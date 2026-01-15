Ce atribuții a primit vicepremierul Radu Miruţă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial
Digi24.ro, 15 ianuarie 2026 20:50
Premierul Ilie Bolojan a stabilit joi, printr-o decizie, atribuţiile pe care le va avea vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din programul de guvernare.
• • •
Acum 5 minute
21:10
Germania a ordonat trimiterea de trupe în Groenlanda „din cauza ameninţărilor ruse şi chineze" # Digi24.ro
Misiunea de recunoaştere a ţărilor NATO în Groenlanda a fost ordonată din cauza "ameninţărilor ruse şi chineze" în Arctica, a anunţat Ministerul german al Apărării într-un comunicat care nu evocă ambiţiile teritoriale americane.
21:10
Un elev de 17 ani din Găești a fost atacat cu bestialitate de fratele colegului său. Poliția l-a arestat pe tânărul agresor # Digi24.ro
Un tânăr de 19 ani a intrat, joi, în Liceul „Iordache Golescu” din Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi a agresat cu o bâtă de baseball un elev de 17 ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul, fratele unui coleg al victimei, a fost reținut de poliție, după ce atacul a fost cauzat de un conflict anterior între cei doi adolescenți.
Acum 30 minute
20:50
15 ianuarie 2026 20:50
Ce atribuții a primit vicepremierul Radu Miruţă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial
Premierul Ilie Bolojan a stabilit joi, printr-o decizie, atribuţiile pe care le va avea vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, în scopul asigurării îndeplinirii priorităţilor majore din programul de guvernare.
Acum o oră
20:40
Un şofer moldovean, care are şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului” # Digi24.ro
Un şofer din Republica Moldova, care deţine şi cetăţenie română, a fost condamnat la 11 ani de închisoare în Rusia pentru „ajutor oferit inamicului”, prima condamnare cunoscută pentru acest delict introdus la sfârşitul anului 2024 în codul penal rus, a anunţat joi presa independentă rusă, relatează agenţia EFE.
20:40
Cuba acuză SUA de „manipulare politică” după trimiterea ajutorului pentru uraganul Melissa # Digi24.ro
Havana a denunţat acordarea de ajutor umanitar de către Statele Unite victimelor uraganului Melissa din estul Cubei drept o „manipulare politică”, pe fondul tensiunilor politice sporite dintre cele două ţări, potrivit unui comunicat al Ministerului cubanez de Externe.
20:40
O „explozie uriașă” a zguduit joi centrul oraşului Utrecht, în centrul-vestul Olandei, declanşând un incendiu de amploare şi rănind cel puţin patru persoane, au declarat autorităţile.
20:20
Europa se află în raza de acţiune a rachetelor ruseşti, avertizează Macron. „Trebuie să ne dotăm cu arme noi” # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a transmis joi un mesaj celor „care credeau că amenințarea rusă nu ne afectează” și a avertizat că ultimele atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei arată că Europa se află „în raza de acţiune a rachetelor ruseşti”, relatează EFE, potrivit Agerpres.
Acum 2 ore
20:10
UE pregătește o nouă strategie de securitate. Ursula von der Leyen anunță un „răspuns adecvat” la schimbările geopolitice # Digi24.ro
Comisia Europeană va prezenta până în luna iulie o nouă strategie de securitate, menită să ofere un „răspuns adecvat” schimbărilor geopolitice tot mai accelerate, a anunțat Ursula von der Leyen. Planul, aflat într-o fază incipientă, ar urma să redefinească abordarea europeană în domeniul apărării, pe fondul evoluțiilor tensionate de pe scena internațională.
20:00
Miliardarul care l-ar fi încurajat pe Trump să preia Groenlanda. Este prietenul preşedintelui SUA și are afaceri pe insulă # Digi24.ro
Interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda a fost stârnit încă din primul său mandat de omul de afaceri Ronald Lauder, un prieten vechi al preşedintelui, care avea interese comerciale directe în teritoriul danez, a povestit pentru The Guardian John Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională de la Casa Albă, în prezent căzut în dizgraţia președintelui SUA.
19:50
Băsescu îl face mincinos pe Trump și spune că seamănă foarte mult cu Putin: „Mă îngrijorează toate astea” # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că adevăratele intenții ale lui Donald Trump sunt legate de resursele țărilor pe care le vizează - Venezuela și Groenlanda -, nu de scopurile declarate public, pe care le consideră „minciuni”. În opinia fostului președinte, între Donald Trump și Vladimir Putin nu este nicio diferență în privința respectării dreptului internațional. „Sigur, avem marea deosebire că unul e criminal de război”, a punctat Băsescu.
