Protest AUR în București. Se cere demisia premierului Bolojan
TeleM Iași , 15 ianuarie 2026 18:50
Un protest organizat de Alianța pentru Unirea Românilor este in derulare de aceasta seara în... Articolul Protest AUR în București. Se cere demisia premierului Bolojan apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum o oră
18:50
Un protest organizat de Alianța pentru Unirea Românilor este in derulare de aceasta seara în... Articolul Protest AUR în București. Se cere demisia premierului Bolojan apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Primii militari din țări europene au sosit în Groenlanda în contextul declarațiilor președintelui american Donald... Articolul Țările europene au trimis primii militari în Groenlanda apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au intervenit pentru stingerea... Articolul Incendiu violent la un punct de colectare a deșeurilor din Dacia apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
17:40
În cursul zilei de astăzi, a avut loc un incendiu la o locuință din localitatea... Articolul Galați | Bărbat în stare critică după ce a vrut să aprindă focul din sobă apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Un accident rutier a avut loc, în această după-amiază, în localitatea Frumușica. În eveniment a... Articolul Botoșani | O autoutilitară s-a răsturnat în afara carosabilului la Frumușica apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
17:20
ANAF demareaza controale privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate # TeleM Iași
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot,... Articolul ANAF demareaza controale privind achizițiile de autoturisme de lux finanțate din surse nejustificate apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
14:50
Al treilea suspect în cazul oribilei crime care a șocat Sibiul în urma cu 2 ani a fost prins în Indonezia # TeleM Iași
Al treilea suspect din cazul tâlhăriei urmate de moartea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner... Articolul Al treilea suspect în cazul oribilei crime care a șocat Sibiul în urma cu 2 ani a fost prins în Indonezia apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Primarii unităților administrativ-teritoriale din județul Iași au fost invitați la o întâlnire de lucru cu... Articolul Ilie Bolojan vine mâine la Iași pentru o întâlnire cu primarii din județ apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10%. Se strânge cureaua și la Primăria Iași? # TeleM Iași
Guvernul Romaniei a anunțat că săptămâna viitoare va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei,... Articolul Guvernul va adopta legile privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10%. Se strânge cureaua și la Primăria Iași? apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Iașul a marcat astăzi Ziua Culturii Naționale prin evenimente dedicate poetului Mihai Eminescu. Data de... Articolul 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Astăzi, de Ziua Culturii Naționale, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași a inaugurat cea... Articolul Inaugurare sala multimedia la BCU Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Iașul vorbește tot mai des despre nevoia de a decongestiona Unitățile de Primiri Urgențe. Doar... Articolul Iașul vrea să decongestioneze UPU, dar centrele de permanență stagnează apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Sindicaliștii de la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, afiliați Federației Naționale a Sindicatelor din Cultură... Articolul Buget insuficient pentru muzee apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Șofer sancționat pentru conducere agresivă după depășirea unei mașini de poliție în Neamț # TeleM Iași
Un clip video apărut pe rețelele de socializare a intrat în atenția Poliției Neamț, după... Articolul Șofer sancționat pentru conducere agresivă după depășirea unei mașini de poliție în Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
13:00
Joi, 15 ianuarie 2026, pe șinele orașului va curge o muzică aparte: opera lui Mihai... Articolul CTP: „Fonoteca din tramvai” – când Iașul își ascultă poezia apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 12 ore
11:10
Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean, în valoare de 500 de milioane... Articolul SUA au făcut prima vânzare de petrol din Venezuela apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
ANSVSA schimbă regulile privind medicamentele stupefiante și psihotrope folosite în medicina veterinară # TeleM Iași
Control mult mai strict al substanțelor stupefiante! ANSVSA întărește controlul asupra circulației substanțelor psihotrope în... Articolul ANSVSA schimbă regulile privind medicamentele stupefiante și psihotrope folosite în medicina veterinară apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Primaria Iași lansează o licitație majoră pentru modernizarea sistemului centralizat de termoficare # TeleM Iași
Continuăm modernizarea sistemului centralizat de termoficare! Primăria Municipiului Iași a lansat o licitație deschisă pentru... Articolul Primaria Iași lansează o licitație majoră pentru modernizarea sistemului centralizat de termoficare apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Primăria Iași reia o idee lansată în urmă cu câțiva ani și pornește oficial demersurile pentru amenajarea unei „delte urbane” la confluența râurilor Bahlui și Nicolina # TeleM Iași
