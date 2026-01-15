Avertisment serios pentru Adrian Șut: noul lui antrenor a explicat ce îl așteaptă în Emirate
Sport.ro, 15 ianuarie 2026 23:50
Mijlocașul de 26 de ani a părăsit FCSB, semnând cu Al-Ain. Și, odată cu acest transfer, un fotbalist obișnuit să fie titular trebuie să o ia de la zero, în încercarea de a-și câștiga locul la noua sa echipă.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
00:10
AC Milan, răspuns excelent pentru victoria lui Inter! Rivala lui Chivu a câștigat fără emoții în fața lui Como # Sport.ro
AC Milan s-a impus cu 3-1 în fața lui Como, într-un meci restant din runda a 16-a din Serie A.
Acum 30 minute
23:50
Avertisment serios pentru Adrian Șut: noul lui antrenor a explicat ce îl așteaptă în Emirate # Sport.ro
Mijlocașul de 26 de ani a părăsit FCSB, semnând cu Al-Ain. Și, odată cu acest transfer, un fotbalist obișnuit să fie titular trebuie să o ia de la zero, în încercarea de a-și câștiga locul la noua sa echipă.
Acum o oră
23:40
OUT dintr-un motiv incredibil! Probleme pentru un jucător de la FCSB, înainte de meciul cu FC Argeș # Sport.ro
Meciul dintre FC Argeș și FCSB se va disputa pe stadionul din Mioveni, vineri, de la ora 20:00. Va fi prima partidă din Superligă în 2026.
Acum 2 ore
23:10
Fotbalistul echipei Tottenham, Richarlison, va fi indisponibil două luni, a anunţat tehnicianul Thomas Frank, într-o conferinţă de presă. Jucătorul brazilian a suferit o accidentare la muşchii ischiogambieri.
23:10
Nadia Comăneci: ”50 de ani de la primul 10. Este o sărbătoare pentru toată lumea, nu doar pentru mine” # Sport.ro
Nadia Comăneci este prima gimnastă din istorie care a obținut 10 curat.
22:50
Jucătorul celor de la Al-Gharafa a fost scos de pe teren, după doar 30 de minute din meciul cu Al-Arabi, formație pregătită de Cosmin Contra.
22:50
Charalampos Kyriakou a plecat de la Dinamo și a semnat deja cu o altă echipă: ”Doi ani și jumătate” # Sport.ro
Un jucător de la Dinamo a semnat deja cu o altă echipă.
22:40
Rareș Pop (20 de ani) s-a despărțit de Rapid.
22:30
Gigi Becali a vorbit despre oferta de transfer primită de Dinamo.
Acum 4 ore
22:10
Gigi Becali anunță lovitura dată de FCSB pe piața transferurilor: ”S-a rezolvat! Atât îi dăm pe lună” # Sport.ro
Roș-albaștrii rezolvă al doilea transfer al iernii.
21:40
Cătălin Cîrjan (23 de ani) a avut o ofertă din partea ucrainenilor de la Metalist Harkov.
21:20
Fiica lui Petrescu s-a întâlnit cu căpitanul lui Chelsea: ”Când i-am spus cine sunt a zis imediat 'hai să facem o poză'” # Sport.ro
Chelsea - Arsenal în Carabao Cup a avut loc miercuri seară.
21:20
Fostul antrenor al lui Cristi Chivu de la națională a tras imediat concluzia: „Este unul dintre puținii care nu face asta” # Sport.ro
Cristi Chivu este unul dintre cei mai lăudați antrenori din Italia.
21:20
Florinel Coman (27 de ani) a trăit o partidă de coșmar, în Qatar, în care a „reușit“ să iasă în prim-plan din motive nedorite.
20:50
Dinamo își poate pierde căpitanul în această perioadă de mercato, după ce a primit o ofertă avantajoasă din partea lui Metalist Harkov.
20:50
”Câinii” s-au despărțit de un închizător.
20:40
Fostul preşedinte al UEFA, Michel Platini, a lansat un atac violent la adresa preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, acuzându-l că "a devenit autocrat de la pandemia de Covid-19", într-un interviu publicat joi în The Guardian, scrie AFP.
20:40
Titularizat în partida Al-Arabi – Al-Gharafa, internaționalul român a fost nevoit să părăsească terenul foarte devreme.
Acum 6 ore
20:10
Darya Zheleznyakova trăiește departe de Rusia. Cu ce se mai ocupă ”femeia de fier” din UFC # Sport.ro
O luptătoare din UFC este gata să învețe femeile să se apere!
20:00
Liga spaniolă de fotbal a condamnat, joi, insultele rasiste la adresa lui Vinicius la înfrângerea echpei Real Madrid, scor 3-2, cu Albacete, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Spaniei.
19:50
Un colos decăzut, în căutarea gloriei de altă dată, a primit o recomandare din partea unui fost angajat pentru funcția de antrenor principal.
19:40
Lisav Eissat era ca transferat în Polonia, dar a intervenit un factor neașteptat.
19:30
19:30
Coman, ghinion teribil: imagini dureroase cu Florinel în timpul meciului cu echipa lui Contra # Sport.ro
Titularizat în derby-ul din Qatar Stars League, Al-Arabi – Al-Gharafa, fostul golgheter al FCSB-ului a trăit o mare decepție.
