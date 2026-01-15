Profesor din Cluj, indignat de toleranța Coaliției față de plagiat: ”Pentru ce să mai mergem la școală, profesori, elevi, studenți? Ce să le spunem celor care vin la cursuri?”

23:10

Imprimarea 3D nu mai este doar o tehnologie de laborator sau un instrument pentru crearea de prototipuri din plastic sau metal. În prezent, ea deschide drumul către una dintre cele mai mari revoluții medicale ale secolului, oferind posibilitatea de a tipări organe umane funcționale. Imaginează-ți un viitor în care așteptarea unui transplant nu mai înseamnă […]