PODCAST. Țeapă Țeapă Țeapă: Episodul 5. Suport tehnic

Între promisiunea tehnologiei și realitatea de zi cu zi apare mereu o figură intermediară. Într-o țară care nu excelează la ce știe să facă pe calculator sau telefon și nici la cât de bine sunt făcute platformele oficiale, soluția e de multe ori aceeași pe care o știm dintotdeauna. „Știu pe cineva care se pricepe” a devenit una dintre cele mai stabile forme de infrastructură digitală din România.