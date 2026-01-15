Ioan 21, 15–25 (Iertarea lui Petru)
Ziarul Lumina, 15 ianuarie 2026 22:20
„În vremea aceea S-a arătat Iisus ucenicilor Săi, după ce a înviat din morți, și a zis lui Simon-Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă iubești tu mai mult decât aceștia? El I-a răspuns: Da, Doamne, Tu știi că
Fericitul Augustin, Confessiones - Mărturisiri, Cartea a X-a, VI, (8), în Părinți și Scriitori Bisericești (1985), vol. 64, pp. 208-209„Dar ce iubesc eu, când Te iubesc pe Tine? Eu nu iubesc nici
În această zi pomenim aşezarea, în Biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol, a lanţului cu care a fost legat Sfântul Apostol Petru în temniţă. Cinstim acest lanţ mulţumind lui Hristos pentru modul
România a votat în favoarea acordului dintre UE şi Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), după ce a negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor, cu
În județul Arad, terenurile agricole s-au scumpit anul trecut în medie cu 10%, faţă de 2024, conform datelor extrase de autorităţi din ofertele publice de vânzare, iar cel mai mare preţ afişat a fost de
Preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Francisk Iulian Chiriac, a anunţat pe pagina sa de socializare semnarea contractului de concesiune pentru terenul pe care va fi construit un depozit frigorific de fructe şi
Producţia de carne a crescut în noiembrie 2025 la porcine şi la păsări, iar la bovine, ovine şi caprine a scăzut, în comparaţie cu noiembrie 2024, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Producţia de ca
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu 6.000 de porci din comuna Cermei, jud. Arad, potrivit Agerpres. Centrul Local pentru Combaterea Bolilor Arad a aprobat o zonă de protecţie de
La Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va putea fi vizitată, până pe 15 februarie 2026, expoziția „130 de ani de știință și pasiune: Moștenirea lui Constantin Papp”. Biolog, profesor
Escrocheriile de tip „brushing”, prin care un vânzător fals trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare dintr-o bază de date obținută ilegal sau la limita legii, cu scopul de a umfla în mod
La sediul Ambasadei României în Italia va avea loc azi, 16 ianuarie 2026, un maraton de lectură dedicat poeziei românești, organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale și având ca punct de referință
Primul-ministru Ilie Bolojan şi-a asumat interimatul la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în timp ce sindicatele anunţă că ar putea declanşa greva generală, dacă se va decide aplicarea altor măsuri de
Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, a trasat câteva concluzii pe baza raportului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) realizat pe componenta
Cantina singurului liceu cu predare în limba română din oraşul Cernăuţi, Liceul „Alexandru cel Bun”, unde învaţă 424 de elevi, a fost modernizată cu o finanţare în valoare de 550.000 de lei, asigurată de
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) a anunţat noile taxe de admitere, școlarizare și finalizare a studiilor, aplicate studenților care vor fi admiși în anul I de studii, ȋn această toamnă.
Sclipirile Luminii: Biserica Măicăneasa din Bucureşti, cu hramurile „Sfântul Antonie cel Mare“ și „Pogorârea Sfântului Duh“, sfinţită în 19 iunie 2016:
În ultima vreme, discuțiile legate de ceea ce se numește „sensul existenței omului” au devenit extrem de prezente în cadrul preocupărilor diverșilor specialiști în încercarea lor de a soluționa problemele
Cea de-a XXVIII-a broșură misionară dedicată tinerilor din zona judeţului Dâmboviţa a fost tipărită de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon,
Mântuitorul Își începe propovăduirea cu aceleași cuvinte care erau și în centrul predicii Botezătorului Ioan, „Pocăiți-vă, căci s-a apropiat Împărăția cerurilor”. Chemarea universală la noua
Parohia Balta Doamnei (parohie de categoria I), comuna Balta Doamnei, Protoieria Ploiești Sud, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează în data de 3 februarie 2026, ora 12:00, la sediul parohiei, licitație publică
Parohia ortodoxă Ciurila, Protopopiatul Cluj I, judeţul Cluj, organizează în data de 15 februarie 2026, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală, în tehnica frescă, pentru o
Asociația Silvică Iași organizează un concurs pentru ocuparea unui post de economist, pe o perioadă nedeterminată, care se va ocupa de coordonarea activității economico-financiare a trei ocoale silvice.
