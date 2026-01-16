Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat la o „închisoare specială”, unde va beneficia de condiții mai favorabile
Aktual24, 16 ianuarie 2026 07:20
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat joi, 15 ianuarie 2026, din sediul Poliției Federale din Brasilia către Complexul Penitenciar Papuda, conform unei decizii a judecătorului Alexandre de Moraes de la Curtea Supremă Federală (STF). Ordinul, citat de El Pais, impune mutarea „de îndată” la unitatea specială „Papudinha” (Sala de Estado-Maior din 19º Batalhão […]
Acum 5 minute
07:40
Supergripa K a făcut deja 20 de victime și pune presiune pe spitalele din România. M;edicii avertizează că punctul de vârf al epidemiei este încă departe # Aktual24
România se confruntă cu un sezon gripal deosebit de agresiv, marcat de apariţia unei noi mutaţii a virusului gripal, denumită „Supergripa K”. În doar o lună, 20 de persoane şi-au pierdut viaţa din cauza complicaţiilor provocate de gripă, iar autorităţile sanitare avertizează că numărul îmbolnăvirilor este în continuă creştere. Specialiştii atrag atenţia că perioada de […]
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
„Prezența trupelor europene nu va afecta obiectivul președintelui Trump de a prelua Groenlanda”, afirmă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe # Aktual24
Președintele american Donald Trump continuă să promoveze ideea achiziționării Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, invocând motive de securitate națională în regiunea arctică. Casa Albă a reiterat recent că această prioritate rămâne neschimbată, în ciuda opoziției ferme manifestate de guvernele de la Copenhaga și Nuuk. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la […]
Acum 12 ore
23:40
Prado nu poate fi ca „metroul la ora de vârf”, spune directorul muzeului din Madrid. Record de 3,5 milioane de vizitatori în 2025 # Aktual24
Directorul muzeului Prado a declarat că muzeul de artă din Madrid nu are nevoie de „niciun vizitator în plus” după ce a primit anul trecut un număr record de 3,5 milioane de oameni, adăugând că se elaborează planuri pentru a se asigura că nu devine victima propriului succes, precum Luvru din Paris. În 2025, Prado, […]
23:30
O extremistă olandeză a rămas fără autorizația electronică de călătorie în Marea Britanie. „Prezența dumneavoastră nu este considerată benefică” # Aktual24
O influenceriță olandeză anti-imigrație care a promovat teorii ale conspirației precum „marea înlocuire” a rămas fără autorizația electronică de călătorie în Marea Britanie. Eva Vlaardingerbroek a postat online o imagine cu ceea ce părea a fi o notificare din partea guvernului britanic potrivit căreia autorizația sa electronică de călătorie (ETA) pentru Marea Britanie a fost […]
23:10
Poliția spaniolă a destructurat o bandă de traficanți de droguri care folosea înotători pentru a ascunde cocaină pe nave # Aktual24
Poliția spaniolă a arestat 30 de persoane și a confiscat aproape 2,5 tone de cocaină după ce a destructurat o rețea criminală care folosea echipe de tineri înotători pentru a ascunde drogurile pe nave în mișcare, cu destinația Europa, care erau apoi atacate și eliberate de încărcătura lor fără să știe înainte de a ajunge […]
23:00
Mii de oameni au semnat o petiție în care își exprimă furia după ce Billy Long, propunerea lui Donald Trump pentru funcția de ambasador în Islanda ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american. Miercuri, cu câteva ore înainte ca oficiali de rang înalt din Groenlanda și Danemarca să […]
22:50
Oficialii americani intenționează să continue discuțiile cu reprezentanți din Danemarca și Groenlanda „la fiecare două-trei săptămâni”, a declarat, joi, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. După discuțiile de miercuri de la Casa Albă cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, un înalt oficial danez a declarat că un „dezacord fundamental” […]
