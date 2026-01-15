”Lumea crede că Occidentul a murit”. Ce arată un sondaj efectuat în 21 de ţări europene
Aktual24, 15 ianuarie 2026 17:50
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Sondajul, efectuat […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
18:00
Fără precedent: Germania interzice intrarea în port unei nave din „flota-fantomă” a Rusiei # Aktual24
Germania a refuzat accesul unui petrolier asociat „flotei din umbră” a Rusiei, într-o mișcare care pare fără precedent împotriva unor astfel de nave. Petrolierului Tavian, sub pavilion camerunez, i s-a interzis intrarea în Marea Baltică de către poliția federală germană pe 11 ianuarie 2026, după o verificare a documentelor, în timp ce nava se afla […]
18:00
Arabia Saudită, Qatar și Oman au condus eforturile de a-l convinge pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la un atac împotriva Iranului, de teama unor „repercusiuni grave în regiune”, a declarat joi pentru AFP un oficial saudit de rang înalt. „Cele trei state din Golf au condus un efort diplomatic de ultim moment, lung […]
Acum 30 minute
17:50
17:40
Serbia a testat împreună cu serviciul secret rus FSB arme acustice pe câini. Regimul de la Belgrad, acuzat că a folosit astfel de arme contra manifestanților # Aktual24
Serviciile speciale sârbe, în cooperare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, au efectuat teste cu arme acustice pe câini. Conform documentelor guvernamentale consultate de Politico, experimentele care au folosit dispozitive acustice puternice, cunoscute sub numele de arme sonore, au avut loc la aproximativ două săptămâni după un protest antiguvernamental masiv de la Belgrad, în […]
17:40
Rusia anunță că va apăra Cuba. Putin: ”Continuăm să oferim asistenţă şi sprijin prietenilor noştri cubanezi” # Aktual24
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi-a exprimat joi solidaritatea cu Cuba în apărarea suveranităţii şi a independenţei sale, în timp ce Ministerul de Externe rus a respins ameninţările la care este supusă insula, transmite EFE, citată de Agerpres. „Am oferit mereu şi continuăm să oferim asistenţă şi sprijin prietenilor noştri cubanezi şi ne solidarizăm cu hotărârea […]
Acum o oră
17:30
Profesor din Cluj, indignat de toleranța Coaliției față de plagiat: ”Pentru ce să mai mergem la școală, profesori, elevi, studenți? Ce să le spunem celor care vin la cursuri?” # Aktual24
Profesorul Ciprian Mihali, conferentiar doctor la Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai, din Cluj, își manifestă revolta față de modul în care liderii politici ai coaliției de guvernare, inclusiv cei de la PNL și USR, tolerează faptul că ministrul Radu Marinescu și-a plagiat lucrarea de doctorat. ”Ce rămâne dincolo de compromis? În numele […]
17:10
Labubu, păpușile pufoase cu dinți zimțați care au cucerit rapid întreaga lume, nu mai sunt doar o curiozitate pentru colecționari sau o distracție pentru fani. Vândute în cutii-surpriză „blind boxes”, care ascund complet conținutul până la deschidere, aceste jucării au transformat magazinele în adevărate arene de vânătoare pentru fanii entuziaști. Cozile interminabile din Beijing, Shanghai […]
Acum 2 ore
16:50
AUR-iști aduși cu autocarele din țară la manifestațiile din centrul Capitalei. Doi pași mai încolo, o fată citește singură în frig # Aktual24
Sute de membri ai AUR sunt aduși cu autocare din țară la manifestațiile care au loc, în această seară, în centrul Capitalei. Reamintim că astăzi este Ziua Culturii Naționale. Manifestațiile au loc în Piața Universității, unde membrii AUR și ai Acțiunii Conservatoare protesteaza față de ”Legea Vexler”, și în Piața Victoriei, unde cei de la […]
16:40
În timp ce termometrele arată -20°C și nopțile se prelungesc sub cerul înghețat, capitala Ucrainei tremură nu doar de frig, ci și de ecoul rachetelor care lovesc infrastructura energetică a orașului. Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, concentrându-se asupra orașului și împrejurimilor, după săptămâni de atacuri care au lăsat mii […]
