Donald Trump a amenințat că va recurge la Legea Insurecției, dacă tensiunile din Minnesota continuă. Ce presupune acest lucru
Digi24.ro, 15 ianuarie 2026 15:50
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat joi că va recurge la Legea insurecției, care i-ar permite să mobilizeze forțele militare în Minnesota, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenților federali în cel mai populat oraș al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice, informează Digi24.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
16:00
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori # Digi24.ro
Au apărut imagini cu prinderea unuia dintre cei mai de temut criminali din România, Costinel Cosmin Zuleam, unul dintre cei trei condamnați pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, asasinat în propria locuință. Zuleam, aflat pe lista celor mai căutați infractori, a fost capturat în Bali, Indonezia, unde se ascundea după ce a fugit din țară la finalul anului 2023.
16:00
Donald Tusk îl critică pe Trump după afirmația că Zelenski ar fi un obstacol pentru pace:„Rusia a respins planul, a lansat noi atacuri” # Digi24.ro
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, l-a criticat public pe președintele american Donald Trump, după ce acesta a afirmat că Volodimir Zelenski ar reprezenta un obstacol în calea încheierii unui acord de pace, relatează dpa și Agerpres. „Singura soluţie este intensificarea presiunii asupra Rusiei”, a adăugat premierul polonez.
16:00
Peste jumătate dintre europeni cred că urmează un mare război. Doar 16% mai consideră SUA un aliat (sondaj) # Digi24.ro
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford.
Acum o oră
15:50
Donald Trump a amenințat că va recurge la Legea Insurecției, dacă tensiunile din Minnesota continuă. Ce presupune acest lucru # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat joi că va recurge la Legea insurecției, care i-ar permite să mobilizeze forțele militare în Minnesota, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenților federali în cel mai populat oraș al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice, informează Digi24.
15:40
Capturarea lui Maduro, prezentată printr-o realitate paralelă în presa rusă: un succes al lui Putin # Digi24.ro
Capturarea și arestarea de către americani a șefului Venezuelei, Nicolas Maduro, principalul aliat al Kremlinului în „suburbiile” SUA, nu reprezintă un eșec al lui Vladimir Putin, ci o nouă mișcare strategică, conform noilor instrucțiuni transmise mass-media de stat de către administrația președintelui rus. Acest lucru a fost comunicat către Meduza de către câteva surse apropiate Kremlinului.
15:40
Drepturile românilor din diaspora, „prioritate a mandatului” președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre muncitorii străini din România # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că protejarea şi promovarea drepturilor cetăţenilor români din afara graniţelor reprezintă o prioritate a mandatului său, el anunţând că are mai multe iniţiative pentru îmbunătăţirea legăturii dintre statul român şi comunităţile noastre din exterior. Şeful statului a mai spus că România a devenit o ţară de destinaţie pentru muncitori străini, iar autorităţile fac eforturi pentru o cât mai bună integrare a acestora. El i-a asigurat pe ambasadorii care reprezintă statele din care provin aceşti lucrători de recunoştinţa noastră pentru munca cetăţenilor lor.
15:30
Un oligarh rus a fost găsit mort în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei # Digi24.ro
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost găsit miercuri în Cipru, după ce dispariţia sa fusese anunţată cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus. Evenimentele au loc în timp ce ţara - care se află la conducerea Consiliului UE - se confruntă cu un mare scandal de corupţie la vârf, iar autorităţile investighează inclusiv o „activitate hibridă”, relatează Le Figaro.
15:30
BingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede la nivel global și companie Web3 axată pe inteligență artificială, a depășit în 2025 pragul de 40 de milioane de utilizatori, dublându-și baza de clienți într-un singur an. Platforma a înregistrat, totodată, un volum maxim de tranzacționare pe 24 de ore de peste 26 de miliarde de dolari, consolidându-și poziția pe o piață crypto aflată într-un proces accelerat de maturizare.
