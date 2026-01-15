3 Zodii vor avea parte de câștiguri mari după 16 ianuarie 2026
Jurnalul.ro, 16 ianuarie 2026 00:30
Începând de vineri, 16 ianuarie 2026, trei zodii pășesc într-o nouă eră a abundenței, odată cu Luna în fază de Semilună în descreștere aflată în Capricorn.
Acum 30 minute
01:10
Șeful unei mari companii franceze avertizează asupra scăderii standardelor de matematică în Franța, țara în care a luat doctoratul președintele României, Nicușor Dan.
Acum o oră
00:50
Apar primele fisuri în acordul UE – Mercosur: Țările din America Latină resping măsurile de salvgardare propuse de Comisia Europeană # Jurnalul.ro
Pe 21 ianuarie, o rezoluție privind sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acordul UE-Mercosur va fi prezentată deputaților europeni în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg.
Acum 2 ore
00:30
00:20
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori # Jurnalul.ro
La un consum de 8 milioane tone/an, chiar și o majorare de 1 ban aduce venituri uriașe petroliștilor și statului
00:00
Atacurile asupra infrastructurii energetice au adâncit criza din Ucraina, iar Moscova spune că presiunea militară și politică reduce drastic marja de decizie a Kievului.
15 ianuarie 2026
23:40
Descoperire șocantă într-un apartament din Bihor: Crescătorie ilegală de vipere veninoase # Jurnalul.ro
O crescătorie ilegală de șerpi a fost găsită într-un apartament din orașul Ștei din județul Bihor. Comisarii Gărzii de Mediu Bihor și polițiștii au găsit 21 de animale sălbatice ținute ilegal într-o cameră de 12 mp.
Acum 4 ore
23:30
Președintele american Donald Trump a atacat din nou UE. „Este foarte nedrept pentru SUA”, a transmis Trump referindu-se la amenzile aplicate de instituțiile din UE companiilor de tehnologie americane.
23:10
Ministerul Agriculturii, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a autorizat la plată suma de 527,8 milioane de euro pentru 777.670 de fermieri, în perioada 2 decembrie 2025 - 14 ianuarie 2026, reprezentând plăţi regulate aferente anului de cerere 2025.
23:00
ANAF a pus ochii pe mașinile de lux. Controale privind achizițiile finanțate din surse nejustificate # Jurnalul.ro
ANAF a anunțat o acțiune de verificare care vizează achizițiile de mașini de lux din surse nejustificate. Au fost descoperite deja 66 de astfel de cazuri, iar controalele continuă.
23:00
Guvernul pregătește noi reguli pentru companiile de stat, cu evaluarea managementului pe profit și rezultate economice, nu pe indicatori formali.
22:50
De Ziua Culturii Naționale și ziua nașterii poetului Mihai Eminescu, Ministerul Culturii a anunțat avansarea demersurilor de achiziție a unor manuscrise de valoare excepțională pentru patrimoniul cultural național.
22:40
Nouă persoane au murit săptămâna trecută în ţară din cauza gripei, a informat joi Institutul Naţional de Sănătate Publică.
22:30
Casa Albă a oferit o primă reacție oficială după întâlnirea liderilor americani cu cei ai Danemarcei și Groenlandei.
22:30
O femeie de 57 de ani a murit, joi seară, în localitatea Buda, comuna Bogdănești, județul Vaslui, după ce a fost prinsă sub roțile din spate ale unui autoturism.
22:10
6 zodii chinezești iau decizii care fac lucrurile mai ușor de gestionat, pe 16 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăția și abundența pe 16 ianuarie 2026. Vinerea este o Zi de Eliminare a Tigrului de Metal, unde abundența vine din scădere, nu din agitație.
22:10
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat, joi, că Guvernul a aprobat o investiție de peste 144 de milioane de lei pentru digitalizarea Administrației Fondului pentru Mediu.
22:00
O fată din Deva nu s-a mai dus de la școală acasă, ci la Poliție. A spus că tatăl vitreg o agresează # Jurnalul.ro
O fată din Deva nu s-a mai dus de la școală acasă, ci la Poliție, unde a relatat că tatăl vitreg o agresează. Bărbatul de 46 de ani a fost reținut.
21:40
2025, anul în care Spania a stabilit un nou record cu privire la numărul turiştilor străini, 97 de milioane # Jurnalul.ro
Spania a fost vizitată anul trecut un număr record de 97 de milioane de turişti străini, comparativ cu 94 de milioane în 2024, precedentul record, conform unei estimări preliminare anunţate joi de ministrul Turismului, Jordi Hereu, transmite AFP.
