Mulţi dintre manifestanţi au început să plece din Piaţa Victoriei
Bursa, 15 ianuarie 2026 20:50
Mulţi dintre manifestanţi au început să plece din Piaţa Victoriei, deşi protestul era autorizat până la ora 23:00, potrivit Digi24. Mare parte sunt din provincie şi se îndreaptă spre autocarele staţionate pe bulevardul Kiseleff. Alţii se îndreaptă spre staţia de metrou Victoriei, sau pe jos, spre Piaţa Romană, a relatat sursa citată.
Acum 30 minute
20:50
Acum 2 ore
20:10
Un cetăţean, care nu este de acord cu mesajele participanţilor la mitingul din această seară, a proiectat pe blocurile de pe o parte a bulevardului Nicolae Bălcescu un mesaj luminos: 'Marş la Moscova!'
20:10
Potrivit Realitatii Plus, la ora 18:30, numărul participanţilor la marş depăşea 10.000. Ulterior, acelaşi post TV estima că numarul protestatarilor a depăşit 20.000. Digi 24 vorbeşte despre mii de participanţi, iar Antena 3 spune că înainte de ora 20, în Piaţa Victoriei erau doar 5000 de manifestanţi.
19:50
Coloana de manifestanţi a ajuns în Piaţa Victoriei, potrivit G4Media.
19:20
Acum 4 ore
19:10
Într-o postare pe Facebook, George Simion a anunţat că demonstranţii se vor îndrepta spre Guvern, pe bulevardele Magheru şi Lascăr Catargiu.
19:00
Liderul AUR, George Simion, susţine că protestul reprezintă un semnal de alarmă din partea celor care s-au săturat and #8222;să plătească nota de plată a politicienilor and #8221;, potrivit Realitatea.net.
18:50
Peste o mie de oameni protestează la în Piaţa Universităţii faţă de legea pentru combaterea extremismului, potrivit Euronews Protestul e organizat e partidul lui Claudiu Târziu, si susţinut de partidul AUR, a relatat sursa citată.
18:40
18:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi că va recurge la Legea insurecţiei, care i-ar permite să mobilizeze forţele militare în Minnesota, stat condus de rivalii democraţi, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenţilor federali antiimigraţie (ICE) în cel mai populat oraş al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice, potrivit Reuters.
18:10
Siguranţa consumatorilor este o prioritate naţională, afirmă, într-un mesaj transmis mass-media, Lucian Teodor Rus, noul director general al Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
18:00
18:00
eToro: AI cloud, apărare şi quantum computing, domeniile preferate ale investitorilor individuali # Bursa
Cele mai importante teme de investiţii în rândul investitorilor individuali globali în 2025 au fost centrele de date AI, apărarea europeană şi quantum computing, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
17:50
Leaders in Tech a identificat trei tendinţe AI care vor reconfigura companiile şi echipele de management # Bursa
Inteligenţa artificială redefineşte rapid modul în care organizaţiile iau decizii, îşi structurează echipele şi generează valoare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. În contextual amintit, leadershipul devine un diferenţiator critic, iar Leaders in Tech, ONG-ul care susţine formarea managerilor români din industria tehnologică şi din alte industrii pentru a conduce echipe în era AI, a identificat trei direcţii care se vor manifesta în 2026, sub influenţa inteligenţei artificiale, a relatat sursa citată.
17:40
Cu o tradiţie de 20 de ani, TaxEU Forum Bucureşti, cel mai mare eveniment de fiscalitate din România, revine în 2026 cu o nouă ediţie a seminarelor specializate, susţinute de companii renumite de consultanţă. Pe 6 februarie, cele 8 seminare practice care se vor desfăşura la Hotel JW Marriott din Bucureşti vor analiza în profunzime schimbările legislative apărute în sfera fiscală şi impactul acestora asupra companiilor
17:30
Ministrul Finanţelor a semnat al doilea contract de finanţare BEI pentru Autostrada Sibiu - Piteşti # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat cel de-al doilea contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI), în valoare de 500 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă emis redacţiei. Împrumutul este destinat susţinerii realizării Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, a relatat sursa citată.
Acum 6 ore
17:10
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 12-15 ianuarie 2026, o serie de acţiuni de control la nivel naţional, având ca obiectiv verificarea respectării legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Controalele au vizat peste 1.100 de operatori economici, din sectoare cu impact direct asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei, a relatat comunicatul.