Acum 2 ore
15:20
Republicanii au blocat la limită o rezoluție care ar fi interzis acțiunile militare ale lui Trump în Venezuela. JD Vance, rol decisiv # Digi24.ro
Senatorii republicani din SUA au reuşit în cele din urmă, miercuri, să blocheze o rezoluţie care i-ar fi interzis preşedintelui Donald Trump să întreprindă acţiuni militare suplimentare în Venezuela fără autorizarea Congresului. Preşedintele republican a exercitat presiuni asupra membrilor partidului care o susţineau, însă a fost nevoie de votul de departajare al vicepreşedintelui JD Vance, care are şi calitatea de preşedinte al Senatului, relatează Reuters.
15:20
Cum se poziționează România față de agresiunea rusă, „care afectează și Republica Moldova”. Soluția lui Nicușor Dan pentru țara vecină # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că „este evident că agresiunea rusă afectează în mod direct şi Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esenţială de politică externă”, el adăugând că „nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbeşte şi se simte româneşte şi vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană”.
15:10
Nouă morți din cauza gripei într-o singură săptămână, în România. Bilanțul sezonului a ajuns la 20 # Digi24.ro
Nouă decese cauzate de gripă au fost confirmate în intervalul 5–11 ianuarie, potrivit datelor publicate de INSP, iar bilanțul total al actualului sezon gripal a ajuns la 20. În același timp, numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut cu peste 21% față de săptămâna precedentă, în timp ce cazurile de gripă au înregistrat o ușoară scădere.
15:00
Germania a ordonat trimiterea de trupe în Groenlanda „din cauza ameninţărilor ruse şi chineze" # Digi24.ro
Misiunea de recunoaştere a ţărilor NATO în Groenlanda a fost ordonată din cauza "ameninţărilor ruse şi chineze" în Arctica, a anunţat Ministerul german al Apărării într-un comunicat care nu evocă ambiţiile teritoriale americane.
14:50
După reuniunea de la Casa Albă pe tema Groenlandei, premierul danez avertizează: Există un „dezacord fundamental” cu SUA # Digi24.ro
Premierul danez Mette Frederiksen a vorbit joi despre existenţa unui „dezacord fundamental" cu SUA privind viitorul Groenlandei râvnite de preşedintele american Donald Trump, a doua zi după o întâlnire între înalţi responsabili din cele două ţări.
14:40
Cum vor reacționa Rusia și China, parteneri majori ai Teheranului, în cazul unor lovituri militare americane în Iran # Digi24.ro
Rusia şi China, doi mari parteneri ai Iranului, susţin Republica islamică zdruncinată de proteste şi ameninţată de preşedintele american Donald Trump, dar nu vor merge până într-acolo încât să se angajeze într-o confruntare cu Washingtonul în cazul unor atacuri americane, potrivit mai multor experţi, citaţi de France Presse.
14:40
O capitală europeană impune o limită de viteză de 30 km/h. La cât vor ajunge amenzile pentru șoferii care nu respectă legea # Digi24.ro
Roma ia măsuri radicale pentru prevenirea accidentelor rutiere. Începând de joi, în centrul istoric al Romei, limita de viteză va fi redusă la doar 30 km/h. Șoferii care depășesc acest prag riscă amenzi usturatoare, anunță Digi24. Orașul Bologna, din nordul Italiei, a înregistrat o scădere cu 13% a accidentelor rutiere, după ce a impus aceeași măsură, în 2024.
14:40
Julio Iglesias a reacționat pentru prima oară după izbucnirea scandalului în care este acuzat de agresiune sexuală. Artistul susține că acuzațiile sunt false și afirmă că va demonstra acest lucru cât de curând.
14:30
Avertismentul celui mai cunoscut comandor român: Rusia ar putea organiza provocări la proiectul Neptun Deep # Digi24.ro
România se pregătește să devină cel mai mare exportator de gaze naturale din Uniunea Europeană, dacă platforma Neptun Deep va fi pusă în funcțiune, iar cele zece sonde de forare vor începe să exporte gazele naturale către teritoriul național. Problema este, însă, că platforma se află în zona economică exclusivă a țării noastre, adică la circa 160 de kilometri de țărm. Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a avertizat că acea zonă ar putea să nu intre sub incidența articolului cinci din NATO, adică țara noastră ar putea să nu se bucure de ajutorul aliaților pentru a garanta securitatea unei investiții de aproximativ patru miliarde de euro. Digi24.ro a vorbit cu Sandu Valentin Mateiu, comandor (r), pentru a înțelege ce înseamnă acest lucru și care sunt riscurile.
