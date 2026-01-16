International Press Institute cere autorităților române o anchetă imparțială în urma campaniei de discreditare împotriva jurnalistei Emilia Șercan
PressOne.ro, 16 ianuarie 2026 18:20
<img src="https://img.pressone.ro/onVqPt-yFqGxyDwNjNsof7KH5K0=/845x634/smart/https%3A%2F%2Fimages.pressone.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F04195719%2FEmilia-Sercan-BW.jpeg"><p>Institutul Internațional de Presă (International Press Institute – IPI) condamnă campania de denigrare, hărțuire online și amenințările cu moartea îndreptate împotriva jurnalistei de investigație Emilia Șercan, membră IPI, după publicarea anchetei privind plagiatul din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu. </p>
• • •
Alte ştiri de PressOne.ro
Acum 30 minute
18:20
International Press Institute cere autorităților române o anchetă imparțială în urma campaniei de discreditare împotriva jurnalistei Emilia Șercan # PressOne.ro
Institutul Internațional de Presă (International Press Institute – IPI) condamnă campania de denigrare, hărțuire online și amenințările cu moartea îndreptate împotriva jurnalistei de investigație Emilia Șercan, membră IPI, după publicarea anchetei privind plagiatul din teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu.
Acum 4 ore
15:30
Scriu cu un creion de grafit pe care mi l-a dat tata la încorporare. A zis că a făcut armata cu el în buzunar. Îl folosea ca să adnoteze hărțile și pozițiile inamice în tot felul de teatre de război imaginate pe care le utilizau în timpul exercițiilor tactice. A zis că o să-mi poarte noroc.
15:30
Doamna E. și-a făcut lumea să meargă mai departe în fiecare zi a celor 96 de ani ai ei. După ce a rămas singură, a început să își facă de lucru pe stradă, măturând în fața casei, și să intre în vorbă cu toți vecinii. Unora le-a împrumutat bani când au avut nevoie; altora le-a botezat copiii; a hrănit câinii tuturor curților care păreau mai sărace și bănuia că nu își permit să aibă grijă de animalele lor.
15:30
Azi dimineață, când mă spălam pe dinți, am observat că părul din față e mai rar decât înainte. Se vede doar la lumină puternică și albă, dar chiar și așa… Mama zice că la vârsta asta ar trebui să fiu om serios, la casa mea. Mă tot întreabă când aduc o fată pe acasă.
15:30
Bunicul B. parcă oficia o liturghie. Cu privirea în pământ, frământa în mâini cartofii fierţi şi calzi pe care îi arunca unul câte unul în găleata cu apă dezmorţită în care pusese dinainte o oală cu lapte, patru pumni şi jumătate de făină de mălai, sare şi trei căni de pesmet.
15:30
Un oraș aproape nordic, spartan, parcă glazurat, nicidecum încălzit de luminițele de Crăciun. Inspiră adânc. Era cazul să se calmeze, să nu mai fie așa de tare dată peste cap. Nu era nici primul, nici ultimul job pierdut, trebuia să-și revină, chit că să primești notificarea înainte de finalul anului nu-i cădea bine nimănui.
15:30
Ultimul om de pe pământ e un amnezic care trebuie să își recompună întreaga existență doar din bilete vechi, albume foto și obiecte uitate aiurea prin casă.
Acum 6 ore
14:30
Dennis Deletant: Vedem și azi că în România comunismul n-a murit. Felul în care s-au prăbușit instituțiile românești în toamna lui 2024 a șocat întreaga lume occidentală # PressOne.ro
Revoluția română a fost cât se poate de autentică, este verdictul profesorului Dennis Deletant - care a predat 10 ani inclusiv la prestigioasa Universitate Georgetown -, dar a fost deturnată de o garnitură de conducere pro-sovietică.
Ieri
17:30
Țeapă, Țeapă, Țeapă este un serial audio produs de Alex Lungu și găzduit de PressOne, în care veți afla adevărul din spatele uneia dintre cele mai frecvente scamatorii, care atrage românii în capcană prin oferte tentante de muncă.
14:30
Pe măsură ce din ce în ce mai multe mașini sunt electrice și din ce în ce mai multe țări au legislație care să le avantajeze, în ce măsură poate industria auto să fie cu adevărat nepoluantă și să se țină de promisiunile din reclame?
14 ianuarie 2026
20:10
Să fii cercetătoare în România nu e ușor. Alexandra Sofonea și Roxana Nicoară povestesc pentru Project F ce înseamnă munca de cercetare, care-i treaba cu finanțările pentru proiecte și ce prejudecăți auzi de la oamenii din jur.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Zeci de mii de clădiri funcționau, la finalul lui 2025, fără autorizație la incendiu. Mai bine de un sfert erau școli # PressOne.ro
Aproximativ 11.000 de clădiri din România nu dețineau, la finalul anului 2025, autorizație de securitate la incendiu. Dintre acestea, peste 4.000 erau școli, publice și private.
