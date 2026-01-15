Mulţi dintre manifestanţi au început să plece din Piaţa Victoriei

Mulţi dintre manifestanţi au început să plece din Piaţa Victoriei, deşi protestul era autorizat până la ora 23:00, potrivit Digi24. Mare parte sunt din provincie şi se îndreaptă spre autocarele staţionate pe bulevardul Kiseleff. Alţii se îndreaptă spre staţia de metrou Victoriei, sau pe jos, spre Piaţa Romană, a relatat sursa citată.