Acum 4 ore
14:20
Avertismentul lui Nicușor Dan privind „sferele de influenţă şi competiţia dintre marile puteri”. Ce le-a cerut diplomaților români # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, în cadrul întâlnirii cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că mediul internaţional este marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influenţă şi a competiţiei dintre marile puteri. Liderul de la Cotroceni le-a solicitat diplomaţilor români să aibă capacitatea să se adapteze acestor realităţi, să anticipeze realităţile viitoare şi să reacţioneze prompt faţă de acestea. Şeful statului a mai anunţat că, pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere şi va urmări aceeaşi politică externă, întemeiată pe triada Uniunea Europeană-NATO - Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii.
14:10
„Vance ne urăşte”: Temerile Europei cu privire la Groenlanda cresc pe măsură ce vicepreşedintele SUA se implică în discuţii (Politico) # Digi24.ro
Confruntaţi cu o serie de ameninţări americane de a acapara Groenlanda, ministrul de externe al Danemarcei şi omologul său din Groenlanda au zburat la Washington pentru a purta discuţii, sperau ei, amicale cu Marco Rubio, secretarul de stat. Însă planul lor de a purta o convorbire diplomatică liniştitoare s-a transformat într-o confruntare tensionată la Casa Albă cu duşmanul UE, JD Vance, scrie Politico.
14:00
Nicuşor Dan: „Democraţia românească a făcut faţă războiului hibrid”. Anunț despre „reconsolidarea echilibrului puterilor în stat” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că anul 2025 este anul în care s-a încheiat un ciclu electoral prelungit, în care am avut de înfruntat un război hibrid dar democraţia românească a reuşit să facă faţă acestui test. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere naţională, a mai spus şeful statului.
14:00
Nicușor Dan, mesaj despre justiție și statul de drept la întâlnirea cu diplomații străini acreditați la București # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţii.
14:00
Reduceri suplimentare la subvențiile pentru partide. Șeful AEP: „Deocamdată sunt declarații de intenție” # Digi24.ro
Partidele vor încasa 14 milioane de lei din subvenții în luna ianuarie. Cele mai mari sume sunt luate de PSD și AUR. Guvernul a decis anul trecut ca sumele să fie tăiate cu 10%. Adrian Țuțuianu, președintele AEP, a declarat, joi, la Digi24, că sunt în discuții la nivel politic și alte reduceri de subvenții iar pe luna ianuarie 2026 partidele primesc cu 25-26% mai puțini bani decât în aceeași lună din 2025.
13:50
Cristian Radu, primarul suspendat al Mangaliei, rămâne în arest preventiv. Decizia Tribunalului Constanța # Digi24.ro
Tribunalul Constanţa a decis, joi, ca primarul suspendat al municipiului Mangalia, trimis în judecată pentru luare de mită, să rămână în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.
13:40
Cum ar putea fi scoși cetățenii români din Iran. Explicațiile ministrei de Externe, Oana Țoiu # Digi24.ro
Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a explicat joi, la Digi24, cum ar putea să fie evacuați cetățenii români care vor să plece din Iran. Ea a afirmat că cea mai bună cale de evacuare „este cea aeriană”, dar biletele sunt limitate. Țoiu a mai precizat că autoritățile române colaborează cu ambasadorii din regiune pentru a asigura asistență consulară și că există coordonare cu Uniunea Europeană pentru gestionarea situației.
13:30
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Culturii Naționale: „Ne reamintește rolul patrimoniului și al operei lui Mihai Eminescu” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj de Ziua Culturii Naționale, în care subliniază importanța patrimoniului cultural și a operei lui Mihai Eminescu în formarea identității românești și atrage atenția asupra nevoii de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație, comunități și spațiul public.
