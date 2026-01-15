Mesajul „Marș la Moscova” proiectat pe clădirile din Piața Universității sub privirile manifestanților pro Georgescu / Autorul a avut același mesaj pentru Georgescu la 1 decembrie la Alba Iulia
G4Media, 15 ianuarie 2026 20:50
Mesajul „Marș la Moscova" a fost proiectat joi seara pe clădirile din Piața Universității sub privirile manifestanților pro Georgescu de către bărbatul care i-a transmis același lucru lui Călin Georgescu la 1 decembrie la Alba Iulia. Potrivit unor clipuri de pe rețelele de socializare, acesta și-a făcut apariția în zona Pieței Universității pe motocicletă, s-a […]
• • •
Acum 5 minute
21:10
Austria pregătește introducerea serviciului militar de la 16 ani. Femeile ar putea fi incluse # G4Media
Austria ar putea introduce serviciul militar obligatoriu pentru tinerii începând cu vârsta de 16 ani. O comisie înființată vara trecută evaluează această posibilitate, potrivit Die Presse, citată de Mediafax. În iunie 2025, ministrul apărării Klaudia Tanner a înființat un comitet însărcinat cu elaborarea de planuri pentru serviciul militar obligatoriu. Decizia a venit ca răspuns la […]
Acum 15 minute
21:00
Ratingurile statelor est-europene vor fi coborâte în masă dacă disputa cu privire la Groenlanda va fractura NATO, avertizează agenția Fitch # G4Media
Europa ar putea fi afectată de un val de retrogradări cu o treaptă a ratingurilor de ţară, dacă tensiunile cu SUA privind Groenlanda ar fractura NATO, a declarat joi principalul analist pentru ratinguri suverane de la agenţia Fitch Ratings, potrivit Reuters, citată de Agerpres.Fitch aplică deja o „ajustare" de o treaptă pentru ratingurile suverane din […]
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:40
Un şofer moldovean, ce are şi cetăţenie română, condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” # G4Media
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului", prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE. Potrivit website-ului rus de opoziţie Mediazona, numele […]
20:30
Cauzele cu persoane anchetate pe baza legii de combatere a extremismului s-au dublat / Numărul persoanelor inculpate rămâne foarte mic – RFI # G4Media
Numărul cauzelor primite spre soluționare de procurori în legătură cu infracțiuni ca negarea Holocaustului, propagandă legionară sau apologia persoanelor condamnate pentru crime de război s-a dublat în 2025 față de 2024, dar numărul persoanelor inculpate pentru astfel de delicte, deși a crescut de 10 ori, rămâne totuși foarte mic, potrivit datelor oferite în exclusivitate pentru […]
Acum 2 ore
20:10
Polonia califică drept „ostil” faptul că Ungaria oferă azil unui fost ministru acuzat de delapidare și ignoră mandatul european de arestare # G4Media
Guvernul polonez a calificat joi drept „inacceptabil" şi „ostil" faptul că autorităţile Ungariei nu doar că au ignorat mandatul european de arestare pe numele fostului ministru al justiţiei, Zbigniew Ziobro, acuzat de delapidare, dar i-au şi acordat azil politic, informează EFE, citată de Agerpres.„Este o măsură extrem de ostilă ca un stat membru al Uniunii […]
20:00
Șefa Comisiei Europene: Groenlanda poate conta pe UE „politic, economic şi financiar” / Dezbaterile privind securitatea Arcticii sunt în primul rând o chestiune cheie pentru NATO # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat joi Groenlanda că poate conta pe Uniunea Europeană din punct de vedere „politic, economic şi financiar" în faţa ameninţărilor din partea preşedintelui american Donald Trump, care doreşte să anexeze această mare insulă arctică, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. Von der Leyen a susţinut în acelaşi […]
20:00
Primul gest al unor elevi care au asistat la agresarea colegului lor în clasă a fost să filmeze incidentul / Inspectoratul Școlar: Probabil înspăimântaţi de scena de o violenţă cruntă, au filmat înainte să atenţioneze profesorii # G4Media
Prima reacţie a elevilor de la un liceu din oraşul dâmboviţean Găeşti care au asistat la o agresiune a unui tânăr în sala de clasă asupra unui coleg de-al lor a fost să filmeze incidentul, în loc să alerteze profesorii sau autorităţile, transmite, joi, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Dâmboviţa, citat de Agerpres. Elevul lovit a […]
