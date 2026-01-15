Avertisment serios pentru Adrian Șut: noul lui antrenor a explicat ce îl așteaptă în Emirate

Mijlocașul de 26 de ani a părăsit FCSB, semnând cu Al-Ain. Și, odată cu acest transfer, un fotbalist obișnuit să fie titular trebuie să o ia de la zero, în încercarea de a-și câștiga locul la noua sa echipă.