16:30
ICCJ vine în ajutorul judecătorilor PSD din CCR. A depus noi documente la CCR: ”Rezultatele expertizei sunt clare şi fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu” # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a anunţat, miercuri, că o expertiză de specialitate independentă confirmă calculele realizate de departamentele economice şi arată că legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, promovată de Guvernul Bolojan, conduce la anularea totală a pensiei de serviciu şi la nesocotirea gravă a drepturilor dobândite din contribuţiile sociale. Potrivit comunicatului, […]
16:10
După doi ani consecutivi de recesiune, economia germană a crescut din nou pentru prima dată în 2025. Produsul intern brut a crescut cu 0,2% față de anul precedent, conform datelor anunțate de Oficiul Federal de Statistică. „După doi ani de recesiune, economia germană a revenit la creștere. Creșterea se datorează în principal creșterii cheltuielilor pentru […]
Acum 4 ore
15:40
Războiul nevăzut din vârful talibanilor: fisuri și tensiuni care amenință unitatea Afganistanului # Aktual24
Într-o madrasa din Kandahar, în ianuarie 2025, liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, își rostea discursul cu vocea scăzută, dar încărcată de avertisment. Nu vorbea despre pericolele externe nu despre Occident, nu despre forțele insurgente rămase în teritoriu ci despre ceea ce îl neliniștea cu adevărat: tensiunile din propriul său guvern. „Insiderii din guvern sunt […]
15:10
Care națiuni europene vor trimite trupe în Groenlanda. Germania: ”Trimitem o echipă de recunoaștere” # Aktual24
Mai multe țări NATO desfășoară un număr mic de personal militar în Groenlanda pentru a participa la exerciții comune cu Danemarca, în timp ce Donald Trump își intensifică amenințările de a anexa insula arctică. Declarațiile lui Trump au aruncat în criză alianța de securitate a Europei, condusă de SUA, prin creșterea perspectivei în care cel […]
15:10
Nicușor Dan anunță că nu se lasă: ”Întărirea statului de drept şi lupta anticorupţie sunt priorităţi ale acestui mandat” # Aktual24
Preşedintele Nicușor Dan a declarat, joi, la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, pot îmbunătăţi funcţionarea instituţiilor statului şi pot duce la recâştigarea încrederii cetăţenilor în instituţii. „Întărirea statului de drept şi lupta anticorupţie sunt priorităţi ale […]
14:50
Polonia refuză să trimită trupe în Groenlanda, iar premierul Donald Tusk avertizează că orice agresiune militară între membri NATO ar putea avea consecințe catastrofale pentru securitatea globală. Într-o conferință de presă susținută joi, Tusk a subliniat că un atac al unei țări NATO asupra teritoriului alteia ar reprezenta nu doar un dezastru politic, ci chiar […]
14:40
Într-o lume în care sălile de fitness par să fi devenit temple ale performanței fizice, în care echipamentele sofisticate și programele complicate par să promită transformări miraculoase, există o activitate atât de simplă încât aproape toți o ignorăm. Mersul pe jos. O plimbare de 30 de minute pe zi poate părea banală, chiar prea ușoară […]
14:40
Soția rectorului Universităţii din Craiova este sora Liei Olguța Vasilescu. Universitatea decide dacă Radu Marinescu (PSD) a plagiat, ședință cu ușile închise # Aktual24
Comisia de etică a Universității din Craiova urmează să ia în discuție, vineri, cazul lui Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat. Jurnalistul Ovidiu Vanghele, care a făcut solicitare să participe la ședință, acuză că a fost refuzat, afirmând că presa a primit interdicție să participe. Rectorul universității este căsătorit cu sora Liei […]
14:10
Ucraina în criză: 200.000 de soldați și-au părăsit posturile și două milioane evită serviciul militar # Aktual24