22:40
Trump amenință că va folosi Legea Insurecției pentru a pune capăt protestelor din Minneapolis # Aktual24
Președintele Donald Trump a amenințat, joi, că va invoca o lege din 1807 și va desfășura trupe pentru a înăbuși protestele împotriva agenților federali trimiși la Minneapolis pentru a pune în aplicare represiunea masivă a imigrației de către administrația sa. Amenințarea vine la o zi după ce un bărbat a fost împușcat și rănit de […]
22:00
A fost descoperită cauza exploziei de la sediul Poliției Rutiere din Lugoj: O țeavă de gaze fisurată, îngropată în apropiere # Aktual24
Echipaje CBRN din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, ofițeri de la Serviciul de Investigații Criminale, specialiștii INSEMEX în securitate minieră, veniți special de la Petroșani, și specialiști de la furnizorul de gaz au cercetat, joi, întreg perimetrul în care s-a produs explozia de la sediul Poliției Rutiere din Lugoj, potrivit Opinia Timișoarei. Deoarece […]
21:50
UK: „Ministru din umbră” al Conservatorilor, demis pentru că voia să treacă la populiștii Reform. I-au găsit un discurs de demisie pregătit # Aktual24
Robert Jenrick, ministrul justiției din „cabinetul din umbră” al Partidului Conservator din Marea Britanie, principalul partid de opoziție, a fost demis de lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, pentru că ar fi „pus la cale o dezertare” din partid și trecerea la partidul populist și anti-european Reform. Badenoch susține că are „probe clare, incontestabile” că Jenrick „plănuia […]
21:40
Bugatti, nume sinonim cu supercaruri de performanță extremă și prețuri uluitoare, a decis să părăsească pentru o vreme sunetul motoarelor și să intre într-o cursă complet diferită: cea a zgârie-norilor. În Dubai, inima strălucitoare a Orientului Mijlociu, marca franceză ridică primul său turn rezidențial o construcție care promite să redefinească luxul în lumea imobiliară și […]
21:40
Găești: Un tânăr de 19 ani a intrat într-un liceu și a bătut un elev. Colegii au filmat în loc să alerteze profesorii # Aktual24
Un tânăr în vârstă de 19 ani din Găești, județul Dâmbovița, care a intrat, joi, într-o sală de clasă a unui liceu din oraş şi a bătut un elev până l-a băgat în spital, a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, a anunţat, joi seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa. Conform sursei […]
21:30
Descoperire șocantă în orașul bihorean Ștei: Crescătorie ilegală de reptile într-un apartament, inclusiv vipere pentru care în România nu există ser antiviperin # Aktual24
Comisarii Gărzii de Mediu Bihor și polițiștii din orașul Ștei au găsit, într-o cameră dintr-un apartament din oraș, un varan, un caiman, 10 tarantule și nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser antiviperin, potrivit Bihoreanul. „În urma controlului efectuat într-un apartament situat pe str. […]
21:00
Violențe AUR în Piața Victoriei, manifestanții au smuls gardurile și aruncă cu ele în jandarmi. Forțele speciale au reacționat – VIDEO # Aktual24
Au izbucnit violențe, joi seară, în Piața Victoriei, după ce jandarmii au încercat să scoată din mulțime mai multi indivizi violenți. Mai multe grupări au reacționat violent, au smuls gadurile de protecție și au aruncat cu ele în jandarmi. ”Jandarmeria apără hoția”, scanda mulțimea. Jandarmii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. Violențele au izbucnit […]
20:40
Pe un drum secundar din vestul Siciliei, departe de rutele clasice ale turiștilor care se îndreaptă spre Palermo sau plajele albe din San Vito Lo Capo, apare o siluetă stranie pe linia orizontului. O masă uriașă de beton, cocoșată, tăind șoseaua în două. Se numește simplu: Teatro. Dar teatrul nu a găzduit niciodată un spectacol. […]