19:40
Putin spune că Rusia „aspiră la o pace solidă şi durabilă”, în primele declaraţii publice din acest an # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a pledat joi pentru o soluţionare negociată „cât mai curând posibil” a războiului din Ucraina, dar şi redeschiderea dezbaterii privind crearea unei noi arhitecturi de securitate la nivel global, care să protejeze interesele tuturor. Sunt primele declaraţii publice din acest an ale liderului de la Kremlin, în care s-a ferit să-l critice pe omologul său american Donald Trump pentru acţiunile sau intenţiile agresive ale acestuia faţă de Venezuela, Iran sau Groenlanda.
19:30
Cea mai mare economie europeană a crescut în 2025, după 2 ani de recesiune. De ce este o veste bună și pentru România # Digi24.ro
Cea mai mare economie europeană a crescut pentru prima dată din 2022. Revenirea, lentă ce-i drept, este o veste bună și pentru România. Industria de la noi, puternic conectată cu cea germană, cel mai probabil a avut încă un an de scădere – al treilea consecutiv.
19:30
Cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei. Au fost confiscate active de 1 miliard de dolari # Digi24.ro
Poliţia braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro şi a efectuat miercuri percheziţii în cadrul unei anchete asupra a ceea ce guvernul consideră că ar putea fi „cea mai mare fraudă bancară din istoria” Braziliei.
19:30
Viață salvată în ultimele clipe: un cățel a fost scos teafăr de pompieri dintr-o bucătărie cuprinsă de flăcări # Digi24.ro
Un cățel a fost salvat, joi, de pompieri în timpul unui incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de echipajele de intervenție și evacuat imediat din zona afectată.
19:20
Valul de ger care a cuprins Europa provoacă primele tragedii confirmate la Viena, unde două persoane fără adăpost au murit din cauza temperaturilor extrem de scăzute. Organizația Caritas avertizează că frigul intens pune vieți în pericol și face apel la populație să semnaleze cazurile vulnerabile din spațiul public.
Acum 4 ore
19:00
Un bărbat din Caracal a plătit impozit de 13.000 de lei pe o clădire din centrul orașului. Explicația primarului # Digi24.ro
Primăria Caracal supraimpozitează, pentru al patrulea an consecutiv, clădirile neîngrijite şi lăsate în ruină de proprietari, în condiţiile în care acestea pot deveni un pericol pentru trecători şi afectează aspectul urbanistic, iar din 2023 până în prezent pentru astfel de imobile au fost emise 24 de hotărâri prin care impozitul a fost crescut cu 500%, potrivit primarului Ion Doldurea.
18:50
Comisia Europeană aprobă planurile de apărare ale opt state membre, prin programul SAFE. Câte miliarde de euro poate primi România # Digi24.ro
Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare ale opt state membre, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România, deschizând calea pentru primul val de finanțări SAFE. România are alocate provizoriu 16,68 miliarde de euro, bani care vor permite modernizarea echipamentelor militare, creșterea capacităților strategice și consolidarea securității naționale în cadrul inițiativei UE de apărare comună.
18:30
Meteorologii spanioli au devenit ținta unui val de ură care alarmează autoritățile. Guvernul cere intervenția procurorilor # Digi24.ro
Autoritățile spaniole trag un semnal de alarmă după ce meteorologii și climatologii au devenit ținta unui val tot mai intens de atacuri și discurs instigator la ură în mediul online. Ministerul Mediului a cerut intervenția procurorilor, avertizând că aceste campanii de denigrare afectează percepția publică asupra științei și descurajează specialiștii să comunice informații esențiale despre climă.
18:20
Traian Băsescu dezvăluie cât plătește impozit pe casă, după măsurile de austeritate ale Guvernului: „E o creștere consistentă” # Digi24.ro
Șocul noilor taxe mărite nu ocolește pe nimeni. Fostul președinte al României Traian Băsescu a vorbit la Digi24 despre austeritatea impusă de Guvernul Bolojan și cum a simțit chiar el efectele acestor măsuri. S-a trezit cu un impozit pe casă mai mult decât dublu. Interviul integral cu fostul șef al statului va fi difuzat duminică, de la ora 14:00, la emisiunea „În fața ta”.
18:00
Într-o postare pe rețelele sociale, Familia Regală a României anunță trecerea la Domnul a Alteței Sale Regale Principesa Irina a Greciei și Danemarcei, cel mai mic copil al Regelui Pavlos și al Reginei Frederica ai elenilor, născută în anul 1942.