Ucraina se află într-un punct critic al războiului său, iar veștile sunt tulburătoare. Miercuri, noul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a făcut o dezvăluire fără precedent: aproximativ 200.000 de soldați ucraineni au părăsit posturile fără permisiune, iar circa 2 milioane de cetățeni sunt căutați pentru evitarea recrutării. Este prima dată când un oficial de rang […]
Acum 6 ore
14:00
Serviciul de securitate FSB al Rusiei a acuzat joi un angajat al Ambasadei Marii Britanii la Moscova că este un spion sub acoperire și i-a ordonat să părăsească țara în termen de două săptămâni. Potrivit FSB, angajatul, identificat drept Gareth Samuel Davies, în vârstă de 45 de ani, a fost trimis în Rusia sub acoperirea […]
13:50
INTERVIU Vladimir Tismăneanu: „PSD este o șleahtă care practic parazitează, canibalizează corpul politic, social și economic românesc” # Aktual24
Trăim, cum ar fi spus înțelepții chinezi din vechime, vremuri mai mult decât „interesante”, când lumea pare prinsă într-un vârtej de crize suprapuse: de la escaladarea violentă a protestelor din Iran și consecințele intervenției americane în Venezuela, până la fisurile tot mai vizibile din interiorul NATO, la amenințarea persistentă a războiului rus în Ucraina și […]
13:40
SUA au început oficial vânzarea de petrol venezuelean. Vânzări suplimentare sunt așteptate în următoarele zile și săptămâni # Aktual24
Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean, evaluată la 500 de milioane de dolari, potrivit unui oficial al administrației. Vânzări suplimentare de petrol sunt așteptate în următoarele zile și săptămâni, a adăugat oficialul, relatează CNN. În zilele de după ce Statele Unite au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele acesteia, Nicolás Maduro, […]
13:10
Lavrov dezvăluie că Rusia vrea să ia din Ucraina mult mai mult decât cerea până acum, de la Harkov până la Odesa – ISW # Aktual24
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că obiectivele Rusiei în Ucraina includ regiunile Harkov, Dnipropetrovsk, Mykolaiv și Odesa. Aceasta extinde cerințele Rusiei chiar dincolo de planul de pace american în 28 de puncte. Lavrov a precizat că obiectivele maximaliste ale Rusiei în Ucraina se extind dincolo de teritoriul discutat în prezent în cele […]
13:00
Emilia Șercan: ”Am rămas interzisă. Cum poate tolera domnul Bolojan ideea ca tocmai ministrul Justiției să fi furat?” # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan a reacționat, joi, față de declarațiile premierului Bolojan în cazul lui Radu Marinescu, acuzat de plagiat. ”Abia în această dimineață am avut timp să ascult declarația premierului Ilie Bolojan pe tema plagiatului lui Radu Marinescu, iar nuanțele puse în cele câteva fraze spuse de acesta sunt mai mult decât revoltătoare. În primul […]
12:50
Turcia, țară NATO, mesaj dur: ”Ne opunem oricărei operaţiuni militare, indiferent cum ar fi, în Iran” # Aktual24
Turcia „se opune oricărei operaţiuni militare în Iran” şi prioritatea este evitarea destabilizării ţării, a declarat joi ministrul afacerilor externe turc Hakan Fidan, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Ne opunem oricărei operaţiuni militare, indiferent cum ar fi, în Iran. Noi credem că Iranul trebuie să fie capabil să-şi rezolve problemele singur”, a insistat […]
12:40
Polonia va livra Ucrainei până la nouă avioane de vânătoare MiG din dotarea sa, pentru a sprijini capacitatea Kievului de apărare în faţa agresiunii ruse, a declarat viceministrul polonez al Apărării, Paweł Zalewski, într-un interviu acordat postului TVP World. „Decizia guvernului a fost luată”, a afirmat Zalewski în cadrul emisiunii On the Record, precizând că […]
12:40
Înfrângere și pentru AUR. Judecătorii au respins solicitarea de anulare a deciziei lui Bolojan privind Comitetul pentru Justiție # Aktual24
Curtea de Apel București a pronunţat, joi o decizie prin care a respins cererea de suspendare a executării Deciziei nr. 574/2025 formulată în contradictoriu cu prim-ministrul României, ca neîntemeiată. Potrivit soluţiei pe scurt, instanţa a respins excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Elenei Radu pentru reclamanta CASD, precum şi excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi […]