Acum 6 ore
21:30
După insolvența Electrocentrale, Primăria Craiova caută un concesionar pentru energia orașului # Jurnalul.ro
Municipiul Craiova a scos la licitație un contract cu o valoare maximală de 2,6 miliarde lei, pe 12 ani, pentru concesionarea serviciului de producție de energie termică și electrică, care în prezent este în stare de avarie, după ce Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență, în decembrie anul trecut.
21:30
Horoscop februarie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, carieră și sănătate, într-o lună a deciziilor și schimbărilor majore.
21:20
Ziua în care karma se plătește: aceste 4 zodii ies mari câștigătoare pe 16 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Acest tranzit aduce claritate emoțională, ambiție și dorința de reușită, iar deciziile luate acum pot avea efecte pe termen lung.
21:10
România a primit undă verde pentru proiectele de apărare propuse pentru finanțare prin programul SAFE, a anunțat Comisia Europeană joi.
21:10
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei, la Palatul Victoria # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, pentru consolidarea cooperării în securitate și afaceri interne.
21:00
Ministrul Finanţelor a semnat al doilea contract de finanţare cu BEI pentru Autostrada Sibiu – Piteşti # Jurnalul.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a semnat joi al doilea contract de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru Autostrada Sibiu – Piteşti, în valoare de 500 de milioane de euro, informează ministerul printr-un comunicat.
20:50
Înalta Curte completează sesizarea la CCR pe pensiile magistraților: estimări de minus 33%–51% într-o simulare pe carieră completă # Jurnalul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție transmite că va depune la Curtea Constituțională o notă de concluzii scrise în legătură cu legea pensiilor de serviciu ale magistraților, inițiată de Guvernul Bolojan.
20:40
Un suflet nevinovat salvat din incendiu: Pompierii din Bistrița-Năsăud au resuscitat un cățel # Jurnalul.ro
Un cățel a fost salvat joi de pompieri dintr-un incendiu izbucnit într-o bucătărie din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de pompieri în timpul intervenției și scos imediat din zona afectată de flăcări.
20:30
Cățel salvat miraculos de pompieri dintr-un incendiu în Bistrița-Năsăud: Respirație reluată cu oxigen # Jurnalul.ro
Cățel găsit în incendiu Maieru, Bistrița-Năsăud, salvat de pompierii SMURD cu oxigen. Intervenție rapidă limitează pagubele și salvează o viață nevinovată. Poveste de eroism și empatie!
20:30
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a criticat declaraţia preşedintelui american Donald Trump conform căreia preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă un obstacol în calea încheierii unui acord de pace, relatează dpa.
20:10
Cea mai lungă eclipsă de Soare a secolului: Când va avea loc și unde poate fi observată? # Jurnalul.ro
Eclipsa solară a acestui secol va fi un eveniment astral extraordinar, care nu se va mai repeta până după anul 2100.
20:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 2,005 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
20:00
Analiză JURNALUL: Europa taie taxe și stimulează economia. România le mărește și strânge șurubul # Jurnalul.ro
În ultimii ani, țările europene au întreprins o serie de reforme fiscale menite să genereze venituri suplimentare, deși au menținut și unele facilități temporare de susținere pentru a răspunde realităților economice.
19:40
Grupa de sânge care uimește oamenii de știință? Ce trebuie să știi despre sângele „auriu” # Jurnalul.ro
O grupă sanguină extrem de rară surprinde oamenii de știință. Doar circa 50 de oameni din toată lumea au grupa Rh nul, numită și sânge „auriu”.
Acum 8 ore
19:30
Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat joi că este de acord cu afirmațiile președintelui american, potrivit cărora Volodimir Zelenski ar fi un obstacol în încheierea unui acord de pace.
19:20
Strigăte, scandări și nervi în Piața Universității! Proteste împotriva Guvernului și a Legii Vexler # Jurnalul.ro
Mii de oameni au ieșit în stradă în București, la proteste organizate de AUR și Acțiunea Conservatoare. Nemulțumiri față de Guvern și Legea Vexler, restricții de circulație și măsuri sporite de securitate în centrul Capitalei.
19:10
Transformări uimitoare ale modului în care gândești sunt la orizont anul acesta și ar putea modifica permanent concepția noastră despre ceea ce este posibil pentru viitorul nostru.
19:00
Joi, 15 ianuarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 11 ianuarie, Loteria Română a acordat 33.675 de câștiguri în valoare totală de peste 2,53 milioane de lei.
19:00
Cinci inspectori antifraudă au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la mai mulți oameni de afaceri şi au scăpat de pușcărie # Jurnalul.ro
Cinci inspectori antifraudă, acuzați de luare de mită și trafic de influență, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, anunță joi DNA.
18:40
Puterea de învățare a creierului variază în funcție de momentul zilei, fiind influențată de molecule precum adenozina, care leagă somnul de plasticitatea neuronală, potrivit unui studiu japonez publicat în octombrie 2025.
