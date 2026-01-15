REGINA MARIA marchează o nouă etapă în medicina materno-fetală din România
Adevarul.ro, 15 ianuarie 2026 18:00
Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
18:00
Corupție la ANAF. Cinci inspectori antifraudă au recunoscut că au luat mită în mod repetat şi au scăpat de închisoare # Adevarul.ro
Cinci inspectori antifraudă din București au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a obține pedepse mai blânde, în urma acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate cu DNA.
18:00
Proiect de lege controversat, depus în Parlament: coplată de 5% pentru tratamentele oncologice, propusă de un senator POT # Adevarul.ro
Un proiect de lege inițiat de senatorul Partidului Oamenilor Tineri (POT), Gheorghe Vela, propune introducerea unei coplăți de 5% din costul tratamentelor pentru pacienții bolnavi de cancer din România.
18:00
Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în cadrul Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală
Acum 30 minute
17:45
Controale antifraudă la românii cu mașini de lux. Sechestru pe un bolid de 762.300 lei, printre măsurile luate împotriva celor care n-au putut justifica achizițiile # Adevarul.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată.
Acum o oră
17:30
Statele Unite au capturat în Marea Caraibilor un al șaselea petrolier „supus sancţiunilor” # Adevarul.ro
Armata Statelor Unite a capturat joi, 15 ianuarie, un nou petrolier vizat de sancţiuni în Marea Caraibilor, în cadrul campaniei președintelui american Donald Trump menită să pună presiune asupra Venezuelei și exporturilor sale de petrol.
17:15
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii # Adevarul.ro
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private, fără a fi prezenți efectiv, în timp ce analizele sunt interpretate de medici cu calificări inferioare.
17:15
Radarele chinezești din Venezuela s-au dovedit aproape inutile în fața raidului lansat de SUA pentru capturarea lui Maduro # Adevarul.ro
Operațiunea militară americană lansată recent pentru capturarea lui Nicolas Maduro a scos la iveală limitele sistemelor de apărare aeriană ale Venezuelei, inclusiv ale radarelor chinezești promovate intens de Beijing ca fiind „de ultimă generație”, potrivit Business Insider.
Acum 2 ore
17:00
Profilul candidatului ideal pe piața muncii: de ce calitatea omului contează mai mult ca niciodată # Adevarul.ro
Profilul candidatului cu adevărate șanse de angajare în 2026 nu mai este definit de titulatura jobului, ci de calitatea omului, tinerii serioși, ancorați în valori solide și dispuși să-și actualizeze constant competențele având un avantaj uriaș.
17:00
De Ziua Culturii Naționale, România face ce știe mai bine: îl invocă pe Eminescu și se revoltă că alocăm culturii aproximativ 0,07% din buget. Revolta e legitimă. Dar incompletă.
17:00
Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Chirica: „De ce să dau afară pe cineva care își face treaba sau de ce să îi tai salariul?” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat joi că va lua măsuri drastice împotriva angajaților care nu își respectă atribuțiile, inclusiv împotriva celor care se prezintă la serviciu sub influența alcoolului.
16:45
Majoritatea rușilor văd UE ca pe un inamic mai mare decât SUA, iar europenii se tem de un mare război, arată un sondaj internațional # Adevarul.ro
Majoritatea cetăţenilor din Rusia consideră acum Uniunea Europeană un „inamic” mai înverşunat împotriva Rusiei decât Statele Unite ale Americii, arată un sondaj internaţional publicat joi.
16:45
Papa Leon, întâlnire la Vatican cu rudele victimelor incendiului de la Crans-Montana. „Veți găsi din nou bucuria” # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit joi, la Vatican, cu rudele victimelor incendiului devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, oferindu-le un mesaj de încurajare.
16:30
CAB respinge cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu în dosarul privind contestarea celor doi judecători CCR # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care urmează să decidă vineri asupra solicitărilor avocatei AUR, Silvia Uscov, de suspendare a numirii lui Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş la CCR.