12:10
Măcelul continuă: Donald Trump a oprit în ultima clipă atacul asupra Iranului, după ce generalii americani nu i-au putut garanta că acesta va duce la prăbușirea ayatollahului # Aktual24
Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au atins un nou nivel critic în noaptea de 14 spre 15 ianuarie, potrivit unor relatări convergente din presa internațională și din surse de securitate israeliene. Amir Bohbot, analist militar respectat al publicației israeliene Walla, susține că președintele american Donald Trump ar fi intervenit personal pentru a opri un […]
Acum 8 ore
11:50
86% dintre americani se pronunță împotriva preluării Groenlandei prin forță de către SUA – Sondaj # Aktual24
Mai mult de 8 din 10 americani se opun preluării Groenlandei prin forță militară de către SUA, pe măsură ce președintele Trump intensifică presiunea asupra teritoriului semi-autonom danez, potrivit unui nou sondaj. Sondajul Universității Quinnipiac, publicat miercuri, a constatat că 86% dintre respondenți sunt împotriva utilizării forței militare de către SUA pentru a achiziționa insula […]
11:30
CSM sabotează ședințele Comitetului de analiză a legislației în domeniul justiției: ”Proces lipsit de credibilitate”. La a doua ședință a ieșit scandal # Aktual24
Secția pentru judecători din cadrul CSM a dat publicității, joi, un comunicat extrem de dur în legătură cu Comitetul de analiză a legislației în domeniul justiției inițiat de premierul Ilie Bolojan în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, ”Justiție capturată”. ”Secția pentru judecători apreciază că participarea la un asemenea demers, marcat de ambiguitate instituțională, lipsă de […]
11:30
Un congresmen republican avertizează că o eventuală invazie militară în Groenlanda ar putea duce la suspendarea lui Donald Trump, care va fi votată și de mulți republicani # Aktual24
În ultimele săptămâni, declarațiile și speculațiile privind o posibilă preluare a Groenlandei de către Statele Unite au generat controverse atât pe plan internațional, cât și în politica internă americană. În acest context, reprezentantul republican Don Bacon, congresman din Nebraska și fost ofițer al Forțelor Aeriene, a avertizat că o eventuală invazie militară a Groenlandei ar […]
11:20
Cazul Adrian Kreiner. Al treilea suspect în cazul crimei din Sibiu a fost prins în Indonezia, în Bali # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, urmărit internaţional şi aflat pe lista „Most Wanted”, a fost localizat şi reţinut în Indonezia, fiind al treilea suspect în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei din Sibiu, a informat Poliția Română. Numele persoanei urmărite este Zuleam Costinel Cosmin. Individul se afla în Bali, au precizat […]
11:10
Primarul din comuna giurgiuveană Izvoarele, acuzat că i-a trimis poze indecente unei fete de 13 ani, susține că nu știa că aceasta e minoră – părinții ei îl contrazic # Aktual24
Silviu Cazacu, primarull liberal al comunei giurgiuvene Izvoarele, este anchetat penal după ce ar fi trimis poze și mesaje cu conținut indecent unei fete de doar 13 ani. Pe numele său a fost emis un ordin de protecție, iar părinții minorei susțin că edilul știa perfect vârsta victimei și a încercat să cumpere tăcerea familiei […]
10:40
Ați fi de acord? Primarul unei comune din Bacău propune vot cenzitar și test de matematică pentru alegătorii analfabeți # Aktual24
O intensă controversă a izbucnit în comuna Gura Văii, județul Bacău, după ce primarul Silviu Tinei a publicat pe Facebook o postare controversată care critică dur nivelul de educație al unor cetățeni și propune măsuri radicale pentru limitarea dreptului de vot. Potrivit cotidianului local, Ziarul de Bacău, conflictul ar fi pornit de la o cerere […]
10:30
10:20