18:00
Doi bărbaţi din Covasna au ajuns la spital cu arsuri după ce au aruncat benzină într-o sobă în care era jar # Digi24.ro
Doi bărbaţi din Covasna au ajuns la spital cu arsuri după ce au aruncat benzină într-o sobă în care era jar
17:50
Statele Unite au capturat o nouă navă din flota fantomă a Venezuelei, cea de-a șasea. Petrolierul a fost confiscat în baza carantinei impuse petrolierelor sancționate care intră și ies din Venezuela.
17:50
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a înapoiat suma integrală nici după aproape un an # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roşieşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a refuzat să returneze unei societăţi comerciale o sumă de bani virată în contul său în mod eronat.
17:40
Înalta Curte a realizat o „expertiză independentă”, potrivit căreia reforma guvernului „anulează total pensiile de serviciu” # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat joi rezultatul unei „expertize independente”, în contextul contestării legii referitoare la pensiile speciale ale magistraţilor. Potrivit ÎCCJ, expertiza contabilă arată că „aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”. Rezultatele expertizei vor fi depuse la Curtea Constituțională, care vineri se întrunește din nou pentru a dezbate legea reformei pensiilor magistraților.
17:40
„Șobolanii părăsesc nava.” Milionarii din Iran își mută averile în străinătate: Transfer de 1,5 miliarde de dolari, într-o singură zi # Digi24.ro
De teama căderii regimului de la Teheran, milionarii din Iran își mută averile în străinătate. Într-o singură zi s-a notat un transfer de 1,5 miliarde de dolari către conturi din Dubai, anunță israelienii. Trezoreria Statelor Unite remarcă și ea același fenomen și spune că va monitoriza traseul banilor.
17:30
Bolid de 100.000 de euro cumpărat cu cash. Ce a descoperit ANAF la controalele pe mașinile de lux cumpărate de români # Digi24.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a declanșat un proiect-pilot de controale asupra achizițiilor de mașini de lux, după ce a identificat 66 de cazuri în care valoarea autoturismelor cumpărate depășește semnificativ veniturile declarate. Inspectorii au descoperit plăți de sute de mii de lei făcute în numerar, bani fără proveniență fiscală justificată, iar mai multe autoturisme, inclusiv BMW-uri și Porsche, au fost puse sub sechestru.
17:20
Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, estimează că 2026 va fi un an dificil pentru Kiev. Ce spune despre cursul războiului # Digi24.ro
Comandantul-şef al forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a recunoscut joi că prevede un an 2026 dificil în războiul împotriva invaziei Rusiei, ţară căreia susţine că forţele sale armate i-au provocat 1,2 milioane de pierderi în 2025, informează EFE.
17:20
Diplomație pe ritmuri de K-pop. Liderii Japoniei și Coreei de Sud au cântat împreună la tobe # Digi24.ro
Președintele Coreei de Sud și premierul Japoniei au oferit un moment inedit. Cei doi oficiali au încheiat cu un concert la tobe o întâlnire în care au discutat despre securitate și economie. Șefa Guvernului japonez a fost toboșar într-o trupă de heavy metal și continuă să cânte acasă. Ea l-a lăudat pe liderul sud coreean pentru că a învățat foarte repede.
17:20
Rusia a respins ferm afirmațiile președintelui american Donald Trump privind o presupusă amenințare ruso-chineză asupra Groenlandei și a acuzat Occidentul de inconsecvență și manipulare. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat dur Washingtonul și capitale europene pentru „construcția artificială” a unei crize legate de insula autonomă daneză, subliniind că Moscova nu are niciun interes în Groenlanda.
Acum 6 ore
17:10
Imagini virale cu șefii diplomațiilor din Danemarca și Groenlanda care fumează „nervos” după discuțiile de la Casa Albă # Digi24.ro
Un videoclip în care se vede cum diplomații de rang înalt ai Danemarcei și Groenlandei fumează țigări în fața Casei Albe miercuri, după ce și-au declarat opoziția față de planul președintelui SUA de a achiziționa cea mai mare insulă din lume, a devenit viral pe internet. Unii internauți au spus că videoclipul arată „starea de stres” în care se află după discuțiile cu SUA.
17:00
Acordul de liber schimb UE–Mercosur intră în linie dreaptă, după 25 de ani de negocieri. Când va fi semnată înțelegerea # Digi24.ro
Ţările latino-americane din Mercosur şi Uniunea Europeană se pregătesc să semneze sâmbătă, în Paraguay, un acord comercial care va crea una din cele mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de 25 de ani de negocieri şi în pofida îngrijorărilor din sectorul agricol.
