Licitaţie pentru gaz metan în 7 comune din Neamț

19:10

Am auzit și m-am prăpădit de râs. Cică președintele nu are avion. Nu că nu e nou. Nu că e vechi. Nu. Nu are deloc. Și m-am uitat la tavan, poate cade vreun răspuns de acolo, odată cu tencuiala. M-am uitat la mine, poate nu am înțeles bine. M-am uitat la cifre. Alea mari. Urâte. […] Articolul Râsul care nu mai e râs apare prima dată în Monitorul de Neamț.