20:30
”Marș la Moscova”, mesaj afișat cu litere uriașe la mitingul AUR din Piața Victoriei. Cum au reacționat manifestanții – VIDEO # Aktual24
În timpul mitingului AUR din Piața Victoriei, activistul Adrian Băzăvan a venit pe o motocicletă și a proiectat pe una dintre clădire un mesaj cu litere uriașe: ”Marș la Moscova”. Aproximativ 10.000 de manifestanți, aduși cu autocare din întreaga țară, se aflau joi seară în Piața Victoriei. În timp ce ei scandau sau fluturau pancarte […]
20:20
Atacurile ruse au creat o „criză energetică gravă”. Ucraina acuză crime împotriva umanității # Aktual24
Criza energetică din Kiev rămâne „extrem de gravă”, au transmis oficialii pe 15 ianuarie, în timp ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat că loviturile continue ale Rusiei asupra infrastructurii energetice echivalează cu „crime împotriva umanității”. Sirenele de raid aerian au sunat periodic în capitală în ultimele 24 de ore, după ce Rusia […]
20:20
Ani de zile, contactele dintre Rusia și principalii lideri europeni, naționali sau la nivelul Uniunii Europene, au fost aproape inexistente. Chiar și convorbirea telefonică dintre cancelarul de atunci al Germaniei, Olaf Scholz, și președintele rus Vladimir Putin a creat stupoare în rândul celorlalți „grei” ai Europei. Acum situația pare să se schimbe. Fără a se […]
20:10
O nouă criză zguduie imperiul digital al lui Elon Musk. Restricții dure pentru Grok, AI-ul lui Musk # Aktual24
La doar câteva luni de la lansare, modelul de inteligență artificială Grok integrat în platforma X a devenit subiectul unui scandal internațional, după ce utilizatori din întreaga lume au descoperit că instrumentul poate modifica fotografii ale unor persoane reale, transformându-le în imagini sexualizate fără consimțământ. Ceea ce a început ca o funcție „creativă” de editare […]
19:40
În timp ce te întinzi în pat, gândindu-te poate la ziua care a trecut sau la ce te așteaptă mâine, corpul tău este în plină activitate. Nu doar că organele tale lucrează neîncetat, dar în interiorul și pe suprafața ta trăiesc miliarde de micro-organisme bacterii, virusuri și fungi care se mișcă, concurează și interacționează într-un […]
19:40
Visul multor lideri europeni este o Europa unită și puternică, atât din punct de vedere economic cât și militar. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, le-a spus direct europarlamentarilor populari că își dorește chiar mai mult, ca UE să devină o mare putere militară și că se lucrează în această direcție. UE lucrează pentru […]
19:20
Președintele: ”E evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și Republica Moldova. Ea rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că Republica Moldova rămâne pentru România o prioritate esențială de politică externă. ‘E evident că agresiunea rusă afectează în mod direct și Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esențială de politică externă. Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce – nu ne va fi […]
19:10
Prințul iranian în exil, Pahlavi, promite să abandoneze programul nuclear militar și să recunoască Israelul – VIDEO # Aktual24
Reza Cyrus Pahlavi, fiul ultimului Șahanșah al Iranului, s-a angajat să abandoneze programul nuclear, să recunoască Israelul și să restabilească relațiile cu Statele Unite în cazul căderii actualului regim. De asemenea, el a declarat că Iranul va deveni o țară pașnică și prosperă. Prințul moștenitor al Iranului în exil, fiul ultimului Șahanșah al Iranului – […]
Acum 24 ore
18:40
Din 15 ianuarie, în centrul istoric al Romei a fost introdusă o limită de viteză de 30 km/h. Autoritățile italiene au decis să reducă drastic limitele de viteză în centrul Romei, obligându-i pe italieni, cunoscuți pentru modul riscant de a conduce, să apese mai puțin pedala de accelerație, relatează Corriere dela Sera. Dacă anterior limita […]