16:30
Crescătorie ilegală de reptile în 12 metri pătrați, descoperită într-un apartament din Bihor # Adevarul.ro
O crescătorie ilegală de reptile a fost descoperită de Garda de Mediu şi Poliţie, într-un apartament din localitatea Ştei, judeţul Bihor. În 12 metri pătraţi, erau diferiţi şerpi, inclusiv Boa şi piton, tarantule, o ţestoasă cu picioare roşii şi alte exemplare, majoritatea fiind specii protejate.
16:30
ÎCCJ prezintă concluziile unei expertize privind Legea pensiilor magistratilor: „Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu” # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat, joi, 15 ianuarie că, având în vedere contestarea legii referitoare la pensiile magistraţilor, a fost cerută o expertiză contabilă independentă, iar rezultatele acesteia arată că „aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”.
16:15
Insecta periculoasă care amenință Europa și ar putea ajunge și în România: provoacă durere, iritații și șoc anafilactic # Adevarul.ro
O specie invazivă extrem de agresivă, cunoscută sub numele de „furnica electrică” a fost descoperită în sudul Franței, ridicând semne de alarmă în rândul specialiștilor.
16:15
Victor Ponta îi compară pe useriști cu vechii comuniști: „E un proces de USR-izare a României. Așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot” # Adevarul.ro
„Există majoritate fără USR”, spune Victor Ponta într-un interviu pentru „Adevărul”, afirmând că a oferit deja o soluție pentru actuala situație a partidului pe care l-a condus.
Acum 4 ore
16:00
Coșmarul „Camerei Albe”: cum fostul mall El Helicoide a devenit simbolul torturii, electrocutărilor și fricii în Venezuela. „Am fost atârnat de o grilă metalică” # Adevarul.ro
Foști deținuți ai închisorii El Helicoide, din capitala Venezuelei, dezvăluie ororile la care au fost supuși în timpul detenției, descriind clădirea drept „iad pe pământ”.
16:00
Alexandru Rogobete spune că pacienții oncologici își păstrează prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că pacienții oncologici își păstrează prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță și că, în cazul lor, „nu se schimbă absolut nimic”.
16:00
Ultimul tratat nuclear dintre Rusia și SUA se apropie de expirare. „Aşteptăm, cu siguranţă, un răspuns la iniţiativa lui Vladimir Putin” # Adevarul.ro
Kremlinul afirmă că așteaptă în continuare un răspuns oficial din partea Statelor Unite la propunerea de prelungire a tratatului nuclear New START, ultimul acord de control al armelor strategice rămas în vigoare între Moscova și Washington.
15:45
Sala Palatului va găzdui Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy”. Premieră absolută pentru scena românească # Adevarul.ro
Bucureștiul devine, pe 11 februarie, gazda unui eveniment cultural de anvergură internațională: Gala de Balet „Balanchine’s Legacy”, dedicată în exclusivitate operei legendarului coregraf George Balanchine. Evenimentul va avea loc la Sala Palatului.
15:30
CTP, critici dure la adresa primarului Ciucu și premierului Bolojan: „Alt tehnocrat care se comportă ca un politician cu obraz gros” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat joi critici dure la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și a premierului Ilie Bolojan, acuzându-i de lipsă de responsabilitate.
15:30
Experimente controversate în Serbia. „Tunuri sonore” testate pe câini, cu sprijinul serviciilor secrete ruse # Adevarul.ro
Testele cu „tunuri sonore” efectuate pe câini de serviciile secrete din Serbia, în colaborare cu FSB din Rusia, generează controverse, mai ales că acestea vin în contextul în care autorităţile sunt acuzate că ar fi folosit astfel de dispozitive împotriva polulaţiei, la un protest din 2025.
15:30
Nouă persoane au murit de gripă în săptămâna 5-11 ianuarie. Crește numărul cazurilor de infecții respiratorii # Adevarul.ro
Nouă decese cauzate de gripă au fost confirmate în săptămâna 5-11 ianuarie. Numărul total al deceselor din actualul sezon gripal a ajuns la 20.