17:00
Crescătorie ilegală de reptile cu vipere veninoase, șerpi și tarantule, descoperită într-un apartament din Bihor # Digi24.ro
O crescătorie ilegală de reptile a fost descoperită într-un apartament din orașul Ștei, județul Bihor, unde autoritățile au găsit vipere veninoase pentru care nu există ser antiviperin în România, alături de mai mulți șerpi, tarantule și alte specii protejate, toate ținute în condiții necorespunzătoare.
17:00
Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de poliție din Lugoj. Apar însă alte semne de întrebare # Digi24.ro
Autoritățile care anchetează explozia de la secția de poliție din Lugoj spun că principala ipoteză pe care o iau în calcul este acumularea de gaze. Se ridică însă întrebarea cum a fost posibilă acumularea de gaze, dacă clădirea nu era racordată la rețea. Specialiștii de la ISU și INSEMEX au ridicat probe, cele mai multe din clădirea care a sărit în aer. Trei agenți au fost răniți în urma deflagrației. Unul dintre ei se află internat în spital. Gazul este oprit în continuare pe cinci străzi din zonă.
16:50
Trump s-a răzgândit și i-a informat pe iranieni că nu va mai ataca țara. Ce a cerut regimului de la Teheran # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a informat Iranul că nu intenționează să mai atace țara și a cerut regimului de la Teheran să dea dovadă de reținere, a declarat ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, potrivit mass-media pakistaneză Dawn, citată de Al Jazeera.
16:50
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti au recunoscut că au luat mită de la oameni de afaceri și au încheiat acorduri cu DNA # Digi24.ro
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu DNA, prin care au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la oameni de afaceri, pentru a limita controalele şi pentru a nu depune plângeri penale.
16:40
Două proteste au loc în București joi seară. Care este programul marșului „împotriva Legii Vexler”, organizat de un fost lider AUR # Digi24.ro
Două proteste au loc concomitent joi seară, 15 ianuarie, în Capitală. Primul, inițiat de Acțiunea Conservatoare, partidul lui Claudiu Târziu, la care se alătură și Alianța pentru Unirea Românilor, este organizat împotriva Legii pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei, cunoscută drept „Legea Vexler”. Al doilea, asumat legal, potrivit surselor Digi24, de un membru AUR, este organizat împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului. Ambele proteste încep de la 17.30.
16:30
Nicușor Dan: „Digitalizarea patrimoniului cultural, între tradiție și inovație”. Sala de teatru de la Cotroceni, deschisă pentru tineri # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Ziua Culturii Naționale, în care a subliniat rolul esențial al culturii în conturarea identității naționale și a anunțat deschiderea sălii de teatru din Palatul Cotroceni pentru reprezentații gratuite dedicate trupelor independente și liceenilor.
16:30
Inspirat de problema rezolvată de Nicușor Dan la Olimpiada din 1988, un profesor din Focșani a ajuns celebru în lumea matematicii # Digi24.ro
Un profesor de matematică din Focșani a reușit să generalizeze celebra problemă de la Olimpiada Internațională de Matematică din 1988, rezolvată atunci de actualul președinte al României, Nicușor Dan, după ce a fost inspirat de un interviu televizat în care acesta a povestit cum a găsit soluția. Demonstrația, care transformă un exercițiu extrem de dificil dintr-un caz particular într-o formulă matematică generală, a fost publicată recent în Enciclopedia online a șirurilor de numere întregi (OEIS), una dintre cele mai importante baze de date științifice din lume.
16:00
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori # Digi24.ro
Au apărut imagini cu prinderea unuia dintre cei mai de temut criminali din România, Costinel Cosmin Zuleam, unul dintre cei trei condamnați pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, asasinat în propria locuință. Zuleam, aflat pe lista celor mai căutați infractori, a fost capturat în Bali, Indonezia, unde se ascundea după ce a fugit din țară la finalul anului 2023.
16:00
Donald Tusk îl critică pe Trump după afirmația că Zelenski ar fi un obstacol pentru pace:„Rusia a respins planul, a lansat noi atacuri” # Digi24.ro
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, l-a criticat public pe președintele american Donald Trump, după ce acesta a afirmat că Volodimir Zelenski ar reprezenta un obstacol în calea încheierii unui acord de pace, relatează dpa și Agerpres. „Singura soluţie este intensificarea presiunii asupra Rusiei”, a adăugat premierul polonez.
16:00
Peste jumătate dintre europeni cred că urmează un mare război. Doar 16% mai consideră SUA un aliat (sondaj) # Digi24.ro
Majoritatea ruşilor consideră acum UE un inamic mai înverşunat împotriva Rusiei decât este SUA, în timp ce majoritatea europenilor se tem de un mare război european, conform unui sondaj publicat joi de centrul de reflecţie (think-tank) Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR) în colaborare cu Universitatea Oxford.
