și rămâne lider în Serie A appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Orice adolescentă vrea să aibă un ten perfect și de aceea s-ar bucura să folosească un set cu produse pentru machiajul de zi. The post Ce ar fi bine să conțină prima trusă de machiaj a unei adolescente appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Ce este gripa K, răspândită în România. Sfaturi medicale pentru a face episodul de boală mai scurt – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Din 300 de prezentări la Spitalul Victor Babeș în jur de jumătate sunt pacienți cu gripă. Este dominantă subclada K a virusului AH3N2. Ce anume poate face episodul de boală mai scurt? The post Ce este gripa K, răspândită în România. Sfaturi medicale pentru a face episodul de boală mai scurt – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Culmea birocrației. Document așteptat de patru ani, primit într-un final, dar cu greșeli # Cotidianul de Hunedoara
Titus Costel Abrudean a murit în Canada în 15 martie 2020, în timpul pandemiei, la 50 de ani. El locuia în Canada din 2000. După deces, mama acestuia a intrat într-un război legal pentru a obține certificatul de deces al fiului său, relatează Bihoreanul. The post Culmea birocrației. Document așteptat de patru ani, primit într-un final, dar cu greșeli appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Apa este oprită total la Palatul Parlamentului de joi până vineri pentru reparații la conductele vechi din 1981. The post „Secetă” în Parlament. Casa Poporului lăsată „pe uscat” de țevile vechi appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Mai multe state europene au anunțat că vor trimite misiuni militare în Groenlanda pentru întărirea securității The post Primele trupe europene au debarcat în Groenlanda. Rusia reacționează appeared first on Cotidianul RO.
11:50
„Nu am instigat niciun primar împotriva premierului. Am spus doar ce gândim cei mai mulți dintre noi”, scrie Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov. The post Un greu al PNL neagă că ar fi instigat primarii la revoltă anti-Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Modelul de afaceri al Ryanair este axat pe costuri minime şi rotaţii rapide, ceea ce face dificilă justificarea economică a unei astfel de investiţii. The post Ryanair exclude instalarea internetului Starlink pe aeronave appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost depistat în Indonezia, scrie News.ro. The post Asasinarea lui Kreiner: Suspect depistat în Indonezia appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Jefte Betancor, fostul jucător de la CFR Cluj, a eliminat-o pe Real Madrid din Cupa Spaniei # Cotidianul de Hunedoara
Real Madrid a fost eliminată (2-3) de Albacete în Cupa Spaniei. Jefte Betancor, fostul jucător de la CFR Cluj, a marcat două goluri pentru învingători. The post Jefte Betancor, fostul jucător de la CFR Cluj, a eliminat-o pe Real Madrid din Cupa Spaniei appeared first on Cotidianul RO.
11:00
România se confruntă cu un val de aer polar până pe 20 ianuarie. Meteorologii au emis avertizări de ger, cu minime de minus 16 grade și intensificări ale vântului. The post Hartă: România, sub val polar. Temperaturi extreme până marți appeared first on Cotidianul RO.
10:50
FSANP trimite o scrisoare deschisă Ambasadei SUA după afirmațiile ministrului Apărării despre Groenlanda # Cotidianul de Hunedoara
Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, privind poziția României dacă SUA trimite trupe în Groenlanda a fost catalogată drept iresponsabilă, de natură să poată afecta poziția strategică a țării. The post FSANP trimite o scrisoare deschisă Ambasadei SUA după afirmațiile ministrului Apărării despre Groenlanda appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Declarație spumoasă a șefei diplomației europene. Kaja Kallas le-a mărturisit unor politicieni că starea actuală a lumii ar putea fi momentul perfect pentru decizii neobișnuite. The post Șefa diplomației UE: Un moment bun să începem să bem appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:40
CSM pune tunurile pe comitetul lui Bolojan: „Proces lipsit de credibilitate” # Cotidianul de Hunedoara
„Discuțiile purtate nu au oferit răspuns la întrebări legitime și esențiale cu privire la obiectivul”. The post CSM pune tunurile pe comitetul lui Bolojan: „Proces lipsit de credibilitate” appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Jaqueline Cristian a fost eliminată de australianca Kimberly Birrell în sferturile turneului WTA 500 de la Adelaide, în urma unui meci epic de peste 3 ore. The post Jaqueline Cristian, eliminată în sferturi la Adelaide appeared first on Cotidianul RO.