15:15
Starea de urgență economică din regiunea separatistă transnistreană, prelungită pe fondul scăderii livrărilor de gaze # Adevarul.ro
Regimul de la Tiraspol a prelungit cu 30 de zile starea de urgență economică, decizia fiind luată pe fondul aprovizionării cu gaze achitate de Kremlin.
15:15
Moarte suspectă în Cipru: un oligarh rus, găsit fără viață. La o zi distanță, a murit și un diplomat rus # Adevarul.ro
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost găsit miercuri în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei.
15:00
Investiție de peste 144 milioane de lei în digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu. Diana Buzoianu: ”Date mai clare în timp real” # Adevarul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat, joi, că Guvernul a aprobat o investiție de peste 144 de milioane de lei pentru digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu.
15:00
Mandatul primarului din Cernavodă a încetat oficial. Liviu Negoiță, condamnat definitiv la patru ani de închisoare # Adevarul.ro
Prefectura Constanţa a emis, joi, 15 ianuarie, ordinul privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al oraşului Cernavodă, după ce Liviu Negoiţă a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu.
14:45
Ilie Bolojan, de Ziua Culturii Naţionale: „România are nevoie de iniţiative culturale bine gestionate” # Adevarul.ro
România are nevoie de iniţiative culturale bine gestionate, cu impact în educaţie, comunităţi şi spaţiul public, care să contribuie la o prezenţă culturală coerentă, a transmis joi premierul Ilie Bolojan într-un mesaj cu ocazia Zilei Culturii Naţionale.
14:45
Proiectele începute de Primăria Capitalei vor fi finalizate. 50 km de linii de tramvai, în modernizare. Ciucu: „Avem nevoie de bani și de timp” # Adevarul.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că toate proiectele demarate de Primăria Municipiului București vor continua și vor fi duse la bun sfârșit, în ciuda situației financiare dificile a instituției.
14:45
Revin în forță în spațiul public discuțiile pe tema reformei administrației publice centrale și locale, care ar trebui să fie pusă în practică deîndată!
14:45
Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne după gratii în dosarul de corupție deschis de DNA # Adevarul.ro
Tribunalul Constanța a decis ca primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupție, să rămână în arest preventiv.
14:45
Nicuşor Dan: România susține negocierile lui Trump pentru pace, dar Rusia trebuie să renunțe la „abordarea contraproductivă” # Adevarul.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat joi, 15 ianuarie, că România sprijină eforturile preşedintelui american Donald Trump de a negocia o pace rapidă și durabilă în Ucraina, cu garanţii solide de securitate, la care ţara noastră este pregătită să contribuie substanţial.
14:30
Comuna unde se construiește o mega investiție de 44 milioane euro: Aquila ridică un depozit în parteneriat cu una dintre cele mai bogate familii din Belgia # Adevarul.ro
Liderul român în logistică și transport, Aquila, investește 44 de milioane de euro pentru construirea unui depozit de 47.000 mp în Dragomirești, în parteneriat cu dezvoltatorul belgian Warehouses De Pauw (WDP).
14:15
„Vance ne urăşte”: Diplomații europeni sunt îngrijorați că nu poate exista un compromis cu SUA în privința Groenlandei # Adevarul.ro
Confruntaţi cu o serie de ameninţări americane de a acapara Groenlanda, ministrul de externe al Danemarcei şi omologul său din Groenlanda au zburat la Washington pentru a purta discuţii, sperau ei, amicale cu Marco Rubio, secretarul de stat.
14:15
Un român din patru, la limita burnout-ului în 2025. Munca excesivă și presiunea termenelor, principalele cauze # Adevarul.ro
În 2025, munca în România a avut un cost emoțional mai mare. Starea de bine a angajaților este fragilă, marcată de epuizare, presiune constantă și lipsă de echitate, iar riscul de burnout rămâne ridicat, în special în IT și administrația publică, arată un studiu de specialitate.