17:00
Echipa BWT Alpine Formula One Team şi eToro au anunţat astăzi un parteneriat pentru mult aşteptatul sezon 2026, eToro devenind partenerul exclusiv al echipei în domeniul tranzacţionării şi investiţiilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:50
OPTIMUS LIGHT, companie românească specializată în sisteme integrate de refrigerare pentru spaţii comerciale, instalaţii electrice şi automatizare pentru retail şi HoReCa, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste un milion de euro, marcând un an de consolidare a activităţii şi confirmând maturizarea modelului său de business, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
16:30
ANAF a demarat un proiect de controale antifraudă care urmăreşte achiziţiile de autoturisme finanţate din surse nejustificate # Bursa
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a iniţiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acţiuni de control care urmăreşte identificarea achiziţiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror provenienţă fiscală nu poate fi demonstrată, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:40
INDAGRA FOOD 2026 va reuni publicul profesionist din întreaga industrie alimentară şi HoReCa # Bursa
INDAGRA FOOD este dedicat în totalitate publicului profesionist, reunind companii, specialişti, furnizori şi decidenţi din întreaga industrie alimentară şi HoReCa, la Romexpo, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:20
Follow The Money: Finanţarea podului peste strâmtoarea Messina, vulnerabilă la infiltrarea Mafiei # Bursa
Proiectul colosal al podului peste Strâmtoarea Messina, prezentat de guvernul de la Roma drept o investiţie strategică istorică menită să lege Sicilia de Italia continentală şi să scoată sudul ţării din subdezvoltare, a devenit în realitate unul dintre cele mai controversate şi explozive dosare publice ale Italiei contemporane
15:20
#TotulPentruCasaTa2026, un concept integrat dedicat construcţiilor, amenajărilor şi confortului acasă # Bursa
#TotulPentruCasaTa2026, un concept integrat care reuneşte, sub acelaşi acoperiş, patru târguri importante şi complementare, va avea loc la Romexpo, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
Acum 8 ore
15:10
INDAGRA 2026 va găzdui un eveniment de notat în calendarul companiilor care activează în sectorul agricol şi în industriile conexe şi care doresc să fie prezente în faţa fermierilor, procesatorilor, distribuitorilor, investitorilor şi instituţiilor de profil, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
15:00
Cosmetics Beauty Hair reuneşte producători, distribuitori, saloane, tehnicieni, academii de beauty, traineri, branduri consacrate şi startup-uri inovatoare, într-un mix echilibrat între expoziţie, vânzare, demonstraţii şi conexiuni B2B, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
14:40
În perioada 12-15 februarie 2026, la Romexpo, are loc ediţia de primăvară a Târgului de Turism al României (TTR I 2026), eveniment dedicat tuturor celor care îşi planifică vacanţele de vară din acest an, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
14:30
Alimentarea cu apă a Palatului Parlamentului va fi oprită complet începând de joi, de la ora 06:00, până vineri, la ora 01:00, pentru efectuarea unor lucrări la instalaţiile de distribuţie. Intervenţiile vizează realizarea unui bypass şi înlocuirea unor componente ale conductelor
14:30
Economia britanică a revenit pe creştere, impulsionată de reluarea activităţii unui producător, după atacul cibernetic. În luna noiembrie, produsul intern brut al Regatului Unit a crescut cu 0,3%, cel mai rapid ritm de expansiune din iunie, după o scădere de 0,1% în octombrie. Avansul a depăşit estimările economiştilor, care prognozau o creştere de 0,2%
14:30
Schneider Electric România a inaugurat oficial noul său sediu central, situat în Bucureşti, în cadrul Globalworth Campus
14:30
Poliţiştii efectuează şase percheziţii în judeţele Constanţa şi Buzău, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals privind identitatea
14:30
Producţia industrială a scăzut ca serie brută cu 1,1%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,5%, în primele 11 luni ale anului, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, potrivit Agerpres, pe baza datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică
14:30
Turcia va participa la misiunile NATO de poliţie aeriană prin desfăşurarea de avioane de vânătoare în Estonia şi România, anunţă reprezentanţii Ministerului Apărării turc
14:30
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) contestă decizia premierului Ilie Bolojan de a înfiinţa Comitetul pentru analiza legilor Justiţiei
14:20
Dezvoltatorul imobiliar Park Properties, condus de Alexandru Mănăilă, s-a asociat cu antreprenorul şi investitorul George Peltecu, cunoscut pentru proiecte de referinţă în domeniul medical privat din ţara noastră şi pregătesc demararea construcţiei SunLake Snagov Signature Collection, o dezvoltare exclusivă de vile amplasate pa malul lacului Snagov, apartamente high-end şi spaţii comerciale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
14:20
Statele Unite au prelungit până la 28 februarie 2026 termenul-limită pentru negocierile privind achiziţia activelor internaţionale ale companiei ruse Lukoil, potrivit unui comunicat publicat miercuri pe site-ul Trezoreriei SUA
14:20
Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunţat miercuri că va avea o întrevedere cu omologul său american, Donald Trump, pe 3 februarie, în Statele Unite, confirmând astfel o detensionare a relaţiilor dintre cele două ţări
13:50
Eurowind Energy România anunţă dezvoltarea proiectului Siminoc, un parc hibrid eolian-fotovoltaic amplasat în judeţul Constanţa, cu o investiţie estimată la aproximativ 65 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Proiectul beneficiază de sprijin prin mecanismul Contractelor pentru Diferenţă (CfD), ceea ce conferă stabilitate investiţiei şi susţine o execuţie predictibilă, a relatat sursa citată.