10:30
AI ne cucerește pas cu pas. Sub pretextul furnizării de răspunsuri personalizate, Google a lansat în beta ceea ce numeşte Personal Intelligence. The post Gemini poate accesa datele conturilor Google appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Parchetul General vrea ca mandatele șefilor de parchete să crească de la trei la cinci ani. The post În plin scandal, șefii din Justiție vor mandate mai lungi appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Justiția din România nu parcurge, deci, o simplă criză de imagine și nici una care poate fi rezolvată prin schimbări cosmetice. The post Ce Justiție avem, ce Justiție vrem! appeared first on Cotidianul RO.
09:40
MAI a provocat un val de ironii pe Facebook după ce a citat greșit o poezie de Mihai Eminescu. Instituția a încurcat atât versurile, cât și titlul operei. The post Gafă pe pagina de Facebook a MAI de Ziua Culturii appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Președintele Nicușor Dan a anunțat că sala de teatru de la Cotroceni va găzdui gratuit spectacole ale elevilor și tinerilor actori. The post Ziua Culturii Naționale: Nicușor Dan oferă un cadou tinerilor actori appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Petrolul și gazele asigură 25% din bugetul rus. În decembrie, producția Kazahstanului s-a prăbușit din cauza restricțiilor de la Marea Neagră. The post Lovitură sub centură pentru veniturile Kremlinului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:40
Președintele SUA cere oprirea execuțiilor și avertizează regimul de la Teheran cu măsuri foarte dure. Tensiunile militare dintre cele două țări au dus recent la închiderea spațiului aerian iranian timp de cinci ore. The post Dilema lui Trump pentru viitorul Iranului appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Trump susține că Zelenski este principalul vinovat pentru absența unui acord de pace, susținând că liderul rus este deja pregătit să încheie războiul. The post Trump îl arată cu degetul pe Zelenski: „Ucraina blochează pacea” appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Trump nu renunță la Groenlanda: „Vom vedea ce va fi, cred că se va găsi o soluție” # Cotidianul de Hunedoara
După vizita miniștrilor danezi la Casa Albă, s-a înființat un grup de lucru pentru a analiza viitorul regiunii. Trump forțează negocierile pentru scutul antirachetă „Domul de Aur”, însă Danemarca rămâne fermă în refuzul vânzării. The post Trump nu renunță la Groenlanda: „Vom vedea ce va fi, cred că se va găsi o soluție” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:40
Ziua Culturii Naționale, de aniversarea lui Eminescu. Istoria și prezentul sărbătorii # Cotidianul de Hunedoara
Ziua Culturii Naționale se sărbătorește anual, din 2011, pe ziua de 15 ianuarie. Data a fost aleasă pentru că reprezintă ziua în care s-a născut Mihai Eminescu, poetul național. The post Ziua Culturii Naționale, de aniversarea lui Eminescu. Istoria și prezentul sărbătorii appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Populația României, în scădere la 1 ianuarie 2025. Îmbătrânirea, tot mai accentuată # Cotidianul de Hunedoara
Institutul Național de Statistică arată că populația României a înregistrat o scădere la 1 ianuarie 2025, față de aceeași dată a anului trecut. The post Populația României, în scădere la 1 ianuarie 2025. Îmbătrânirea, tot mai accentuată appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Cotidianul a analizat declarațiile de avere ale parlamentarilor români și a identificat trei aleși care dețin lingouri de aur. Toți trei provin din AUR, partidul lui George Simion. The post Partidul lingourilor de AUR. Investiție de aproape un milion de euro appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Prahova, Brașovul și Doljul sunt printre Consiliile Județene sunt vor trebui să dea afară peste sută de angajați. The post CJ-urile care trebuie să dea afară cei mai mulți angajați ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Ziua Culturii Naționale, celebrată pe 15 ianuarie, este o invitație la reflecție asupra identității culturale românești. Legarea acestei date de numele lui Mihai Eminescu nu ține de convenție festivă, ci de recunoașterea unui scriitor care a modelat limba, gândirea și conștiința culturală a românilor. Într-un dialog amplu, criticul literar Daniel Cristea-Enache vorbește despre sensul profund al acestei zile, despre Eminescu dincolo de mit, despre actualitatea operei sale și despre responsabilitatea culturală a fiecărei generații de a-l citi cu onestitate și rigoare. The post Ziua Culturii. Ce mai înseamnă Eminescu azi? – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
05:50
”Poezia către Maica Domnului l-a impresionat pe Papa Ioan Paul al II-lea, care a recitat-o în Piața San Pietro din Roma. The post Mihai Eminescu, poetul creștin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Este Nicușor Dan responsabil pentru lipsa apei calde? Răspunsul lui Ciprian Ciucu # Cotidianul de Hunedoara
Primarul Ciprian Ciuc este de părere că nu Nicușor Dan, predecesorul său, este responsabil pentru problemele apărute la rețeaua de termoficare a Bucureștiului. The post Este Nicușor Dan responsabil pentru lipsa apei calde? Răspunsul lui Ciprian Ciucu appeared first on Cotidianul RO.