18:20
”Logica sferelor de influență a reînviat”, a anunțat președintele Dan în fața diplomaților români # Aktual24
Mediul internațional este marcat de crize cronice sau spontane, de reînvierea logicii sferelor de influență și a competiției între marile puteri, a afirmat, joi, președintele Nicușor Dan, menționând că le-a cerut diplomaților români să aibă capacitatea de a se adapta acestor realități. ‘Mediul internațional este marcat de crize cronice sau spontane, este marcat de reînvierea […]
18:10
„Semnificativ mai puțin” decât este necesar. Extinderea energiei eoliene stagnează în Europa # Aktual24
Europa continuă să fie semnificativ în urma obiectivelor sale privind energia eoliană. Conform cifrelor din industrie, estimările inițiale indică faptul că anul trecut au fost instalate pe continent turbine eoliene cu o capacitate totală de 17 până la 18 gigawați (GW), atât pe uscat, cât și în larg. „Acest lucru este mult sub ceea ce […]
18:10
”Alo, Lia!!!”. CEDO a decis că transferul judecătorilor între secții, fără consimțământ, reprezintă o ingerință gravă în independența justiției – Presshub # Aktual24
La data de 15 ianuarie 2026, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Biliński contra Poloniei, o decizie care clarifică limitele în care o decizie administrativă poate interveni asupra statutului profesional al judecătorilor. Astfel, CEDO a stabilit că un judecător nu poate fi mutat din penal în civil sau invers, fără acordul […]
18:00
Fără precedent: Germania interzice intrarea în port unei nave din „flota-fantomă” a Rusiei # Aktual24
Germania a refuzat accesul unui petrolier asociat „flotei din umbră” a Rusiei, într-o mișcare care pare fără precedent împotriva unor astfel de nave. Petrolierului Tavian, sub pavilion camerunez, i s-a interzis intrarea în Marea Baltică de către poliția federală germană pe 11 ianuarie 2026, după o verificare a documentelor, în timp ce nava se afla […]
18:00
Arabia Saudită, Qatar și Oman au condus eforturile de a-l convinge pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la un atac împotriva Iranului, de teama unor „repercusiuni grave în regiune”, a declarat joi pentru AFP un oficial saudit de rang înalt. „Cele trei state din Golf au condus un efort diplomatic de ultim moment, lung […]
17:50
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Sondajul, efectuat […]
17:40
Serbia a testat împreună cu serviciul secret rus FSB arme acustice pe câini. Regimul de la Belgrad, acuzat că a folosit astfel de arme contra manifestanților # Aktual24
Serviciile speciale sârbe, în cooperare cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, au efectuat teste cu arme acustice pe câini. Conform documentelor guvernamentale consultate de Politico, experimentele care au folosit dispozitive acustice puternice, cunoscute sub numele de arme sonore, au avut loc la aproximativ două săptămâni după un protest antiguvernamental masiv de la Belgrad, în […]
17:40
Rusia anunță că va apăra Cuba. Putin: ”Continuăm să oferim asistenţă şi sprijin prietenilor noştri cubanezi” # Aktual24
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi-a exprimat joi solidaritatea cu Cuba în apărarea suveranităţii şi a independenţei sale, în timp ce Ministerul de Externe rus a respins ameninţările la care este supusă insula, transmite EFE, citată de Agerpres. „Am oferit mereu şi continuăm să oferim asistenţă şi sprijin prietenilor noştri cubanezi şi ne solidarizăm cu hotărârea […]
17:30
Profesor din Cluj, indignat de toleranța Coaliției față de plagiat: ”Pentru ce să mai mergem la școală, profesori, elevi, studenți? Ce să le spunem celor care vin la cursuri?” # Aktual24