13:40
Revolut a anunţat lansarea unei noi funcţii, menite să protejeze utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înşelătoriile prin impersonare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.
13:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că and #8221;crede că se va găsi o soluţie and #8221; cu privire la Groenlanda, pe care o râvneşte din motive de securitate naţională, în pofida faptului că Danemarca şi-a exprimat and #8221;dezacordul fundamental and #8221; cu preşedintele american pe tema teritoriului arctic autonom, relatează AFP.
Acum 12 ore
12:40
Rusia se declară and #8222;serios îngrijorată and #8221; de trimiterea trupelor NATO în Groenlanda # Bursa
Diplomaţia rusă şi-a exprimat joi and #8222;serioasa îngrijorare and #8221; cu privire la anunţul trimiterii de trupe NATO în Groenlanda, după o întâlnire la Casa Albă a oficialilor americani cu şefii diplomaţiilor din Groenlanda şi Danemarca, în contextul presiunilor pe care Donald Trump le face pentru a i se ceda insula arctică, potrivit comunicărilor diplomatice citate în articol.
12:40
Există un moment în viaţa oricărei companii în care tehnologia încetează să mai fie doar un instrument şi devine infrastructură critică. Digitalizarea accelerată a economiei a adus beneficii clare pentru companii, dar şi un nivel de expunere fără precedent la riscuri cibernetice
11:30
În ultimii ani, am învăţat că stabilitatea financiară nu mai este o stare, ci un proces. Mă numesc Mihai, am 45 de ani, sunt manager şi consultant într-o firmă de dimensiuni medii, am doi copii foarte mici şi o familie care depinde de un singur venit principal.
11:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor săi de securitate naţională că îşi doreşte o acţiune rapidă şi decisivă, în cazul unei intervenţii militare în Iran
10:50
Lumea jocurilor de noroc s-a schimbat radical odată cu digitalizarea, oferind oportunităţi care în cazinourile fizice de acum două decenii păreau imposibile. Una dintre cele mai mari atracţii ale erei moderne este posibilitatea de a accesa jocuri fără a scoate niciun ban din buzunar.
10:40
Senatul SUA a blocat rezoluţia care îi interzicea lui Trump viitoare intervenţii în Venezuela # Bursa
Senatorii republicani din SUA au reuşit, miercuri, să blocheze o rezoluţie care l-ar fi împiedicat pe preşedintele Donald Trump să iniţieze noi acţiuni militare în Venezuela fără aprobarea Congresului. Liderul de la Casa Albă a făcut presiuni asupra membrilor propriului partid care susţineau iniţiativa
10:40
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat că este dispus să reducă personalul, în contextul discuţiilor privind diminuarea cheltuielilor publice la nivelul administraţiilor locale
10:30
Wizz Air, una dintre companiile aeriene low-cost din Europa, marchează astăzi un moment important din istoria sa: atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri transportaţi de la începutul operaţiunilor.
10:30
CCF: Regulile fiscale sunt neclare în privinţa cheltuielilor de transport pentru administratorii şi directorii cu mandat # Bursa
Deşi legislaţia prevede neimpozitarea cheltuielilor de transport şi cazare acordate administratorilor şi directorilor and #8222;pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii and #8221;, Codul fiscal nu defineşte noţiunea de and #8222;altă localitate and #8221; în contextul raporturilor de mandat.
10:20
Kazahstanul a cerut miercuri SUA şi Europei să contribuie la securizarea transportului de petrol, în urma atacurilor cu drone asupra petrolierelor care se îndreptau spre un terminal din Marea Neagră, pe coasta rusă, care gestionează 1% din aprovizionarea globală, relatează Reuters.
10:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că este mulţumit de relaţiile sale cu actuala conducere a Venezuelei, în urma unei lungi convorbiri telefonice cu preşedinta interimară Delcy Rodriguez, relatează dpa.