Primăria Municipiului Iași reia o idee lansată în urmă cu câțiva ani și pornește oficial... Articolul Primăria Iași reia o idee lansată în urmă cu câțiva ani și pornește oficial demersurile pentru amenajarea unei „delte urbane” la confluența râurilor Bahlui și Nicolina apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică pentru amenajarea drumului de acces către noul Spital... Articolul CJ Neamț a aprobat o investiție importantă: Drumul de acces către noul Spital Județean apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță deschiderea sesiunii de depunere a cererilor... Articolul APIA: 3 februarie – termen limită pentru Intervenția DR-06, Bunăstarea animalelor apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației propune, într-un proiect de lege lansat în dezbatere publică,... Articolul Proiect de lege: publicarea „listei rușinii” cu persoanele fizice datornice la stat apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
În primele perioada ianuarie – noiembrie 2025, un număr de 38 de firme din județul... Articolul 38 de firme din județul Vaslui au intrat în insolvență apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Administrația Națională de meteorologie a emis o atenționare cod galben și anunță precipitații mixte și... Articolul Atenție: cod galben de precipitații mixte și polei în Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Concordatul Liberty Galaţi este la limită. Instanţa a rămas în pronunţare pe închiderea procedurii # TeleM Iași
Procedura de concordat preventiv al combinatului siderurgic Liberty Galaţi se află într-o etapă crucială, după... Articolul Concordatul Liberty Galaţi este la limită. Instanţa a rămas în pronunţare pe închiderea procedurii apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Harta celor peste 500 de radare fixe din România. Unde vor fi montate și ce vor monitoriza # TeleM Iași
Sistemul de camere e-Sigur va calcula viteza medie a mașinilor între două puncte de pe... Articolul Harta celor peste 500 de radare fixe din România. Unde vor fi montate și ce vor monitoriza apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Galați | Apa de la Priza Dunării, testată de trei ori pe zi, după scufundarea a două barje cu îngrășăminte chimice # TeleM Iași
Este alertă pe Dunăre, după ce două barje cu îngrășăminte chimice s-au scufundat în apele... Articolul Galați | Apa de la Priza Dunării, testată de trei ori pe zi, după scufundarea a două barje cu îngrășăminte chimice apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
La ora 15:56, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în... Articolul Accident cu două victime în comuna Poiana Teiului apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Sub pământul județului Iași se ascund încă urmele războaielor care au marcat Europa. Munițiile neexplodate,... Articolul Umbrele trecutului – Misiunile pirotehnice în județul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Ţara noastră va beneficia de peste 16 miliarde şi jumătate de euro prin mecanismul european,... Articolul România a depus 25 de proiecte de înzestrare ale armatei prin SAFE apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Sumele sunt mai mici față de luna decembrie 2025 cu aproximativ 6 milioane de lei.... Articolul AEP: Peste 14 milioane de lei au fost virate partidelor politice în această lună apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Ziua Culturii Naționale, sărbătorită în toată țara prin evenimentele instituțiilor publice de cultură # TeleM Iași
De Ziua Culturii Naționale, instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii deschid larg ușile... Articolul Ziua Culturii Naționale, sărbătorită în toată țara prin evenimentele instituțiilor publice de cultură apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Pentru desfășurarea misiunii au fost alocate o autospecială de căutare-salvare și o barcă pneumatică, încadrate... Articolul Lebede găsite moarte pe lacul Moara Domnească. Intervin pompierii apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Incendiu la o locuință din localitatea Gugești, județul Vaslui. O persoană a fost găsită carbonizată # TeleM Iași
Secția de pompieri Huși a intervenit pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o... Articolul Incendiu la o locuință din localitatea Gugești, județul Vaslui. O persoană a fost găsită carbonizată apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
18:50
Accident rutier pe Bulevardul Primăverii din Iași: patru persoane implicate, trei rănite ușor # TeleM Iași
În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a... Articolul Accident rutier pe Bulevardul Primăverii din Iași: patru persoane implicate, trei rănite ușor apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Un șofer din Bacău a fost reținut după ce a încercat să mituiască un polițist... Articolul Bacău | Șofer prins în flagrant încercând să mituiască un polițist cu 1.500 de euro apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Vești bune pentru șoferi! Proiectul centurii de ocolire a orașului Podu Iloaiei ar putea fi... Articolul Proiectul centurii de la Podu Iloaiei a primit aviz favorabil apare prima dată în TeleM Regional.