Guvernul francez a supraviețuit miercuri după votarea a două moțiuni de cenzură depuse de partidele de extremă stânga și extremă dreapta, care l-au acuzat că nu a făcut suficient pentru a opri acordul comercial UE-Mercosur după aprobarea acestuia săptămâna trecută. Fermierii francezi spun că acordul amenință agricultura locală prin crearea unei concurențe neloiale cu importurile […]
10:10
Cristina Prună și Claudiu Năsui de la USR cer referendum pentru limitarea la două mandate, deși ei se află la al treilea mandat de parlamentari # Aktual24
În plină scădere electorală și după o guvernare tensionată în coaliție, Uniunea Salvați România (USR) se confruntă cu o nouă ruptură internă majoră. Cristina Prună și Claudiu Năsui: un referendum intern obligatoriu înainte de congresul din februarie 2026, care să introducă regula „Maxim Două Mandate” pentru toate funcțiile publice electibile – parlamentari, europarlamentari, primari și […]
Acum 12 ore
09:40
Ciocniri violente în Minneapolis: Protestatarii i-au atacat pe agenții ICE după ce unul dintre aceștia a împușcat un migrant venezuelean – VIDEO # Aktual24
Un agent federal al ICE (Immigration and Customs Enforcement) a împușcat miercuri seară, 14 ianuarie 2026, un migrant venezuelan în picior, în nordul orașului Minneapolis, în timpul unei operațiuni de arestare. Incidentul a declanșat rapid proteste masive și ciocniri violente, cu sute de demonstranți care au asaltat agenții federali, blocând căile și aruncând obiecte (sticle, […]
09:10
Frontul Iran. Trump suspendă operațiunile, Teheranul anunță că ”nu există niciun plan de a executa protestatarii” # Aktual24
Preşedintele SUA, Donald Trump, anunță că a primit asigurări potrivit cărora uciderea protestatarilor în Iran a fost oprită, adăugând că va „urmări situaţia şi va vedea” în privinţa unei eventuale acţiuni militare americane, pe fondul unor semnale de detensionare apărute miercuri seara. Trump declarase în mod repetat, în ultimele zile, că ia în considerare sprijinirea […]
09:00
Drept la replică Oana Lovin: ”Articolul lezează grav onoarea, demnitatea și reputația mea” # Aktual24
Subsemnata, Oana Lovin, în temeiul art. 30 și 31 din Constituția României, art. 1 din Legea nr. 8/1996 a presei și a principiilor CEDO privind echilibrul informației și buna-credință jurnalistică, solicit publicarea gratuită și integrală a dreptului la replică față de articolul intitulat „Oana Lovin și Cerva, trimise în judecată de procurori pentru ”lovire și […]
09:00
„Călin Georgescu va fi condamnat anul acesta, iar fenomenul CG nu se va mai repeta în următorii 50 de ani”, susține fostul consilier prezidențial Cristian Hrițuc # Aktual24
Fostul consilier prezidențial și consultantul politic Cristian Hrițuc, a apreciat într-o analiză recentă pentru Ziare.com că, spre deosebire de alte cazuri, în dosarul Călin Georgescu justiția va acționa rapid, fără tergiversări majore. „Eu sunt sigur că nu va putea trena dosarul foarte mult. Și cred că vom ajunge cel puțin la o primă condamnare în […]
08:50
Donald Trump susține că Zelenski și nu Putin blochează pacea în Ucraina, deși până acum dictatorul de la Kremlin a respins inclusiv propunerile americane de armistițiu # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat explicit, într-un interviu exclusiv acordat Reuters pe 14 ianuarie 2026, că Ucraina – și nu Rusia – împiedică încheierea unui acord de pace care să pună capăt invaziei rusești începute în februarie 2022. Declarațiile sale, făcute în Biroul Oval, reprezintă o schimbare de ton semnificativă față de poziția aliaților […]
08:40
Ciprian Ciucu îl apără pe Nicușor Dan în privința termoficării din București: „A făcut cât a putut, vina e la primarii dinaintea lui” # Aktual24
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a abordat miercuri seară, într-o intervenție la Digi24, criza termoficării din București, marcată de o avarie persistentă la CET Sud care a lăsat mii de blocuri fără apă caldă și căldură adecvată de la începutul lunii ianuarie. Întrebat direct dacă predecesorul său, Nicușor Dan (actual președinte al României), poartă […]
08:20