22:10
BREAKING Trump se pregătește să atace Iranul. MAE cere românilor să părăsească țara # Cotidianul de Hunedoara
Situația din Iran este tot mai tensionată, iar un oficial Iranian a anunțat că Donald Trump a decis să intervină militar în Iran, potrivit unor surse Reuters. The post BREAKING Trump se pregătește să atace Iranul. MAE cere românilor să părăsească țara appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Titlul i-a fost acordat înotătorului român de către European Aquatics. The post David Popovici, desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Suntem pe cont propriu în apărarea gazelor din Marea Neagră. Șefului Armatei: “Neptun Deep nu e acoperit de Articolul 5 NATO” # Cotidianul de Hunedoara
„Zona Economică Exclusivă nu este acoperită de Articolul 5 din NATO. Există riscul să apară interferențe în zona noastră”, a spus generalul Gheorghiță Vlad. The post Suntem pe cont propriu în apărarea gazelor din Marea Neagră. Șefului Armatei: “Neptun Deep nu e acoperit de Articolul 5 NATO” appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Pentru ce proiecte din programul Anghel Saligny primesc primarii bani în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul României, a aprobat în ședința de miercuri criteriile de prioritizare pentru solicitările de acordare a fondurilor destinate Programului Național „Anghel Saligny”. The post Pentru ce proiecte din programul Anghel Saligny primesc primarii bani în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Cetățenii Republicii Moldova nu mai pot călători în SUA. 75 de state, vize SUA suspendate # Cotidianul de Hunedoara
Măsura vine pe fondul politicii de represiune masivă a imigrației ordonate de președintele Donald Trump, de la preluarea mandatului în ianuarie anul trecut. The post Cetățenii Republicii Moldova nu mai pot călători în SUA. 75 de state, vize SUA suspendate appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Parlamentul European, sprijin ferm pentru Danemarca și Groenlanda. Mesajul lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Liderii grupurilor politice din Parlamentul European și-au exprimat sprijinul față de situația Groenlandei și a Danemarcei. The post Parlamentul European, sprijin ferm pentru Danemarca și Groenlanda. Mesajul lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Ordin de protecție pe numele unui primar liberal care a trimis poze indecente unei minore de 13 ani. Cum se apără edilul # Cotidianul de Hunedoara
Edilul a trimis pozele prin intermediul unei rețele de socializare, iar conversația a fost descoperită de mama fetei de 13 ani. The post Ordin de protecție pe numele unui primar liberal care a trimis poze indecente unei minore de 13 ani. Cum se apără edilul appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Șeful Armatei avertizează. Articolul 5 din NATO nu acoperă o zonă a României # Cotidianul de Hunedoara
Generalul Vlad susține că prezența României la M. Neagră este întărită prin intrarea în dotare a două nave vânătoare de mine cumpărate din Marea Britanie și corveta ușoară achiziționată din Turcia. The post Șeful Armatei avertizează. Articolul 5 din NATO nu acoperă o zonă a României appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.