13 ianuarie 2026
20:20
Impostura PSD: un partid pentru care plagiatul este cea mai mică problemă face zid în jurul unui ministru care și-a însăilat un doctorat Frankenstein # PressOne.ro
Reacția vehementă de susținere din partea PSD are câteva elemente interesante, care anunță desantul pregătit de acest partid pentru ce a mai rămas din democrația românească în 2026.
19:20
FJSC o susține pe Emilia Șercan și face apel la responsabilitate: „Tentativele de discreditare a jurnaliștilor sunt incompatibile cu valorile statului de drept” # PressOne.ro
Conform unui comunicat emis astăzi, Facultate de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) anunță că o susține pe deplin pe Emilia Șercan în fața atacurilor din partea lumii politice la adresa jurnalistei PressOne, în urma publicării articolului despre plagiatul din lucrarea de doctorat a ministrului Justiției Radu Marinescu.
12 ianuarie 2026
20:10
Emilia Șercan: Ministrul Justiției, idolul borfașilor. Cum încearcă Radu Marinescu să îngroape cu strategii avocățești plagiatul din propria lucrare de doctorat # PressOne.ro
Imediat după publicarea anchetei despre plagiatul ministrului Justiției, Radu Marinescu, Emilia Șercan a devenit ținta unei virulente campanii de denigrare online, orchestrată de PSD și alimentată de susținătorii acestora cu probleme penale. Unii dintre ei, pretinși ziariști, alții, patroni de presă cu condamnări penale.
17:50
„Plagiatul e furt” vs. „manevră josnică”. Reacțiile politicienilor după dezvăluirile privind teza de doctorat a ministrului Justiției # PressOne.ro
După publicarea anchetei cu privire la plagiatul tezei de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, politicienii români au avut reacții în lanț.
14:50
„Știu pe cineva care se pricepe.” Digitalizarea României, prin vecini, nepoți, la biblioteca din sat și la magazinul de la colț # PressOne.ro
Între promisiunea tehnologiei și realitatea de zi cu zi apare mereu o figură intermediară. Într-o țară care nu excelează la ce știe să facă pe calculator sau telefon și nici la cât de bine sunt făcute platformele oficiale, soluția e de multe ori aceeași pe care o știm dintotdeauna. „Știu pe cineva care se pricepe” a devenit una dintre cele mai stabile forme de infrastructură digitală din România.
05:10
DOCTORATUL PLAGIAT AL MINISTRULUI JUSTIȚIEI. 140 pagini cu conținut copiat în teza lui Radu Marinescu # PressOne.ro
Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată. Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.
11 ianuarie 2026
20:10
Cum ajută laptopurile, PC-urile și serverele refurbished economia circulară - exemplul Server Config (p) # PressOne.ro
Trendul refurbished: de ce companiile mici și mijlocii profită acum de un val de computere recondiționate
9 ianuarie 2026
19:40
Un stat care guvernează prin termene (și mai pune și eficiența sistemului de taxare pe agenda publică ca pe o soluție magică), dar eșuează prin sisteme, le transmite cetățenilor un mesaj clar: timpul vostru e de sacrificat, al nostru nu.
18:40
Mari afaceri de corupție din istoria României. Strousberg, Skoda, Bechtel și alte afaceri incredibile care au spoliat România # PressOne.ro
De la Afacerea Strousberg până la Afacerea Bechtel, istoria României a fost presărată, la propriu, de mari scandaluri de corupție care au marcat fiecare epocă. Încă de la apariția țării pe harta lumii au fost probleme cu funcționarii și cu contractele din bani publici.
8 ianuarie 2026
19:00
Cât plătim pentru noile taxe și impozite locale. Statul român, dat peste cap de cei care au dorit să-și achite dările încă de la începutul anului # PressOne.ro
Anul nou a început cu o certitudine: taxe și impozite locale mai mari. În ciuda faptului că majorarea a fost aprobată de la finalul lui 2025, primăriile nu și-au actualizat bazele de date.
7 ianuarie 2026
19:10
Cum te folosește tehnologia - un experiment care arată câte date publice există despre noi pe internet # PressOne.ro
Într-un experiment realizat de PressOne și Tech and Tonic, șase persoane, selectate dintre mai mulți voluntari care s-au înscris într-un apel public, au acceptat să afle ce se poate descoperi despre ele folosind exclusiv informații publice. Punctul de pornire a fost minim: un nume, o adresă de e-mail și un cont de social media. Fără parole, fără acces la conturi private, fără tehnici ilegale, doar o verificare a amprentei digitale.
6 ianuarie 2026
16:10
Telescoape spațiale, stații spațiale comerciale, medicină personalizată și întoarcerea la Lună: cele mai importante evenimente și tendințe din știință în 2026 # PressOne.ro
2026 va fi un an în care ne întoarcem cu echipaj uman în jurul Lunii, lansăm pe orbită stații spațiale comerciale și noi telescoape spațiale, dar avansăm și în tratamente medicale de top și în mixarea roboticii cu AI.