13:30
ANAF a introdus reguli mai dure pentru eșalonarea datoriilor. Ce trebuie să aibă în vedere firmele și persoanele fizice # Digi24.ro
Firmele și persoanele fizice care nu își pot plăti taxele la timp au intrat, de la 1 ianuarie 2026, într-un sistem mult mai strict de eșalonare a datoriilor către stat. Noile reguli limitează accesul la eșalonarea „fără garanții”, adică varianta în care nu trebuie să pui nimic gaj, și îi obligă pe cei cu restanțe mai mari să aducă bunuri sau garanții personale. „Eșalonarea simplificată pentru maximum un an se poate face doar până la 400.000 de lei pentru firme și 100.000 de lei pentru persoane fizice. Firmele cu vechime mai mică de un an nu mai pot apela la această procedură”, a explicat pentru Digi24.ro Ioana Arsenie, strateg financiar. Pentru sume mai mari, a avertizat aceasta, „intrăm automat într-o procedură clasică, cu dosar, garanții și, în multe cazuri, fidejusiune în nume personal”.
13:20
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă joi că proiectele deja începute de către Primăria Capitalei se vor întâmpla şi vor fi finalizate. El precizează că s-a văzut cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ca să cofinanţe proiectele cu fonduri europene şi lucrările nu vor stagna. PMB anunţă că reabilitarea a 50 de kilometri de şine de tramvai este unul dintre proiectele importante, pentru care a atras fonduri europene. De asemenea, primarul vrea să facă recepţia la pasajul Basarab, la starea fizică actuală, pentru a putea începe lucrări de remediere.
13:10
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier # Digi24.ro
Experiență tulburătoare pentru o tânără profesoară din Spania care a predat timp de 3 ani într-un liceu bilingv din România. În vârstă de 29 de ani, Carmen a fost surprinsă de nivelul scăzut de exigență și de lipsa de disciplină a elevilor.
13:10
Criză în Iran: O parte din personalul misiunilor României revine în țară. Țoiu: E un risc extrem de ridicat. Am ridicat alerta la 9/9 # Digi24.ro
Ministra Oana Țoiu a declarat joi, în direct la Digi24, că România monitorizează îndeaproape situația din Iran și a ridicat alerta de călătorie la nivel maxim, 9/9, pentru cetățenii români. Țoiu a precizat că „o parte din personalul non-esențial al misiunii” din Iran a început să se întoarcă în țară,„ în special familiile cu copii”.
12:50
Comitetul de lucru pentru justiție, înființat de Ilie Bolojan, poate funcționa. CAB a respins cererea de suspendare a activității # Digi24.ro
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, înființat la inițiativa premierului Ilie Bolojan, poate funcționa, după ce Curtea de Apel București a respins joi o cerere de suspendare a activității, potrivit minute de ședință publicate pe site-ul CAB.
12:40
Pană majoră în Statele Unite a principalului furnizor de telefonie mobilă. Telefoanele au rămas blocate în modul SOS # Digi24.ro
Aproximativ 70% dintre clienții Verizon se confruntă cu o pană totală a serviciilor de telefonie mobilă, telefoanele lor rămânând blocate în modul SOS.
12:40
Sindicatele din Cultură protestează în întreaga țară. Ce revendică Federația CulturMedia # Digi24.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia a anunțat că, în Ziua Culturii Naționale și Ziua Mihai Eminescu, au început protestele în instituții culturale din întreaga țară – muzee, biblioteci, teatre, case și centre culturale – și continuă după-amiaza, începând cu ora 16:00, prin pichetarea Ministerului Culturii, conform calendarului anunțat, arată un comunicat de presă al Federației.
12:30
Ce diferențe există între subvențiile primite de partidele parlamentare în 2026 și sumele încasate în 2025 # Digi24.ro
Subvenția acordată partidelor parlamentare a scăzut în ianuarie 2026 față de aceeași lună din anul trecut, cu aproximativ 35%, adică șapte milioane de lei, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și comparate de Digi24.ro.
Acum 6 ore
12:10
Descinderi de amploare în Constanța: persoane cu venituri mici, folosite pentru fraude bancare. La cât se ridică prejudiciul # Digi24.ro
Zeci de percheziții au loc în județul Constanța, într-un dosar de fraudă bancară, în care anchetatorii susțin că persoane cu venituri mici ar fi fost racolate și folosite pentru obținerea de credite pe baza unor documente false. Prejudiciul estimat depășește 1,7 milioane de lei.
