Ce atribuții a primit vicepremierul Radu Miruţă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial

15:20

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că „este evident că agresiunea rusă afectează în mod direct şi Republica Moldova, care rămâne pentru noi o prioritate esenţială de politică externă”, el adăugând că „nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbeşte şi se simte româneşte şi vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic, să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană”.