19:30
Ministrul iranian de externe neagă că ar exista planuri de a executa protestatari / Trump a avertizat Iranul la începutul săptămânii să nu execute protestatari sub amenințarea că SUA va răspunde dur # G4Media
Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat miercuri că nu există planuri de a executa manifestanţi în urma protestelor la nivel naţional, o referire la declaraţii anterioare ale preşedintelui SUA, Donald Trump, informează joi dpa, citată de Agerpres. Într-un interviu pentru Fox News, Araqchi a spus că nu există planuri de a spânzura pe […]
Acum 4 ore
19:10
Serviciul de Transport Voluntari îi transmite primarului Capitalei că nu această companie este cauza situaţiei financiare a STB: Tarifele pentru prestarea serviciilor sunt mai mici decât ale societății din București # G4Media
Serviciul de Transport Voluntari i-a transmis, joi, primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, că nu afectează în niciun fel bugetul STB SA, deoarece fondurile pentru plata serviciilor efectuate nu sunt alocate din acesta, transmite Agerpres. Serviciul de Transport Voluntari a reacţionat la declaraţiile lui Ciprian Ciucu privind realizarea unui audit la Societatea de Transport Bucureşti […]
19:10
Putin susține că Rusia a propus „opţiuni şi decizii raţionale” pentru o nouă arhitectură de securitate # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin a pledat joi pentru o soluţionare negociată „cât mai curând posibil" a conflictului armat din Ucraina, dar şi redeschiderea dezbaterii privind crearea unei noi arhitecturi de securitate la nivel global care să protejeze interesele tuturor, în primele sale declaraţii publice din acest an, în care s-a ferit să-l critice pe omologul […]
19:00
Regatul Unit a anunţat joi că va creşte cu zece ani vârsta-limită până la care pot fi rechemaţi sub arme rezerviştii, până la 65 de ani, informează Reuters preluată de Agerpres. Obiectivul declarat al măsurii este consolidarea forţelor de rezervă. „Reformele ne vor permite mobilizarea abilităţilor respective rapid, atunci când contează cel mai mult (…) […]
18:50
BREAKING România a primit undă verde pentru proiectele de apărare din programul SAFE. Primii bani vin în martie / Țara noastră beneficiază de 16,68 miliarde de euro # G4Media
România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse pentru finanțare prin programul SAFE, a anunțat joi Comisia Europeană. Țara noastră va primi primii bani în martie. România beneficiază de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE. Comisia a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, […]
18:00
Judecătorul CCR Dacian Dragoș arată că nu a fost în incompatibilitate, așa cum îl acuză avocata AUR Silvia Uscov # G4Media
Judecătorul CCR Dacian Dragoș a fost acuzat joi de către avocata Silvia Uscov, cea care a cerut suspendarea sa de la Curtea Constituțională, de faptul că se află în stare de incompatibilitate, pentru că ar „deține calitatea de administrator în nume propriu și este reprezentantul unei fundații ce deține calitatea de asociat în societatea RADONCONTROL […]
18:00
Drept la replică / Gabriel Zbârcea: Nu am avut și nu am nicio simpatie pentru Mișcarea Legionară sau vreo altă organizație extremistă sau interzisă de lege # G4Media
Subsemnatul, Gabriel Zbârcea în temeiul: a) Restricțiilor prevăzute de art. 10 alin. (2) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind libertatea de exprimare; b) Limitelor de exprimare prevăzute în Codul deontologic al jurnalistului (art. 1 – 10 din Codul deontologic al jurnalistului), precum și cele prevăzute de Codul Civil (art. 70 – 75 Cod Civil); […]
18:00
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi-a anunţat joi intenţia de a se reforma pentru a vedea dacă poate îndeplini aşteptările Rusiei şi Belarusului, precum şi cerinţele Statelor Unite, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Ministrul elveţian de externe Ignazio Cassis, a cărui ţară deţine preşedinţia organizaţiei în acest an, s-a […]
17:50