12:10
Restaurant galez cu două stele Michelin, penalizat la capitolul „igienă”. Reacția conducerii: „Nu ne este rușine. Avem reguli diferite” # Digi24.ro
Bucătarul-șef al unui restaurant galez cu două stele Michelin susține că acesta are „cele mai înalte standarde din lume”, în ciuda faptului că s-a ales cu o singură stea la o inspecție recentă privind igiena. Restaurantul a obținut un punctaj de unu din cinci în urma vizitei efectuate de oficialii Agenției pentru Standarde Alimentare, pe 5 noiembrie, care au remarcat că locația are nevoie de „îmbunătățiri majore”, scrie The Guardian.
12:00
De ce plafonarea prețurilor la energie nu îi protejează suficient pe românii cu venituri mici. Unde apar diferențele de sprijin # Digi24.ro
Potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), deși România aplică un sistem de plafonare a prețurilor la energie, povara facturilor rămâne ridicată pentru persoanele cu venituri mici. De exemplu, o persoană singură care trăiește din ajutor social minim trebuie să plătească într-un an peste 1.100 de euro din propriul buzunar pentru gaze și electricitate, în timp ce un cetățean aflat într-o situație similară în Grecia poate avea aceste costuri acoperite aproape integral de stat. Diferența nu este dată de prețul energiei, ci de modul în care sunt sprijiniți consumatorii vulnerabili, potrivit analizei.
12:00
„Tunuri sonore” testate pe câini de serviciile secrete din Serbia, în colaborare cu Rusia. Ce au încercat să demonstreze # Digi24.ro
Serviciile secrete din Serbia au testat „tunuri sonore” pe câini, în colaborare cu Rusia, pentru a evalua efectele unor dispozitive acustice de mare putere, potrivit unor documente consultate de Politico. Testele au avut loc după protestele antiguvernamentale din Belgrad, în timpul cărora manifestanții au reclamat simptome grave provocate de un val sonor.
11:50
CSM reclamă „ambiguitate instituţională” și „absenţa unei fundamentări legale” privind Comitetul guvernamental pentru legile justiției # Digi24.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) afirmă, joi, că discuţiile de la Guvern pe tema Comitetului de analiză a legislaţiei în domeniul justiţiei „nu au oferit răspuns la întrebări legitime şi esenţiale cu privire la obiectivul real al Comitetuui, la modul de funcţionare şi la legitimitatea sa”. În plus, judecătorii reclamă că discuţiile au fost pe teme exclusiv administrative, în afara atribuţiilor stabilite prin decizia de înfiinţare a organismului. În acest context, CSM vorbeşte despre „ambiguitate instituţională, lipsă de transparenţă, absenţa unei fundamentări legale” în constituirea Comitetului. Poziţia CSM este transmisă în aceeaşi în care Curtea de Apel Bucureşti este aşteptată să se pronunţe asupra cererii de suspendare a deciziei de constituire a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiţiei, solicitare depusă de Coaliţia pentru Apărarea Statului de Drept, o organizaţie neguvernamentală condusă de avocata Elena Radu.
11:30
Echipajul de pe ISS a revenit pe Pământ. Un astronaut are probleme medicale. Momentul în care capsula SpaceX ajunge în Oceanul Pacific # Digi24.ro
Echipajul Crew-11 al Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) a amerizat joi în siguranţă în apele Pacificului, în apropiere de coasta californiană, conform unei transmisiuni live pusă la dispoziţie de Space.com. Echipajul a fost evacuat din motive medicale, prima procedură de acest fel, la care s-a apelat după ce unul dintre membrii echipajului a fost diagnosticat cu o afecţiune nespecificată, despre care însă s-a precizat că nu reprezintă o urgenţă.
11:20
Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă” în Iran. „Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui” (NBC News) # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat echipei sale de securitate naţională că ar dori ca orice acţiune militară a SUA în Iran să dea o lovitură rapidă şi decisivă regimului şi să nu declanşeze un război prelungit, care să dureze săptămâni sau luni, au declarat pentru NBC News, citat de News.ro, un oficial american, două persoane familiarizate cu discuţiile şi o persoană apropiată Casei Albe.
11:20
Costinel Cosmin Zuleam, dat în urmarire internațională pentru uciderea lui Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia # Digi24.ro
Fugarul Costinel Cosmin Zuleam, acuzat de uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost prins în Indonezia. Românul, considerat cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu, a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de furt calificat, complicitate la furt calificat, tâlhărie calificată şi omor calificat.