18:30
Ce au spus canotorii români înaintea cantonamentului din Italia: „Asta este partea urâtă” # Sport.ro
Lotul olimpic de canotaj al României va efectua un stagiu de pregătire în Italia în perioada 1 februarie - 8 martie, sportivii arătându-se încrezători că vor putea progresa în această perioadă în perspectiva participării la Campionatele Europene şi Campionatele Mondiale, care vor avea loc în acest an la o distanţă de doar trei săptămâni.
18:30
Urmărim și comentăm împreună o partidă cu o miză uriașă în Qatar Stars League.
18:20
Robert Sălceanu (22 de ani) este al doilea transfer efectuat de giuleșteni în actuala perioadă de mercato.
18:20
Drăgușin, culisele explozive ale plecării de la Tottenham: „E gata! Asta le-a transmis șefilor“ # Sport.ro
Internaționalul român și-a dorit enorm să joace, în Premier League, însă aventura sa, la Tottenham, i-a lăsat un gust amar.
Acum 8 ore
18:00
Jefte Betancor i-a lăsat mască pe spanioli! Detaliul scos la iveală despre călăul lui Real Madrid: „A jucat cândva acolo” # Sport.ro
Jefte Betancor a fost evidențiat de presa din Spania, după prestația senzațională din victoria lui Albacete cu Real Madrid.
17:50
Eminescu de la Dinamo împlinește 50 de ani. La Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV, interviu inedit cu Florentin Petre, de la 19:58 # Sport.ro
Florentin Petre a împlinit 50 de ani.
17:40
Meci horror la Belgrad! România, scufundată de Italia la Europeanul de polo: ce urmează pentru elevii lui Bogdan Rath # Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă joi, în ultimul meci din grupa D a Campionatului European, de reprezentativa Italiei, scor 20-6. Ambele echipe erau calificate anterior în faza grupelor principale. România va juca primul meci din grupa principală F sâmbătă, cu Croaţia.
17:30
„Drăgușin, începe licitația!“: englezii au anunțat numele colosului care a început negocierile cu Tottenham # Sport.ro
Se înmulțesc echipele care încearcă să obțină semnătura fundașului român, care își dorește un transfer pentru a putea juca în mod constant.
17:20
Cum ar fi pus Louis Munteanu presiune pe conducerea lui CFR Cluj înainte de plecare: ”Cu orice risc, asta a făcut” # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat în această iarnă de la CFR Cluj.
17:20
Culisele negocierilor Dinamo - Metalist Harkov pentru transferul lui Cîrjan: totul stă într-un singur răspuns # Sport.ro
Dinamo își poate pierde căpitanul în această perioadă de mercato, după ce a primit o ofertă avantajoasă din partea lui Metalist Harkov.
17:20
Revenire la Inter! Transferul surpriză al lui Cristi Chivu: „Nu se va mulțumi cu câteva milioane” # Sport.ro
Inter poate readuce un jucător care a evoluat în tricoul „nerazzurrilor” timp de șase sezoane.
17:10
Ajuns de două săptămâni, la Al-Okhdood, Marius Șumudică (54 de ani) are deja două partide în campionat: prima pierdută la limită, a doua câștigată la fel.
17:00
Claudiu Niculescu a stabilit programul de la CSM Slatina! Care va fi primul meci al formației din Olt # Sport.ro
CSM Slatina s-a reunit pentru a începe pregătirea de iarnă din 2026.
17:00
Echipa din Grant l-a mai adus pe Daniel Paraschiv de la Real Oviedo în această fereastră de transferuri.
16:50
Cristian Chivu (45 de ani) este ”principal” la Inter Milano de la începutul lui iunie 2025.
16:40
Dinamo așteaptă transferuri, chiar dacă perioada de pregătire din Antalya s-a încheiat, dar poate pierde cel mai important jucător în următoarea perioadă.
16:40
CSM Slatina s-a reunit pentru a începe pregătirea de iarnă din 2026.
16:30
Xabi Alonso (44 de ani) a plecat de la Real Madrid după Supercupa Spaniei, pierdută cu 2-3 în fața celor de la Barcelona.
16:30
Mijlocașul de 26 de ani a plecat de aproape două săptămâni din România, însă transferul său la Al-Ain abia acum s-a finalizat.
Acum 12 ore
16:10
Darius Olaru, detalii despre prietenia cu Adrian Șut. La ce meci se certau cei doi colegi de cameră de la FCSB: „Ne contram” # Sport.ro
Darius Olaru a discutat într-un interviu despre prietenia sa cu Adrian Șut, mijlocaș transferat recent de la FCSB.
15:50
Fostul star de la Juventus și Bayern Munchen, care a fost adus în Europa de Mircea Lucescu, revine în Italia la o echipă din Serie D! # Sport.ro
Veteranul brazilian s-ar fi înțeles cu AC Chievo Verona și poate juca în Serie D din italia.
15:30
O imagine cu Cristi Chivu i-a impresionat pe fanii grupării Inter Milano.
15:20
Ferencvaros trasferă gratis un câștigător al Champions League sub comanda lui Jurgen Klopp.
15:10
Turcii de la Galatasaray au în plan transferuri de impact.
15:10
FCSB a încheiat cantonamentul din Antalya, iar joi a revenit la București. Campioana României va disputa vineri seară primul meci oficial din 2026.
14:50
Revenire spectaculoasă din străinătate în Superligă! A semnat fostul campion al României și câștigător al Cupei și Supercupei # Sport.ro
UTA Arad a anunțat ultimul transfer.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.