15:50
Donald Trump a amenințat că va recurge la Legea Insurecției, dacă tensiunile din Minnesota continuă. Ce presupune acest lucru # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat joi că va recurge la Legea insurecției, care i-ar permite să mobilizeze forțele militare în Minnesota, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenților federali în cel mai populat oraș al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice, informează Digi24.
15:40
Capturarea lui Maduro, prezentată printr-o realitate paralelă în presa rusă: un succes al lui Putin # Digi24.ro
Capturarea și arestarea de către americani a șefului Venezuelei, Nicolas Maduro, principalul aliat al Kremlinului în „suburbiile” SUA, nu reprezintă un eșec al lui Vladimir Putin, ci o nouă mișcare strategică, conform noilor instrucțiuni transmise mass-media de stat de către administrația președintelui rus. Acest lucru a fost comunicat către Meduza de către câteva surse apropiate Kremlinului.
15:40
Drepturile românilor din diaspora, „prioritate a mandatului” președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre muncitorii străini din România # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că protejarea şi promovarea drepturilor cetăţenilor români din afara graniţelor reprezintă o prioritate a mandatului său, el anunţând că are mai multe iniţiative pentru îmbunătăţirea legăturii dintre statul român şi comunităţile noastre din exterior. Şeful statului a mai spus că România a devenit o ţară de destinaţie pentru muncitori străini, iar autorităţile fac eforturi pentru o cât mai bună integrare a acestora. El i-a asigurat pe ambasadorii care reprezintă statele din care provin aceşti lucrători de recunoştinţa noastră pentru munca cetăţenilor lor.
15:30
Un oligarh rus a fost găsit mort în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei # Digi24.ro
Cadavrul lui Vladislav Baumgertner, în vârstă de 56 de ani, fostul director general al gigantului rus de potasă Uralkali, a fost găsit miercuri în Cipru, după ce dispariţia sa fusese anunţată cu o zi înainte de moartea unui diplomat rus. Evenimentele au loc în timp ce ţara - care se află la conducerea Consiliului UE - se confruntă cu un mare scandal de corupţie la vârf, iar autorităţile investighează inclusiv o „activitate hibridă”, relatează Le Figaro.
15:30
BingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede la nivel global și companie Web3 axată pe inteligență artificială, a depășit în 2025 pragul de 40 de milioane de utilizatori, dublându-și baza de clienți într-un singur an. Platforma a înregistrat, totodată, un volum maxim de tranzacționare pe 24 de ore de peste 26 de miliarde de dolari, consolidându-și poziția pe o piață crypto aflată într-un proces accelerat de maturizare.
15:20
Republicanii au blocat la limită o rezoluție care ar fi interzis acțiunile militare ale lui Trump în Venezuela. JD Vance, rol decisiv # Digi24.ro
Senatorii republicani din SUA au reuşit în cele din urmă, miercuri, să blocheze o rezoluţie care i-ar fi interzis preşedintelui Donald Trump să întreprindă acţiuni militare suplimentare în Venezuela fără autorizarea Congresului. Preşedintele republican a exercitat presiuni asupra membrilor partidului care o susţineau, însă a fost nevoie de votul de departajare al vicepreşedintelui JD Vance, care are şi calitatea de preşedinte al Senatului, relatează Reuters.
15:20
Cum se poziționează România față de agresiunea rusă, „care afectează și Republica Moldova”. Soluția lui Nicușor Dan pentru țara vecină # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că „este evident că agresiunea rusă afectează în mod direct şi Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esenţială de politică externă”, el adăugând că „nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbeşte şi se simte româneşte şi vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană”.
Acum 8 ore
15:10
Nouă morți din cauza gripei într-o singură săptămână, în România. Bilanțul sezonului a ajuns la 20 # Digi24.ro
Nouă decese cauzate de gripă au fost confirmate în intervalul 5–11 ianuarie, potrivit datelor publicate de INSP, iar bilanțul total al actualului sezon gripal a ajuns la 20. În același timp, numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut cu peste 21% față de săptămâna precedentă, în timp ce cazurile de gripă au înregistrat o ușoară scădere.
15:00
15 ianuarie 2026 15:00
Germania a ordonat trimiterea de trupe în Groenlanda „din cauza ameninţărilor ruse şi chineze"
Misiunea de recunoaştere a ţărilor NATO în Groenlanda a fost ordonată din cauza "ameninţărilor ruse şi chineze" în Arctica, a anunţat Ministerul german al Apărării într-un comunicat care nu evocă ambiţiile teritoriale americane.
