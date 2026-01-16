14:10

Ucraina se află într-un punct critic al războiului său, iar veștile sunt tulburătoare. Miercuri, noul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a făcut o dezvăluire fără precedent: aproximativ 200.000 de soldați ucraineni au părăsit posturile fără permisiune, iar circa 2 milioane de cetățeni sunt căutați pentru evitarea recrutării. Este prima dată când un oficial de rang […]