Profesorul Ciprian Mihali, conferentiar doctor la Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii Babes-Bolyai, din Cluj, își manifestă revolta față de modul în care liderii politici ai coaliției de guvernare, inclusiv cei de la PNL și USR, tolerează faptul că ministrul Radu Marinescu și-a plagiat lucrarea de doctorat. ”Ce rămâne dincolo de compromis? În numele […]
17:10
Labubu, păpușile pufoase cu dinți zimțați care au cucerit rapid întreaga lume, nu mai sunt doar o curiozitate pentru colecționari sau o distracție pentru fani. Vândute în cutii-surpriză „blind boxes”, care ascund complet conținutul până la deschidere, aceste jucării au transformat magazinele în adevărate arene de vânătoare pentru fanii entuziaști. Cozile interminabile din Beijing, Shanghai […]
16:50
AUR-iști aduși cu autocarele din țară la manifestațiile din centrul Capitalei. Doi pași mai încolo, o fată citește singură în frig # Aktual24
Sute de membri ai AUR sunt aduși cu autocare din țară la manifestațiile care au loc, în această seară, în centrul Capitalei. Reamintim că astăzi este Ziua Culturii Naționale. Manifestațiile au loc în Piața Universității, unde membrii AUR și ai Acțiunii Conservatoare protesteaza față de ”Legea Vexler”, și în Piața Victoriei, unde cei de la […]
16:40
În timp ce termometrele arată -20°C și nopțile se prelungesc sub cerul înghețat, capitala Ucrainei tremură nu doar de frig, ci și de ecoul rachetelor care lovesc infrastructura energetică a orașului. Președintele Volodîmîr Zelenski a declarat stare de urgență în sectorul energetic, concentrându-se asupra orașului și împrejurimilor, după săptămâni de atacuri care au lăsat mii […]
16:30
ICCJ vine în ajutorul judecătorilor PSD din CCR. A depus noi documente la CCR: ”Rezultatele expertizei sunt clare şi fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu” # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a anunţat, miercuri, că o expertiză de specialitate independentă confirmă calculele realizate de departamentele economice şi arată că legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, promovată de Guvernul Bolojan, conduce la anularea totală a pensiei de serviciu şi la nesocotirea gravă a drepturilor dobândite din contribuţiile sociale. Potrivit comunicatului, […]
16:10
După doi ani consecutivi de recesiune, economia germană a crescut din nou pentru prima dată în 2025. Produsul intern brut a crescut cu 0,2% față de anul precedent, conform datelor anunțate de Oficiul Federal de Statistică. „După doi ani de recesiune, economia germană a revenit la creștere. Creșterea se datorează în principal creșterii cheltuielilor pentru […]
15:40
Războiul nevăzut din vârful talibanilor: fisuri și tensiuni care amenință unitatea Afganistanului # Aktual24
Într-o madrasa din Kandahar, în ianuarie 2025, liderul suprem al talibanilor, Hibatullah Akhundzada, își rostea discursul cu vocea scăzută, dar încărcată de avertisment. Nu vorbea despre pericolele externe nu despre Occident, nu despre forțele insurgente rămase în teritoriu ci despre ceea ce îl neliniștea cu adevărat: tensiunile din propriul său guvern. „Insiderii din guvern sunt […]
15:10
Care națiuni europene vor trimite trupe în Groenlanda. Germania: ”Trimitem o echipă de recunoaștere” # Aktual24
Mai multe țări NATO desfășoară un număr mic de personal militar în Groenlanda pentru a participa la exerciții comune cu Danemarca, în timp ce Donald Trump își intensifică amenințările de a anexa insula arctică. Declarațiile lui Trump au aruncat în criză alianța de securitate a Europei, condusă de SUA, prin creșterea perspectivei în care cel […]
15:10
Nicușor Dan anunță că nu se lasă: ”Întărirea statului de drept şi lupta anticorupţie sunt priorităţi ale acestui mandat” # Aktual24