Protest spontan al fermierilor care au ieșit cu tractoarele pe Centura Apahida, în județul Cluj # G4Media
Un protest spontan al fermierilor a fost declanșat joi, 15 ianuarie, în județul Cluj, pe centura Apahida, în semn de protest față de acordul Mercosur. Mai multe tractoare s-au deplasat în coloană, îngreunând circulația, în zona OMV Sub Coastă. Conform presei locale, coloana s-a deplasat pe centură, ajungând până pe Bulevardul Muncii din Cluj Napoca […]
17:40
Donald Trump ameninţă să invoce Legea insurecţiei, care i-ar permite să desfăşoare armata în Minneapolis, în contextul atacurilor împotriva agenților de imigrație # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat joi să invoce Legea insurecţiei (Insurrection Act), o lege excepţională care i-ar permite să desfăşoare armata pentru a menţine ordinea publică în SUA, dacă autorităţile din Minnesota nu reuşesc să pună capăt „atacurilor" împotriva poliţiei pentru imigraţie, ameninţarea sa intervenind după mai multe zile de proteste faţă de creşterea […]
17:30
LIVE Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Universității / Cântă melodii cu mesaje legionare și flutură steagurile României și al SUA # G4Media
Sute de persoane sunt mobilizate de formațiunile extremiste AUR și Acțiunea Conservatoare în centrul Capitalei (Piața Universității), împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, cunoscută ca „Legea Vexler". Liderul AUR, George Simion și-a chemat susținătorii la protest pentru a „dărâma guvernul". UPDATE 17:23 S-a pus în difuzoare melodia Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane, cu versurile lui Radu […]
17:20
FOTO Șerpi veninoși și reptile exotice, ținuți ilegal într-un apartament din orașul bihorean Ștei # G4Media
Descoperire șocantă făcută de comisarii Gărzii de Mediu Bihor și de polițiști în Ștei. Aceștia au găsit nu mai puțin de 8 șerpi, între care două vipere veninoase pentru care în România nu există ser antivenin, un varan și 10 tarantule, într-o cameră de aproximativ 12 mp dintr-un apartament din Ștei, scrie ebihoreanul.ro Anunțul a […]
17:20
Cercetătorii au descoperit un nou tip de zahăr cu mai puține calorii și impact redus asupra glicemiei # G4Media
O nouă metodă permite producerea eficientă a tagatozei, un zahăr rar aproape la fel de dulce ca zahărul, însă cu mai puține calorii și efect redus asupra glicemiei, scrie Mediafax. Cercetătorii anunță progrese importante în dezvoltarea unui înlocuitor de zahăr care păstrează gustul dulce, dar evită multe riscuri pentru sănătate, potirivit SciTechDaily. O nouă metodă […]
17:20
Cum a fost convins Trump să nu atace Iranul: Arabia Saudită, Qatar și Oman l-au rugat „să dea o șansă Iranului” # G4Media
Arabia Saudită, Qatar şi Oman au depus eforturi pentru a-l descuraja pe preşedintele american Donald Trump să atace Iranul, avertizându-l asupra „repercusiunilor grave în regiune", a declarat joi pentru AFP un înalt oficial saudit, potrivit Agerpres. Cele trei state din Golf „au desfăşurat eforturi diplomatice intense de ultim moment pentru a-l convinge pe preşedintele Trump […]
Acum 6 ore
17:10
„La primele ore ale dimineţii, o echipă tactică a Gărzii de Coastă a desfăşurat […]
17:10
Lidera Partidului Conservator britanic, Kemi Badenoch, îl exclude din partid pe fostul ei rival la șefia partidului, Robert Jenrick, acuzându-l că se pregătea să dezerteze # G4Media
"L-am demis pe Robert Jenrick din Cabinetul din umbră, l-am exclus din grupul parlamentar și i-am suspendat calitatea de membru al partidului cu efect imediat. Mi s-au prezentat dovezi clare și incontestabile că el complota în secret pentru a dezerta într-un mod care să fie cât mai dăunător posibil pentru colegii săi din Cabinetul din […]
17:00
Scufundarea barjelor cu îngrășăminte din Dunăre, dezvăluită de G4Media. Apele Române: concentrații de amoniu de până la 2,64 mg/l în zona Zimnicea / Întrebări adresate autorităților despre dragaj și cantitățile ajunse în apă # G4Media
Administrația Națională „Apele Române" (ANAR) a anunțat joi că monitorizează în continuare calitatea apei Dunării, după scufundarea a două barje încărcate cu îngrășăminte agricole în zona Zimnicea, incidente semnalate că s-au petrecut pe 9 ianuarie. Cazul a devenit public abia pe 13 ianuarie, după publicarea unei investigații G4Media, care a relatat că una dintre barje, […]