18:30
Un avion Turkish Airlines a aterizat de urgenţă la Barcelona după o ameninţare cu bombă la bord # Jurnalul.ro
Un avion al companiei Turkish Airlines a aterizat de urgenţă joi la Barcelona după o ameninţare cu bombă la bord, ceea ce a iniţiat o acţiune din partea forţelor de securitate, a comunicat Garda Civilă spaniolă, potrivit EFE.
18:10
„De Profundis” după Oscar Wilde, un spectacol de Răzvan Mazilu, producţie a Teatrului Stela Popescu, pe 16 şi 17 ianuarie la MNAR. Tudor Cucu Dumitrescu: „Spunem împreună această poveste”. # Jurnalul.ro
După succesul premierei de la finalul anului trecut, Teatrul Stela Popescu revine cu spectacolul „De Profundis”, care va avea loc în Sala Oglinzilor a Muzeului Național de Artă al României – un spațiu în care fragilitatea și reflecția capătă contur scenic – pe 16 ianuarie la ora 19 și 17 ianuarie 2026, orele 17 şi 19. „De Profundis” după Oscar Wilde, este un spectacol de Răzvan Mazilu, decorul Oana Micu, lighting design Costi Baciu, cu Răzvan Mazilu şi Tudor Cucu Dumitrescu.
18:00
Fotbaliști uciși în timpul protestelor din Iran. Fostul căpitan al naționalei acuză tăcerea FIFA # Jurnalul.ro
Cel puțin trei fotbaliști iranieni au fost uciși în timpul protestelor declanșate la finalul lunii decembrie, potrivit relatărilor din media și ale organizațiilor pentru drepturile omului. Cazurile au determinat reacții dure din interiorul fotbalului din Iran, inclusiv critici directe la adresa FIFA
17:40
Biserica ortodoxă respinge acuzațiile privind scutirile fiscale: "BOR plătește taxe și impozite, ca orice alt cult religios recunoscut în România" # Jurnalul.ro
Patriarhia Română respinge acuzațiile din presă privind presupuse privilegii fiscale și afirmă că BOR plătește impozite pe clădiri, terenuri destinate unor economice, salarii și TVA, ca orice cult recunoscut, conform Codului Fiscal.
Acum 12 ore
17:30
Monorail la Craiova: Tren suspendat electric de la gară la aeroport în doar 10 minute! Proiect inclus în noul PMUD # Jurnalul.ro
Craiova intră în era transportului sustenabil cu un proiect ambițios: un monorail electric suspendat care va lega Gara Craiova de Aeroportul Internațional Craiova pe 6 km, cu 6 stații și o viteză medie de 50 km/oră.
17:10
Patru luni de naștere intră într-o etapă decisivă a vieții. Află ce schimbări profunde aduc următoarele capitole pentru nativii din februarie, mai, august și septembrie.
17:00
ÎCCJ depune o expertiză la CCR: Aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu # Jurnalul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională o expertiză potrivit căreia legea pensiilor magistraților este „o confiscare a drepturilor magistraților”.
16:40
Țara cu cei mai fericiți copii din lume: Care sunt condițiile pe care le oferă autoritățile? # Jurnalul.ro
Criteriile de stabilire luate în calcul pentru a stabili gradul de fericirii copiilor includ mediu sigur, educație de calitate și condiții optime pentru dezvoltare.
16:30
Începând de astăzi, 15 ianuarie, una dintre cele mai cunoscute rivalități din istoria industriei auto americane poate fi trăită pas cu pas. Colecția Camaro vs. Mustang este disponibilă oficial la chioșcurile de ziare din toată țara, aducând în prim-plan două legende care au definit spiritul libertății pe șoselele Americii.
16:30
O măsură cu caracter administrativ, care nu constituie o interdicție generală de călătorie sau de acces în SUA, susține Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău după ce SUA au suspendat temporar vizele de imigrare pentru cetățenii Republicii Moldova.
16:30
Poate că nu te-ai gândit niciodată cât de mult contează o pereche de papuci de casă în felul în care te simți în propriul cămin. Ne-am obișnuit să asociem ideea de „ținută de casă” cu haine aruncate pe noi, doar pentru că sunt comode. Dar stilul personal nu trebuie să se oprească la ușă.
16:20
Gest emoționant de Ziua Culturii Naționale: elevii unui liceu din Harghita și-au lansat propria carte de povești, cu sprijinul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României # Jurnalul.ro
La Odorheiu Secuiesc, Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită printr-un moment care a adus lacrimi de bucurie în ochii profesorilor. Elevii Liceului Teoretic „Marin Preda” și-au văzut visul împlinit: o carte scrisă chiar de ei, „Biblioteca Fermecată”, lansată oficial în fața colegilor, părinților și profesorilor.