Mario Iorgulescu, dat dispărut în Italia – el ar fi fugit din spitalul unde era internat. Gino Iorgulescu a alertat autoritățile și a plecat la Milano # Aktual24
Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Gino Iorgulescu, este dat dispărut în Italia, la doar câteva zile după ce a acordat un interviu controversat despre accidentul rutier mortal provocat în septembrie 2019. Tânărul de 30 de ani, internat de ani buni într-o clinică de psihiatrie din Milano, ar fi fugit din unitatea […]
08:10
Curtea de Apel judecă joi cererea de blocare a Comitetului pentru modificarea legilor justiției, propus de premierul Bolojan # Aktual24
Curtea de Apel București (CAB) este așteptată să se pronunțe joi, 15 ianuarie 2026, asupra cererii de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Solicitarea a fost depusă de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, o organizație neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu, transmite news.ro. Instanța […]
07:50
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump pe 3 februarie, la Casa Albă # Aktual24
Președintele columbian Gustavo Petro a anunțat miercuri că se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe 3 februarie, în Statele Unite. Potrivit cotidianului columbian El Tiempo, anunțul confirmă o relaxare notabilă a relațiilor bilaterale, după o perioadă marcată de tensiuni acute între Washington și Bogotá. „Va fi pe 3 februarie. Vom vedea rezultatele […]
07:40
Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, va fi sărbătorită în toată țara prin evenimente organizate de instituțiile publice de cultură # Aktual24
Instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii deschid larg ușile pentru public, de Ziua Culturii Naționale, și propun un program bogat, care aduce împreună expoziții, spectacole, concerte, tururi ghidate, ateliere, proiecții de film și întâlniri cu artiști, cercetători și creatori, transmite Agerpres. * Biblioteca Națională a României propune expoziția ”Expresii ale portului tradițional de […]
07:20
Sistemul de Garanție-Returnare continuă în 2026, cu aceleași reguli simple și clare pentru recuperarea garanției de 50 de bani # Aktual24
Noul an aduce continuitate pentru cel mai mare proiect de economie circulară din România. Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) funcționează în continuare pe baza aceluiași mecanism clar și stabil, prin care consumatorii recuperează garanția de 50 de bani pentru fiecare ambalaj eligibil returnat. În cei doi ani de operare, sistemul, administrat de RetuRO, a pus bazele […]
07:20
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni joi, la solicitarea SUA, pentru o analiză a situației dramatice din Iran # Aktual24
Consiliul de Securitate al ONU se reunește joi, 15 ianuarie 2026, pentru un briefing privind situația din Iran, la solicitarea Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al președinției somaleze, care deține președinția rotativă a Consiliului în această lună transmite Reuters. Reuniunea este programată pentru după-amiaza zilei de joi (ora New […]
07:10
MAE a ridicat, miercuri seară, avertismentul de călătorie pentru Iran la nivelul maxim – „Părăsiți imediat țara!”. În Iran se află circa 400 de cetățeni români # Aktual24
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a ridicat, miercuri seară, 14 ianuarie 2026, avertismentul de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – „PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA!”. Decizia, anunțată pe site-ul instituției, vine în contextul deteriorării dramatice a situației de securitate din Iran, marcată de proteste masive anti-regim, represiune violentă și riscul crescut de […]
Acum 24 ore
23:30
Emisarul american Steve Witkoff a anunțat începerea celei de-a doua faze a planului președintelui Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, cu un guvern palestinian tehnocrat stabilit în teritoriu. În cadrul primei faze, Hamas și Israel au convenit asupra unui armistițiu în octombrie, precum și asupra unui schimb de ostatici și prizonieri, o […]