17:00
Statele Unite au exercitat presiuni asupra Italiei să anuleze contractele cu o companie chineză # G4Media
Statele Unite au exercitat presiuni asupra Italiei să anuleze contracte guvernamentale cu furnizorul chinez de echipamente de securitate Nuctech, invocând riscuri pentru securitatea națională, afirmă surse citate de agenția de știri Bloomberg, scrie Mediafax. Washingtonul a trimis anul trecut plângeri diplomatice oficiale Italiei, cerând anularea unor licitații de aproximativ 20 de milioane de euro pentru […]
16:50
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acţiune a rachetelor ruseşti", apreciind în acelaşi timp că în ceea ce priveşte sprijinul pentru Kiev „Coaliţia de Voinţă" a reuşit să înlocuiască SUA, relatează Agerpres citând EFE. Într-un discurs adresat forţelor armate, […]
16:40
Ziua Culturii Naționale Gest de responsabilitate culturală: Alice și Marina Minoiu aduc în premieră în România o gală de balet dedicată geniului George Balanchine (Parteneriat) # G4Media
De Ziua Culturii Naționale vorbim despre identitate, continuitate, responsabilitate culturală și despre felul în care cultura română se poate conecta, prin oameni și viziune, la marile tradiții culturale ale lumii. Aceasta este miza Galei Internaționale de Balet „Balanchine's Legacy", care va avea loc pe 11 februarie, la Sala Palatului. Evenimentul este organizat sub brandul Ars […]
16:40
Cinci inspectori antifraudă au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA într-un dosar de luare de mită și trafic de influență # G4Media
Cinci inspectori antifraudă, doi administratori de firme și o persoană fără calitate specială au încheiat acorduri cu DNA într-un dosar în care erau acuzați de luare de mită, trafic de influență și dare mită. Acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de DNA: -MARIN MARIUS-EDUARD
16:30
Fiscul a început să controleze persoanele care își cumpără mașini de lux dar nu pot justifica veniturile / BMW 740D xDrive, cumpărat cu 100.000 de euro cash # G4Media
ANAF a început, în cadrul unui proiect pilot, să controleze persoanele care își cumpără autoturisme de lux dar declară venituri impozitabile în ultimii ani care nu justifică sursa provenienței banilor. “În cadrul acestui proiect, au fost analizate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudǎ au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în ultimii […] © G4Media.ro.
16:20
Context.ro: Monument legionar ridicat pe terenul Primăriei Buftea, concesionat unei asociații fondate de sora primarului # G4Media
O troiță cu însemne legionare a fost ridicată pe un teren din domeniul public concesionat de primărie unei asociații fondate de sora primarului Gheorghe Pistol. Monumentul s-a extins sub ochii autorităților care au dat, cu dedicație, încă o bucată de teren unei alte asociații conduse de un simpatizant al mişcării legionare. Sesizați de un an […] © G4Media.ro.
16:20
EXCLUSIV Judecătoarea CSM Grațiela Milu spune că nu și-a dat acordul pentru comunicatul Secției pentru judecători care critica Comitetul pentru justiție înființat de premierul Bolojan: Am obligația de rezervă ca magistrat # G4Media
Judecătoarea CSM Grațiela Milu a declarat joi pentru G4Media că nu și-a dat acordul pentru comunicatul emis de Secția pentru judecători, comunicat care critica Comitetul pentru justiție înființat de premierul Bolojan. Secția pentru judecători a CSM a făcut public comunicatul cu doar trei ore înainte de pronunțarea Curții de Apel București într-un dosar care avea […] © G4Media.ro.
16:10
Grecia a primit prima dintre cele patru fregate Belharra cumpărate din Franţa / Nava are importante capacități în apărarea antiaeriană, în lupta antisubmarină, în războiul electronic şi în autoapărare # G4Media
Prima dintre cele patru fregate Belharra cumpărate de Grecia de la Franţa. în cadrul unei modernizări a forţelor sale armate în valoare de mai multe miliarde de euro, a ajuns joi la baza navală de la Salamina, în apropiere de Atena, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Fregata numită „Kimon” este „o verigă […] © G4Media.ro.