Preşedintele Nicușor Dan a declarat, joi, la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, pot îmbunătăţi funcţionarea instituţiilor statului şi pot duce la recâştigarea încrederii cetăţenilor în instituţii. „Întărirea statului de drept şi lupta anticorupţie sunt priorităţi ale […]
14:50
Polonia refuză să trimită trupe în Groenlanda, iar premierul Donald Tusk avertizează că orice agresiune militară între membri NATO ar putea avea consecințe catastrofale pentru securitatea globală. Într-o conferință de presă susținută joi, Tusk a subliniat că un atac al unei țări NATO asupra teritoriului alteia ar reprezenta nu doar un dezastru politic, ci chiar […]
14:40
Într-o lume în care sălile de fitness par să fi devenit temple ale performanței fizice, în care echipamentele sofisticate și programele complicate par să promită transformări miraculoase, există o activitate atât de simplă încât aproape toți o ignorăm. Mersul pe jos. O plimbare de 30 de minute pe zi poate părea banală, chiar prea ușoară […]
14:40
Soția rectorului Universităţii din Craiova este sora Liei Olguța Vasilescu. Universitatea decide dacă Radu Marinescu (PSD) a plagiat, ședință cu ușile închise # Aktual24
Comisia de etică a Universității din Craiova urmează să ia în discuție, vineri, cazul lui Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat lucrarea de doctorat. Jurnalistul Ovidiu Vanghele, care a făcut solicitare să participe la ședință, acuză că a fost refuzat, afirmând că presa a primit interdicție să participe. Rectorul universității este căsătorit cu sora Liei […]
14:10
Ucraina în criză: 200.000 de soldați și-au părăsit posturile și două milioane evită serviciul militar # Aktual24
Ucraina se află într-un punct critic al războiului său, iar veștile sunt tulburătoare. Miercuri, noul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a făcut o dezvăluire fără precedent: aproximativ 200.000 de soldați ucraineni au părăsit posturile fără permisiune, iar circa 2 milioane de cetățeni sunt căutați pentru evitarea recrutării. Este prima dată când un oficial de rang […]
14:00
Serviciul de securitate FSB al Rusiei a acuzat joi un angajat al Ambasadei Marii Britanii la Moscova că este un spion sub acoperire și i-a ordonat să părăsească țara în termen de două săptămâni. Potrivit FSB, angajatul, identificat drept Gareth Samuel Davies, în vârstă de 45 de ani, a fost trimis în Rusia sub acoperirea […]
13:50
INTERVIU Vladimir Tismăneanu: „PSD este o șleahtă care practic parazitează, canibalizează corpul politic, social și economic românesc” # Aktual24
Trăim, cum ar fi spus înțelepții chinezi din vechime, vremuri mai mult decât „interesante”, când lumea pare prinsă într-un vârtej de crize suprapuse: de la escaladarea violentă a protestelor din Iran și consecințele intervenției americane în Venezuela, până la fisurile tot mai vizibile din interiorul NATO, la amenințarea persistentă a războiului rus în Ucraina și […]
13:40
SUA au început oficial vânzarea de petrol venezuelean. Vânzări suplimentare sunt așteptate în următoarele zile și săptămâni # Aktual24
Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean, evaluată la 500 de milioane de dolari, potrivit unui oficial al administrației. Vânzări suplimentare de petrol sunt așteptate în următoarele zile și săptămâni, a adăugat oficialul, relatează CNN. În zilele de după ce Statele Unite au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele acesteia, Nicolás Maduro, […]
13:10
Lavrov dezvăluie că Rusia vrea să ia din Ucraina mult mai mult decât cerea până acum, de la Harkov până la Odesa – ISW # Aktual24
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că obiectivele Rusiei în Ucraina includ regiunile Harkov, Dnipropetrovsk, Mykolaiv și Odesa. Aceasta extinde cerințele Rusiei chiar dincolo de planul de pace american în 28 de puncte. Lavrov a precizat că obiectivele maximaliste ale Rusiei în Ucraina se extind dincolo de teritoriul discutat în prezent în cele […]