Datoria sfântă a Bisericii este de a‑i pomeni pe toți fiii ei: pe cei care, întru nădejdea învierii și a vieții veșnice, au trecut hotarul acestei lumi; pe cei care au iubit Cuvintele Evangheliei, dar și pe
Sprijin pentru persoanele şi familiile aflate în situaţii dificile, în Episcopia Sălajului
Episcopia Sălajului, prin Centrul eparhial și parohiile din cele trei protopopiate, a desfășurat la finele anului trecut o amplă activitate social‑filantropică în sprijinul persoanelor și familiilor aflate în
Osemintele Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești au fost readuse la lumină astăzi, 15 ianuarie, în prezența unei comisii desemnate de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cu acest
Astăzi, 15 ianuarie, s‑au împlinit 176 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu. În întreaga ţară, dar şi în diasporă, au fost organizate diferite evenimente culturale comemorative şi slujbe
De Ziua Culturii Naţionale şi împlinirea a 176 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, la mormântul poetului național din Cimitirul Bellu din București au avut loc astăzi, 15 ianuarie, un moment comemorativ
Miercuri, 14 ianuarie, cu prilejul Zilei Culturii Naționale și împlinirii a 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, la sediul Protopopiatului Slobozia, elevii clasei a IV‑a de la Școala Gimnazială
Organizatorii taberei „Floare de colț”, din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, care se desfășoară în stațiunea Durău, județul Neamț, anunță faptul că mai sunt locuri disponibile în tabăra de iarnă 2026,
Cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Proiectul național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, inițiat
Sprijin pentru persoanele şi familiile aflate în situaţii dificile, în Episcopia Sălajului
Episcopia Sălajului, prin Centrul eparhial și parohiile din cele trei protopopiate, a desfășurat la finele anului trecut o amplă activitate social‑filantropică în sprijinul persoanelor și familiilor aflate în
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a efectuat o vizită pastorală, marţi, 13 ianuarie, la Spitalul de Boli Psihice Cronice din Borșa, județul Cluj, unde a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat Pavilionul de Ergoterapie.
Sfântul Cuvios Pavel Tebeul a trăit în secolele 3 şi 4, fiind considerat primul ascet care s-a retras în „cele mai dinăuntru ale pustiului”, primul eremit sau pustnic.El era egiptean, din Tebaida de Sus,
„În vremea aceea a intrat Iisus iarăși în Ierusalim. Și, pe când mergea El prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii și bătrânii și I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau cine Ți-a dat Ție
„În vremea aceea a intrat Iisus iarăși în Ierusalim. Și, pe când mergea El prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii și bătrânii și I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau cine Ți-a dat Ție
Rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în decembrie, de la 9,76% în noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar alimentele cu 7,75%, potrivit
Pompierii din judeţul Braşov au intervenit luni și marți la 10 incendii de locuinţă, un număr foarte mare, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața luni
Trei agenţi economici au informat Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova cu privire la intenţia de a lua măsuri de concediere colectivă, iar o companie care produce scaune auto a anunţat că
Piaţa imobiliară începe anul 2026 cu preţuri mari şi cu precauţii din partea cumpărătorilor şi a dezvoltatorilor. Creşterea preţurilor la locuințe ar putea fi mai lentă în 2026, iar, cel mai probabil,
Prin reorganizare instituţională, reducere de sporuri sau tăieri de posturi, cheltuielile de personal în administraţia publică se vor diminua anul acesta cu 10% faţă de cele din 2025, fără a fi însă afectat
Celebrul tablou al lui Johannes Vermeer „Fata cu cercel de perlă” va fi expus, în 2026, în Japonia, a anunţat muzeul olandez Mauritshuis din Haga, fiind o călătorie rară în străinătate a acestei picturi, un
La Palatul Braunstein din Iași are loc azi, 15 ianuarie, vernisajul expoziției „Restituiri subiective. Corespondențe spirituale cu lirica eminesciană”, a artistei Miruna Hașegan, organizată de Muzeul Municipal
Doar șase ţări membre ale Uniunii Europene nu au adoptat, până în prezent, moneda unică: România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca, transmite Reuters. România are dificultăţi cu reducerea celui ma
Utilizarea spray-urilor nazale decongestionante mai mult de 7 zile poate duce la apariția unei forme de dependență și chiar poate agrava simptomele pe care ar trebui să le trateze, avertizează experții
Aftele bucale nu sunt doar niște iritații trecătoare care apar la nivelul mucoasei bucale, ci pot fi semnul unei lipse de vitamine și minerale esențiale pentru organism, spune medicul Răzvan Vintilescu, citat de DC
Parohia ortodoxă română Ampoița, Protopopiatul Alba Iulia, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, cu sediul în localitatea Ampoița, str. Principală nr. 80A, județul Alba, organizează licitație în
Un studiu al cercetătorilor de la Universitatea din Sydney, Australia, evidențiază, în premieră, modul în care diabetul zaharat de tip 2 afectează procese biologice esențiale pentru generarea energiei de care