16:00
Regatul Unit a trimis un singur ofiţer în Groenlanda, în misiunea aliată prin care Danemarca încearcă să crească prezenţa militară în faţa insistenţelor preşedintelui american Donald Trump pentru preluarea de către Statele Unite a controlului insulei, informează joi agenția de știri dpa, citată deAgerpres. Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a afirmat miercuri că […] © G4Media.ro.
16:00
Yannick Agnel (33 de ani – fost campion olimpic) va fi judecat în fața Curții Penale din Haut-Rhin pentru viol asupra unei minore, transmite L’Equipe, conform Curții de Apel din Colmar. Recursul fostului sportiv a fost respins, iar acum Agnel va fi judecat pentru viol asupra unei minore. Tribunalul a considerat că sunt suficiente probe […] © G4Media.ro.
16:00
Mai mult de jumătate dintre cetăţenii UE se tem de un mare război european, potrivit unui sondaj publicat de Consiliul European pentru Relaţii Externe # G4Media
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford, relatează agenţia de știri EFE. Sondajul, efectuat în […] © G4Media.ro.
15:50
Aproape 40 de zile fără titular la Educație. În căutarea unui ministru sau a unui nou yesmen? # G4Media
Demisia ministrului Educației și Cercetării, Daniel-Ovidiu David, a fost anunțată public pe 22 decembrie și constatată oficial abia pe 14 ianuarie, după 23 de zile de amânare. Acum, premierul Ilie Bolojan spune că Guvernul speră ca „până la sfârșitul acestei luni” să vină cu o propunere pentru un nou ministru, invocând încă din 3 ianuarie discuții la PNL pentru […] © G4Media.ro.
15:50
EXCLUSIV SURSE Zeci de radiologi din spitale publice și-au ”vândut parafele” unor clinici private / Interpretarea analizelor este făcută de alți doctori, cu calificări inferioare / Oficial: Cazuri de doctori la Stat care figurează cu program la privat, la zeci sau sute de kilometri distanță # G4Media
O investigație G4Media.ro întinsă pe șase luni a descoperit că există zeci de cazuri în care medici radiologi din spitalele de stat și-au ”vândut parafele” unor clinici private pentru ca acestea să poată obțină contracte cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate, iar acești doctori nici nu calcă prin acele clinici aflate, uneori, la sute […] © G4Media.ro.
15:40
Primarul din Giurgiu este anchetat după ce a trimis poze indecente unei minore / Edilul susține că nu știa vârsta fetei # G4Media
Un primar liberal din Giurgiu este anchetat penal, iar pe numele său a fost emis un ordin de protecție, după ce ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani, scrie Digi24.ro. Părinții fetei spun că bărbatul știa exact ce vârstă are aceasta și că ar fi încercat să îi dea bani ca să […] © G4Media.ro.
15:30
Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat joi că este de acord cu afirmațiile președintelui american, potrivit cărora Volodimir Zelenski ar fi un obstacol în încheierea unui acord de pace. Întrebat despre afirmațiile președintelui Trump, Peskov a spus: „Sunt de acord, într-adevăr, acesta este cazul. Președintele Putin și partea rusă rămân deschiși discuțiilor. […] © G4Media.ro.
15:30
Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, avertisment pentru judecătorii CCR care boicotează decizia pe pensiile magistraților: Procedurile de blocaj nu pot fi tolerate, va fi grav dacă din nou nu se întrunește cvorumul # G4Media
Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, a lansat joi un avertisment la adresa judecătorilor Curții Constituționale care au boicotat de două ori o decizie a CCR pe pensiile magistraților. El a spus într-o postare pe rețelele sociale că acest blocaj nu poate fi tolerat și ”va trebui discutat foarte serios”, dar nu a menționat nici o […] © G4Media.ro.