12:10
Un incident șocant a avut loc miercuri dimineață la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Botoșani.... Articolul Tavan prăbușit la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Primaria Miroslava continuă investițiile în infrastructura publică. Autoritățile locale au obținut recent o nouă finanțare... Articolul Se modernizeaza iluminatul public in Miroslava apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Un incident extrem de grav a avut loc în municipiul Iași, unde un copil în... Articolul Copil de 4 ani, găsit singur pe străzile Iașului după ce a plecat din grădiniță apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
INS: Populația României în scădere la 1 ianuarie 2025. Soldul migrației internaționale pozitiv, dar insuficient # TeleM Iași
România înregistrează, la începutul anului 2025, o scădere a populației rezidente, în principal din cauza... Articolul INS: Populația României în scădere la 1 ianuarie 2025. Soldul migrației internaționale pozitiv, dar insuficient apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Așa cum am promis, monitorizez îndeaproape cele mai importante proiecte ale Iașului, iar vestea bună... Articolul Utilaje pe șantierul spitalului regional Iași, din această lună apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a stabilit condițiile,... Articolul USV Iași a stabilit detaliile admiterii în anul universitar 2026-2027 apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Pentru majoritatea analiștilor, evoluția prețurilor cerealelor în 2026 va fi determinată în principal de trei... Articolul Porumb mai scump decât grâul. Fermierii refuză să vândă la prețuri mici apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Ministerul Educație a aprobat programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu # TeleM Iași
Ministerul Educație a aprobat la sfârșitul anului trecut programa școlară pentru o nouă disciplină opțională... Articolul Ministerul Educație a aprobat programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Peste 66.000 de cereri procesate de Serviciul de Evidență a Persoanelor Iași în 2025, pe fondul trecerii la cartea electronică # TeleM Iași
Bilanțul activității Serviciul de Evidență Persoanelor pe anul 2025 Total cereri înregistrate – 66.083, din... Articolul Peste 66.000 de cereri procesate de Serviciul de Evidență a Persoanelor Iași în 2025, pe fondul trecerii la cartea electronică apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Sarcina termică de la Centrala Electrotermică din Iași a crescut, în aceste zile, de la... Articolul Sistemul de termoficare al Iaşiului trece testul gerului şi funcţionează fără sincope apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Biblioteca Facultăților de Litere și Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a... Articolul UAIC a inaugurat Biblioteca Facultăților de Litere și Istorie apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Zăpadă de până la doi metri în munții Sucevei. Mai multe trasee sunt nerecomandate. Avertisment de la Salvamont # TeleM Iași
Salvamont Suceava anunţă că, în zona montană înaltă, stratul de zăpadă viscolită poate ajunge şi... Articolul Zăpadă de până la doi metri în munții Sucevei. Mai multe trasee sunt nerecomandate. Avertisment de la Salvamont apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Primăria Bacău a transmis clarificări oficiale după apariția unor discuții în spațiul public legate de... Articolul Ce spune Primăria Bacău despre nou-introdusa taxă de protecție civilă apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.