11:20
„Cârtița” care va săpa cel mai lung tunel al Autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns în România. „O armată de oameni trebuie să o opereze” # Digi24.ro
Un utilaj chinezesc folosit pentru săparea de tuneluri a ajuns în Portul Constanța. Are 3.300 de tone și e lung cât un teren de fotbal. Utilajul va fi folosit pentru a fora Tunelul Poiana, cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu - Pitești. Cristian Pistol, director general CNAIR, a declarat, joi, la Digi24, că tehnologia aceasta TBM este pentru prima dată folosită în România pe calea rutieră, fiind nevoie de „o armată de oameni specializați, școliți, care să poată să opereze astfel de de utilaje”.
11:20
Congresman republican despre invadarea Groenlandei: „Unul dintre cele mai stupide lucruri pe care le-am auzit vreodată” # Digi24.ro
O invazie americană a Groenlandei ar fi „una dintre cele mai grave greșeli” pe care le-a făcut vreun președinte american în ultimii ani, a declarat reprezentantul republican Don Bacon pentru Kyiv Independent pe 14 ianuarie, în contextul în care Casa Albă intensifică retorica față de teritoriul autonom al Danemarcei.
11:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 15 ianuarie
11:10
Donald Trump nu e convins că fiul fostului șah e o soluție pentru Iran: „Pare foarte simpatic, dar nu ştiu ce rol ar putea juca” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că fiul fostului şah Reza Pahlavi, o figură de prim-plan a opoziţiei iraniene, „pare foarte simpatic”, dar nu a părut să fie convins că Pahlavi poate aduna suficient sprijin pentru a prelua în cele din urmă puterea în Iran, relatează Reuters.
10:50
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse și-au aflat adversarele de la Australian Open # Digi24.ro
Jucătoarele române aflate pe tabloul principal al turneului de tenis Australian Open, primul de Grand Slam al anului, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse, vor avea adversare dificile în runda inaugurală, potrivit tragerii la sorţi efectuate joi, la Melbourne, scrie DigiSport.
10:50
Prognoza meteo actualizată: cinci zile cu vreme foarte rece, nopți geroase, ploaie și polei, vânt puternic # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o informare de vreme rea, valabilă de la ora 20:00 până marți, 20 ianuarie, la ora 10:00. Meteorologii anunță vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului. De asemenea, ANM a emis un cod galben de ger, valabil de joi seara până vineri la ora 20, în câteva județe din nordul și estul Moldovei.
10:50
Intervențiile pe glanda tiroidă sunt realizate frecvent, dar rămân între cele mai sensibile prin raportarea la structuri anatomice fine, esențiale pentru voce și respirație. O planificare corectă, o indicație bine stabilită și o tehnică riguroasă sunt elemente care reduc riscurile și susțin recuperarea. Despre modul în care este realizată modern chirurgia tiroidiană aflăm mai mult de la Dr. Radu Mihai, medic primar chirurgie endocrină la Oxford University Hospitals.
10:50
Cercetătorii avertizează: pește cu microplastic pe masa românilor. Marea Neagră, poluată masiv # Digi24.ro
Semnal de alarmă din partea cercetătorilor privind poluarea din Marea Neagră. Fauna este contaminată masiv cu microplastice și se înregistrează procente uriașe, arată un studiu realizat de cercetătorii Institutului Grigore Antipa. Specialiștii spun că apropierea de gurile de vărsare ale Dunării, care aduce zilnic tone de plastic în Marea Neagră, este de vină pentru această situație și avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea umană, anunță Digi24.
10:40
Mădălina Ghenea, hărțuită ani de zile de o româncă pe rețelele sociale. Actrița cere despăgubiri de 5 milioane de euro # Digi24.ro
Mădălina Ghenea, actriță și fotomodel de origine română, stabilită în Italia, a fost hărțuită ani de zile de o româncă pe rețelele sociale. Procurorii din Italia cer acum doi ani de închisoare pentru femeia care a hărțuit-o pe actriță, iar Ghenea cere despăgubiri de 5 milioane de euro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.