5 ianuarie 2026
18:10
Nebunia Labubu. Jucăria-breloc, ajunsă pe bursă și în dosarele poliției: „Acum realizez că ce avem noi sunt, cel mai probabil, fake-uri” # PressOne.ro
În 2025, jucăria Labubu a fost printre cele mai căutate cuvinte pe Google în România, iar oriunde întorci privirea, că e București sau orice alt oraș din lume, poți da cu ochii peste un Labubu.
4 ianuarie 2026
19:20
Schimbarea prin forță a regimului din Venezuela: sfârșitul dreptului internațional ca paravan pentru interesele autocraților de orice fel # PressOne.ro
Deși acțiunea „cinetică” a administrației Trump în Venezuela încalcă fără îndoială toate principiile dreptului internațional, ea nu este câtuși de puțin ceva nou. Dimpotrivă, se încadrează într-un pattern foarte întins în timp și are un singur element de noutate: renunțarea la dreptul internațional ca paravan pentru o acțiune în forță.
28 decembrie 2025
14:00
Ce-și doresc românii de la un cont bancar? ING a construit trei pachete de cont pentru nevoile românilor (P) # PressOne.ro
ING Bank România lansează trei opțiuni în premieră pe piața bancară – ING Go, ING More și ING Extra – disponibile din 17 decembrie 2025. Noua structură adaugă beneficii care depășesc zona strict bancară: de la dobândă preferențială de 10% pentru economiile realizate prin funcția Round Up, până la asigurări incluse pentru anumite pachete.
23 decembrie 2025
09:40
Expert polonez în securitate: „Societatea civilă este elementul slab al posturii de apărare europene” # PressOne.ro
Fără societatea civilă, apărarea Europei riscă să devină o carapace fragilă. Organizațiile societății civile (OSC) construiesc rețele de încredere care contracarează dezinformarea, promovează coeziunea socială și susțin legitimitatea democratică în contextul amenințărilor.
22 decembrie 2025
10:20
Aleksandr Soljenițîn o spune răspicat: „Esența comunismului este ideologia”. Într-un regim comunist, ideologia este cea care guvernează din umbră. Apoi vine partidul, care se află la vedere, de obicei tronând în prezidiu. Acesta își transferă puterea statului concentraționar, care astfel devine autoritate publică. Pe scurt, statul se află în slujba partidului, cel care constituie garantul ideologiei.
19 decembrie 2025
17:50
Cum s-au născut națiunea și identitatea română. Istoricul Mihai Maci: suntem nostalgici după un trecut idilic care n-a existat niciodată, de fapt # PressOne.ro
Vă invităm la o discuție fascinantă, o reflecție profundă asupra devenirii noastre ca popor modern și a ceea ce avem de făcut pentru a privi spre viitorul nostru și al copiilor noștri mai degrabă decât spre trecutul strămoșilor. Un trecut care nu se va mai întoarce niciodată.
16:20
„Yuliia, tu poți!” Povestea unei refugiate care a fugit din calea bombardamentelor rusești și a ajuns să predea limba română altor migranți # PressOne.ro
La aproape patru ani de la debutul invaziei ruse în Ucraina, Yuliia trăiește în Baia Mare și predă limba română pentru migranții din Sri Lanka și India care ajung cu sutele aici.
18 decembrie 2025
17:30
Cum s-au redefinit Universul, roboții și medicina în 2025. Cele mai importante 5 descoperiri științifice și evoluții tehnologice din anul care se încheie # PressOne.ro
Anul 2025 pare a fi marcat de marșul tot mai abrut al prostiei militante și vehemente, însă pentru cine nu-și petrece toată viața pe social media, în realitate omenirea a reușit să avanseze și în acest an în mai multe domenii.
10:50
Cazurile de lepră de la Cluj-Napoca: zero protocoale sanitare pentru depistarea precoce a bolilor „de import” # PressOne.ro
România nu are niciun sistem de screening al bolilor „de import” pentru migranții economici admiși pe piața de muncă, în condițiile în care, în ultimii ani, Guvernul a aprobat anual contingente de câte 100.000 de permise de muncă pentru muncitori proveniți din țări terțe, în special din Asia de Sud Est.
17 decembrie 2025
17:00
Oportunitatea momentului: neîncrederea în instituțiile statului poate redeschide dialogul între Societate și Justiție # PressOne.ro
Ca societate, trebuie să fim recunoscători pentru oportunitatea de a redeschide subiectul funcționării justiției, pentru că este evident că schimbările recente nu au îmbunătățit situația sau încrederea populației.
14:20
Peste 1.000 de jurnaliști și persoane din societatea civilă, solidari cu Recorder: „Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât unele dintre cele mai grave atacuri vin chiar din interiorul autorității judecătorești” # PressOne.ro
La doar câteva ore de la lansarea scrisorii, mai bine de 1.000 de persoane se alăturaseră mișcării de solidarizare față de redacția Recorder.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.