Bolid de 100.000 de euro cumpărat cu cash. Ce a descoperit ANAF la controalele pe mașinile de lux cumpărate de români

România se pregătește să devină cel mai mare exportator de gaze naturale din Uniunea Europeană, dacă platforma Neptun Deep va fi pusă în funcțiune, iar cele zece sonde de forare vor începe să exporte gazele naturale către teritoriul național. Problema este, însă, că platforma se află în zona economică exclusivă a țării noastre, adică la circa 160 de kilometri de țărm. Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a avertizat că acea zonă ar putea să nu intre sub incidența articolului cinci din NATO, adică țara noastră ar putea să nu se bucure de ajutorul aliaților pentru a garanta securitatea unei investiții de aproximativ patru miliarde de euro. Digi24.ro a vorbit cu Sandu Valentin Mateiu, comandor (r), pentru a înțelege ce înseamnă acest lucru și care sunt riscurile.