Acum 6 ore
14:00
Suma uriașă pe care Hagi a plătit-o la utilități. Farul și-a făcut acasă cantonamentul de iarnă # Adevarul.ro
Gică Hagi și-a luat pauză din antrenorat, dar are bătăi de cap ca acționar la Farul.
14:00
Șoc la Phenian: filmul comandat de Kim Jong Un care sparge toate tabu-urile cu nuditate, adulter și violență extremă # Adevarul.ro
La ordinul lui Kim Jong Un, studiourile nord-coreene au produs un film care sfidează propriile tabuuri ale regimului, aducând pe ecran violență extremă, adulter și nuditate parțială.
14:00
Germania accelerează reînarmarea, iar Franța privește cu neliniște schimbarea balanței de putere în Europa # Adevarul.ro
Germania face, în ritm accelerat, exact ceea ce NATO i-a cerut: investește masiv în apărare și se pregătește să devină, din nou, una dintre principalele puteri militare ale continentului.
14:00
Violențe extreme într-o secție de poliție din Verona. Un român, torturat și umilit în arest # Adevarul.ro
Un român din Verona se numără printre victimele unui scandal de proporții care zguduie poliția italiană.
14:00
O femeie din Aiud care a născut acasă a băgat copilul într-un sac de gunoi și l-a ascuns între rufe # Adevarul.ro
O femeie de 42 de ani din Aiud, care, în luna decembrie, a născut la domiciliu şi a băgat copilul într-un sac de gunoi pe care l-a ascuns a fost arestată. Ea este acuzată de omor calificat.
14:00
Premierul Poloniei avertizează: o intervenție a SUA în Groenlanda ar însemna „sfârșitul lumii așa cum o știm” # Adevarul.ro
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că orice tentativă de intervenție a Statelor Unite în Groenlanda ar avea consecințe politice devastatoare pentru NATO și pentru echilibrul de securitate european.
13:45
Nicușor Dan, primul discurs în fața ambasadorilor acreditați în România: „Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, susține astăzi primul său discurs în fața ambasadorilor acreditați în România.
13:45
România ridică alerta de călătorie pentru Iran la nivel maxim. Oana Țoiu: O parte din personal se întoarce în țară # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi că România a ridicat alerta de călătorie pentru Iran la nivel maxim, 9/9, și a anunțat că o parte din personalul non-esențial al misiunii se întoarce în țară.
13:30
Lacul misterios care dispare și apoi reapare în doar câteva ore. Localnicii spune că este bântuit și vorbesc despre zgomote inexplicabile # Adevarul.ro
Un lac din Irlanda de Nord a atras atenția oamenilor de știință și pasionaților de mister din întreaga lume.
13:30
Trupe militare din Franța, Germania, Norvegia și Suedia au început să sosească în Groenlanda # Adevarul.ro
Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.
13:30
Rapid și decisiv: Trump vrea o lovitură care să doboare regimul iranian, fără un nou război prelungit # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump le-a transmis consilierilor săi pe securitate națională că orice intervenție militară a SUA în Iran trebuie să fie „rapidă și decisivă”, menită să lovească direct regimul de la Teheran, fără a se transforma într-un conflict de durată, care să se întindă pe săptămâni sau lun
13:30
Pe 15 ianuarie, Ministerul Educației recomandă școlilor să desfășoare activități pentru promovarea valorilor culturii române la toate orele de curs, timp de 5-10 minute.
13:15
Turcia trimite avioane F-16 în Estonia și România în cadrul misiunilor NATO de poliţie aeriană # Adevarul.ro
Turcia intenţionează să desfăşoare avioane de vânătoare în Estonia şi România în cadrul misiunilor de poliţie aeriană ale NATO, a anunţat joi Ministerul Apărării turc.
13:15
Zeci de percheziții la o grupare criminală din Constanța, care dădea credite cu documente false. Cum erau racolate persoane cu venituri mici # Adevarul.ro
Zeci de percheziții au loc în județul Constanța, într-un dosar de fraudă bancară, în care anchetatorii susțin că persoane cu venituri mici ar fi fost racolate și folosite pentru obținerea de credite pe baza unor documente false.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.