15:30
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasiu Uralkali, a fost găsit pe coastele insulei Cipru, potrivit presei locale, citată de Le Figaro. Omul de afaceri dispăruse pe 7 ianuarie, cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus la ambasadă. Aceste evenimente au loc […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
14:40
Un senator POT a inițiat un proiect de lege care i-ar obliga pe bolnavii de cancer să achite 5% din valoarea tratamentelor oncologice / Senatoarea PNL Nicoleta Paulic: Este o inițiativă nedreaptă, cinică și ruptă de realitatea dură pe care o trăiesc cei care luptă cu cancerul în fiecare zi # G4Media
Senatorul POT Vela Gheorghe a propus un proiect de lege care prevede introducerea unei coplăți de 5% din valoarea serviciilor medicale pentru bolnavii de cancer din România. „Prin acest proiect de lege introduc o gratuitate mascată pentru cei neajutorați. Nu retrag proiectul, dimpotrivă vreau ca această lege să fie îmbunătățiță. Sunt deschis la propuneri și […] © G4Media.ro.
14:30
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, cea care decide mâine soarta a doi judecători CCR # G4Media
Un complet al Curții de Apel București a respins ca neîntemeiată joi, în cameră de consiliu, cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, de la aceeași instanță, cea care urmează să dea mâine un verdict în procesul prin care avocata Silvia Uscov cere suspendarea actelor de numire a judecătorilor constituționali Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. […] © G4Media.ro.
14:30
De la lider global la performer local: BYD își consolidează poziția pe piața din România și încheie anul în forță cu 1.905 vânzari, după doar 6 luni de la lansare # G4Media
BYD marchează un decembrie de referință pe piața din România și in statistica inmatricularilor, plasand BYD SEAL U DMi pe locul 1 in topul celor mai vandute modele PHEV si BYD Dolphin Surf pe locul 2 în segmentul turismelor electrice. Într-o lună în care piața auto românească a atins 21.312 înmatriculări, BYD a înregistrat rezultate […] © G4Media.ro.
14:30
Ministrul de Externe: Circa 400 de cetățeni români se află în Iran / Am ridicat alerta la 9 din 9, îndemnăm cetățenii români să părăsească Iranul și să evite orice călătorie neesențială în această zonă # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat la Digi24 că situația de securitate din Iran este extrem de volatilă, iar România a ridicat alerta de călătorie la nivelul maxim – 9 din 9. Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 400 de cetățeni români se află în prezent în Iran, transmite MEDIAFAX. Oana Țoiu a precizat că Ministerul […] © G4Media.ro.
14:30
Reportaj AFP, via Rador: După ploaie, vine plasticul: ploile torențiale care au lovit Albania au lăsat în urmă munți de deșeuri de plastic care blochează albiile râurilor și amenințează să se deverseze în mare, reflectând poluarea cronică și efectele schimbărilor climatice. În Durrës, unul dintre principalele orașe de coastă ale țării, grămezi de sticle și […] © G4Media.ro.
14:10
Şefa guvernului danez vorbeşte despre un „dezacord fundamental” cu SUA şi susţine că „ambiţia americană rămâne intactă” în privința Groenlandei # G4Media
Premierul danez Mette Frederiksen a vorbit joi despre existenţa unui „dezacord fundamental” cu SUA privind viitorul Groenlandei râvnite de preşedintele american Donald Trump, a doua zi după o întâlnire între înalţi responsabili din cele două ţări, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Washingtonul şi Copenhaga au convenit să formeze un grup de lucru, […] © G4Media.ro.
14:10
SUA presează Mexicul să permită forţelor americane să combată cartelurile drogurilor (New York Times) # G4Media
Statele Unite îşi intensifică presiunea asupra Mexicului pentru a permite forţelor militare americane să desfăşoare operaţiuni comune pentru destructurarea laboratoarelor de fentanil din interiorul ţării, a relatat joi New York Times, citând oficiali americani, conform agenției de știri Reuters, citate de Agerpres. Oficialii SUA doresc ca forţele americane, fie trupe de operaţiuni speciale, fie ofiţeri […] © G4Media.ro.
14:00
Bărbat din Ocna Mureș condamnat la 27 de ani de închisoare pentru viol în serie / A abuzat-o sexual timp de patru ani pe fiica iubitei sale # G4Media
Iosif Șimon Ștefan, un bărbat din Ocna Mureș va sta următorii 27 de ani și opt luni după gratii la Penitenciarul Aiud, scrie alba24.ro. Bărbatul în vârstă de 49 de ani și-a petrecut ultimele zile în libertate, în arest la domiciliu. În 14 ianuarie 2026, Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat decizia definitivă în […] © G4Media.ro.
